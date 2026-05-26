Google verknüpft bald Google Ads und YouTube-Kanäle

Ab dem 10. Juni 2026 verknüpft Google Ads-Konten automatisch mit YouTube-Kanälen ohne dass Werbetreibende selbst tätig werden müssen. Google identifiziert berechtigte Kontenpaare anhand von Ownership-Signalen wie gemeinsamen Admin-Logins und verschickt eine Benachrichtigungs-E-Mail mit einem Opt-out-Link. Wer widersprechen will, muss das vor dem Stichtag tun.

Was die automatische Verknüpfung konkret bringt

Google macht die Verknüpfung von Ads und YouTube zum Standard. Werbetreibende müssen künftig aktiv widersprechen statt zuzustimmen

Bisher mussten Werbetreibende die Verbindung zwischen Google Ads und YouTube manuell einrichten — und viele haben es schlicht nie getan. Genau das ändert Google jetzt strukturell: Der Default wechselt von Opt-in zu Opt-out. Einmal verknüpft, öffnen sich vier wesentliche Datenpfade.

Organische View-Metriken: Im Google-Ads-Dashboard werden künftig auch nicht bezahlte Videoaufrufe sichtbar, also jene Zuschauer, die den Kanal unabhängig von laufenden Kampagnen gefunden haben.

Datensegmente: Aus dem Zuschauerverhalten lassen sich Zielgruppen bauen, etwa alle Nutzer, die ein Video bis zum Ende gesehen oder den Kanal abonniert haben. Diese Segmente standen früher als Remarketing-Listen zur Verfügung und sind jetzt direkt angebunden.

Earned Actions als Conversions: Kanalaktionen wie neue Abonnements können als Conversion-Ziel in Google Ads eingetragen werden. Das erlaubt eine neue Klasse kampagnenübergreifender Zielvorhaben, die bisher manuelles Einrichten erforderte.

KI-Optimierung: Die gewonnenen YouTube-Signale fließen in Performance Max, Smart Bidding und Demand Gen ein und verbreitern die Datenbasis dieser Systeme messbar.

Google macht Video-Daten zum Standard-Bestandteil jedes Ads-Kontos. Wer das nicht will, muss jetzt aktiv werden. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wen betrifft das, und was ist zu tun?

Google verbindet Ads-Konten mit YouTube-Kanälen bei identischen Admin-E-Mails. Admins können bis 10. Juni per E-Mail-Link widersprechen

Betroffen sind Konten, bei denen Google eine Eigentümerschaft mit hoher Konfidenz feststellt. Als Signal gelten unter anderem identische Admin-E-Mail-Adressen zwischen dem Ads-Konto und dem YouTube-Kanal. Die Benachrichtigungs-Mail enthält einen direkten Opt-out-Link, den jeder Admin auf beiden Seiten nutzen kann. Nach dem 10. Juni ist der Widerruf über Einstellungen > Verknüpfte Konten > YouTube möglich.

Für die meisten Accounts lohnt sich das Mitmachen: Die Verknüpfung ist kostenlos, fügt keine Kampagnenkosten hinzu und lässt sich jederzeit lösen. Prüfen sollten die Verbindung vor allem Brands, bei denen der YouTube-Kanal von einer Agentur mit eigenem Ads-Konto verwaltet wird. Dort kann die automatische Verknüpfung zu ungewollten Datenzugriffen führen.

Strategisch lohnt ein Blick in den Kontext: Beim Google Marketing Live 2026 hat Google den gesamten Ads-Stack auf Gemini umgestellt. Die automatische YouTube-Verknüpfung passt in dieses Bild: Je mehr Signale das System erhält, desto besser arbeiten die KI-Kampagnentypen. Parallel dazu hat OpenAI seinen Self-Serve Ads Manager eröffnet. Google muss also liefern.

Performance Marketing weiterdenken

YouTube-Integration ermöglicht Überprüfung der Kampagnenstrategie. Die sieben häufigsten Performance-Marketing-Fehler lassen sich durch neue Targeting-Daten beheben

Die YouTube-Verknüpfung ist ein guter Anlass, die eigene Kampagnenstrategie grundsätzlich zu prüfen. Einen praxisnahen Einstieg bieten die 7 häufigsten Fehler im Performance Marketing. Viele davon lassen sich mit den neuen Targeting-Daten direkt adressieren.