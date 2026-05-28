Apple und Google haben im Januar 2026 eine Mehrjahres-Partnerschaft bestätigt: Googles Gemini wird die nächste Generation der Apple Foundation Models und damit Siri antreiben. Google Cloud CEO Thomas Kurian bestätigte den Deal beim Cloud Next 2026 im April öffentlich. Schätzungen sprechen von rund einer Milliarde Dollar Jahresgebühr.

Mit dem Apple-Google-Gemini-Deal kippt eine der zentralen Markterzählungen der letzten zehn Jahre. Hand aufs Herz: Apple hat sich seit der iPhone-Premiere als Unternehmen positioniert, das Hardware und Software aus einem Guss liefert, mit Datenschutz als zentralem Markenversprechen. Dass ausgerechnet Google, der Werbedaten-Konzern, jetzt die KI-Basis liefert, ist mehr als eine Lieferantenwahl. Es ist eine strategische Kapitulation.

Das Wichtigste in Kürze

Partnerschaft öffentlich bekannt gegeben am 12. Januar 2026.

Apple lizenziert ein maßgeschneidertes Gemini-Modell mit 1,2 Billionen Parametern.

Jährliche Lizenzgebühr nach Bloomberg-Recherchen rund 1 Milliarde US-Dollar.

Verarbeitung auf Apples Private Cloud Compute statt direkt auf Google-Servern.

Warum kauft Apple plötzlich KI von Google ein?

Apple versprach 2024 eine intelligentere Siri, lieferte aber nichts. 2025 gab der Konzern zu, dass die Entwicklung länger dauert und die Codebasis grundlegend neu aufgebaut werden muss

Siri-Versprechen vom WWDC 2024. Im Juni 2024 zeigte Apple auf der Entwicklerkonferenz ein neues Siri, das E-Mails liest, App-Inhalte versteht und Aufgaben über mehrere Apps hinweg erledigt. Geliefert wurde davon nichts. Im März 2025 musste Apple zugeben, dass die Entwicklung länger dauert als geplant. Interne Berichte beschrieben eine Siri-Codebasis, die Ingenieure von Grund auf neu aufbauen mussten, diesmal auf Basis großer Sprachmodelle. Der Gemini-Deal liefert die Grundlage für diesen Neubau.

Foundation Models als Lieferprodukt. Apple und Google bezeichnen den Deal als gemeinsame Entwicklung der „nächsten Generation der Apple Foundation Models, basierend auf Gemini-Technologie“. Im Klartext: Apple gibt den Anspruch auf, ein eigenes Spitzen-Sprachmodell zu trainieren, und nutzt stattdessen ein maßgeschneidertes Gemini mit 1,2 Billionen Parametern. Zum Vergleich: GPT-4 wird auf rund 1,8 Billionen Parameter geschätzt, Claude Opus 4 ähnlich. Apple bekommt also ein Modell auf Spitzenniveau, ohne den Trainingsaufwand selbst zu stemmen.

Apples Gemini läuft auf privaten Servern mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, isolierten Hardware-Enklaven und automatischer Datenlöschung nach Verarbeitung

Private Cloud Compute. Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, das Gemini-Modell laufe auf Apple-kontrollierten Servern unter dem Private-Cloud-Compute-Framework. Diese Architektur verschlüsselt Anfragen von Anfang bis Ende, isoliert jede Rechen-Session in einer eigenen Hardware-Enklave und löscht die Daten nach der Antwort.

Google bekommt damit weder Roh-Daten noch dauerhaften Zugriff. Für deutsche IT-Verantwortliche ist diese Architektur das eigentliche Schmankerl. Wer DSGVO-konforme KI im Unternehmen einsetzen will, hat in Private Cloud Compute ein bislang nicht vorhandenes Sicherheitsmodell.

