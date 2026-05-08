In Norwegen rollen mehr Elektroautos auf den Straßen als Diesel- oder Benziner. Das norwegische Statistikamt hat den Tipping Point für Anfang Dezember 2025 bestätigt. 95,9 Prozent der Neuwagen 2025 waren elektrisch. Was deutsche Politik daraus mitnehmen kann, ohne die norwegischen Voraussetzungen zu kopieren.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie hören seit Jahren, dass Norwegen Vorreiter bei E-Autos sei, fragen sich aber, was das konkret heißt. Die Antwort ist deutlich. Ende 2025 hat das norwegische Verkehrsamt OFV den endgültigen Wendepunkt vermeldet: E-Autos haben Diesel-Pkw beim Bestand auf den Straßen überholt. Norwegen ist damit das erste Land der Welt, in dem Elektroautos die größte Antriebsart im Pkw-Bestand sind.

Das Wichtigste in Kürze

E-Auto-Bestand in Norwegen: 31,78 % aller Pkw, knapp vor Diesel mit 31,76 %

Neuzulassungen 2025: 95,9 % vollelektrisch, im Dezember 2025 sogar 97,6 %

Tesla mit 19,1 % Marktanteil dominanteste Marke, BYD knackte erstmals Top 10

Verkaufsschub Ende 2025 durch ankündigte Mehrwertsteuer-Änderung ab Januar 2026

Wie ist Norwegen dahin gekommen?

Norwegen fördert E-Autos seit den 1990ern durch Steuervergünstigungen, kostenlose Parkplätze und Mautrabatte statt Verbrennerverbote

Pro-EV-Politik in Norwegen reicht bis in die 1990er-Jahre zurück. Die Strategie hat nicht auf ein Verbrennerverbot gesetzt, sondern auf konsequent günstigere Bedingungen für E-Autos. Mehrwertsteuerbefreiung, keine Importzölle, freies Parken in vielen Städten, Mautrabatte, Zufahrt zu Busspuren. Diese Anreize haben sich über drei Jahrzehnte gehalten, unabhängig von wechselnden Regierungen.

Eine entscheidende Voraussetzung kommt dazu: Norwegen produziert keine Autos. Es gibt keine starke Automobil-Lobby, die Tausende Arbeitsplätze sichern muss. Die norwegische Regierung konnte deshalb Verbrenner steuerlich belasten, ohne politische Rücksicht auf eigene Hersteller zu nehmen. Diese Konstellation gibt es in Deutschland, Frankreich oder Italien nicht.

Was zeigen die Zahlen 2025?

Norwegen registrierte im Dezember 2025 35.188 neue Pkw, davon 97,6 Prozent vollelektrisch. Diesel- und Benzinfahrzeuge spielten kaum noch eine Rolle

Im Dezember 2025 verzeichnete Norwegen 35.188 neue Pkw, davon 97,6 Prozent vollelektrisch. Das ist nicht nur ein Trend, sondern ein Marktende. Reine Diesel waren 1 Prozent, Benziner sogar nur 0,3 Prozent der Neuzulassungen. Auch der Plug-in-Hybrid spielt kaum noch eine Rolle.

Die Daten des OFV zeigen außerdem: Tesla bleibt mit 34.285 verkauften Fahrzeugen und 19,1 Prozent Marktanteil dominant, trotz aller Diskussionen über Elon Musk. Volkswagen folgt mit 23.938 Verkäufen und 13,3 Prozent. BYD landete mit dem Sealion 7 erstmals unter den Top 10. Insgesamt erreichten chinesische Hersteller 13,7 Prozent Marktanteil, deutlich mehr als die 10,4 Prozent im Vorjahr.

Norwegen hat geschafft, was Deutschland in zwanzig Jahren nicht geschafft hat: politische Konstanz quer über alle Regierungen. Die deutsche E-Auto-Förderung wechselt mit jeder Koalition die Spielregeln. Solange das so bleibt, kommen wir nie auf norwegische Adoptionskurven. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Warum jetzt der Tipping Point?

Norwegens Pkw-Neuzulassungen stiegen im Dezember 2025 um 158 Prozent, da Käufer vor der geplanten Mehrwertsteuererhöhung für E-Autos zuschlugen

Der entscheidende Schub kam Ende 2025 durch eine Mehrwertsteuer-Änderung. Die norwegische Regierung kündigte an, die seit Jahren geltende Mehrwertsteuerbefreiung für E-Autos ab Januar 2026 einzuschränken. Käufer haben deshalb in den letzten Wochen 2025 noch schnell zugeschlagen. Im Dezember stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 158 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

OFV-Direktor Øyvind Solberg Thorsen sieht die Veränderung kritisch: Während Norwegen sein Ziel von 100 Prozent Null-Emissions-Neuwagen erreicht hat, fahren auf den Straßen weiterhin rund zwei Drittel aller Pkw mit fossilen Brennstoffen. Der Bestandsumbau dauert noch Jahre. Trotzdem ist der Tipping Point ein Signal. Wenn ein Land die kritische Masse einmal überschritten hat, beschleunigt sich der Wandel überproportional.

