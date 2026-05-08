10 Minuten reichen: Wie KI-Nutzung Ihre kognitiven Fähigkeiten schwächt
Schon zehn Minuten KI-Nutzung reichen, um die kognitiven Fähigkeiten messbar zu senken. Das zeigt eine neue Studie von US- und britischen Universitäten. Geht es Ihnen auch so? Sie nutzen ChatGPT für eine Routineaufgabe und merken hinterher, dass die nächste eigenständige Aufgabe schwerer fällt.
Das Wichtigste in Kürze
- Schon zehn bis 15 Minuten KI-Nutzung senken die Problemlösefähigkeit messbar
- Nach dem Wegfall der KI brechen Nutzer Aufgaben deutlich häufiger ab
- Die Studie liefert erstmals großflächige kausale Belege durch kontrollierte Experimente
- Anthropic findet im eigenen AI Fluency Index ähnliche Muster bei polierten KI-Ergebnissen
Was hat die Studie genau gemessen?
Die Datengrundlage ist robust. Forschende mehrerer US-amerikanischer und britischer Universitäten legen erstmals großflächige kausale Belege durch kontrollierte Experimente vor. Bisherige Hinweise auf einen Kompetenzverlust durch KI-Nutzung stützten sich auf Umfragen oder kleine Stichproben. Die neue Arbeit liefert harte Zahlen.
Im ersten Experiment bearbeiteten die Teilnehmenden 15 Bruchrechenaufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit, von einfachen einstufigen Rechnungen bis zu komplexen mehrstufigen Aufgaben. Eine Gruppe nutzte einen KI-Assistenten, eine zweite löste die Aufgaben ohne Hilfsmittel. Das Ergebnis: Sobald die KI in einer zweiten Phase wegfiel, schnitten die KI-Nutzer schlechter ab als die Kontrollgruppe, die von Anfang an allein arbeitete.
Warum sinkt die Leistung trotz vorheriger Hilfe?
Die Forscher liefern zwei Erklärungen für den Ausdauerverlust:
1. Verschobener Referenzpunkt
Die KI verschiebt die Wahrnehmung dafür, wie lange eine Aufgabe dauern sollte. Eigenständige Arbeit erscheint dadurch subjektiv anstrengender, vergleichbar mit dem Gewöhnungseffekt bei positiven Erlebnissen. Wer einmal mit Rückenwind gefahren ist, empfindet den nächsten Gegenwind als härter, obwohl er objektiv normal ist.
2. Fehlender produktiver Kampf
Den Nutzern fehlt der eigenständige Lösungsweg, durch den sie sowohl Wissen als auch eine realistische Selbsteinschätzung aufbauen. Die Forschenden ordnen ihre Ergebnisse in die Debatte um einen schleichenden Kompetenzverlust ein: KI-Systeme, die auf unmittelbare Hilfsbereitschaft optimiert seien, könnten die langfristigen Fähigkeiten ihrer Nutzer untergraben.
Was bestätigt der Anthropic AI Fluency Index?
Die Bestätigung kommt von einer überraschenden Seite. Anthropic hat mit dem AI Fluency Index knapp 10.000 anonymisierte Claude-Gespräche analysiert und ein Muster identifiziert: Je polierter die KI-Ergebnisse wirken, desto seltener prüfen Nutzer deren Richtigkeit.
In Chats mit Ergebnissen wie kleinen Apps oder Dokumenten sank die kritische Prüfung messbar, etwa beim Faktencheck um 3,7 Prozentpunkte oder beim Hinterfragen der Argumentation um 3,1 Prozentpunkte. Das deckt sich mit dem MIT-Befund zu „kognitiven Schulden“, der schon Mitte 2025 bei 54 Studierenden gezeigt hatte, dass KI-Nutzung beim Schreiben die Lernfähigkeit messbar reduziert.
Wer ist besonders betroffen?
Die Altersgruppe macht den Unterschied. Bereits eine frühere Studie mit 666 Teilnehmern zeigte: Die negative Korrelation zwischen KI-Nutzung und Tests zum kritischen Denken ist bei jüngeren Teilnehmern zwischen 17 und 25 Jahren am stärksten. Diese Gruppe nutzt KI am intensivsten und schneidet bei Tests zum kritischen Denken am schlechtesten ab.
Ältere Teilnehmer über 46 Jahre nutzten KI-Tools weniger und behielten höhere Werte beim kritischen Denken. Das ist nicht überraschend, aber relevant für die Personalplanung. Wer Berufseinsteiger einarbeitet, sollte den Anteil eigenständiger Aufgaben bewusst hochhalten.
Was empfehlen die Forschenden?
Die Studie nennt vier Hebel, die in Unternehmen und Bildungseinrichtungen wirken können:
1. Eigenständige Phasen einplanen
Vor dem Einsatz von KI-Tools sollte eine Phase ohne Hilfsmittel stehen, in der die Aufgabe gedanklich durchdrungen wird. Erst danach kommt die KI ins Spiel. Das schafft den produktiven Kampf, durch den Wissen entsteht.
2. Iteratives Arbeiten fördern
Anthropics Daten zeigen: Nutzer, die mit der KI iterierten, hinterfragten Claudes Argumentation 5,6-mal häufiger und identifizierten fehlenden Kontext 4-mal häufiger. Iteration schlägt Einzel-Prompt.
3. Polierte Ergebnisse skeptisch prüfen
Polierte Outputs senken die kritische Prüfung. Wer ein perfekt aussehendes Dokument bekommt, sollte gerade dann prüfen, weil der Reflex zur Skepsis fehlt.
4. KI als Sparringspartner statt Antwortmaschine
Die Nutzungsweise entscheidet. Wer KI fragt: „Schreib mir das“ verliert kognitive Fähigkeiten. Wer fragt: „Welche Argumente habe ich übersehen?“ gewinnt sie.
Was sollten Personalverantwortliche jetzt prüfen?
Die Konsequenzen reichen weit über IT hinaus. Berufseinsteiger-Programme sollten eigenständige Phasen vorsehen, in denen KI explizit nicht erlaubt ist. Code-Reviews und Texteditierungen sollten den Reflex zur kritischen Prüfung fördern, gerade bei polierten Outputs. Und Weiterbildungsangebote zur „AI Fluency“ werden wichtiger, als sie heute scheinen, weil der kompetente Umgang mit KI eine erlernbare Disziplin ist und kein Naturtalent.
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