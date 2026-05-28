Können Sie sich noch vorstellen, dass die Tech-Welt an der Börse von zehn statt sieben Giganten dominiert wird? Das Szenario wird konkreter. SpaceX, OpenAI und Anthropic treiben ihre Börsengänge auf einen Zeitplan zu, der laut einer Analyse der Finanzberatung deVere Group noch in diesem Jahr entscheiden kann, ob die Magnificent Seven ihre Stellung als alleinige Gravitationszentren des institutionellen Kapitals behalten.

Das Wichtigste in Kürze

SpaceX peilt den 12. Juni 2026 als IPO-Termin an der Nasdaq an, Zielbewertung bis zu 1,52 Bio. Euro.

OpenAI ist zuletzt mit rund 331 Mrd. Euro bewertet worden, Anthropic mit rund 87 Mrd. Euro — beide bereiten öffentliche Listings vor.

Nasdaq hat seine Regeln zur Indexaufnahme neu gelisteter Unternehmen beschleunigt: Mega-IPOs mit kleinem Streubesitz können jetzt schneller Indexgewicht erhalten.

Institutionelle Investoren müssten Kapital umschichten, das bisher fast ausschließlich in Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet und Tesla floss.

Wie drei Börsengänge die Machtbalance kippen

SpaceX könnte mit Alphabet und Amazon konkurrieren: Bewertung, neue Nasdaq-Regeln und zeitliche Nähe der IPOs ermöglichen schnelleren Indexeintritt

Drei Faktoren machen das Szenario konkret. Die Bewertungsgrößen allein stellen SpaceX in die Nähe von Alphabet und Amazon. Dazu kommt das neue Nasdaq-Regelwerk: Die Börse hat ihre Aufnahmekriterien so angepasst, dass Mega-IPOs mit vergleichsweise kleinem Streubesitz deutlich schneller in Leitindizes einziehen können. Schließlich überschneiden sich alle drei Listings im selben Kalenderjahr, was die Kapitalumlenkung zeitlich bündelt.

Für passive Indexfonds bedeutet das: Sobald SpaceX, OpenAI oder Anthropic in den Nasdaq-100 oder den S&P 500 aufgenommen werden, kaufen Fondsmanager zwangsläufig. Das Geld kommt aus bestehenden Positionen. Die Magnificent Seven verlieren dabei nicht an Substanz — aber ihr Anteil am institutionellen Kapitalfluss sinkt strukturell. Dr. Web hat den SpaceX-Börsengang im Detail aufgearbeitet, ebenso die Verlustprojektionen beider KI-Konzerne im Vergleich.

Dreimal IPO in einem Jahr ist kein Zufall, das ist ein koordinierter Kapitalbedarf. Die KI-Infrastruktur kostet mehr als die Internetblase insgesamt, und die Börse soll das finanzieren. Magnificent Seven oder nicht: Das Geld fließt dorthin, wo die nächste Infrastruktur entsteht.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Mittelstandsunternehmen aus diesem Strudel mitnehmen

Börsengänge von Anthropic, OpenAI und SpaceX finanzieren KI-Infrastruktur und Konnektivität für europäische Mittelständler

Eine Kaufempfehlung ist nicht Aufgabe der Redaktion. Aber der strategische Kontext lässt sich klar einordnen: Alle drei Unternehmen finanzieren über ihre Börsengänge die KI-Infrastruktur, auf der DACH-Mittelständler bereits heute oder in den nächsten fünf Jahren operieren werden. Anthropics Claude-Plattform, OpenAIs API-Ökosystem und SpaceX Starlink als Konnektivitäts-Backbone sind keine abstrakten Börsenspekulationen, sondern operative Lieferketten in Entstehung.

Wer heute KI-Strategien entwickelt und dabei auf diese Plattformen setzt, hat ein handfestes Interesse daran, wie stabil die Unternehmensstrukturen nach dem Börsengang aussehen. Das vollständige OpenAI-Dossier auf Dr. Web liefert dazu weiterführenden Kontext. Eines zeichnet sich ab: Die nächste Schicht der Tech-Dominanz wird strukturell keine andere sein als die heutige — aber die Rangfolge der Spieler verschiebt sich.

Mehr Newshunger?

OpenAI und SpaceX planen Börsengänge. Der Prospekt von OpenAI kommt diese Woche. SpaceX soll den größten IPO aller Zeiten durchführen. Die Bewertungen der KI-Unternehmen sind umstritten