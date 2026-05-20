Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein Kunde schickt Rohfootage und erwartet ein poliertes Erklärvideo bis morgen früh. Mit Gemini Omni könnte dieser Engpass bald wegfallen.

Das neue multimodale Modell von Google kombiniert Eingaben aus Text, Bild und Video und gibt direkt editierbare Videoinhalte aus. Google Flow, YouTube Shorts und die Gemini App sind die ersten Anwendungsflächen.

Das Wichtigste in Kürze

Gemini Omni Flash akzeptiert Text-, Bild- und Videoinput und gibt editierbares Video aus

Videobearbeitung per Prompt: Zooms, Hintergrundwechsel, Custom AI-Avatare per Konversation

Ab heute für AI Plus, Pro und Ultra Abonnenten weltweit verfügbar

Integration in Google Flow, YouTube Shorts und die Gemini App

Video-Editing wird zur Konversation

Omni editiert vorhandenes Videomaterial per Prompt statt es zu ersetzen. Das ermöglicht Content-Teams ohne Motion-Design-Kenntnisse einfachere Videoproduktion

Der Ansatz unterscheidet sich von bisherigen KI-Videogeneratoren. Omni ediert, nicht nur generiert: Footage aus der eigenen Kamerarolle wird per Prompt verändert, nicht ersetzt. Das senkt die Einstiegshürde für Content-Teams, die kein Motion-Design-Know-how haben.

Laut Google DeepMind bewahrt das Modell Charakter-Konsistenz über mehrere Szenen hinweg. Figuren behalten Aussehen und Stimme, auch wenn unterschiedliches Rohmaterial verarbeitet wird. Für Serienproduktionen und Markenkommunikation ist das ein entscheidender Qualitätssprung.

Was Content-Teams und Agenturen wissen sollten

Gemini Omni ermöglicht Marketingagenturen und Content-Produktionen im DACH-Raum effiziente Videobearbeitung direkt im Browser ohne separates Schnittstudio. Verfügbar über AI Plus für 21,99 Euro/Monat

Für Marketingagenturen und Content-Produktionen im DACH-Raum öffnet Gemini Omni einen neuen Effizienzkanal. Kleinere Produktionen, für die bisher ein Schnittstudio notwendig war, lassen sich damit im Browser-Workflow erledigen.

Zugänglich ist das Modell über AI Plus (21,99 Euro/Monat). Enterprise-Nutzung über die API kommt in den nächsten Wochen. Geminis Modellfamilie strategisch einordnen gelingt mit dem LLMs-Ratgeber. Wie sich KI-generierter Videoinhalt auf Sichtbarkeit in der generativen Suche auswirkt, erläutert der GEO-Ratgeber.

Über Zeit soll Gemini Omni auch Bild- und Textoutput beherrschen. Für jetzt liegt der Fokus auf Video, und die Integration in YouTube Shorts zeigt, dass Google den Creator-Markt direkt im Visier hat.

Video-KI, die ediert statt nur generiert, ist der Schritt, auf den Agenturen gewartet haben. Ab heute gibt es keine Ausrede mehr für schlechte Schnittarbeit.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

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