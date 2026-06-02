Apple hat die Subdomain genai.apple.com aktiviert und damit kurz vor der WWDC 2026 ein deutliches Signal gesetzt. Das Unternehmen verspricht offiziell „AI Advancements“ auf allen Plattformen.

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Siri wird zur eigenständigen App

Neue Siri-App soll Konversationen mit ChatGPT-Ähnlichkeit ermöglichen. WWDC 2026 zeigt Verfügbarkeit, Plattformintegration und genauen Funktionsumfang

Eine der zentralen Neuerungen ist eine dedizierte Siri-App, die tiefgehende Konversationen statt kurzer Einzelabfragen ermöglichen soll. Wie Apple Siri als direkten ChatGPT-Rivalen positioniert, haben wir bereits ausführlich beleuchtet. Die WWDC 2026 soll nun konkrete Produktdetails liefern: Verfügbarkeitsdatum, Plattformintegration und der genaue Funktionsumfang stehen noch aus.

Apple kommt spät, aber selten ohne echten Vorteil: Die Hardware-Software-Integration ist ein Burggraben, den keine reine KI-App so schnell überwindet. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Personalisierteres Siri und neue Accessibility-Features

Apple entwickelt ein personalisiertes Siri mit Kontextwissen aus früheren Chats und Kalender sowie neue KI-Funktionen für bessere Barrierefreiheit

Neben der App plant Apple ein deutlich personalisierteres Siri, das Kontext aus früheren Interaktionen, Kalendereinträgen und App-Nutzung einbezieht. Dazu kommen neue Accessibility-Funktionen, die KI gezielt für Menschen mit Beeinträchtigungen nutzbar machen sollen. Details werden auf der WWDC-Keynote erwartet. Apple hält sich bis dahin mit konkreten Ankündigungen zurück.