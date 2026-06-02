Rekuperation klingt nach Marketing-Vokabel, ist aber das einzige Verfahren im Auto, bei dem Bremsen nicht Geld kostet, sondern Strom zurückbringt. Wer einmal verstanden hat, was hinter dem Verzögern beim Gas-Loslassen steckt, fährt nicht nur effizienter. Er versteht auch, warum der schwere Premium-SUV im Gebirge plötzlich besser aussieht als der leichte Kleinwagen.

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Die meisten E-Auto-Käufer hören das Wort Rekuperation im Verkaufsgespräch zum ersten Mal und nicken höflich. Dabei lohnt sich der genaue Blick. Hinter dem Begriff steckt Physik aus dem 19. Jahrhundert und ein Mechanismus, der entscheidet, ob ein E-Auto 350 oder 420 Kilometer schafft.

Das Wichtigste in Kürze

Moderne Elektroautos gewinnen im WLTP-Schnitt 22 Prozent der gefahrenen Energie zurück, im Stadtverkehr sogar bis zu 33 Prozent (ADAC- und Green-NCAP-Auswertung 2024).

der gefahrenen Energie zurück, im Stadtverkehr sogar bis zu 33 Prozent (ADAC- und Green-NCAP-Auswertung 2024). One-Pedal-Driving ist kein Komfort-Gimmick, sondern Effizienz-Werkzeug: bis zu 80.000 Kilometer Lebensdauer für den ersten Bremsbelagsatz statt 25.000 wie beim Verbrenner.

ist kein Komfort-Gimmick, sondern Effizienz-Werkzeug: bis zu 80.000 Kilometer Lebensdauer für den ersten Bremsbelagsatz statt 25.000 wie beim Verbrenner. Rekuperation hat klare Grenzen : bei kaltem Akku, voller Batterie und auf der Autobahn fällt der Effekt deutlich ab.

: bei kaltem Akku, voller Batterie und auf der Autobahn fällt der Effekt deutlich ab. Die Hersteller-Philosophien sind grundverschieden. Wer bei Tesla zwei Stufen wählt, navigiert bei Hyundai durch vier plus Automatik. Wer wechselt, muss umlernen.

Was passiert physikalisch, wenn Sie vom Gaspedal gehen?

E-Motoren funktionieren als Generator, wenn beim Bremsen der Stromfluss umkehrt und die Räder den Rotor antreiben, um Energie zurückzugewinnen

Ein E-Motor ist mechanisch identisch mit einem Generator. Der gleiche Elektromagnet, derselbe Rotor, dasselbe Magnetfeld. Den Unterschied macht nur, in welche Richtung der Strom fließt. Geht der Fuß vom Gaspedal, dreht sich der Stromfluss um. Die rollenden Räder treiben den Rotor jetzt mechanisch an, und der Motor produziert elektrische Energie statt sie zu verbrauchen.

Dieser Generatorbetrieb erzeugt einen spürbaren Widerstand. Genau dieser Widerstand verzögert das Fahrzeug. Aus kinetischer Energie wird elektrische Energie, die direkt in die Hochvoltbatterie zurückfließt. Der Energieerhaltungssatz aus dem Physikunterricht lässt grüßen, nur dass er hier auf vier Rädern fährt.

Vom Motor zum Generator und zurück

Der Wirkungsgrad dieser Umwandlung liegt bei modernen Antrieben zwischen 60 und 80 Prozent. Verluste entstehen in Motor, Leistungselektronik und Batteriechemie. Im Klartext: Aus 10 kWh Bremsenergie landen rund 7 kWh wieder in der Batterie, der Rest verpufft als Wärme. Verlust ja, aber gegenüber einem Verbrenner, der 100 Prozent in heiße Bremsscheiben pustet, ein Quantensprung.

Die Größe dieser Rückgewinnung hängt an drei Variablen: bewegte Masse, Geschwindigkeit und Leistung der Generator-Elektronik. Ein kleiner Dacia Spring lädt beim Rekuperieren mit bestenfalls 15,9 kW nach. Ein BMW i7 mit Allradantrieb erreicht 55,1 kW. Das ist mehr, als der Dacia an einer Wallbox aufnehmen kann.

