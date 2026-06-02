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genai.apple.com ist aktiv: Was Apple zur WWDC 2026 plant

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
1 Min. Lesezeit
genai.apple.com ist aktiv: Was Apple zur WWDC 2026 plant

Apple hat die Subdomain genai.apple.com aktiviert und damit kurz vor der WWDC 2026 ein deutliches Signal gesetzt. Das Unternehmen verspricht offiziell „AI Advancements“ auf allen Plattformen.

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Siri wird zur eigenständigen App

Ein beleuchteter Apple Store in München zur Abenddämmerung mit Passanten davor
Neue Siri-App soll Konversationen mit ChatGPT-Ähnlichkeit ermöglichen. WWDC 2026 zeigt Verfügbarkeit, Plattformintegration und genauen Funktionsumfang

Eine der zentralen Neuerungen ist eine dedizierte Siri-App, die tiefgehende Konversationen statt kurzer Einzelabfragen ermöglichen soll. Wie Apple Siri als direkten ChatGPT-Rivalen positioniert, haben wir bereits ausführlich beleuchtet. Die WWDC 2026 soll nun konkrete Produktdetails liefern: Verfügbarkeitsdatum, Plattformintegration und der genaue Funktionsumfang stehen noch aus.

Apple kommt spät, aber selten ohne echten Vorteil: Die Hardware-Software-Integration ist ein Burggraben, den keine reine KI-App so schnell überwindet.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Personalisierteres Siri und neue Accessibility-Features

Hände halten Smartphone mit aktiver Siri und deutschem Begrüßungstext im hellen Café
Apple entwickelt ein personalisiertes Siri mit Kontextwissen aus früheren Chats und Kalender sowie neue KI-Funktionen für bessere Barrierefreiheit

Neben der App plant Apple ein deutlich personalisierteres Siri, das Kontext aus früheren Interaktionen, Kalendereinträgen und App-Nutzung einbezieht. Dazu kommen neue Accessibility-Funktionen, die KI gezielt für Menschen mit Beeinträchtigungen nutzbar machen sollen. Details werden auf der WWDC-Keynote erwartet. Apple hält sich bis dahin mit konkreten Ankündigungen zurück.

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Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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