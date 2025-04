Wie Sie mit Social Recruiting 📣 Ihr Unternehmen zum Erfolg führen

Social Recruiting hat sich als ein Schlüsselstrategie für Unternehmen etabliert, um im digitalen Zeitalter erfolgreich Talente zu gewinnen und zu binden. Durch den gezielten Einsatz sozialer Netzwerke können Unternehmen ihre Reichweite vergrößern, gezielt potenzielle Kandidaten ansprechen und eine starke Arbeitgebermarke aufbauen.

Durch die gezielte Ansprache und die Möglichkeit, einen tieferen Einblick in die Unternehmenskultur zu geben, kann Social Recruiting einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. In diesem Beitrag untersuchen wir, wie genau diese Methode funktioniert, warum sie effektiv ist und wie Ihr Unternehmen sie am besten einsetzen kann, um nicht nur Mitarbeiter zu finden, sondern auch langfristig an sich zu binden.

Was ist Social Recruiting?

Social Recruiting bezeichnet den Prozess der Rekrutierung neuer Mitarbeiter über soziale Netzwerke und Plattformen wie LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter und Instagram. Diese Methode geht über das bloße Posten von Stellenanzeigen hinaus. Unternehmen nutzen diese Plattformen, um ihre Marke zu präsentieren, mit potenziellen Kandidaten zu interagieren und ein Netzwerk aufzubauen. Entweder machen sie das Inhouse, in einer Mischform, oder lagern das ganz aus an eine Social Recruiting Firma, wie z.B. High Office.

Durch die Nutzung sozialer Medien im Rekrutierungsprozess können Unternehmen:

Zielgruppenspezifisch werben: Sie können Stellenanzeigen so ausrichten, dass sie genau die Kandidaten erreichen, die zu den offenen Stellen passen. Beispiel: Ein Unternehmen sucht einen Grafikdesigner und nutzt Instagram, um seine Suche durch visuell ansprechende Inhalte zu unterstützen. Einblicke in die Unternehmenskultur bieten: Potenzielle Bewerber können durch die Inhalte, die ein Unternehmen teilt, ein Gefühl für die Arbeitsatmosphäre und Kultur bekommen. Beispiel: Ein Unternehmen teilt regelmäßig Fotos von Team-Events oder Büroalltag auf LinkedIn. Direkte Kommunikation fördern: Interessierte können direkt über soziale Netzwerke Kontakt aufnehmen, Fragen stellen und sich über das Unternehmen informieren. Beispiel: Ein Bewerber kommentiert einen Beitrag auf der Facebook-Seite des Unternehmens und erhält eine persönliche Antwort. Das Unternehmensnetzwerk erweitern: Durch das Teilen von Beiträgen und die Interaktion mit Inhalten können Unternehmen ihre Reichweite erhöhen und auf indirekte Weise Talente ansprechen. Beispiel: Mitarbeiter teilen eine Stellenanzeige auf ihrem persönlichen LinkedIn-Profil, was die Sichtbarkeit erhöht.

Was sind die Vorteile von Social Recruiting?

Social Recruiting ermöglicht eine effiziente und effektive Ansprache potenzieller Kandidaten, fördert den Aufbau von Beziehungen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Arbeitgebermarke zu stärken.

Social Recruiting bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen, die auf der Suche nach neuen Talenten sind:

