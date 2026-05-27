Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat im März 2026 eine neue Sonderveröffentlichung vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Ankerorte des digitalen Wandels: Stadtlabore, Makerspaces und Digitalwerkstätten, mit denen Kommunen ihre Smart-City-Projekte mit Menschen vor Ort verzahnen. Aktuell existieren rund 50 dieser Orte in den deutschen Modellprojekten Smart Cities.

Was Ankerorte des digitalen Wandels sind

Ankerorte sind physische Räume, wo Bürger digitale Angebote der Kommune testen, an Beteiligungsformaten teilnehmen und Projekte entwickeln

Ankerorte sind physische Räume, in denen digitale Angebote der Kommune sichtbar werden. Bürgerinnen und Bürger können dort digitale Werkzeuge testen, an Beteiligungsformaten teilnehmen oder eigene Projekte entwickeln. Das Konzept verbindet zwei Welten: die Digitalisierung der Verwaltung und die analoge Begegnung im Stadtteil.

Die BBSR-Studie hat fünf Grundmodelle identifiziert. Sie unterscheiden sich nach Zielgruppe, Träger und thematischer Ausrichtung. Manche Ankerorte sind klassische Bibliotheken mit digitaler Erweiterung, andere reine Makerspaces, wieder andere kombinierte Begegnungs- und Beratungsorte.

Welche Funktion Ankerorte konkret übernehmen

Workshops zu KI-Tools, Datenschutz und Coding, Beteiligung an digitalen Stadtprojekten sowie Demonstration von Smart-City-Initiativen

Die wichtigsten Funktionen lassen sich in drei Bereiche gliedern:

Digitale Bildung: Workshops zu KI-Tools, Datenschutz, smarter Haustechnik oder Coding.

Workshops zu KI-Tools, Datenschutz, smarter Haustechnik oder Coding. Beteiligung: Ko-Kreation an digitalen Stadtprojekten, etwa Mobilitäts-Apps oder Quartiers-Plattformen.

Ko-Kreation an digitalen Stadtprojekten, etwa Mobilitäts-Apps oder Quartiers-Plattformen. Sichtbarmachung: Demonstration laufender Smart-City-Projekte mit konkretem Nutzen für die Stadtgesellschaft.

Der Mehrwert für Kommunen liegt in der Akzeptanzsicherung. Smart-City-Projekte ohne Beteiligung scheitern häufig an mangelnder Identifikation der Bevölkerung. Ankerorte schaffen Vertrauen, weil sie Digitalisierung greifbar machen.

Beispiele aus den Modellprojekten

Wuppertal testet die digitale Gesundheitsplattform „Klick.Klick.Fit“ 2025 mit Bürgerbeteiligung, stadtweit verfügbar ab 2026

In Wuppertal hat das Projekt „Klick.Klick.Fit“ 2025 erste Tests durchlaufen, und die Bürgerbeteiligung über einen Ankerort hat wertvolles Feedback geliefert. Im Frühjahr 2026 läuft die letzte große Testrunde, danach soll die digitale Gesundheitsplattform stadtweit verfügbar sein.

In Troisdorf hat die Stadt vor der Smart-City-Strategie rund 1.000 Rückmeldungen aus der Bürgerschaft gesammelt. Dieser partizipative Ansatz hat die Auswahl der Projekte maßgeblich geprägt. In Lemgo und dem Kalletal arbeiten zwei Kommunen interkommunal an einer gemeinsamen Smart-City-Strategie mit 23 konkreten Projekten.

Smart City lebt nicht von Plattformen, sondern von Menschen, die digitale Werkzeuge nutzen wollen. Ankerorte schließen genau diese Lücke“, so Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Kommunen aus der Studie mitnehmen

Ankerorte brauchen gute Erreichbarkeit, qualifiziertes Personal und klaren thematischen Fokus, um Smart-City-Strategien erfolgreich umzusetzen

Drei Erkenntnisse stechen heraus. Erstens: Ankerorte funktionieren nur, wenn sie räumlich gut erreichbar sind. Zweitens: Personal entscheidet über den Erfolg, nicht die Ausstattung. Drittens: Ein klarer thematischer Schwerpunkt wirkt anziehender als ein Gemischtwarenladen. Für Kommunen, die ihre Smart-City-Strategie verstetigen wollen, sind Ankerorte ein zentrales Werkzeug.