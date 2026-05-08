Schon zehn Minuten KI-Nutzung reichen, um die kognitiven Fähigkeiten messbar zu senken. Das zeigt eine neue Studie von US- und britischen Universitäten. Geht es Ihnen auch so? Sie nutzen ChatGPT für eine Routineaufgabe und merken hinterher, dass die nächste eigenständige Aufgabe schwerer fällt.

Das Wichtigste in Kürze

Schon zehn bis 15 Minuten KI-Nutzung senken die Problemlösefähigkeit messbar

Nach dem Wegfall der KI brechen Nutzer Aufgaben deutlich häufiger ab

Die Studie liefert erstmals großflächige kausale Belege durch kontrollierte Experimente

Anthropic findet im eigenen AI Fluency Index ähnliche Muster bei polierten KI-Ergebnissen

Was hat die Studie genau gemessen?

Forscher aus USA und Großbritannien zeigen in kontrollierten Experimenten erstmals kausal, dass KI-Nutzung zu Kompetenzverlust führt, statt nur auf Umfragen zu stützen

Die Datengrundlage ist robust. Forschende mehrerer US-amerikanischer und britischer Universitäten legen erstmals großflächige kausale Belege durch kontrollierte Experimente vor. Bisherige Hinweise auf einen Kompetenzverlust durch KI-Nutzung stützten sich auf Umfragen oder kleine Stichproben. Die neue Arbeit liefert harte Zahlen.

Im ersten Experiment bearbeiteten die Teilnehmenden 15 Bruchrechenaufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit, von einfachen einstufigen Rechnungen bis zu komplexen mehrstufigen Aufgaben. Eine Gruppe nutzte einen KI-Assistenten, eine zweite löste die Aufgaben ohne Hilfsmittel. Das Ergebnis: Sobald die KI in einer zweiten Phase wegfiel, schnitten die KI-Nutzer schlechter ab als die Kontrollgruppe, die von Anfang an allein arbeitete.

Warum sinkt die Leistung trotz vorheriger Hilfe?

KI-Nutzung verschiebt die Wahrnehmung für Aufgabendauer, wodurch eigenständige Arbeit subjektiv anstrengender wirkt

Die Forscher liefern zwei Erklärungen für den Ausdauerverlust:

1. Verschobener Referenzpunkt

Die KI verschiebt die Wahrnehmung dafür, wie lange eine Aufgabe dauern sollte. Eigenständige Arbeit erscheint dadurch subjektiv anstrengender, vergleichbar mit dem Gewöhnungseffekt bei positiven Erlebnissen. Wer einmal mit Rückenwind gefahren ist, empfindet den nächsten Gegenwind als härter, obwohl er objektiv normal ist.

2. Fehlender produktiver Kampf

Den Nutzern fehlt der eigenständige Lösungsweg, durch den sie sowohl Wissen als auch eine realistische Selbsteinschätzung aufbauen. Die Forschenden ordnen ihre Ergebnisse in die Debatte um einen schleichenden Kompetenzverlust ein: KI-Systeme, die auf unmittelbare Hilfsbereitschaft optimiert seien, könnten die langfristigen Fähigkeiten ihrer Nutzer untergraben.

Was bestätigt der Anthropic AI Fluency Index?

Anthropic-Studie zeigt: Je überzeugender KI-Ausgaben wirken, desto weniger überprüfen Nutzer die Richtigkeit der Informationen

Die Bestätigung kommt von einer überraschenden Seite. Anthropic hat mit dem AI Fluency Index knapp 10.000 anonymisierte Claude-Gespräche analysiert und ein Muster identifiziert: Je polierter die KI-Ergebnisse wirken, desto seltener prüfen Nutzer deren Richtigkeit.

In Chats mit Ergebnissen wie kleinen Apps oder Dokumenten sank die kritische Prüfung messbar, etwa beim Faktencheck um 3,7 Prozentpunkte oder beim Hinterfragen der Argumentation um 3,1 Prozentpunkte. Das deckt sich mit dem MIT-Befund zu „kognitiven Schulden“, der schon Mitte 2025 bei 54 Studierenden gezeigt hatte, dass KI-Nutzung beim Schreiben die Lernfähigkeit messbar reduziert.

Wer KI-Tools im Unternehmen ausrollt, ohne Strukturen für eigenständiges Denken zu schaffen, kauft sich kurzfristige Produktivität mit langfristigem Kompetenzverlust. Das gilt besonders für die Ausbildung von Junior-Mitarbeitern, deren Urteilskraft sich erst noch herausbilden muss. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wer ist besonders betroffen?

Jüngere Menschen (17-25 Jahre) nutzen KI intensiver und zeigen schwächere Fähigkeiten beim kritischen Denken als ältere Personen über 46 Jahre

Die Altersgruppe macht den Unterschied. Bereits eine frühere Studie mit 666 Teilnehmern zeigte: Die negative Korrelation zwischen KI-Nutzung und Tests zum kritischen Denken ist bei jüngeren Teilnehmern zwischen 17 und 25 Jahren am stärksten. Diese Gruppe nutzt KI am intensivsten und schneidet bei Tests zum kritischen Denken am schlechtesten ab.

Ältere Teilnehmer über 46 Jahre nutzten KI-Tools weniger und behielten höhere Werte beim kritischen Denken. Das ist nicht überraschend, aber relevant für die Personalplanung. Wer Berufseinsteiger einarbeitet, sollte den Anteil eigenständiger Aufgaben bewusst hochhalten.

Was empfehlen die Forschenden?

Vier Hebel für effektiven KI-Einsatz: eigenständige Phasen ohne KI-Tools einplanen, dann KI nutzen, iteratives Arbeiten fördern

Die Studie nennt vier Hebel, die in Unternehmen und Bildungseinrichtungen wirken können:

1. Eigenständige Phasen einplanen

Vor dem Einsatz von KI-Tools sollte eine Phase ohne Hilfsmittel stehen, in der die Aufgabe gedanklich durchdrungen wird. Erst danach kommt die KI ins Spiel. Das schafft den produktiven Kampf, durch den Wissen entsteht.

2. Iteratives Arbeiten fördern

Anthropics Daten zeigen: Nutzer, die mit der KI iterierten, hinterfragten Claudes Argumentation 5,6-mal häufiger und identifizierten fehlenden Kontext 4-mal häufiger. Iteration schlägt Einzel-Prompt.

3. Polierte Ergebnisse skeptisch prüfen

Polierte Outputs senken die kritische Prüfung. Wer ein perfekt aussehendes Dokument bekommt, sollte gerade dann prüfen, weil der Reflex zur Skepsis fehlt.

4. KI als Sparringspartner statt Antwortmaschine

Die Nutzungsweise entscheidet. Wer KI fragt: „Schreib mir das“ verliert kognitive Fähigkeiten. Wer fragt: „Welche Argumente habe ich übersehen?“ gewinnt sie.

Was sollten Personalverantwortliche jetzt prüfen?

Berufseinsteiger brauchen KI-freie Lernphasen, kritische Code-Reviews und Kurse zu „AI Fluency“ für kompetenten Umgang mit künstlicher Intelligenz

Die Konsequenzen reichen weit über IT hinaus. Berufseinsteiger-Programme sollten eigenständige Phasen vorsehen, in denen KI explizit nicht erlaubt ist. Code-Reviews und Texteditierungen sollten den Reflex zur kritischen Prüfung fördern, gerade bei polierten Outputs. Und Weiterbildungsangebote zur „AI Fluency“ werden wichtiger, als sie heute scheinen, weil der kompetente Umgang mit KI eine erlernbare Disziplin ist und kein Naturtalent.

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