Geht das auch jenseits der Pkw?

Bei Lieferwagen und Bussen dominiert E-Antrieb in Norwegen mit 45,2 und 56,3 Prozent. Bei schweren Lkw bleibt Diesel mit 73,2 Prozent vorherrschend, doch auch hier führt Norwegen weltweit

Im Bestand bei Lieferwagen, Bussen und Lkw zeigt sich ein gemischtes Bild. Bei neuen Vans 2025 waren 45,2 Prozent batterieelektrisch. Bei neuen Bussen sogar 56,3 Prozent. Im Lkw-Markt hängt Norwegen aber zurück: Von den 4.770 neuen Lkw über 3,5 Tonnen waren nur 17,3 Prozent elektrisch, 73,2 Prozent immer noch Diesel.

Trotzdem liegt Norwegen damit weltweit an der Spitze, denn andere Länder haben weit niedrigere Anteile bei E-Lkw. Im internationalen Vergleich der E-Auto-Förderpolitik zeigt sich: Norwegens Strategie funktioniert, weil sie über Jahrzehnte konsistent war und auf alle Fahrzeugklassen ausstrahlt.

Was kann Deutschland davon übernehmen?

Norwegens stabile Förderung für E-Autos überzeugt mehr als deutsche Wechsel seit 2018. Anreize statt Verbote fördern Kaufentscheidungen zuverlässiger

Drei Lehren sind direkt übertragbar. Erstens: Politische Konstanz schlägt politische Spitzen. Norwegens Anreize haben sich nicht alle paar Jahre geändert, sondern blieben stabil. Deutsche E-Auto-Käufer sehen sich seit 2018 wechselnden Förderbedingungen gegenüber, das untergräbt Investitionsentscheidungen.

Zweitens: Anreize statt Verbote. Norwegen hat nie ein Diesel-Verbot beschlossen, sondern Diesel und Benziner stetig teurer und unattraktiver gemacht. Das hat politisch besser funktioniert als symbolische Verbote, die später aufgeweicht werden mussten. Drittens: Die Frage der Industriepolitik. Norwegen konnte Verbrenner strikt belasten, weil keine Heimat-Automobilindustrie zu schützen war. Deutschland hat hier ein strukturelles Dilemma, das ehrlich anzusprechen ist.

Was bleibt für Unternehmen wichtig?

Deutsche Unternehmen sollten norwegische Erfahrungen bei der Flottenumstellung nutzen. Norwegen betreibt über 27.000 Schnellladepunkte, mehr als Großbritannien mit sechstel der Bevölkerung

Norwegen ist nicht 1:1 übertragbar, aber als Lehrstück nützlich. Wer als deutsches Unternehmen jetzt Flotten umstellt, sollte sich an den norwegischen Lerneffekten orientieren. Schnellladenetz und Reichweite sind keine echten Hindernisse mehr. Die Norweger haben über 27.000 öffentliche Schnellladepunkte, das ist mehr als Großbritannien bei einem Sechstel der Bevölkerung. Wer Elektroautos heute aus Reichweiten- oder Ladegründen zurückstellt, argumentiert mit Daten von vor fünf Jahren.

Mehr Newshunger?

Claude 2026 programmiert KI-Code, Photoshop spart Zeit mit KI-Funktionen, USB-C wird 2026 Pflicht bei Ladegeräten

Praxis-Wissen für Ihren E-Auto-Umstieg

Wer die norwegische Adoptionskurve auf das eigene Unternehmen oder den eigenen Haushalt überträgt, kommt an drei Fragen nicht vorbei: Kosten beim Laden, Reichweite im Alltag und steuerliche Behandlung im Gewerbe. Dr. Web hat dazu mehrere praxisnahe Rechner und Vergleiche zusammengestellt.

Der Ladetarif-Vergleich 2026 rechnet drei typische Fahrprofile durch und zeigt, wo Lidl mit 0,29 € pro kWh günstiger lädt als der eigene Haushaltsstrom. Der Reichweiten-Rechner beantwortet, wie stark Kälte die Reichweite drückt und ob sich der Wärmepumpen-Aufpreis von rund 1.000 Euro rechnet, was bei norwegischen Wintertemperaturen besonders relevant wird. Die Zahlen zur Akku-Degradation beim E-Auto stammen aus über 22.000 ausgewerteten Fahrzeugen und zeigen einen durchschnittlichen Kapazitätsverlust von 2,3 Prozent pro Jahr.

Für Unternehmer ist der Vergleich E-Auto-Leasing im Gewerbe wichtig: Der 0,25-Prozent-Satz beim geldwerten Vorteil macht E-Autos trotz höherer Leasingrate oft günstiger als Verbrenner. Wer privat kauft, sollte vorher die E-Auto-Prämie 2026 prüfen, denn nicht alle Haushalte sind förderberechtigt und nicht alle Modelle qualifizieren.