Google Gemini erweitert Teamfunktionen und Lerntools für den Business-Einsatz

Google hat eine Serie von Updates für seine KI-Plattform Gemini vorgestellt, die besonders für Unternehmen relevant sind: Teilbare Custom Gems für standardisierte Workflows, erweiterte Lernfunktionen in NotebookLM und ein interaktiver Lernassistent versprechen effizientere Arbeitsprozesse. Die Robotik-Modelle zeigen zudem, wohin die Reise bei physischen KI-Agenten geht.

Sie kennen das Problem: Jeder im Team nutzt KI-Tools anders, erstellt eigene Prompts und kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Google adressiert diese Herausforderung nun mit teilbaren Custom Gems in der Gemini-App. Ähnlich wie bei Google Drive können Sie individuell konfigurierte KI-Assistenten erstellen und kontrolliert mit Kollegen teilen – inklusive Berechtigungen für Ansicht oder Bearbeitung. Das bedeutet: einmal einen Prompt für Produktbeschreibungen, Kundenanfragen oder Reportings optimiert, kann dieser im gesamten Team einheitlich genutzt werden.

Parallel dazu entwickelt sich Gemini zum Werkzeug für Weiterbildung: NotebookLM verwandelt sich mit den jüngsten Updates in einen personalisierten Studienpartner. Die Plattform generiert automatisch Flashcards und Quizze aus Ihren hochgeladenen Dokumenten, erstellt Berichte in verschiedenen Formaten und bietet schrittweise Lernanleitungen.





Für Ihre Mitarbeiter-Schulungen heißt das: Weniger Zeit für die Aufbereitung von Trainingsmaterialien, mehr Fokus auf individuelles Lernen. Die Audio-Overviews liefern dabei verschiedene Perspektiven – von Kritik bis Debatte – auf Ihre Quellenmaterialien.

Mit „Guided Learning“, angetrieben von LearnLM, geht Google noch einen Schritt weiter. Der interaktive Lernpartner navigiert Nutzer Schritt für Schritt durch komplexe Themen, ohne die Arbeit komplett abzunehmen. Für technische Schulungen oder Onboarding neuer Mitarbeiter könnte das relevant werden: Die KI erstellt personalisierte Lernpläne aus Ihrem Material, erklärt komplexen Code oder führt zu Lösungen, ohne diese vorzukauen. Videos und Bilder ergänzen den Lernprozess.

Die Zahlen unterstreichen Googles Ambitionen: Über 650.000 Lehrkräfte wurden bereits trainiert, 40 Millionen Dollar fließen in KI-Bildungsprogramme. Mit der Ankündigung von Sundar Pichai beim White House AI Education Taskforce, Gemini for Education allen US-Highschools anzubieten, wird der Bildungsfokus Teil der Unternehmensstrategie.



Ein Commitment von 1 Milliarde Dollar unterstreicht, dass Google KI-Kompetenz als Standortfaktor versteht – was mittelbar auch die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte für Ihr Unternehmen beeinflusst.

Die Gemini-Updates sind bereits verfügbar, NotebookLM steht kostenlos zur Nutzung bereit. Für Unternehmen, die KI-Tools im Team standardisieren oder Schulungsprozesse digitalisieren wollen, lohnt sich ein Blick auf die neuen Funktionen.



Die vorgestellten Robotik-Modelle Gemini Robotics 1.5 und ER 1.5 zeigen zudem, dass Google über reine Softwarelösungen hinausdenkt – auch wenn deren Business-Anwendung noch Zukunftsmusik ist. Bemerkenswert: Gemini 2.5 Deep Think erreichte Gold-Niveau beim International Collegiate Programming Contest, ein Beleg für die Problemlösungskompetenz der KI.

Mehr #Google News

Quelle: Google Blog – The latest AI news we announced in September