ChatGPT Ads: Lohnt sich Werbung im KI Chat?

Kommt drauf an, ob Sie 180.000 € übrig haben. Oder noch ein paar Wochen warten. ChatGPT Ads verändern gerade die Spielregeln im digitalen Marketing. OpenAI hat am 9. Februar 2026 in den USA mit der Ausspielung von Werbung in ChatGPT begonnen und damit einen Kanal eröffnet, der sich fundamental von Google Ads, Meta Ads und klassischen Displaykampagnen unterscheidet. Für Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen stellt sich eine konkrete Frage: Lohnt sich der Einstieg, und falls ja, wann?

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI spielt seit Februar 2026 Werbung in ChatGPT aus, aktuell nur in den USA für Nutzer der kostenlosen Version und des Go Abos (ca. 7 € pro Monat)

Der CPM liegt bei rund 55 €, das Mindestbudget bei rund 180.000 €. Ab April 2026 sollen Self Serve Tools das Mindestbudget senken

Innerhalb von sechs Wochen hat OpenAI mit ChatGPT Ads eine annualisierte Umsatzrate von über 90 Millionen € erreicht. Mehr als 600 Werbetreibende sind bereits aktiv

Für den DACH Raum gibt es noch kein Startdatum, keine Buchungsmöglichkeit und keine Performancedaten

Chat Invaders Was passiert, sobald die Werbung kommt ▶ Szene 1: Der friedliche Chat ChatGPT – Free Tier 👤 Welches CRM passt zu einem 20-Personen-Team? 🤖 Für ein Team mit 20 Personen eignen sich vor allem HubSpot CRM (kostenlos bis 1.000 Kontakte), Pipedrive (ab 14 €/Monat) und Salesforce Essentials… ▶ Szene 2: Die Störung ✦ ✦ ✦ AD SPONSORED ▶ Szene 3: Der neue Normalzustand ChatGPT – Free Tier + Ads 👤 Welches CRM passt zu uns? 🤖 Für Teams Ihrer Größe eignet sich besonders… ■ SPONSORED SuperCRM Pro – 30 Tage kostenlos testen. Für Teams, die mehr wollen. ▶ Punktestand CPM 55 € Mindestbudget 180.000 € Umsatz in 6 Wochen ~10 Mio € Self Serve April 2026 GAME NOT OVER Die Werbung kommt. Die Frage ist nicht ob, sondern wann sie in Ihrem Markt landet.

Wer sich jetzt vorbereitet, spielt im nächsten Level mit. ● INSERT COIN – 180.000 € – TO CONTINUE ●

Wie funktionieren ChatGPT Ads technisch?

Anzeigen am Ende der Antwort, nicht mittendrin

ChatGPT Ads erscheinen unterhalb der eigentlichen KI Antwort. Sie sind visuell abgetrennt und mit einem „Sponsored“ Label gekennzeichnet. Die Anzeige beeinflusst laut OpenAI weder den Inhalt noch die Formulierung der Antwort. OpenAI spricht intern von einem „Air Gap“: Das Sprachmodell generiert die Antwort, ohne zu wissen, welche Anzeige danach erscheint.

Klickt ein Nutzer auf die Anzeige, öffnet sich ein neues Gespräch mit der beworbenen Marke. Das Konzept erinnert an einen Beratungsdialog statt an eine Landingpage. Der Nutzer fragt, die Marke antwortet. Das unterscheidet ChatGPT Ads grundlegend von jedem anderen Werbeformat.

Wer sieht die Anzeigen?

Anzeigen laufen ausschließlich für eingeloggte, erwachsene Nutzer der kostenlosen Version und des Go Abos. Plus, Pro, Business und Enterprise Abonnenten bleiben werbefrei. Rund 85 % aller ChatGPT Nutzer kommen grundsätzlich für Werbung infrage. An einem durchschnittlichen Tag sehen allerdings weniger als 20 % dieser Gruppe tatsächlich eine Anzeige. OpenAI fährt die Frequenz bewusst niedrig, um das Nutzererlebnis nicht zu beschädigen.