Brake Blending: Wann die mechanischen Bremsen übernehmen

Solange Sie sanft verzögern, übernimmt der Generator. Treten Sie kräftiger aufs Bremspedal, schaltet sich die Reibungsbremse dazu. Dieser nahtlose Übergang heißt Brake Blending und ist ingenieurstechnisch die schwerste Aufgabe an einem E-Auto. Falsch abgestimmt fühlt sich das Bremsen schwammig an oder ruckelt.

Die Schwelle liegt bei den meisten Herstellern um 0,25 g Verzögerung. Darunter rekuperiert das Auto rein elektrisch, darüber kommen die Scheibenbremsen ins Spiel. Das passt zum Alltag: 90 Prozent aller Bremsvorgänge im Stadtverkehr bleiben unter dieser Schwelle. Die mechanischen Bremsen werden also seltener genutzt, was ihre Lebensdauer dramatisch verlängert. Wie gut Brake Blending funktioniert, hängt übrigens auch daran, auf welcher Bordnetz-Architektur das Fahrzeug aufgebaut ist. 800-Volt-Systeme können die Generatorleistung schneller modulieren und liefern dadurch ein präziseres Bremsgefühl.

Wie viel Reichweite holt die Rekuperation wirklich zurück?

Ein einziger Gaspedalwechsel reicht: Bei mittlerer Rekuperationsstufe verzögert ein modernes E-Auto mit bis zu 0,25 g rein elektrisch.

Die Marketing-Zahlen schwanken zwischen 20 und 30 Prozent. Die seriösen Messdaten kommen aus zwei Quellen: einer ADAC-Studie aus 2024, in der 19 Elektroautos auf einem WLTP-angelehnten Prüfstandszyklus durch Green NCAP gemessen wurden, sowie einer eigenen Bergfahrt-Studie des ADAC am bayerischen Kesselberg.

Die Green-NCAP-Auswertung liefert den belastbaren Durchschnitt: Moderne E-Autos gewinnen im WLTP-Zyklus rund 22 Prozent der eingesetzten Antriebsenergie zurück. Spitzenwerte erreichen der Nio ET7 mit 31 Prozent und der Hyundai Ioniq 6 mit 29 Prozent. Schlusslicht ist der Dacia Spring mit 9 Prozent.

Modell Rekuperationsrate WLTP Hinweis Nio ET7 31 % Bestwert der Studie Hyundai Ioniq 6 29 % i-Pedal-System, 4 Stufen VW ID.5 26 % B-Modus aktivierbar Tesla Model S 24 % Zwei Stufen fest Audi Q4 e-tron 23 % MEB-Plattform Tesla Model 3 23 % Zwei Stufen fest Cupra Born 16 % Unter Durchschnitt Dacia Spring 9 % Schwächste Rückgewinnung

Quelle: ADAC-Auswertung Green-NCAP-Messungen, März 2024.

Stadt, Land, Autobahn: Drei Welten

Wer den Durchschnitt aufschlüsselt, sieht den eigentlichen Effekt. In der Stadt rekuperieren E-Autos im Schnitt 33 Prozent. Außerorts sind es 21 Prozent. Auf der Autobahn bei 130 km/h fallen sie auf 12 Prozent zurück. Selbst das schlechteste Fahrzeug der Studie schafft innerstädtisch noch 15 Prozent.

Der Grund liegt im Fahrprofil. Stop-and-Go an Ampeln, Kreuzungen, Tempo-30-Zonen produziert ständige Bremsvorgänge. Jeder davon wird zur Mini-Aufladung. Auf der Autobahn fließt der Verkehr gleichmäßig. Hier dominiert der Luftwiderstand, der wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit und bremst das Auto auch ohne Rekuperation. Diese Bremsenergie ist verloren, weil sie als Verwirbelung in die Atmosphäre geht.

