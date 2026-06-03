News

Kappt VW den Zugang zu Ihren Fahrzeugdaten? Ja.

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Kappt VW den Zugang zu Ihren Fahrzeugdaten? Ja.

Volkswagen hat eine zentrale Schnittstelle dichtgemacht. Halter von Elektroautos der Marken VW, Audi, Cupra und Škoda kommen über ihre gewohnten Tools nicht mehr an Ladedaten und Steuerung. Mitten hinein platzt die Frage nach dem EU Data Act.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Die VW-API liefert seit Ende Mai keine Daten mehr an Drittanbieter, und tausende Halter standen plötzlich vor toten Lade-Apps. Am 27. Mai scheiterte die Anmeldung an der alten Brand-Schnittstelle, EVCC und die Home-Assistant-Integration verstummten gleichzeitig. Damit verlieren Privatleute genau die Funktion, mit der sie ihr Auto bisher günstig am Sonnenstrom geladen haben.

Das Wichtigste in Kürze

  • Volkswagen schloss die alte Brand-App-Schnittstelle, über die externe Tools Fahrzeugdaten abgefragt haben.
  • Betroffen sind alle Konzernmarken, darunter Audi, Cupra und Škoda.
  • Open-Source-Lösungen wie EVCC und Home Assistant verloren den Zugriff auf Ladestand und Ladesteuerung.
  • Der EU Data Act schreibt einfachen Zugang zu den eigenen Fahrzeugdaten vor, VW liefert bisher nur einen ZIP-Export.

Was hat Volkswagen genau abgeschaltet?

Ein EV-Ladestecker mit Vorhängeschloss und Preisschild
Volkswagen stellt Brand-API um. Seit 27. Mai funktioniert die Authentifizierung über die alte Schnittstelle nicht mehr. Programme wie EVCC sind betroffen

Brand-Schnittstelle dicht. Am 2. April kündigte die Volkswagen Group in einer Short-News zur nächsten Generation der Fahrzeugschnittstellen die Umstellung an und nannte die Kalenderwoche 21 als Stichtag. Seit dem 27. Mai scheitert die Authentifizierung an der bisherigen Brand-API. Programme wie EVCC, die Home-Assistant-Integration Volkswagen Carnet und ioBroker vw-connect zogen zeitgleich blank.

Wen trifft die Sperre im Alltag?

Schranke mit VW-Logo, Text „DATEN“ und hängendem Schlüssel vor weißem Hintergrund
VW-Fahrzeughalter verlieren Zugriff auf Akkustand und Ladestouerung via Schnittstelle. Solarstromoptimiertes Laden funktioniert ohne Live-Daten nicht mehr

Sonnenstrom ade. Halter von VW, Audi, Cupra und Škoda lasen über die Schnittstelle den Akkustand aus und steuerten das Laden. Besonders bitter wird es beim Überschussladen an der eigenen Photovoltaik, das ohne Live-Daten nicht mehr funktioniert. Die offizielle VW-App bietet diese Automatisierung nicht, und ob der Zugang künftig nur über ein kostenpflichtiges Abo läuft, ist noch offen.

Wenn ein Hersteller die Verbindung zum eigenen Auto über Nacht kappt, zahlt der Kunde den Preis für eine Konzernentscheidung. Der EU Data Act steht für genau solche Fälle im Gesetzblatt, jetzt muss er sich in der Praxis beweisen.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Greift hier der EU Data Act?

VW-Schlüssel mit Absperrband und Anhänger „DATENZUGANG: GESPERRT“
EU Data Act seit 12. September 2025: Volkswagen ermöglicht Datenabruf via Web-Portal mit 24-Stunden-Lieferung als ZIP-Archiv statt Echtzeit-Zugang

Recht auf eigene Daten. Der EU Data Act gilt seit dem 12. September 2025 und soll Fahrzeughaltern den einfachen Zugang zu ihren Daten sichern. Volkswagen bietet inzwischen einen Web-Abruf, der die Daten binnen 24 Stunden als ZIP-Archiv liefert, von einer Echtzeit-Schnittstelle ist das weit entfernt. Das EVCC-Team sammelt deshalb über eine Petition Unterschriften und verweist darauf, dass bislang nur BMW seinen Kunden die Fahrzeugdaten über ein eigenes Portal offen bereitstellt.

Vertrag prüfen. Klären Sie vor dem nächsten E-Auto-Kauf, welche Daten der Hersteller herausgibt und zu welchen Kosten. Beim netzdienlichen Laden hängt die ganze Automatisierung an dieser einen Schnittstelle. Bis sich die Lage klärt, helfen die Workarounds der Open-Source-Community nur teilweise.

Mehr Newshunger?

Symbolbild: Ein Seitenschneider durchtrennt ein orangefarbenes Kabel
Ladetarife 2026: Wo E-Autos am günstigsten laden. Reichweiten-Rechner zur Wärmepumpe und E-Auto-Prämie 2026
4,5 15 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
Geschäftsmodelle seziert
UEFA Champions League: Wer kassiert die 4,4 Milliarden?
28 Min.  ·  27. Mai. 2026
Tags: volkswagen
Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
699 Artikel veröffentlicht
www.drweb.de
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Wer regiert den KI-Chatbot-Markt 2026?

Wer regiert den KI-Chatbot-Markt 2026?

Michael Dobler

Stand: Mai 2026. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok und Co. konkurrieren um Milliarden Nutzer und Hunderte Milliarden an Investorenkapital. Dr. Web zeigt, wer wem gehört,...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo