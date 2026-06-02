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Drei Billionen auf einmal: Verträgt die Börse OpenAI, Anthropic und SpaceX?

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Drei Billionen auf einmal: Verträgt die Börse OpenAI, Anthropic und SpaceX?

OpenAI, Anthropic und SpaceX bereiten ihre Börsengänge vor, fast zeitgleich und mit einer kombinierten Bewertung nahe drei Billionen Dollar. Die spannende Frage ist nicht, ob Anleger zugreifen. Sie lautet, ob der Markt diese Masse überhaupt verdauen kann.

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Die größten Tech-Börsengänge der Geschichte stapeln sich für 2026 wie selten zuvor. SpaceX steht unmittelbar vor der Erstnotiz, OpenAI und Anthropic sollen im zweiten Halbjahr folgen. Zusammen verlangen drei Unternehmen frisches Eigenkapital in einer Größenordnung, die jeden bisherigen Maßstab sprengt.

Das Wichtigste in Kürze

  • SpaceX peilt eine Bewertung jenseits von 1,3 Billionen Dollar an, OpenAI und Anthropic kommen zusammen auf rund 1,8 Billionen.
  • Schon ein schmaler Streubesitz von je fünf Prozent würde dem Markt über hundert Milliarden Dollar an neuem Papier zumuten.
  • Index-Anbieter wie die Nasdaq lockern bereits ihre Aufnahmeregeln, damit passive Fonds das Volumen schlucken können.

Wie viel frisches Kapital verlangen die drei Konzerne?

Blaues Sparschwein mit Anhänger
SpaceX plant Kapitalerhöhung im zweistelligen Milliardenbereich, weit über Saudi Aramcos Rekord. OpenAI und Anthropic benötigen Milliarden für Rechenzentren

Der Kapitalbedarf hat eine neue Dimension erreicht. SpaceX strebt nach den vorliegenden Plänen ein Emissionsvolumen im zweistelligen Milliardenbereich an, ein Vielfaches des bisherigen Rekordhalters Saudi Aramco. OpenAI und Anthropic brauchen das Geld vor allem für Rechenzentren, deren Verpflichtungen sich über die nächsten Jahre auf dreistellige Milliardenbeträge summieren, wie die Analyse der IPO-Finanzen zeigt.

Selbst wenn jedes Unternehmen nur einen schmalen Anteil platziert, addiert sich das zu einer Summe, die ein durchschnittliches US-Börsenjahr beim Emissionsvolumen klar übertrifft. Der Markt muss dieses Papier nicht nur einmal kaufen, er muss es dauerhaft halten.

Verkraftet ein ohnehin enger Markt die Konzentration?

Orange Waage: links AI-Icons & „3 BILLIONEN“ tiefer, rechts sitzender Stier höher
Sieben Tech-Konzerne machen ein Drittel des S&P 500 aus. Passive Anleger werden durch Index-ETFs automatisch in diese konzentrierten Positionen gezwungen

Die sieben großen Tech-Werte machen bereits rund ein Drittel des S&P 500 aus. Kommen drei weitere Schwergewichte hinzu, verschiebt sich das Gewicht der Leitindizes weiter zugunsten weniger Namen. Für passive Anleger bedeutet das eine stille Zwangsausrichtung: Wer einen Welt-ETF hält, kauft die neuen Titel automatisch mit, sobald sie in die großen Indizes aufrücken.

Genau hier sitzt das Risiko. Eine Korrektur bei einem einzigen dieser Werte zieht dann breite Indexportfolios mit nach unten, auch die von Sparern, die nie bewusst in KI investiert haben.

Der Markt wird diese Börsengänge schlucken, die Frage ist nur, zu welchem Preis für alle anderen. Jede Milliarde, die in OpenAI oder SpaceX fließt, fehlt bei den hundert mittelgroßen Firmen, die sonst den Sprung aufs Parkett wagen würden.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was heißt das für Anleger und Entscheider im DACH-Raum?

Ein Korb aus Weidengeflecht mit grünem Tragegurt und einem Modell einer Rakete darin
Deutsche Sparer und Unternehmen werden durch Weltindizes und ETF-Sparpläne indirekt von US-Tech-Listings abhängig, besonders bei KI-Anbietern

Für Sparer und Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Effekt indirekt, aber real. Deutsche Altersvorsorge-Produkte und ETF-Sparpläne hängen über die großen Weltindizes längst an US-Tech. Mit den neuen Listings steigt diese Abhängigkeit weiter, ohne dass der einzelne Anleger aktiv entscheidet. Welche KI-Anbieter dahinter überhaupt das Rennen machen, ordnet der LLMs-Ratgeber ein, die nüchterne Bewertungsdebatte führt die Übersicht zu den anstehenden IPOs.

Mein Eindruck nach den Zahlen der vergangenen Monate: Die Börse hat genug Tiefe, um das Volumen aufzunehmen, doch sie bezahlt es mit dünnerer Diversifikation und höherer Schwankungsanfälligkeit. Prüfen Sie deshalb, wie stark Ihr Depot oder Ihre betriebliche Vorsorge schon heute an einer Handvoll Tech-Werte hängt, bevor die nächste Welle an Papier kommt. Das ist keine Anlageempfehlung, sondern eine Frage der Risikohygiene.

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Tags: Anthropic OpenAI spacex
Markus Seyfferth
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Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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