Sensible Themenbereiche wie Gesundheit, psychische Gesundheit und Politik sind komplett ausgeschlossen. Bei Nutzern unter 18 Jahren erscheint keine Werbung.

Was kosten ChatGPT Ads im Vergleich zu Google?

ChatGPT Ads treten mit einem dreifach höheren CPM gegen Google an, treffen aber Nutzer in einem anderen Entscheidungsmoment

Die Preisfrage ist für Entscheider entscheidend. Hier die harten Zahlen:

Kennzahl ChatGPT Ads Google Search Ads Google Display Ads Meta (Facebook) Ads Abrechnungsmodell CPM (pro 1.000 Impressionen) CPC (pro Klick) CPM oder CPC CPM oder CPC CPM (Durchschnitt) ca. 55 € 20 bis 35 € (Search) 2 bis 9 € 10 bis 22 € Mindestbudget ca. 180.000 € (Pilotphase) keins keins keins Zielgruppe 900 Mio. wöchentlich aktive Nutzer 16 Mrd. Suchanfragen pro Tag 2 Mio. Websites im GDN 3 Mrd. monatlich aktive Nutzer Targeting kontextbasiert (Gesprächsinhalt) keywordbasiert interessenbasiert demografisch und interessenbasiert Verfügbarkeit DACH noch nicht verfügbar verfügbar verfügbar verfügbar



Der CPM bei ChatGPT Ads liegt also beim Dreifachen von Meta und weit über dem Google Display Netzwerk. Dafür erreicht die Anzeige Nutzer in einem völlig anderen Modus: Sie sind nicht passiv am Scrollen, sondern aktiv am Nachdenken, Vergleichen und Entscheiden.

Warum der hohe Preis trotzdem Sinn ergeben könnte

Google Search Ads fangen Nutzer ab, die bereits wissen, was sie suchen. ChatGPT Ads erreichen Nutzer früher im Entscheidungsprozess. Jemand, der ChatGPT fragt „Welches CRM passt zu einem Unternehmen mit 20 Mitarbeitern?“, hat noch keine Kaufentscheidung getroffen, aber eine klare Absicht. Genau in diesem Moment erscheint die Anzeige.

Für erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen (SaaS, Beratung, B2B) könnte dieser Zeitpunkt wertvoller sein als der Klick auf eine Google Anzeige, bei dem der Nutzer schon drei Anbieter verglichen hat.

Was hat OpenAI in sechs Wochen erreicht?

In sechs Wochen hat OpenAI mit ChatGPT Ads eine annualisierte Umsatzrate von über 90 Millionen Euro erreicht

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Innerhalb von sechs Wochen nach dem US Start am 9. Februar 2026 hat OpenAI eine annualisierte Umsatzrate von über 90 Millionen € mit ChatGPT Ads erreicht. Annualisiert bedeutet: Der aktuelle Wochenumsatz hochgerechnet auf ein Jahr. Realisiert hat OpenAI in diesen sechs Wochen also rund 10 Millionen €.

Über 600 Werbetreibende sind an Bord. Darunter große Marken wie Target, Adobe, Expedia, Ford, Mazda, Best Buy und HelloFresh. Auf Agenturseite arbeiten Omnicom, WPP und Dentsu mit OpenAI zusammen. Anfang März 2026 wurde Criteo als erster externer AdTech Partner in den Piloten aufgenommen.

Die Zahlen zeigen: Marken warten nicht, bis das System perfekt ist. Sie testen jetzt, obwohl das Reporting noch auf wöchentliche CSV Exporte mit Gesamtimpressions und Gesamtklicks beschränkt ist. Detaillierte Performancedaten wie bei Google Ads fehlen bislang komplett.

„90 Millionen Euro annualisierter Umsatz in sechs Wochen klingen beeindruckend. Aber den Investoren von OpenAI reicht das nicht. Die brauchen Milliarden, nicht Millionen. Der Druck, das Werbegeschäft aggressiv zu skalieren, wird steigen.“

Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wann kommen ChatGPT Ads nach Deutschland?