Erhöhte Reichweite: Unternehmen können über soziale Netzwerke eine weitaus größere und vielfältigere Gruppe von Kandidaten erreichen als mit traditionellen Methoden. So erreicht zum Beispiel eine Stellenanzeige auf LinkedIn nicht nur aktiv Suchende, sondern auch potenzielle Kandidaten, die nicht aktiv nach einem Job suchen, aber offen für Angebote sind. Zielgerichtete Ansprache: Dank verschiedener Zielgruppenfilter und Targeting-Optionen können Unternehmen ihre Stellenanzeigen und Inhalte gezielt an die passenden Kandidaten bzw. Zielgruppe ausrichten. Das kann bspw. ein bestimmtes geografisches Einzugsgebiet sein, eine bestimmte Altersgruppe, Personen mit bestimmten Interessen und Vorlieben usw. Kosteneffizienz: Im Vergleich zu traditionellen Rekrutierungskanälen können soziale Medien eine kostengünstigere Alternative sein, insbesondere wenn man die Zielgruppe und das Einzugsgebiet stark einschränken kann. Schnellerer Rekrutierungsprozess: Die direkte und unkomplizierte Kommunikation über soziale Netzwerke kann den Rekrutierungsprozess merklich beschleunigen. In der eher informellen Kommunikation kann man ferner schnell etwaige Kandidaten aussieben, die nicht ordentlich kommunizieren können. Einblicke in die Persönlichkeit der Kandidaten: Soziale Medien geben oft mehr Aufschluss über die Persönlichkeit und Interessen eines Kandidaten als ein traditioneller Lebenslauf. Unternehmen können so bereits vorab einschätzen, ob ein Bewerber zur Unternehmenskultur passt. Stärkung der Arbeitgebermarke: Regelmäßige Beiträge über die Unternehmenskultur, Mitarbeitergeschichten und Veranstaltungen tragen dazu bei, die Arbeitgebermarke zu stärken und das Unternehmen als attraktiven Arbeitsplatz zu positionieren. Mitarbeiterempfehlungen: Soziale Netzwerke erleichtern es den aktuellen Mitarbeitern, Stellenanzeigen zu teilen und talentierte Bekannte zu empfehlen. Dies kann die Qualität der Bewerbungen erhöhen, da Empfehlungen von bestehenden Mitarbeitern oft sehr wertvoll sind.

Durch die Nutzung von Social Recruiting und unter zuhilfename einer Social Recruiting Agentur können Unternehmen also nicht nur effizienter und gezielter potenzielle Kandidaten ansprechen, sondern auch ihre Marke stärken und den Rekrutierungsprozess insgesamt verbessern.

Welche deutsche Unternehmen setzen bereits Social Recruiting ein?

In Deutschland haben zahlreiche Unternehmen Social Recruiting erfolgreich in ihre Rekrutierungsstrategie integriert. Hier einige konkrete Beispiele:

Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn ist ein prominentes Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von Social Recruiting in Deutschland. Das Unternehmen nutzt eine Vielzahl von sozialen Medien, darunter LinkedIn, Xing und Facebook, um Talente anzusprechen. Besonders innovativ war die Kampagne #DiscoverDB, bei der die Deutsche Bahn mittels Snapchat potenzielle Auszubildende und Duale Studenten erreichte. Über die App bot das Unternehmen Einblicke in den Arbeitsalltag verschiedener Berufe. Diese Kampagne zielte darauf ab, die Arbeitgebermarke authentisch zu präsentieren und direkt mit einer jüngeren Zielgruppe zu kommunizieren.

Bosch

Bosch hat mit der Kampagne #LikeABosch insbesondere LinkedIn und Xing, effektiv genutzt, um seine Reichweite bei der Talentakquise zu erweitern.

Ausbildung #LikeABosch

Dieses Video auf YouTube ansehen

Bosch setzt auf eine Mischung aus Stellenanzeigen, Einblicken in die Unternehmenskultur und Mitarbeitergeschichten, um Interessenten für sich zu gewinnen. Durch regelmäßige Updates und aktive Kommunikation auf diesen Plattformen hat Bosch seine Sichtbarkeit als attraktiver Arbeitgeber gesteigert.

SAP

SAP nutzt Social Recruiting, um weltweit Talente zu gewinnen. Das Unternehmen verwendet LinkedIn nicht nur für Stellenanzeigen, sondern auch für die Markenbildung, indem es regelmäßig Beiträge über Unternehmensneuigkeiten, Kultur und Mitarbeiterinitiativen teilt. SAP hat zudem eine eigene Karriere-Website, die nahtlos mit sozialen Medien integriert ist, um Bewerbern einen direkten Einblick in die Arbeitswelt bei SAP zu ermöglichen.