Pendler im Stadtverkehr profitieren also überproportional. Der Effekt erklärt auch, warum der Vergleich mit einem E-Bike als Stadtersatz hinkt: E-Bikes verzichten in der Regel komplett auf Rekuperation, weil ihre Bremsenergie zu klein für eine wirtschaftliche Rückgewinnung wäre.

Was die Realität noch verändert: Gewicht, Temperatur, Ladezustand

Schwere Fahrzeuge rekuperieren mehr, weil mehr bewegte Masse mehr kinetische Energie speichert. Ein BMW i7 mit 2.830 Kilogramm Testgewicht holt am Kesselberg 50 Prozent der bergauf eingesetzten Energie zurück. Der Tesla Model Y kommt auf 40 Prozent, der Dacia Spring auf 35 Prozent. Auf den ersten Blick spricht das für den Schwergewichtler. Beim tatsächlichen Verbrauch dreht sich das Bild aber sofort: Der Dacia verbraucht über die ganze Berg- und Talfahrt 9,65 kWh pro 100 km, der Tesla 15,57 kWh, der BMW 16,54 kWh.

Übersetzt: Bessere Rekuperation gleicht das Mehrgewicht nicht vollständig aus. Sie mildert es. Die alte Faustregel „je leichter, desto sparsamer“ gilt auch bei E-Autos, nur weniger streng als beim Verbrenner.

Rekuperationsstufen im Vergleich der Hersteller

Die Stadt schlägt die Autobahn um Faktor drei. Der Hauptgrund liegt bei jedem Ampel-Stopp.

Hier wird es konfus. Jeder Hersteller verfolgt eine andere Philosophie, und der Fahrer muss sich beim Modellwechsel umgewöhnen. Wir haben die fünf wichtigsten Konzepte gegenübergestellt.

Hersteller System Stufen Bedienung Besonderheit Hyundai/Kia i-Pedal 4 + Auto Schaltwippen am Lenkrad Adaptive Anpassung auf Basis Vorausschau BMW Adaptive Rekuperation 3 + Auto Bordmenü, Wahlhebel Nutzt Navigationsdaten und Frontkamera Mercedes Eco-Assistent 5 (D, D+, D-, D–, D-Auto) Schaltwippen Radar-gestützte automatische Verzögerung Tesla Regenerative Braking 2 (Standard, Low) Bordmenü, dauerhaft One-Pedal-Driving als Default VW/Audi B-Modus 2 (D, B) Wahlhebel Segeln-First-Philosophie, schwächere Verzögerung

VW setzt bewusst auf das Segeln, also rollen ohne Verzögerung, weil die Konzernstrategie das Fahrgefühl von Verbrenner-Umsteigern priorisiert. Tesla geht den umgekehrten Weg: Stark voreingestellte Rekuperation, kein Ausschalten möglich, dafür ein-Pedal-Bedienung als Standard. Hyundai und Kia bieten beide Welten als wählbare Modi an.

One-Pedal-Driving: Wann lohnt es sich, wann nervt es?

Bei maximaler Rekuperationsstufe bremst das Auto so kräftig, dass es bis zum Stillstand kommen kann, sobald der Fuß vom Pedal geht. Das Bremspedal bleibt für Notfälle reserviert. Im Stadtverkehr ist das eine Offenbarung: Eine Geste reicht, die Fußbewegung sinkt um die Hälfte, und die Konzentration steigt.

Auf der Landstraße kann das gleiche Verhalten anstrengen. Jede Pedalkorrektur wirkt sich direkt auf die Verzögerung aus. Wer in Schwung bleiben möchte, muss zentimetergenau aufs Pedal treten. Auf der Autobahn schließlich ist starke Rekuperation kontraproduktiv. Hier ist das Segeln effizienter, weil jeder Umwandlungsvorgang Verluste produziert.

Die ehrliche Antwort auf die Frage nach der besten Stufe lautet daher: situationsabhängig. Genau deshalb bieten die meisten Hersteller verschiedene Modi an.

Segeln oder Rekuperieren: Was ist effizienter?

Jeder Hersteller setzt die Stufen anders an. Wer wechselt, muss das Pedalgefühl neu kalibrieren.