Tiered-System. Tim Cook bestätigte in der Q1-2026-Earnings-Call ein gestuftes Modell. Einfache Aufgaben wie Timer und App-Öffnen laufen weiter lokal auf Apple-eigenen kleinen Modellen. Mittlere Aufgaben gehen auf Private Cloud Compute mit dem Gemini-Modell. Komplexe Aufgaben, die externe Web-Recherche erfordern, können explizit an ChatGPT oder Google delegiert werden, mit Nutzer-Zustimmung.

Diese Differenzierung ist nicht nur Marketing, sie ist regulatorisch bedeutsam, weil sie unter DSGVO-Maßstäben unterschiedliche Daten-Pfade definiert.

Was bedeutet der Deal strategisch?

Google gewinnt Zugang zu 2,5 Milliarden Apple-Geräten für KI-Dienste, verliert aber exklusive Suchverträge durch US-Gerichtsurteil

Google als heimlicher Gewinner. Google bekommt mit der Apple-Allianz Zugang zu rund 2,5 Milliarden iPhone- und Mac-Geräten weltweit. Das ist eine Reichweite, die kein anderer KI-Anbieter erreicht. Gleichzeitig verliert Google die exklusiven Such-Verträge mit Apple, weil ein US-Gerichtsurteil im Sommer 2025 die Exklusivität für sechs Jahre verboten hat.

Die KI-Lieferung ist also der Ersatz für den verlorenen Such-Lock-in. Strategisch eine elegante Lösung, die OpenAI und Anthropic im Konsumenten-Geschäft auf Distanz hält.

Apples Eigenentwicklung Ferret. Cupertino arbeitet parallel an einem eigenen Foundation-Modell unter dem Codenamen Ferret. Die Veröffentlichung wird frühestens 2027 erwartet, eher 2028. Der Gemini-Deal ist also eine Zwischenlösung mit klarem Verfallsdatum. Für deutsche Mittelständler heißt das: Wer auf Apple-KI setzt, baut auf einem System, das in zwei Jahren technisch komplett ausgetauscht werden könnte. Großen Sprachmodellen im Unternehmenseinsatz verlangt diese Dynamik nach klaren Migrations-Strategien.

Apple gibt für 1 Milliarde Dollar im Jahr das auf, woran das Unternehmen acht Jahre gearbeitet hat. Wer als deutscher Mittelständler eine ähnliche Make-or-Buy-Entscheidung in der KI vor sich hat, sollte zur Kenntnis nehmen: Selbst Apple kauft ein. Eigene Foundation Models lohnen sich für die wenigsten. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche konkreten Schritte sollten DACH-Entscheider gehen?

iOS 26.4 führt erste Gemini-gestützte Siri-Funktionen ein. Vollständiges Redesign kommt mit iOS 27 nach WWDC Juni. IT-Beschaffer sollten Roll-out-Phasen planen und Datenschutz-Folgenabschätzung anpassen

iOS-26.4-Update. Die ersten Gemini-gestützten Siri-Funktionen sind mit iOS 26.4 im Frühjahr 2026 erschienen, das vollständige Siri-Redesign kommt mit iOS 27 nach der WWDC im Juni. IT-Beschaffer in deutschen Unternehmen sollten die Roll-out-Phasen kennen und ihre Geräte-Updates entsprechend planen. Die Datenschutz-Folgenabschätzung muss für 2026 angepasst werden, weil Siri-Anfragen erstmals einen externen LLM-Aufruf auslösen können.

Strategische Empfehlung. Eine Übersicht zum Apple-Geschäftsmodell und ein zweiter Blick auf das Google-Geschäftsmodell liefern den nötigen Kontext für die kommenden Compliance-Diskussionen. Wer 2026 in KI-Lizenzen investiert, sollte Lieferanten-Konzentrationsrisiken aktiv bewerten. Der Deal zeigt, wie schnell sich Provider-Strukturen in der KI-Welt verschieben können.

Die offizielle Apple-Google-Bekanntmachung liegt bei MacRumors vor.

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