ChatGPT Ads für den deutschen Markt lassen noch auf sich warten, aber die Vorbereitungen laufen

Einen offiziellen Starttermin für den DACH Raum gibt es nicht. OpenAI kommuniziert vorsichtig und spricht von einer schrittweisen internationalen Expansion im Laufe des Jahres 2026. Die nächsten Märkte nach den USA sind Kanada, Australien und Neuseeland, wo Pilotprojekte in den kommenden Wochen starten.

Auf der deutschen Preisseite des ChatGPT Go Abos (ca. 7 € pro Monat) erscheint bereits der Hinweis „Dieser Plan kann Werbung enthalten“. Die rechtliche und technische Infrastruktur für Europa bereitet OpenAI also offenbar vor. Konkrete Buchungsmöglichkeiten oder ein Self Serve Tool für europäische Werbetreibende gibt es aber noch nicht.

Self Serve ab April 2026

Der wichtigste Termin für kleinere Unternehmen: Im April 2026 soll ein Self Serve Werbetool starten. Dieses Tool soll das bisherige Mindestbudget von rund 180.000 € überflüssig machen und den Zugang für KMU öffnen. Rund 80 % der teilnehmenden kleinen und mittleren Unternehmen planen laut OpenAI, ihre Kampagnen nach der Pilotphase fortzusetzen.

Ob das Self Serve Tool zum Start auch für europäische Märkte verfügbar sein wird, bleibt offen. Wer sich vorbereiten möchte, sollte allerdings nicht erst auf den offiziellen Startschuss warten.

Welche Unternehmen profitieren am meisten von ChatGPT Ads?

Nicht jedes Geschäftsmodell passt zu ChatGPT Ads. Für erklärungsbedürftige Produkte ist der Kanal besonders vielversprechend

Nicht jedes Geschäftsmodell passt zu einem Werbekanal, in dem Nutzer im Dialog Entscheidungen vorbereiten. ChatGPT Ads eignen sich vor allem für Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen erklärungsbedürftig sind.

Starke Passform

SaaS Anbieter treffen in ChatGPT auf Nutzer, die aktiv nach Softwarevergleichen fragen. Beratungsunternehmen erreichen Entscheider, die strategische Fragen durchdenken. B2B Dienstleister finden hier eine Zielgruppe, die konkrete Probleme formuliert und offene Lösungen vergleicht. Bildungsanbieter profitieren von Nutzern, die sich zu Weiterbildungen oder Zertifizierungen informieren.

Schwache Passform

Schnelldrehende Konsumgüter (FMCG) verlieren in einem Dialogformat ihre Wirkung. Impulskäufe entstehen nicht in einer Konversation mit einer KI. Lokale Geschäfte ohne digitales Angebot haben keinen natürlichen Berührungspunkt. Und Marken, die ausschließlich auf breite Reichweite setzen, finden bei Google Display oder Meta deutlich günstigere Tausenderkontaktpreise.

Wie bereiten Sie sich als Unternehmen jetzt schon vor?

Wer jetzt packt, steht beim Start von ChatGPT Ads in Europa nicht mit leeren Händen da

Auch ohne sofortige Buchungsmöglichkeit in Europa können Sie heute schon die Grundlagen für einen erfolgreichen Einstieg legen.

ChatGPT Ads basieren auf dem Gesprächskontext, nicht auf Keywords. Die KI muss verstehen, was Ihr Unternehmen anbietet und für welche Fragen Ihr Produkt relevant ist. Strukturierte Daten nach Schema.org, saubere Produktfeeds und eindeutige Leistungsbeschreibungen auf Ihrer Website helfen der KI, Ihre Marke korrekt zuzuordnen.

Content für Fragen statt für Keywords schreiben

Nutzer stellen in ChatGPT ganze Fragen, keine Stichwörter. „Welches Projektmanagementtool eignet sich für Remote Teams mit weniger als 50 Mitarbeitern?“ statt „Projektmanagement Software“. Passen Sie Ihre Inhalte an diesen Fragekontext an. Das verbessert nicht nur Ihre Chancen bei ChatGPT Ads, sondern auch die organische Sichtbarkeit in KI gestützten Suchsystemen (Generative Engine Optimization).

