Googles KI-Musikmodell Magenta RealTime 2 wird zum echten Instrument

Google hat mit Magenta RealTime 2 ein offenes KI-Musikmodell vorgestellt, das vollständig lokal auf dem MacBook läuft. Steuern lässt es sich per MIDI, Text und Audio, bei rund 15-fach geringerer Latenz als der Vorgänger. Für Content-Teams und Entwickler entsteht damit ein Baustein für eigene Audio-Werkzeuge ohne Cloud-Anbindung.

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Magenta RealTime 2 erzeugt Musik in Echtzeit, Bild für Bild im 40-Millisekunden-Takt. Damit verschiebt das Magenta-Team von Google die KI-Musikgenerierung vom abgeschlossenen Fertig-Track hin zum spielbaren Live-Instrument. Wichtigster Hebel für Unternehmen: Das Modell rechnet auf Apple Silicon vor Ort, ohne Server im Hintergrund.

Das Wichtigste in Kürze

Magenta RealTime 2 ist ein offenes Live-Musikmodell mit 2,4 Milliarden Parametern, dazu kommt eine kleinere Variante mit 230 Millionen Parametern.

Die Steuerung erfolgt erstmals auch über MIDI, zusätzlich zu Text- und Audio-Prompts.

Die Latenz sinkt von rund drei Sekunden auf etwa 200 Millisekunden, die Bildgröße von zwei Sekunden auf 40 Millisekunden.

Das Modell läuft lokal auf Apple Silicon und integriert sich direkt in eine DAW.

Was kann Magenta RealTime 2 konkret?

Google veröffentlicht Magenta-RT mit Python-Bibliothek, C++-Engine für Apple Silicon und Beispiel-Apps. Echtzeit-Steuerung über MIDI-Noten, Text- und Audio-Stilvorgaben in einem Frame

Google veröffentlicht das Modell zusammen mit einer Python-Bibliothek (Installation über pip install magenta-rt ), einer C++-Inferenz-Engine für Apple Silicon und mehreren Beispiel-Apps. Echtzeit-Steuerung funktioniert über drei Kanäle gleichzeitig: gespielte Noten per MIDI, dazu Stilvorgaben als Text oder als klangliche Audio-Vorlage. Das Modell folgt den Eingaben innerhalb eines einzigen Frames von 40 Millisekunden und reagiert damit annähernd verzögerungsfrei. Trainiert wurde es auf rund 71.000 Stunden überwiegend instrumentaler Stockmusik.

Warum zählt die lokale Ausführung auf dem MacBook?

Große KI-Modelle laufen jetzt lokal auf MacBooks: 2,4-Milliarden-Parameter-Version auf M3 Pro/M2 Max, kleineres Modell auf allen Apple-Silicon-Macs

Die erste Version brauchte noch eine leistungsstarke GPU oder eine TPU aus dem Rechenzentrum. Lokale Inferenz ändert die Rechnung für Unternehmen grundlegend. Die größere Variante mit 2,4 Milliarden Parametern streamt in Echtzeit auf einem MacBook ab M3 Pro oder M2 Max, das kleinere Modell mit 230 Millionen Parametern läuft auf jedem Apple-Silicon-MacBook bis hinunter zum MacBook Air. Keine Audiodaten verlassen das Gerät, was die DSGVO-Bewertung spürbar vereinfacht. Laufende Kosten pro Generierung fallen ebenfalls weg, weil keine API im Hintergrund abrechnet. Teams, die KI-Audio bisher nur als Cloud-Dienst kannten, etwa über Spotify Studio, bekommen hier ein Werkzeug für die eigene Festplatte.

Ein offenes Musikmodell, das ohne Cloud auf einem Notebook läuft, nimmt den Datenschutz-Bedenken die Grundlage. Für Agenturen und Produktteams im Mittelstand wird KI-Audio damit vom Abomodell zum eigenen Handwerkszeug. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für Content-Teams und Entwickler?

KI-Modell als DAW-Plug-in: Entwickler können die C++-Engine in eigene Anwendungen einbetten und damit Synthesizer und Effektgeräte bauen

Für die Praxis zählt vor allem die Integration in bestehende Software. DAW-Anbindung macht aus dem Modell ein Plug-in neben Synthesizer und Effektgerät, das live mitspielt. Entwickler können die C++-Engine in eigene Anwendungen einbetten und daraus eigene Instrumente bauen, ähnlich wie es Open-Source-Projekte in anderen Bereichen vormachen, etwa Impeccable gegen den uniformen KI-Look von Webseiten. Beim kommerziellen Einsatz generierter Musik bleibt Vorsicht angebracht: Lizenz- und GEMA-Fragen gehören vorab geklärt, einen Überblick liefert unser Ratgeber zu lizenzfreier Musik.

Den Einstieg liefert das Magenta-Team über die offiziellen MacOS-Apps und das GitHub-Repository. Für einen ersten Test reicht die kleine Modellvariante auf einem beliebigen Apple-Silicon-MacBook. Angekündigt sind zudem Fine-Tuning auf eigenen Daten und weitere Beispiel-Werkzeuge.

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