Diese Frage spaltet die Foren. Die Antwort ist klar, aber konterintuitiv. Bei jeder Umwandlung von Bewegungsenergie in elektrische Energie und zurück gehen etwa 20 bis 40 Prozent verloren. Wer also unnötig stark rekuperiert, um danach wieder zu beschleunigen, fährt ineffizienter als jemand, der ohne Verzögerung segelt und die Geschwindigkeit nur mit minimalen Pedalkorrekturen hält.

Die Faustregel: Bei konstanter Fahrt mit moderatem Tempo gewinnt das Segeln. Bei häufigem Bremsen vor Hindernissen, an Ampeln oder im Gefälle gewinnt die Rekuperation. Praktisch heißt das: Stadt zu maximaler Rekuperation, Autobahn zu Segeln oder schwacher Rekuperation, Landstraße zu mittlerer Stufe oder adaptiver Automatik.

Mit 22 Prozent Rückgewinnung ist Rekuperation kein Wundermittel, sondern solides Engineering. Wer im VW ID.5 die B-Stufe wählt und im Stadtverkehr 33 Prozent zurückholt, hat physikalisch alles richtig gemacht. Wer in der Werbung 70 Prozent liest, hat einen Hersteller erwischt, der den Wirkungsgrad mit der gewonnenen Energie verwechselt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Die fünf Grenzen der Rekuperation, über die niemand spricht

Auf der Autobahn gewinnt das Boot, das ohne Widerstand rollt. Im Stadtverkehr gewinnt das, das jeden Stopp mitnimmt.

Hier scheiden sich Hersteller-Broschüre und Fahrer-Realität. Wir haben die häufigsten Stolperfallen zusammengetragen.

Grenze 1: Kalter Akku

Lithium-Ionen-Zellen mögen keine Kälte. Unter 5 Grad Celsius bricht die Rekuperationsleistung um bis zu 30 Prozent ein. Die chemischen Prozesse laufen langsamer, die Batterie kann den Ladestrom nicht aufnehmen. In der Praxis bedeutet das: An einem Wintermorgen rollt das Auto beim Gaspedalwechsel weiter, als der Fahrer es gewohnt ist. Die Reibungsbremse muss einspringen.

Moderne Fahrzeuge mildern den Effekt durch eine Vorkonditionierung der Batterie. Beim Fahren zur Schnellladesäule wird der Akku per Heizung auf Betriebstemperatur gebracht, bei kalter Batterie reduziert die Wärmepumpe den Reichweitenverlust deutlich. Das nutzt nebenbei auch der Rekuperation.

Grenze 2: Voller Akku

Ist die Batterie zu 95 Prozent oder mehr geladen, blockiert das Batteriemanagementsystem die Rekuperation. Eine vollgeladene Zelle würde durch zusätzlichen Ladestrom Schaden nehmen. Wer also morgens mit 100 Prozent vom Hof fährt und gleich bergab rollt, wundert sich, warum das Auto plötzlich kaum verzögert. Die Folge: Die mechanische Bremse muss übernehmen, die Bremsenergie verpufft als Wärme.

Wer im Gebirge wohnt, hat einen kleinen Trick parat: Den Akku nur auf 80 bis 85 Prozent laden, einen Puffer für die Talfahrt lassen. Tesla, BMW und Hyundai bieten dafür konfigurierbare Ladegrenzen direkt in der App.

Grenze 3: Hohes Tempo

Auf der Autobahn fällt der Rekuperationseffekt deutlich ab. Bei 130 km/h dominiert der Luftwiderstand, der das Auto auch ohne Generatorlast bremst. Zusätzlich ist die Verzögerung beim Ein-Pedal-Fahren nicht groß genug, um spürbar Strom zu erzeugen. Wer auf der Bahn fährt, sollte die Stufe verringern oder ganz auf Segeln stellen.