Sobald ChatGPT Ads verfügbar sind, brauchen Sie Vergleichswerte. Sichern Sie jetzt saubere Performancedaten aus Ihren bestehenden Google Ads Kampagnen: CPC, CTR, Conversion Rate, CPA nach Zielgruppe und Produktkategorie. Nur so können Sie die Effizienz eines neuen Kanals realistisch bewerten.

Werbebudget anteilig umplanen

ChatGPT Ads werden Google Ads nicht ersetzen. Sie verschieben aber das Kräfteverhältnis. Planen Sie in Ihrem Marketingbudget einen Testanteil für neue Kanäle ein. Sobald Self Serve Tools verfügbar sind, sollten Sie innerhalb von Tagen starten können, nicht erst Budgetfreigaben einholen müssen.

Welche Risiken bringt Werbung in ChatGPT mit sich?

Das Vertrauen der Nutzer ist das wertvollste Gut von ChatGPT und gleichzeitig das fragilste Kapital im neuen Werbemodell

Jeder neue Werbekanal hat Schattenseiten. Bei ChatGPT Ads kommen einige hinzu, die bei Google und Meta nicht existieren.

Vertrauensverlust als größtes Risiko

ChatGPT lebt vom Vertrauen der Nutzer. Sobald der Eindruck entsteht, dass Antworten durch Werbung beeinflusst werden, bricht dieses Vertrauen. OpenAI betont die Trennung von Antwort und Anzeige. Ob diese Trennung in der Wahrnehmung der Nutzer bestehen bleibt, muss sich erst zeigen.

Fehlende Messbarkeit

Das aktuelle Reporting beschränkt sich auf Gesamtimpressions und Gesamtklicks. Conversion Tracking, Attributionsmodelle, A/B Tests und granulare Zielgruppendaten fehlen komplett. Für performancegetriebene Unternehmen ist das ein erheblicher Blindflug.

IPO Druck auf OpenAI

OpenAI plant den Börsengang voraussichtlich Ende 2026. Die Werbeeinnahmen werden eine zentrale Rolle im Börsenprospekt spielen. Der Druck, das Werbegeschäft schnell zu skalieren, könnte dazu führen, dass OpenAI die Frequenz erhöht, die Anzeigenformate aggressiver gestaltet oder die Trennung zwischen Antwort und Werbung aufweicht. Genau davor warnen Kritiker, darunter ehemalige OpenAI Mitarbeiter.

Was bedeutet das für die Zukunft von Google Ads?

Das Gleichgewicht zwischen klassischer Suche und dialogbasierter Werbung verschiebt sich zugunsten der KI

ChatGPT Ads werden Google Ads nicht ablösen. Aber sie greifen genau den Teil des Funnels an, der für Google am profitabelsten ist: informationsgetriebene Suchanfragen mit Kaufabsicht.

Nutzer, die bisher bei Google „bestes CRM für kleine Unternehmen“ gesucht haben, stellen dieselbe Frage zunehmend in ChatGPT. Die Antwort kommt im Dialog, nicht als Liste von zehn blauen Links. Und die Werbeanzeige erscheint genau dort, wo die Entscheidung vorbereitet wird.

Google reagiert bereits. Mit AI Overviews und dem AI Mode testet der Konzern eigene KI gestützte Werbeformate. Microsoft zeigt in Copilot bereits Anzeigen. Perplexity hat Werbeformate getestet und wieder pausiert. Der gesamte Markt für digitale Werbung verschiebt sich von klassischer Suche hin zu dialogbasierter Interaktion.

Für Entscheider bedeutet das: Die Diversifikation des Werbebudgets über Google hinaus ist keine Option mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit.

