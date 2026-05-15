Kaufland-Streik: Sargnagel der Deutschland AG?

Der Kaufland-Streik trifft den deutschen Handel mitten in einer wirtschaftlichen Stagnation. Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt einen Tag erlebt, an dem in Deutschland nicht irgendwo gestreikt wurde? An diesem Freitag legen rund 900 Beschäftigte allein in Hessen die Arbeit nieder, bundesweit Tausende mehr. Symptom einer Entwicklung, die Entscheider seit Jahren beschäftigt.

Das Wichtigste in Kürze

Verdi ruft am 15. und 16. Mai 2026 bundesweit zum Warnstreik im Einzel- und Großhandel auf.

Betroffen sind Filialen von Kaufland, Rewe, Metro, Ikea, H&M, Zara und Primark.

Verdi-Forderung: 7 Prozent mehr, mindestens 250 € monatlich. HDE-Angebot: sechs Monate Nullrunde, dann 2 Prozent.

Die Zahl der Streiktage in Deutschland hat sich seit 2010 von 150.000 auf über 300.000 pro Jahr verdoppelt.

Wie der Tarifkonflikt eskaliert

Tarifverhandlungen Handel gescheitert: Verdi fordert 7 Prozent Lohnerhöhung, HDE bietet nur 2 Prozent ab 2026

Verhärtete Fronten. 5,2 Millionen Beschäftigte arbeiten im deutschen Handel. Verdi fordert für sie eine Lohnerhöhung von 7 Prozent oder mindestens 225 bis 250 € pro Monat bei zwölf Monaten Laufzeit. Der Handelsverband Deutschland (HDE) bietet stattdessen eine sechsmonatige Nullrunde und ab November 2026 ganze 2 Prozent, weitere 1,5 Prozent erst ab August 2027. Über die ver.di-Pressemitteilung zur Tarifrunde Hessen kommt eine pointierte Lesart der Gewerkschaft: Mit Umsatzzuwächsen von 5 Prozent im Einzelhandel und 6,4 Prozent im Großhandel sei der Handel solide aufgestellt.

Was Streiks Deutschland wirklich kosten

2024 fielen je 1.000 Beschäftigte 11,2 Arbeitstage durch Streiks aus. Im Handel, Verkehr und Gastgewerbe waren es 23,0 Tage

Verdoppelung in 15 Jahren. Laut Statistischem Bundesamt fielen 2024 je 1.000 Beschäftigte 11,2 Arbeitstage durch Streiks aus. Im Sektor Handel, Verkehr und Gastgewerbe lag der Wert bei 23,0 Tagen, dem zweithöchsten aller Branchen. Das Institut der deutschen Wirtschaft beziffert das durchschnittliche Streikvolumen auf 355.000 ausgefallene Arbeitstage pro Jahr. Im internationalen OECD-Vergleich gehört Deutschland zwar weiter zu den Ländern mit kurzer Streikdauer. Der Trend zeigt aber klar nach oben.

Krisenkulisse. Vor diesem Hintergrund wirkt jeder Warnstreik politischer als noch vor zehn Jahren. Das IW hat die ökonomischen Kosten der Dauerkrisen seit 2020 auf 940 Milliarden Euro entgangenes Bruttoinlandsprodukt taxiert. Pro Erwerbstätigen ein Wertschöpfungsverlust von mehr als 20.000 €. Die deutsche Wirtschaft wuchs 2025 real um magere 0,2 Prozent. Wer in dieser Lage Standortentscheidungen trifft, kalkuliert Streikrisiken inzwischen mit ein.

Streiks sind das laute Symptom, nicht die leise Ursache. Solange Deutschland sechs Jahre lang keine Verteilungsmasse produziert, wird jeder Tarifkonflikt zur Standortfrage. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Warum die Wut berechtigt ist

Kassiererin bei Kaufland verdient brutto 2.500 € monatlich, hat aber durch Inflation real weniger als 2020. Filialleiter erhalten 3.500 € Prämien

Reallohn-Verlust. Die Kassiererin bei Kaufland verdient brutto rund 2.500 € im Monat. Nach Inflation und gestiegenen Energiekosten bleibt davon real weniger übrig als 2020. Gleichzeitig zahlte Kaufland laut Verdi kürzlich 3.500 € Prämien an Filialleiter aus. Die Beschäftigten an der Kasse sehen genau das. Ein zwölfmonatiger Tarifvertrag ohne Erhöhung, gefolgt von zwei Prozent, ist für viele schlicht nicht verhandelbar. Wer das ignoriert, beschönigt die Lage.

Was Entscheider mitnehmen

Unternehmen müssen Lieferketten streikfest planen und faire Löhne zahlen, um Konflikte zu vermeiden und die Mitarbeiterkommunikation zu verbessern

Doppelte Aufgabe. Lieferketten gehören streikfest geplant, das gilt für den Handel ebenso wie für Industrie und Logistik. Daneben lohnt ein nüchterner Blick auf die eigene Lohnstruktur. Unternehmen mit echtem Reallohn-Ausgleich vermeiden Eskalationen, bevor sie vor der Tür stehen. Ein realistisches Verständnis von Brutto-Netto-Belastung hilft auch bei der Kommunikation mit Mitarbeitenden. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. Juni in Sindelfingen statt. Bis dahin werden weitere Streiks folgen.

BMW Leipzig nutzt Humanoide Roboter von Hexagon Robotics zur Produktion