Zalando

Zalando nutzt vor allem Instagram, um die Unternehmenskultur und offene Stellen zu bewerben. Mit einem kreativen Ansatz präsentiert das Unternehmen hinter den Kulissen Einblicke, Mitarbeiterporträts und Büroevents. Durch diese Strategie spricht Zalando gezielt eine junge, modebewusste Zielgruppe an und positioniert sich als dynamischer und attraktiver Arbeitgeber im E-Commerce-Sektor.

Lufthansa

Die Lufthansa Gruppe teilt über LinkedIn, Xing und Twitter die Erfahrungen ihrer Mitarbeiter, Informationen über verschiedene Karrierewege und aktuelle Stellenangebote. Insbesondere die Kampagne #BeLufthansa, die auf Instagram und Twitter läuft, gibt Bewerbern Einblicke in die Arbeitskultur und fördert die Interaktion mit der Marke.

Diese Unternehmen zeigen, wie vielfältig Social Recruiting in Deutschland eingesetzt wird, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und effektiv mit potenziellen Kandidaten zu kommunizieren. Durch die Kombination aus kreativem Content, gezielten Kampagnen und interaktiven Plattformen gelingt es ihnen, ihre Arbeitgebermarke zu stärken und talentierte Bewerber für sich zu gewinnen.

Wie wichtig ist Employer Branding im Social Recruiting?

Employer Branding spielt eine zentrale Rolle im Social Recruiting. Es geht darum, das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und somit nicht nur Talente anzuziehen, sondern auch langfristig an das Unternehmen zu binden. Hier sind einige Gründe, warum Employer Branding so wichtig ist:

Wettbewerbsvorteil: In einem Markt, in dem sich viele Unternehmen um die besten Talente bemühen, hilft ein starkes Employer Branding, sich von der Konkurrenz abzuheben. Bewerber suchen nicht nur nach einem Job, sondern nach einem Ort, an dem sie ihre Fähigkeiten einsetzen und weiterentwickeln können. Ein positives Image kann hier den entscheidenden Unterschied machen. Zielgruppenansprache: Durch gezieltes Employer Branding auf sozialen Medien können Unternehmen die Werte und Kultur kommunizieren, die sie ausmachen. Dies zieht Kandidaten an, die sich mit diesen Werten identifizieren und sich daher eher für eine Bewerbung entscheiden. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Nachhaltigkeit großschreibt, wird es eher Bewerber anziehen, die diesen Wert teilen. Kostenreduktion bei der Mitarbeitersuche: Ein starkes Employer Branding kann die Notwendigkeit von Headhuntern oder teuren Rekrutierungsmaßnahmen reduzieren, da es Bewerber direkt anzieht. Dies führt langfristig zu einer Kostenersparnis im Rekrutierungsprozess. Mitarbeiterbindung: Employer Branding beeinflusst nicht nur potenzielle Bewerber, sondern auch die aktuellen Mitarbeiter. Wenn diese stolz darauf sind, Teil des Unternehmens zu sein, und sich mit dessen Werten identifizieren, teilen sie dies eher in ihren Netzwerken. Dies erhöht nicht nur die Reichweite der Employer Brand, sondern fördert auch die Mitarbeiterbindung. Anpassung an die digitale Ära: In einer Zeit, in der Informationen und Meinungen schnell über soziale Netzwerke verbreitet werden, ist es für Unternehmen essenziell, aktiv ihr Image zu gestalten. Negatives Feedback kann sich schnell verbreiten und das Employer Branding schädigen. Daher ist es wichtig, positiv präsent zu sein und aktiv auf Feedback zu reagieren.

Zusammengefasst ist Employer Branding im Social Recruiting nicht nur wichtig, um die besten Talente zu gewinnen, sondern auch, um sie zu halten und als Unternehmen positiv in der Öffentlichkeit dazustehen.