Vergleichspunkt Google Ads ChatGPT Ads Nutzerverhalten Keyword eingeben, Ergebnisse scannen, klicken Frage stellen, im Dialog vergleichen, entscheiden Position im Funnel Lower Funnel (Kaufabsicht vorhanden) Mid Funnel (Kriterien werden noch definiert) Werbeformat Textanzeige, Shopping, Display Sponsored Recommendation unter der Antwort Erfolgsmessung CPC, CTR, Conversion Rate, ROAS Impressions, Klicks (mehr kommt noch) Datenbasis Keyword, Standort, Gerät, Demografie Gesprächskontext in Echtzeit Wettbewerbsdichte Hoch, steigend Niedrig (noch Pilotphase)

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu ChatGPT Ads

Die wichtigsten Fachbegriffe rund um ChatGPT Ads verständlich erklärt

Air Gap

Air Gap bezeichnet die technische Trennung zwischen der KI Antwort und der Werbeanzeige. Das Sprachmodell generiert die Antwort, ohne zu wissen, welche Anzeige danach erscheint. Das soll verhindern, dass Werbung den Inhalt der Antwort beeinflusst.

Annualisierte Umsatzrate

Annualisierte Umsatzrate (Annualized Revenue Run Rate) rechnet den aktuellen Umsatz eines kurzen Zeitraums auf ein Jahr hoch. Wenn ein Unternehmen in sechs Wochen 10 Millionen € einnimmt, liegt die annualisierte Rate bei rund 90 Millionen €. Der tatsächlich realisierte Jahresumsatz kann deutlich abweichen.

Conversion Rate

Conversion Rate misst den Anteil der Nutzer, die nach dem Klick auf eine Anzeige eine gewünschte Aktion ausführen. Bei Google Search Ads liegt der Durchschnitt bei rund 4,4 %. Für ChatGPT Ads liegen noch keine belastbaren Daten vor.

CPM

CPM (Cost per Mille) bezeichnet die Kosten pro 1.000 Impressionen. ChatGPT Ads arbeiten mit einem CPM Modell, bei dem Werbetreibende für die Ausspielung bezahlen, nicht für Klicks. Der CPM bei ChatGPT liegt bei rund 55 €.

CPC

CPC (Cost per Click) ist das gängige Abrechnungsmodell bei Google Search Ads. Werbetreibende zahlen pro Klick. Der Durchschnitt liegt branchenübergreifend bei rund 2,50 €. ChatGPT Ads verwenden aktuell kein CPC Modell.

GEO

GEO (Generative Engine Optimization) beschreibt die Optimierung von Inhalten für KI gestützte Suchsysteme. Ziel ist die organische Sichtbarkeit in KI Antworten, ohne dafür Werbung zu schalten. GEO ergänzt klassische Suchmaschinenoptimierung.

Go Abo

Go Abo ist ChatGPTs günstigster bezahlter Tarif für rund 7 € pro Monat. Nutzer dieses Tarifs sehen Werbung. Plus, Pro, Business und Enterprise Abonnenten bleiben werbefrei.

Impression

Impression zählt jede einzelne Ausspielung einer Anzeige, unabhängig davon, ob der Nutzer sie wahrnimmt oder darauf klickt. Bei ChatGPT Ads bedeutet eine Impression, dass die Anzeige unterhalb einer Antwort angezeigt wurde.

Intent Matching

Intent Matching beschreibt die Zuordnung einer Anzeige zum Gesprächskontext statt zu einem Keyword. ChatGPT analysiert die gesamte Konversation und spielt Werbung aus, die inhaltlich zur aktuellen Fragestellung passt.

Self Serve

Self Serve bezeichnet Werbeplattformen, auf denen Unternehmen ohne Agentur oder Vertriebsmitarbeiter eigenständig Kampagnen anlegen und steuern können. Google Ads und Meta Ads sind Self Serve Plattformen. ChatGPT Ads planen den Self Serve Start für April 2026.

Sponsored Recommendation ist das aktuelle Anzeigenformat bei ChatGPT. Die Anzeige erscheint als empfohlenes Produkt oder Dienstleistung unterhalb der KI Antwort, visuell abgetrennt und als „Sponsored“ gekennzeichnet.