Grenze 4: Bremsscheiben rosten

Weniger Bremsbenutzung hat eine paradoxe Kehrseite. Bremsscheiben oxidieren, wenn sie nicht regelmäßig durch mechanisches Bremsen freigeschliffen werden. Bei feuchtem Wetter, Salz und stehenden Fahrzeugen bildet sich Flugrost auf der Reibfläche. Im Ernstfall, etwa bei einer Notbremsung, kann die volle Bremswirkung dann erst nach zwei oder drei Pedalbetätigungen abgerufen werden.

Die Gegenmaßnahme ist banal: Einmal pro Woche bewusst kräftig mechanisch bremsen, ideal bei trockener Fahrbahn. Manche Hersteller wie Mercedes haben in der Zwischenzeit eine automatische Bremsscheibenpflege programmiert, die in regelmäßigen Abständen die Reibungsbremse minimal aktiviert. VW geht beim ID.5 einen anderen Weg und verbaut an der Hinterachse bewusst Trommelbremsen, die weniger anfällig für Korrosion sind.

Grenze 5: Notbremsung verschenkt Energie

Bei einer Vollbremsung ist die Generatorleistung nicht ausreichend, um die nötige Verzögerung zu liefern. Die Reibungsbremse übernimmt mit voller Kraft, und die kinetische Energie geht als Wärme verloren. Das ist physikalisch korrekt und sicherheitstechnisch unverzichtbar, aber für die Bilanz ein Verlust. Wer vorausschauend fährt, hat einfach weniger Notbremsungen und damit mehr rekuperierte Kilowattstunden.

Was Rekuperation Sie real spart: Ein Rechenbeispiel

Unter 5 Grad bricht die Rekuperationsleistung um bis zu 30 Prozent ein. Die Batteriechemie macht eine Pause.

Angenommen, ein E-Auto verbraucht 18 kWh pro 100 km im Mittel. Bei 22 Prozent Rekuperationsanteil wären das 4 kWh pro 100 km zurückgewonnene Energie. Bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 km summiert sich das auf 600 kWh. Beim Haushaltsstrompreis von 0,33 Euro pro Kilowattstunde sind das rund 200 Euro pro Jahr.

Fahrprofil Jahresfahrleistung Rekuperationsrate Energieersparnis Jahresersparnis Stadtpendler 12.000 km 30 % 648 kWh 214 € Mischfahrer 18.000 km 22 % 713 kWh 235 € Langstreckenfahrer 30.000 km 14 % 756 kWh 250 €

Hinzu kommt der Effekt auf die mechanischen Bremsen. Verbrenner brauchen typischerweise nach 25.000 bis 30.000 km neue Bremsbeläge. E-Autos schaffen oft 80.000 km mit dem ersten Belagsatz, manche Fahrer berichten von über 100.000 km. Diese längere Standzeit schlägt sich auch im Wiederverkaufswert nieder. Wer den Wertverlust eines Elektroautos realistisch einschätzen will, sollte den niedrigeren Verschleiß als Plus rechnen.

Für Käufer, die sich aktuell ein neues E-Auto zulegen, lohnt nebenbei der Blick auf die Förderlandschaft 2026. Wer die Rekuperationsstärke nicht nur für die Reichweite, sondern auch für niedrige Betriebskosten nutzt, optimiert die Wirtschaftlichkeit zusätzlich.

Glossar Rekuperation

Sechs häufige Fragen zur Rekuperation, sechs klare Antworten ohne Hersteller-Marketing.

Rekuperation: Rückgewinnung von Bewegungsenergie als elektrische Energie durch den Elektromotor im Generatorbetrieb. Aus dem Lateinischen recuperare („wiedererlangen“).

Rückgewinnung von Bewegungsenergie als elektrische Energie durch den Elektromotor im Generatorbetrieb. Aus dem Lateinischen recuperare („wiedererlangen“). Regeneratives Bremsen: Synonym für Rekuperation. Beschreibt den Bremsvorgang, bei dem keine Reibung, sondern elektromagnetischer Widerstand zum Verzögern führt.