Wie entwickelt man eine effektive Social Recruiting-Strategie?

a) Ziele festlegen

Bevor Sie mit Social Recruiting beginnen, müssen Sie klare Ziele festlegen. Überlegen Sie, was Sie erreichen möchten: Geht es um die Steigerung der Bekanntheit Ihrer Arbeitgebermarke, das Auffüllen des Talentpools oder das Besetzen spezifischer Stellen? Setzen Sie SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, zeitgebunden), um Ihren Erfolg messen zu können. Beispielsweise könnte ein Ziel sein, die Anzahl der Bewerbungen für eine bestimmte Position innerhalb von drei Monaten um 20% zu erhöhen.

b) Zielgruppe verstehen

Um eine effektive Strategie zu entwickeln, ist es unerlässlich, die Zielgruppe genau zu kennen. Untersuchen Sie, welche sozialen Netzwerke Ihre idealen Kandidaten nutzen und welche Inhalte sie ansprechen. Dies hängt stark von der Branche, der Berufserfahrung und anderen demografischen Faktoren ab. Wenn Sie beispielsweise junge IT-Talente ansprechen möchten, könnten Plattformen wie LinkedIn oder spezialisierte Tech-Communities relevant sein.

c) Content-Strategie entwickeln

Erstellen Sie eine Content-Strategie, die authentische Einblicke in Ihre Unternehmenskultur bietet. Der Inhalt sollte nicht nur Stellenanzeigen umfassen, sondern auch Geschichten über Mitarbeiter, Büroalltag und Unternehmenswerte teilen. Videos, Mitarbeiterinterviews und Behind-the-Scenes-Beiträge können besonders wirkungsvoll sein, um eine emotionale Verbindung aufzubauen. Der Schlüssel liegt darin, Inhalte zu schaffen, die Interaktionen fördern, sei es durch Likes, Kommentare oder Shares.

d) Engagement fördern

Interaktion ist das Herzstück von Social Recruiting. Es genügt nicht, Inhalte zu posten; Sie müssen auch mit Ihrer Community interagieren. Antworten Sie auf Kommentare, beteiligen Sie sich an Diskussionen und seien Sie proaktiv in relevanten Gruppen und Foren. Dies baut nicht nur Beziehungen zu potenziellen Kandidaten auf, sondern verbessert auch Ihre Sichtbarkeit und Reichweite auf den Plattformen.

Welche Best Practices gilt es beim Social Media Recruiting zu beachten?

Wie in allen Bereichen gibt es bestimmte Faustregeln, die es zu beachten gilt: Wer z.B. Berufstätige ansprechen möchte, sollte dies kurz vor der Mittagspause und von Dienstag bis Donnerstag tun, wo die Aktivität auf Plattformen wie LinkedIn, Xing und Facebook am höchsten ist. Diese Zeiten variieren freilich je nach Plattform und Zielgruppe. Es lohnt sich also, verschiedene Zeiten je nach Zielgruppe und Plattform zu testen, um die optimalen Zeiten für Ihre Posts zu ermitteln. So erreichen Ihre Stellenanzeigen und Unternehmensupdates die maximale Anzahl potenzieller Kandidaten.

a) Wie lässt sich die Message authentisch rüberbringen?

Die Vermittlung von Authentizität in Ihren Posts ist entscheidend, um Vertrauen und Interesse bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen. Teilen Sie echte Geschichten und Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter, um einen Einblick in die Arbeitskultur und die Werte Ihres Unternehmens zu geben. Authentische Inhalte, wie Mitarbeiter-Testimonials, Day-in-the-Life-Videos oder Behind-the-Scenes-Fotos, resonieren stärker mit potenziellen Bewerbern und fördern ein positives Bild Ihrer Marke.

b) Interaktion mit Ihrer Community

Die aktive Interaktion mit Ihrer Community ist ein wesentlicher Aspekt des Social Recruiting. Reagieren Sie schnell auf Fragen und Kommentare, um ein Gefühl der Verbundenheit zu schaffen und zu zeigen, dass Sie Wert auf die Meinungen und das Engagement Ihrer Follower legen. Diese direkte Kommunikation kann die Wahrnehmung Ihrer Arbeitgebermarke verbessern und das Interesse an Ihren Stellenangeboten steigern.

c) Wie nutzen Sie visuelle Inhalte effektiv?