Wöchentlich aktive Nutzer

Wöchentlich aktive Nutzer (WAU) beschreibt die Zahl der Nutzer, die ChatGPT mindestens einmal pro Woche verwenden. OpenAI nennt aktuell 900 Millionen WAU, von denen 50 Millionen zahlende Abonnenten sind.

FAQ: ChatGPT Ads

Was kosten ChatGPT Ads? ChatGPT Ads arbeiten mit einem CPM Modell (Kosten pro 1.000 Impressionen). Der CPM liegt bei rund 55 €. In der aktuellen Pilotphase verlangt OpenAI ein Mindestbudget von rund 180.000 €. Ab April 2026 soll ein Self Serve Tool den Zugang für kleinere Budgets öffnen. Kann ich ChatGPT Ads in Deutschland buchen? Stand März 2026 laufen ChatGPT Ads ausschließlich in den USA. Für den DACH Raum gibt es weder ein Startdatum noch eine Buchungsmöglichkeit. Die nächsten Expansionsmärkte sind Kanada, Australien und Neuseeland. Ein europäischer Start wird im Laufe des Jahres 2026 erwartet. Beeinflussen ChatGPT Ads die KI Antworten? Laut OpenAI nicht. Das Unternehmen setzt auf einen sogenannten Air Gap: Die Antwort wird generiert, bevor die Anzeige zugeordnet wird. Werbetreibende erhalten keinen Einblick in die Chatverläufe der Nutzer. Ob diese Trennung langfristig bestehen bleibt, wird sich zeigen. Wer sieht Werbung in ChatGPT? Anzeigen erscheinen ausschließlich für eingeloggte, erwachsene Nutzer der kostenlosen Version und des Go Abos. Nutzer von Plus, Pro, Business und Enterprise sehen keine Werbung. Sensible Themen wie Gesundheit und Politik sind ausgeschlossen. Werden ChatGPT Ads Google Ads ersetzen? Nein. ChatGPT Ads ergänzen Google Ads, ersetzen sie aber nicht. Google erfasst Nutzer mit konkreter Kaufabsicht im Lower Funnel. ChatGPT erreicht Nutzer früher, während sie noch Kriterien definieren und Optionen vergleichen. Die Kombination beider Kanäle deckt den gesamten Entscheidungsprozess ab. Lohnen sich ChatGPT Ads für KMU? Aktuell nur eingeschränkt, da das Mindestbudget bei rund 180.000 € liegt. Ab April 2026 soll ein Self Serve Tool den Zugang öffnen. Für KMU mit erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen im B2B Bereich könnten ChatGPT Ads dann ein sehr effektiver Kanal werden, weil die Anzeige genau im Moment der aktiven Recherche erscheint.

Quellen

OpenAI | Our approach to advertising and expanding access to ChatGPT | https://openai.com/index/our-approach-to-advertising-and-expanding-access/ | besucht am 30.03.2026

Search Engine Land | ChatGPT hits $100 million in ad revenue and is opening self-serve access in April | https://searchengineland.com/chatgpt-hits-100-million-in-ad-revenue-and-is-opening-self-serve-access-in-april-472797 | besucht am 30.03.2026

PPC Land | ChatGPT ads hit $100M in six weeks and OpenAI is just getting started | https://ppc.land/chatgpt-ads-hit-100m-in-six-weeks-and-openai-is-just-getting-started/ | besucht am 30.03.2026

Reuters via TheKeyword | OpenAI Extends ChatGPT Ads Pilot | https://www.thekeyword.co/news/chatgpt-ads-pilot-extension-self-serve | besucht am 30.03.2026

Store Growers | Google Ads Benchmarks 2026 | https://www.storegrowers.com/google-ads-benchmarks/ | besucht am 30.03.2026

Pixis | Google Advertising Benchmarks 2025 | https://pixis.ai/blog/2025-google-advertising-benchmarks-for-every-industry/ | besucht am 30.03.2026