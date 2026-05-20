Die ChromaDB Sicherheitslücke mit der Kennung CVE-2026-45829 erlaubt nicht authentifizierten Angreifern, eigenen Code direkt auf einem Vector-Database-Server auszuführen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein KI-Baustein, der gerade noch als zentrale Wissensquelle gehypt wurde, entpuppt sich als ungepatchte Einfallstür ins Unternehmensnetz.

Das Wichtigste in Kürze

CVE-2026-45829 erlaubt Pre-Auth Remote Code Execution in ChromaDB

13 Mio. Downloads pro Monat, Kunden u. a. Mintlify, Factory AI, Weights & Biases

Auth-Check vor Config-Loading umgehbar, kein Patch in Version 1.5.8

Der KI-Stack selbst wird zur neuen Angriffsfläche im Mittelstand

Wie funktioniert die ChromaToast-Lücke?

ChromaDB-Sicherheitslücke: Falsche Reihenfolge bei Authentifizierungsprüfung ermöglicht unauthentifizierten Zugriff mit vollen Lese- und Schreibrechten

Die Angriffslogik ist beunruhigend simpel. Bei ChromaDB läuft die Authentifizierungsprüfung in der Reihenfolge falsch ab. Ein Angreifer manipuliert die Konfiguration so, dass der Auth-Check ausgehebelt wird, bevor er greift. Im Ergebnis erhält die nicht authentifizierte Anfrage volle Lese- und Schreibrechte am laufenden Server. Eine technische Aufschlüsselung liefert die Hiddenlayer-Research-Disclosure, die die Lücke erstmals öffentlich gemacht hat.

Die Reichweite macht das Problem zum Branchenthema. ChromaDB zählt 13 Millionen Downloads pro Monat und steckt in zahlreichen KI-Stacks. Bekannte Kunden sind Mintlify, Factory AI und Weights & Biases. Wer in den vergangenen Monaten ein eigenes RAG-System gebaut hat, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ChromaDB im Hintergrund laufen. Genau diese stillen Backends rücken ab jetzt ins Fadenkreuz.

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Die Vector-Datenbank galt monatelang als das stille Rückgrat aller RAG-Stacks. ChromaToast zeigt: Wer KI-Komponenten ohne klassische Security-Disziplin betreibt, hat die Lehren aus zwei Jahrzehnten Web-Sicherheit nicht verinnerlicht. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Versionen sind betroffen?

ChromaDB 1.5.8: Sicherheitslücke ohne offiziellen Patch. Betreiber müssen Zugriff manuell durch Reverse-Proxy, begrenzte Erreichbarkeit und Netzwerk-ACLs schützen

Die Patch-Lage ist unbefriedigend. Bis einschließlich Version 1.5.8 existiert kein offizieller Fix, obwohl die Lücke öffentlich dokumentiert ist. Betreiber müssen die Angriffsfläche manuell reduzieren: ChromaDB hinter einen Reverse-Proxy mit eigener Authentifizierung stellen, externe Erreichbarkeit auf ein Minimum begrenzen und alle Konfigurations-Endpunkte mit Netzwerk-Acls absichern. Das ist Notbetrieb, nicht Normalbetrieb.

Die Verteidigung beginnt mit einer ehrlichen Inventur. Welcher Service in Ihrem Stack lädt heimlich Embeddings nach? Welcher Microservice spricht ChromaDB unverschlüsselt im internen Netzwerk an? Eine sauber gepflegte Service-Liste deckt das in Minuten auf, eine fehlende Liste kostet im Ernstfall Tage. Für die strukturelle Einordnung lohnt der Blick in den Cybersecurity-Grundlagen-Ratgeber, der die Mindeststandards für 2026 zusammenfasst, plus das Cybersecurity-Glossar für die Begriffe rund um Pre-Auth-RCE und Vector Stores. Wer die Komplexitätsfalle in KI-Stacks systematisch greifen will, findet im LLMs-Ratgeber die strategische Einordnung.

Welche Konsequenzen ziehen Mittelständler jetzt?

ChromaDB-Sicherheitsplan: Bestandsaufnahme der Versionen und Daten, Implementierung von Reverse-Proxy und IP-Whitelisting, Monitoring ungewöhnlicher Konfigurationsaufrufe

Heute beginnt mit einer Bestandsaufnahme. Welche ChromaDB-Versionen laufen in Ihren Projekten, welche Daten liegen darin, und welche Zugriffe sind aktiv? Morgen ziehen Sie den Notfall-Plan: Reverse-Proxy, IP-Whitelisting und gegebenenfalls vorübergehende Abschaltung exponierter Instanzen. In der kommenden Woche etablieren Sie ein Monitoring, das ungewöhnliche Konfigurations-Aufrufe sofort meldet. Diese Reihenfolge spart Geld und schützt vor Bußgeldern, die mit der CRA-Meldepflicht ab dem 11. September 2026 verbindlich werden.

Der Lerneffekt trägt weiter. KI-Komponenten sind keine Spielzeuge mehr, sondern produktive Datenbanken mit allen Pflichten der klassischen IT. Patch-Management, Netzwerksegmentierung und Auth-Reviews gehören in jedes KI-Projekt-Setup. Der aktuelle BSI-Cybermonitor 2026 zeigt, wie schnell solche Lücken in produktiven Mittelstandsumgebungen ausgenutzt werden.

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Wichtige Cybersecurity-Themen 2026: CRA-Meldepflicht, BSI-Cybermonitor und KI-Phishing-Schutz