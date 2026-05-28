Während 2020 noch weniger als die Hälfte der deutschen Großstädte adaptive Ampelsysteme nutzte, sind es 2024 bereits rund drei Viertel gewesen. Für 2026 bedeutet das: Viele Kommunen sind nicht mehr in der Testphase, sondern arbeiten an der Feinjustierung. Adaptive Lichtsignalanlagen zählen damit zu den wenigen Smart-City-Bausteinen, die flächendeckend angekommen sind. Die eigentliche Herausforderung liegt jetzt in der Priorisierung verschiedener Verkehrsteilnehmer.

Wie adaptive Ampeln funktionieren

Adaptive Lichtsignalanlagen messen Verkehrsfluss durch Sensoren und passen Grünphasen in Echtzeit an, statt starren Zeitplänen zu folgen

Klassische Lichtsignalanlagen schalten nach starren Zeitplänen, oft tageszeitabhängig variiert. Adaptive Systeme dagegen messen den realen Verkehrsfluss in Echtzeit und passen Grünphasen entsprechend an. Sensorik liefert die Daten: induktive Schleifen, Radar, Kameras oder zunehmend auch Funkdaten aus angeschlossenen Fahrzeugen.

Ein zentraler Server verarbeitet die Messwerte und berechnet alle paar Sekunden neue Phasenpläne. Dadurch sinkt die Wartezeit an Knoten messbar, Schadstoffemissionen durch Anfahren und Anhalten nehmen ab.

Wer Priorität bekommt

Adaptive Ampeln 2026: Konkurrenz zwischen ÖPNV, Radverkehr und Rettungsdiensten um Vorrangsignale

Die spannende Frage 2026 lautet nicht mehr, ob eine Ampel adaptiv ist, sondern wen sie priorisiert. In vielen Städten konkurrieren drei Anspruchsgruppen:

ÖPNV: Busse und Straßenbahnen erhalten häufig eine harte Vorrang-Schaltung, um Fahrpläne zu halten.

Busse und Straßenbahnen erhalten häufig eine harte Vorrang-Schaltung, um Fahrpläne zu halten. Radverkehr: Mit der Verkehrswende wachsen die Forderungen, Radfahrenden eigene Grünphasen oder Vor-Grün zu geben.

Mit der Verkehrswende wachsen die Forderungen, Radfahrenden eigene Grünphasen oder Vor-Grün zu geben. Rettungsdienste: Einsatzfahrzeuge bekommen Vorrang per Funksignal und überschreiben in Sekundenbruchteilen den regulären Phasenplan.

Die Feinjustierung dieser Prioritäten ist politisch und planerisch anspruchsvoll. Wer Bus und Straßenbahn priorisiert, kann Radfahrenden subjektiv die Wartezeit verlängern. Wer Rad und ÖPNV gleichermaßen priorisiert, riskiert Stau für den Autoverkehr.

Was Städte 2026 unterscheidet

Stuttgart, München und Hamburg betreiben eigene Verkehrsmanagementzentralen mit adaptiven Systemen. Mittelstädte nutzen externe Plattformen. Eigenentwicklungen bieten mehr Flexibilität, erfordern aber hohere Kosten

Stuttgart, München und Hamburg setzen aktuell auf eigene Verkehrsmanagementzentralen, die adaptive Schaltung mit Verkehrsmodellen koppeln. Mittelstädte gehen häufig pragmatischere Wege und nutzen Plattformen externer Anbieter. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile.

Eigene Zentralen liefern hohe Flexibilität und Datenhoheit, kosten aber laufend Personal und Hardware. Externe Plattformen entlasten den Haushalt, schaffen aber Abhängigkeit vom Anbieter und werfen Fragen zur Datennutzung auf.

Adaptive Ampeln sind kein Showcase mehr, sondern Standard. Die strategische Frage 2026 ist, welcher Verkehr Vorrang bekommt“, so Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Ausblick

C-ITS ermöglicht direkte Kommunikation zwischen Ampeln und Fahrzeugen. Pilotprojekte laufen in Hamburg und Düsseldorf

Die nächste Entwicklungsstufe heißt C-ITS: Cooperative Intelligent Transport Systems. Dabei kommunizieren Ampeln direkt mit angeschlossenen Fahrzeugen. Erste Pilotprojekte laufen in Hamburg und Düsseldorf. Spätestens mit dem Hochlauf vernetzter und teilautonomer Fahrzeuge wird C-ITS für Großstädte zur Pflicht.

Für Kommunen heißt das: Wer 2026 in adaptive Ampeln investiert, sollte die Hardware so wählen, dass C-ITS-Erweiterungen ohne Komplettaustausch möglich sind. Sonst droht in fünf Jahren die nächste Investitionswelle, die mit moderner Planung vermeidbar gewesen wäre.