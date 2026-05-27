BBSR-Studie: 50 Ankerorte des digitalen Wandels in Smart Cities
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat im März 2026 eine neue Sonderveröffentlichung vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Ankerorte des digitalen Wandels: Stadtlabore, Makerspaces und Digitalwerkstätten, mit denen Kommunen ihre Smart-City-Projekte mit Menschen vor Ort verzahnen. Aktuell existieren rund 50 dieser Orte in den deutschen Modellprojekten Smart Cities.
Was Ankerorte des digitalen Wandels sind
Ankerorte sind physische Räume, in denen digitale Angebote der Kommune sichtbar werden. Bürgerinnen und Bürger können dort digitale Werkzeuge testen, an Beteiligungsformaten teilnehmen oder eigene Projekte entwickeln. Das Konzept verbindet zwei Welten: die Digitalisierung der Verwaltung und die analoge Begegnung im Stadtteil.
Die BBSR-Studie hat fünf Grundmodelle identifiziert. Sie unterscheiden sich nach Zielgruppe, Träger und thematischer Ausrichtung. Manche Ankerorte sind klassische Bibliotheken mit digitaler Erweiterung, andere reine Makerspaces, wieder andere kombinierte Begegnungs- und Beratungsorte.
Welche Funktion Ankerorte konkret übernehmen
Die wichtigsten Funktionen lassen sich in drei Bereiche gliedern:
- Digitale Bildung: Workshops zu KI-Tools, Datenschutz, smarter Haustechnik oder Coding.
- Beteiligung: Ko-Kreation an digitalen Stadtprojekten, etwa Mobilitäts-Apps oder Quartiers-Plattformen.
- Sichtbarmachung: Demonstration laufender Smart-City-Projekte mit konkretem Nutzen für die Stadtgesellschaft.
Der Mehrwert für Kommunen liegt in der Akzeptanzsicherung. Smart-City-Projekte ohne Beteiligung scheitern häufig an mangelnder Identifikation der Bevölkerung. Ankerorte schaffen Vertrauen, weil sie Digitalisierung greifbar machen.
Beispiele aus den Modellprojekten
In Wuppertal hat das Projekt „Klick.Klick.Fit“ 2025 erste Tests durchlaufen, und die Bürgerbeteiligung über einen Ankerort hat wertvolles Feedback geliefert. Im Frühjahr 2026 läuft die letzte große Testrunde, danach soll die digitale Gesundheitsplattform stadtweit verfügbar sein.
In Troisdorf hat die Stadt vor der Smart-City-Strategie rund 1.000 Rückmeldungen aus der Bürgerschaft gesammelt. Dieser partizipative Ansatz hat die Auswahl der Projekte maßgeblich geprägt. In Lemgo und dem Kalletal arbeiten zwei Kommunen interkommunal an einer gemeinsamen Smart-City-Strategie mit 23 konkreten Projekten.
Was Kommunen aus der Studie mitnehmen
Drei Erkenntnisse stechen heraus. Erstens: Ankerorte funktionieren nur, wenn sie räumlich gut erreichbar sind. Zweitens: Personal entscheidet über den Erfolg, nicht die Ausstattung. Drittens: Ein klarer thematischer Schwerpunkt wirkt anziehender als ein Gemischtwarenladen. Für Kommunen, die ihre Smart-City-Strategie verstetigen wollen, sind Ankerorte ein zentrales Werkzeug.
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