Apple hat die Subdomain genai.apple.com aktiviert und damit kurz vor der WWDC 2026 ein deutliches Signal gesetzt. Das Unternehmen verspricht offiziell „AI Advancements“ auf allen Plattformen.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Siri wird zur eigenständigen App
Eine der zentralen Neuerungen ist eine dedizierte Siri-App, die tiefgehende Konversationen statt kurzer Einzelabfragen ermöglichen soll. Wie Apple Siri als direkten ChatGPT-Rivalen positioniert, haben wir bereits ausführlich beleuchtet. Die WWDC 2026 soll nun konkrete Produktdetails liefern: Verfügbarkeitsdatum, Plattformintegration und der genaue Funktionsumfang stehen noch aus.
Personalisierteres Siri und neue Accessibility-Features
Neben der App plant Apple ein deutlich personalisierteres Siri, das Kontext aus früheren Interaktionen, Kalendereinträgen und App-Nutzung einbezieht. Dazu kommen neue Accessibility-Funktionen, die KI gezielt für Menschen mit Beeinträchtigungen nutzbar machen sollen. Details werden auf der WWDC-Keynote erwartet. Apple hält sich bis dahin mit konkreten Ankündigungen zurück.
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