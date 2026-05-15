Der Apple-Intel-Deal verschiebt das Gleichgewicht in der Halbleiter-Fertigung. Am 8. Mai meldete das Wall Street Journal eine vorläufige Fertigungsvereinbarung zwischen den beiden Konzernen. Intel-Aktie sprang noch am selben Tag um 19 Prozent auf ein Allzeithoch. Apple lässt damit erstmals seit Jahren Chips außerhalb von TSMC produzieren, allerdings vorerst nur die Einstiegs-M-Serie für MacBook Air und iPad Pro.

Am Freitag, dem 8. Mai, sprang die Intel-Aktie um 19 Prozent in einer einzigen Sitzung. Das ist kein normaler Bewegungsraum, das ist eine Re-Bewertung der gesamten Halbleiter-Strategie eines Konzerns. Genau dieser Hebel macht den Apple-Intel-Deal so brisant.

Das Wichtigste in Kürze

Vorläufige Apple-Intel-Vereinbarung laut WSJ-Bericht vom 8. Mai 2026

Apple-M7 voraussichtlich auf Intel 18A-P ab Ende 2027, Volumen 15 bis 20 Millionen Einheiten pro Jahr

Spätere mobile SoCs möglicherweise auf Intel 14A ab 2028 in Massenfertigung

Intel-Foundry-Verluste Q1 2026: 3,7 Milliarden Dollar Netto

Warum jetzt und nicht früher?

Tim Cook nennt Lieferengpässe bei Premium-Chips, TSMC kann nicht mehr skalieren und die US-Regierung fordert heimische Apple-SoC-Fertigung

Drei Treiber wirken parallel. Apple-CEO Tim Cook sprach im letzten Quartalsbericht von Lieferengpässen bei fortschrittlichen Chips. TSMC ist als alleiniger Lieferant für Apples gesamte Premium-Linie nicht mehr ausreichend skalierbar. Gleichzeitig drängt die US-Regierung auf eine Fertigung von Apple-SoCs auf heimischem Boden. Und Intel-Foundry braucht zahlende Großkunden, um die Break-even-Linie 2027 zu erreichen.

Die technische Voraussetzung ist Intels 18A-P-Prozess, dessen Process Design Kit in der Version 1.0 für Q1 2026 erwartet wird. Apple hat laut Analyst Ming-Chi Kuo bereits die Vorversion erhalten und interne Simulationen durchgeführt, mit zufriedenstellenden Ergebnissen. Die formale Qualifizierung beginnt im laufenden Jahr.

Der Apple-Intel-Deal ist kein Einzelfall, sondern Teil einer Welle. Microsoft, Amazon, Tesla, die US-Regierung und nun Apple bauen sich gemeinsam eine zweite Halbleiter-Quelle neben TSMC. Für deutsche Mittelständler bedeutet das in zwei Jahren weniger Lieferzeit-Roulette. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bleibt bei TSMC, was wandert zu Intel?

TSMC fertigt Apples Premium-A-Serie weiter. Intel erhält Einstiegs-A-Chips ab 2029 mit geschätzten 15-20 Millionen Einheiten jährlich

Apples Premium-Linie der A-Serie für iPhones bleibt laut Insider-Berichten bei TSMC. Der KeyBanc-Analyst John Vinh nennt für die Einstiegs-iPhone-A-Serie auf Intel 14A das Jahr 2029 als realistischen Horizont. Ähnlich vorsichtig sind die Volumen-Annahmen: 15 bis 20 Millionen Einheiten der Einstiegs-M-Serie sind bedeutsam, aber weit unter Apples Gesamtvolumen von rund 200 Millionen jährlich gefertigten Chips.

Der eigentliche Wendepunkt liegt jenseits 2028 bei Intel 14A, dem ersten kommerziellen Einsatz von High-NA-EUV-Lithografie. Wenn Intel diesen Prozess in Volumen liefert, verschiebt sich das Gleichgewicht weiter. Elon Musk hat im April 2026 angekündigt, in seiner Terafab in Austin auf Intel 14A zu setzen.

Was deutsche Halbleiter-Standorte daraus mitnehmen

TSMC-Werk Dresden könnte von Apple-Deal indirekt profitieren, während Infineon als US-Investor bessere Chancen hat

Der Deal hat indirekte Auswirkungen auf ESMC Dresden, die TSMC-Bosch-Infineon-NXP-Fabrik im Aufbau. Sollte sich TSMC durch Apple-Volumenverlust in den USA verstärkt auf andere Kunden konzentrieren, profitiert Europa nicht automatisch. Infineon dagegen sitzt als Halbleiter-Hersteller mit eigenen US-Plänen näher am Geschehen.

Mittelständler mit Hardware-Bedarf sollten zwei Fragen klären: Welche Lieferanten in ihrer Kette hängen aktuell direkt oder indirekt von TSMC ab? Welche Alternativen bietet Intel-Foundry oder Samsung in 18 bis 24 Monaten? Die CNBC-Berichterstattung zum Deal liefert die zugänglichste Primäreinordnung jenseits der WSJ-Paywall.

Mehr Newshunger?

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