Microsoft, Google, Nvidia und Amazon bieten dem südkoreanischen Speicherchiphersteller SK Hynix an, neue Produktionsanlagen direkt zu finanzieren. Der Grund: Die Kapazitäten für 2026 sind komplett ausverkauft, DRAM-Preise stiegen im ersten Quartal um über 60 Prozent. Was die strukturelle Knappheit am Speichermarkt für deutsche Mittelständler mit KI-Plänen bedeutet.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt die Hardware-Kalkulation Ihres letzten KI-Projekts überprüft? Die Antwort lohnt sich, denn die Speicherpreise haben sich seit Anfang 2026 verdoppelt.

Mehrere mit der Sache vertraute Quellen berichteten Reuters Anfang Mai, dass Tech-Konzerne bei SK Hynix mit Angeboten anklopfen, die in der Halbleiterbranche bislang unüblich waren: Direkte Finanzierung kompletter Produktionslinien und sogar einzelner EUV-Lithografiemaschinen von ASML im Wert mehrerer hundert Millionen US-Dollar pro Stück.

Das Wichtigste in Kürze

SK Hynix meldete für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 52,6 Billionen Won (rund 36 Milliarden Euro) und eine operative Marge von 72 Prozent

DRAM-Vertragspreise stiegen im Q1 um bis zu 95 Prozent laut TrendForce, NAND-Speicher um über 70 Prozent

Hyperscaler-Investitionen 2026: rund 650 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, plus 80 Prozent gegenüber Vorjahr

Nennenswerte Kapazitätserweiterungen frühestens ab Ende 2027

Warum ist die Knappheit so groß?

KI-Boom verschiebt Speichermärkte: High Bandwidth Memory ersetzt austauschbare DRAM-Chips und beendet Massenware-Logik

Der Kern liegt in der strukturellen Verschiebung der Speichermärkte. Jahrelang galten DRAM-Chips als austauschbare Massenware. Jeder Hersteller produzierte für jeden Abnehmer, die Verträge liefen über zwölf Monate, der Preis dominierte alles.

Diese Logik hat die KI-Welle gekippt. High Bandwidth Memory, der Speichertyp für KI-Beschleuniger wie die Nvidia-H100- und H200-Serie, hat einen so engen Markt, dass SK Hynix mit 57 Prozent Anteil quasi alleine bestimmt, wer geliefert wird. Kunden wie Microsoft und Google schließen jetzt Drei- bis Fünfjahresverträge mit Vorauszahlungen von bis zu 30 Prozent des Vertragswertes und garantierten Mindestpreisen.

Die Folge ist ein klassisches Verkäufermarkt-Szenario. Die durchschnittlichen DRAM-Verkaufspreise im ersten Quartal 2026 lagen laut TrendForce um bis zu 95 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Marktforscher Bernstein erwartet im zweiten Quartal weitere 60 Prozent Aufschlag. Sony und Nintendo klagen bereits über sinkende Margen bei Gaming-Hardware, weil sie ihren Speicherbedarf nicht zu kalkulierbaren Preisen sichern können.

Wer 2026 Hardware für KI-Projekte beschafft, kämpft nicht mehr gegen den Preis. Er kämpft gegen die Verfügbarkeit. Das ist die größere strukturelle Verschiebung, die viele deutsche Mittelständler noch nicht verstanden haben. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wer hat Vorrang am Markt?

SK Hynix hat die gesamte Chipproduktion 2026 bereits verplant. Nur Tech-Giganten wie Microsoft, Google, Meta, Amazon und Nvidia erhalten noch Liefermengen

Die offizielle Lesart von SK Hynix lautet: Verfügbare Kapazität liegt praktisch bei null. Das Management spricht offen davon, dass die Produktion für 2026 vollständig zugeteilt ist.

Wer in dieser Konstellation noch Liefermengen sucht, gehört zu einer kleinen Gruppe: Microsoft, Google, Meta, Amazon und Nvidia stehen ganz oben. Microsoft hat allein für 2026 Investitionen von 190 Milliarden US-Dollar angekündigt, davon fließen 25 Milliarden direkt in Komponenten wie Speicherchips.

Für deutsche Mittelständler bedeutet das eine doppelte Realität. Wer bereits laufende Verträge mit System-Integratoren oder Cloud-Anbietern hat, profitiert von den Mengenkontingenten der Großen. Wer hingegen ein KI-Projekt frisch aufsetzt und eigene GPU-Server in den Maschinenpark holen will, sieht sich mit Lieferzeiten konfrontiert, die noch im Januar 2025 undenkbar waren. Die Konsequenz: Wer KI-Infrastruktur 2026 plant, fährt mit Cloud-Anbietern wie AWS, Azure oder der deutschen Bundes-Cloud besser als mit dem Eigenkauf.

Was bedeutet das für Cloud-Kosten?

Hyperscaler erhöhen Compute-Preise um 8 bis 22 Prozent und geben Hardware-Kosten zeitversetzt weiter. Bei Cloud-Verträgen sollten Laufzeiten kritisch geprüft werden

Hyperscaler geben die Hardware-Kosten weiter, aber zeitlich versetzt und über Vertragsbindung abgefedert. Wer heute einen Cloud-Vertrag bei AWS, Azure oder Google Cloud verlängert, sollte die Laufzeit-Kalkulation kritisch prüfen. Drei Stellschrauben wirken hier zusammen:

Erstens die direkten Compute-Preise, die in den vergangenen sechs Monaten je nach Instanz-Typ um zwischen 8 und 22 Prozent gestiegen sind.

Zweitens die Storage-Kosten, die bei NAND-getriebenen SSD-Volumes ebenfalls deutlich anziehen.

Drittens die Endkundenpreise für KI-Dienste, an die Anbieter wie OpenAI und Anthropic ihre Margen anpassen.

Wer einen Cloud-Vertrag länger als zwei Jahre läuft, profitiert paradoxerweise gerade jetzt. Die alten Konditionen wirken wie ein Inflationsschutz. Wer hingegen neu verhandelt, sollte feste Preise auf möglichst lange Laufzeit drücken, weil die Speicherengpässe laut Analysten frühestens ab Ende 2027 spürbar nachlassen, wenn neue Fabrikanlagen ans Netz gehen.

Wann kommt Entspannung?

SK Hynix baut Speicherfabrik in Yongin, fertig 2027. Samsung startet HBM4-Produktion 2026. Micron entwickelt HBM4, liefert aber nicht an Nvidia

Der Aufbau neuer Speicherchipfabriken dauert drei bis vier Jahre. SK Hynix verfolgt das Bauprojekt im südkoreanischen Yongin, dessen erste Bauphase frühestens 2027 fertig wird. Samsung hat im Februar 2026 die Massenproduktion von HBM4 gestartet, was den Markt 2027 etwas entlasten könnte. Auch Micron arbeitet an HBM4, fehlt aber auf der aktuellen Lieferantenliste für Nvidias neue Plattform.

Marktforscher rechnen mit einer Preiskorrektur erst nach 2026. Bis dahin gilt: Lieferverträge sichern, Kapazitäten frühzeitig planen, Cloud-Optionen prüfen. Wer im Mittelstand sitzt und KI-Anwendungen aufbauen will, kommt um zwei Konsequenzen nicht herum. Erstens: Make-or-Buy-Entscheidungen verschieben sich Richtung Buy, weil Eigeninfrastruktur teurer und länger wartepflichtig wird. Zweitens: Wer doch eigene Hardware will, schließt Rahmenverträge mit System-Integratoren ab, die ihre Beschaffung über die großen Hyperscaler-Kontingente abwickeln.

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