Stellen Sie sich vor, Ihr nächster M&A-Berater hat einen KI-Copiloten, der Tausende Verträge gleichzeitig analysiert. Bei PwC ist das keine Zukunftsvision mehr. Die Unternehmensberatung setzt Claude von Anthropic jetzt in drei strategischen Kernbereichen ein.

Das Wichtigste in Kürze

PwC deployt Claude für Technologieaufbau bei Klienten, M&A-Transaktionen und Unternehmenstransformation

PwC ist einer der vier größten Beratungs- und Prüfungskonzerne weltweit mit starker DACH-Präsenz

Die Partnerschaft ist Teil von Anthropics wachsender Enterprise-Strategie: über 1.000 Kunden zahlen bereits mehr als eine Million Dollar jährlich

Anthropic betonte explizit, Claude werbefrei zu halten – ein Differenzierungsmerkmal im Enterprise-Markt

Warum gerade PwC?

PwC nutzt Claude für Due-Diligence-Analysen, Compliance-Prüfungen, Berichterstellung und Szenarioanalysen bei tausenden Mandanten weltweit. KI-gestützte Beratung verkürzt Prozesse von Wochen auf Tage

PwC verwaltet Mandate für Tausende von Unternehmen weltweit, darunter DAX-Konzerne und Mittelständler im DACH-Raum. Die Anwendungsfelder für Claude sind dort enorm: Due-Diligence-Analysen, regulatorische Compliance-Prüfungen, automatisierte Berichterstellung und strategische Szenarioanalysen. Beratungsleistungen, die früher Wochen dauerten, könnten mit KI-Unterstützung in Tagen abgewickelt werden.

Entscheidend ist die Vertrauensfrage. PwC wählt Technologiepartner nicht nach Hype aus, sondern nach Verlässlichkeit, Datenschutz und Auditierbarkeit. Dass Anthropic den PwC-Zuschlag bekam und nicht OpenAI oder Google, spricht für Claudes Positionierung im sensiblen Enterprise-Segment. Einen Hintergrund zu Anthropics Strategie liefert der Anthropic-Analyse auf Dr. Web.

PwC und Claude: Das ist kein Pilotprojekt, das ist eine Weichenstellung. Wer heute mit einem der Big Four zusammenarbeitet und KI-Beratung bekommt, bekommt in Zukunft Claude-gestützte Beratung.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was das für DACH-Unternehmen konkret bedeutet

PwC-Kunden erhalten über Claude-Workflows schnellere Analysen und tiefere Einblicke ohne eigene KI-Lizenzentscheidungen treffen zu müssen

Für Unternehmen, die PwC als Wirtschaftsprüfer, Berater oder Transaktionsberater einsetzen: Fragen Sie, welche Claude-gestützten Workflows bereits produktiv sind. Das PwC-Deployment gibt diesen Unternehmen indirekt Zugang zu KI-Fähigkeiten, ohne eigene Lizenzentscheidungen treffen zu müssen. Gleichzeitig steigt der Benchmarkdruck: Wenn PwC-Klienten schnellere Analysen und tiefere Einblicke bekommen, wird dieser Standard zur Erwartungshaltung.

DACH-Entscheider, die KI-Implementierungen für 2026 planen, finden eine Einführung in aktuelle LLM-Optionen im LLMs-Ratgeber und einen Überblick über das wachsende Anthropic-Ökosystem auf Dr. Web.

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