Synonym für Rekuperation. Beschreibt den Bremsvorgang, bei dem keine Reibung, sondern elektromagnetischer Widerstand zum Verzögern führt. Generatorbetrieb: Modus, in dem der Elektromotor mechanische in elektrische Energie umwandelt. Dasselbe Bauteil wie der Antriebsmotor, nur umgekehrter Stromfluss.

Modus, in dem der Elektromotor mechanische in elektrische Energie umwandelt. Dasselbe Bauteil wie der Antriebsmotor, nur umgekehrter Stromfluss. Brake Blending: Übergang zwischen rekuperativer und mechanischer Bremse, gesteuert durch die Fahrzeugelektronik. Schwelle liegt typischerweise bei 0,25 g Verzögerung.

Übergang zwischen rekuperativer und mechanischer Bremse, gesteuert durch die Fahrzeugelektronik. Schwelle liegt typischerweise bei 0,25 g Verzögerung. One-Pedal-Driving: Fahrweise, bei der ausschließlich das Fahrpedal genutzt wird. Loslassen bewirkt starke Rekuperation bis zum Stillstand.

Fahrweise, bei der ausschließlich das Fahrpedal genutzt wird. Loslassen bewirkt starke Rekuperation bis zum Stillstand. Segeln: Rollen ohne Antriebs- und Bremswiderstand. Auf der Autobahn oft effizienter als ständiges Rekuperieren und Beschleunigen.

Rollen ohne Antriebs- und Bremswiderstand. Auf der Autobahn oft effizienter als ständiges Rekuperieren und Beschleunigen. B-Modus: Wahlhebel-Position bei VW und Audi für aktivierte Rekuperation. Der Buchstabe steht für „Brake“.

Wahlhebel-Position bei VW und Audi für aktivierte Rekuperation. Der Buchstabe steht für „Brake“. i-Pedal: Hyundai-Kia-System für vierstufige Rekuperation plus Automatik, bedienbar über Schaltwippen am Lenkrad.

Hyundai-Kia-System für vierstufige Rekuperation plus Automatik, bedienbar über Schaltwippen am Lenkrad. Hochvoltbatterie: Hauptbatterie eines E-Autos, typischerweise mit 400 oder 800 Volt Spannung. Sie nimmt die rekuperierte Energie auf.

Hauptbatterie eines E-Autos, typischerweise mit 400 oder 800 Volt Spannung. Sie nimmt die rekuperierte Energie auf. KERS (Kinetic Energy Recovery System): Formel-1-Variante der Rekuperation, kurzzeitig speicherbar in Hochleistungskondensatoren oder Schwungrädern, zum Überholen abrufbar.

Formel-1-Variante der Rekuperation, kurzzeitig speicherbar in Hochleistungskondensatoren oder Schwungrädern, zum Überholen abrufbar. Nutzbremse: Ältere deutsche Bezeichnung für die regenerative Bremse, ursprünglich bei Elektrolokomotiven und Zahnradbahnen verwendet.

Ältere deutsche Bezeichnung für die regenerative Bremse, ursprünglich bei Elektrolokomotiven und Zahnradbahnen verwendet. Vorkonditionierung: Aktive Temperierung der Batterie vor dem Laden oder Rekuperieren. Verbessert sowohl Ladegeschwindigkeit als auch Energierückgewinnung bei Kälte.

Quellen

ADAC | Rekuperation: So viel Bremsenergie holen Elektroautos wirklich zurück | https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/rekuperation-elektroauto/ | besucht am 18.05.2026

Green NCAP | Energy Efficiency Assessment | https://www.greenncap.com/ | besucht am 18.05.2026

Toyota Deutschland | Rekuperation: Was ist regeneratives Bremsen? | https://www.toyota.de/elektromobilitaet/magazin/rekuperation | besucht am 18.05.2026

EnBW | Rekuperation bei E-Autos erklärt | https://www.enbw.com/blog/elektromobilitaet/laden/energierueckgewinnung-durch-rekuperation-so-funktionierts/ | besucht am 18.05.2026

Autozeitung | Rekuperation beim E-Auto: Erklärung und Vorteile | https://www.autozeitung.de/rekuperation-205408.html | besucht am 18.05.2026

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