Visuelle Inhalte sind auf sozialen Medien besonders wirkungsvoll. Setzen Sie auf hochwertige Bilder, Videos und Grafiken, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe zu gewinnen und komplexe Informationen leicht verständlich zu vermitteln. Ein ansprechendes Bild oder ein kurzes Video kann die Engagement-Raten deutlich erhöhen und Ihre Botschaft effektiver kommunizieren als reiner Text.

d) Regelmäßig den Erfolg messen

Setzen Sie KPIs (Key Performance Indicators) wie die Anzahl der Bewerbungen, die Reichweite Ihrer Beiträge oder die Engagement-Rate, um den Einfluss Ihrer Social Media-Aktivitäten auf Ihre Rekrutierungsbemühungen zu verstehen. Analysieren Sie regelmäßig diese Daten, um Ihre Strategie anzupassen und zu optimieren.

e) Eine langfristige Beziehung aufbauen

Das Ziel von Social Recruiting sollte nicht nur sein, offene Stellen zu besetzen, sondern auch eine langfristige Beziehung zu Talenten aufzubauen. Pflegen Sie Ihren Talentpool durch regelmäßige Updates und Interaktionen, auch wenn aktuell keine passenden Stellen verfügbar sind. So bleiben Sie bei potenziellen Kandidaten in Erinnerung und können schnell handeln, wenn sich eine geeignete Gelegenheit bietet.

Indem Sie diese Best Practices beachten, können Sie eine effektive und ansprechende Social Recruiting-Strategie entwickeln, die nicht nur Ihre Reichweite und Sichtbarkeit erhöht, sondern auch qualifizierte Talente erfolgreich anzieht und an Ihr Unternehmen bindet.

Welche Plattformen eignen sich am ehesten für Social Recruiting?

Beim Social Recruiting spielen mehrere Plattformen eine zentrale Rolle, um verschiedene Zielgruppen und Berufsfelder effektiv anzusprechen. Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken und spricht unterschiedliche Nutzergruppen an. Hier sind die wichtigsten Plattformen:

LinkedIn

LinkedIn gilt als die führende Plattform für professionelles Networking und Social Recruiting. Sie ermöglicht es Unternehmen, nicht nur Stellenanzeigen zu veröffentlichen, sondern auch aktiv Talente zu suchen und direkt anzusprechen. Mit Funktionen wie Unternehmensseiten, Gruppen und LinkedIn InMail können Recruiter gezielt mit potenziellen Kandidaten in Kontakt treten. LinkedIn bietet zudem detaillierte Einblicke in die Fähigkeiten, Erfahrungen und beruflichen Interessen der Nutzer.

Xing

Ähnlich wie LinkedIn dient Xing dem professionellen Austausch und der Jobsuche und bietet ähnliche Funktionen wie Stellenanzeigen, Unternehmensprofile und die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit Kandidaten. Für Unternehmen im DACH-Raum ist Xing daher ein wichtiger Kanal im Social Recruiting.

Facebook

Facebook ermöglicht eine breite und vielfältige Ansprache von Kandidaten. Mit seiner enormen Nutzerbasis und zielgerichteten Werbemöglichkeiten können Unternehmen unterschiedlichste Zielgruppen erreichen. Über die Jobs-Funktion können Unternehmen Stellenanzeigen direkt in ihrem Newsfeed veröffentlichen, und mit Facebook Gruppen lassen sich spezifische Interessengemeinschaften ansprechen.

Twitter

Twitter eignet sich besonders für die Kommunikation in Echtzeit und kann genutzt werden, um Unternehmensnews, Branchenupdates und Stellenanzeigen zu teilen. Durch Hashtags lassen sich Beiträge einem breiteren Publikum zugänglich machen. Twitter ist besonders nützlich, um mit der Community zu interagieren und die Unternehmensmarke zu stärken.

Instagram

Instagram ist ideal, um die Unternehmenskultur visuell zu präsentieren. Durch Stories, Posts und IGTV können Unternehmen Einblicke in den Arbeitsalltag, Events und das Team geben. Dies stärkt die Arbeitgebermarke und spricht vor allem jüngere Zielgruppen an, die Wert auf Transparenz und Authentizität legen.

YouTube

YouTube bietet die Möglichkeit, durch Videos tiefere Einblicke in das Unternehmen zu geben. Von Mitarbeiterinterviews über Office-Touren bis hin zu Einblicken in den Arbeitsalltag können Unternehmen eine emotionale Verbindung mit potenziellen Bewerbern aufbauen. Videos sind ein kraftvolles Medium, um die Unternehmenskultur und -werte zu kommunizieren.

TikTok

TikTok eignet sich für Unternehmen, die jüngere Zielgruppen ansprechen wollen. Mit kreativen und unterhaltsamen Kurzvideos können Unternehmen ihre Marke auf eine authentische und ansprechende Weise präsentieren. TikTok ermöglicht eine direkte und unkonventionelle Art der Kommunikation, die besonders bei der Gen Z Anklang findet.

Jede dieser Plattformen hat ihre eigenen Besonderheiten und bietet unterschiedliche Möglichkeiten, um mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu treten. Die Auswahl der geeigneten Plattform(en) hängt von der Zielgruppe, den Unternehmenszielen und der Art der zu besetzenden Stellen ab.

Für Social Recruiting können verschiedene Tools und Plattformen eingesetzt werden, die den Prozess vereinfachen, optimieren und effektiver gestalten. Hier sind einige der nützlichsten Tools, die Sie in Betracht ziehen sollten:

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter ist ein Tool von LinkedIn, das speziell für Recruiter und Personalverantwortliche entwickelt wurde. Es bietet erweiterte Suchfunktionen, um gezielt nach Kandidaten zu suchen, und ermöglicht es, mit potenziellen Bewerbern direkt in Kontakt zu treten. Zudem können Sie mit diesem Tool Kampagnen zur Talentgewinnung erstellen und deren Erfolg messen.

Xing TalentManager

Xing TalentManager bietet ähnliche Funktionen wie LinkedIn Recruiter, ist aber speziell auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet. Es ermöglicht es, gezielt nach Kandidaten zu suchen, Stellenanzeigen zu schalten und mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu treten. Außerdem können Sie sich über neue Talente auf dem Markt informieren und deren Karriereweg verfolgen.

Glassdoor

Glassdoor ist nicht nur eine Plattform für Unternehmensbewertungen und Gehaltsinformationen, sondern auch ein nützliches Tool für Social Recruiting. Unternehmen können ihr Profil pflegen, ihre Unternehmenskultur präsentieren und aktiv auf Bewertungen reagieren, um ein positives Arbeitgeberimage aufzubauen. Zudem bietet Glassdoor die Möglichkeit, Stellenanzeigen zu schalten.

Sprout Social

Sprout Social bietet umfassende Lösungen für das Social-Media-Management und -Marketing. Es unterstützt Unternehmen dabei, ihre Social-Media-Strategie zu planen, umzusetzen und zu analysieren. Mit Funktionen für die Veröffentlichung, das Engagement und die Analyse können Sie die Effektivität Ihrer Social-Recruiting-Bemühungen verfolgen und optimieren.

Diese Tools können in verschiedenen Kombinationen eingesetzt werden, um eine effektive Social-Recruiting-Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Die Auswahl des richtigen Tools hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen, Ihrer Zielgruppe und den von Ihnen bevorzugten sozialen Plattformen ab.

Fazit

Die Erfolge dieser Unternehmen unterstreichen die Bedeutung einer gut durchdachten Social-Recruiting-Strategie, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens zugeschnitten ist. Dabei spielen die Auswahl der richtigen Plattformen, die Entwicklung authentischer und ansprechender Inhalte sowie das Engagement und die Interaktion mit der Community eine zentrale Rolle. Zudem ist die kontinuierliche Analyse und Anpassung der Strategie an die sich ändernden Marktbedingungen und das Nutzerverhalten entscheidend für den langfristigen Erfolg.

Insgesamt bietet Social Recruiting Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, im Wettbewerb um die besten Talente erfolgreich zu sein. Indem sie die Chancen nutzen, die soziale Medien bieten, können Unternehmen nicht nur ihre aktuellen Rekrutierungsziele erreichen, sondern auch eine nachhaltige Grundlage für zukünftiges Wachstum und Erfolg legen.