Die ChatGPT-Finance-Integration verknüpft seit dem 15. Mai erstmals Bankkonten direkt mit dem Chatbot. Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt morgens drei Apps geöffnet, nur um zu sehen, was Sie heute überhaupt zur Verfügung haben? Genau diese Reibung will OpenAI mit dem neuen Money-Dashboard in ChatGPT abräumen.

Das Wichtigste in Kürze

ChatGPT verbindet Pro-Konten mit Bankkonten in einem Money-Dashboard

Erste Welle für Pro-Nutzer in den USA, Web und iOS

Pflegt Spending-Daten, anstehende Rechnungen, Abos, Nettovermögen und Investments

EU-Ausrollung folgt, sobald Datenschutz- und PSD2-Fragen geklärt sind

Was kann das neue Finance-Dashboard?

ChatGPT verbindet Bankkonten, zeigt Ausgaben und Investitionen im Dashboard und berät zu Budgets und Sparplänen basierend auf realen Finanz-Daten

Der Funktionsumfang orientiert sich an klassischen Multibanking-Apps. Nutzer verbinden ihre Banken sicher mit ChatGPT, sehen ein Dashboard mit Ausgaben, fixen Belastungen und Investmentdaten und stellen Fragen, die auf den realen Daten basieren. Das Modell schlägt Budgets, Ratenpläne und Spar-Hebel vor, ohne Geld zu bewegen, Trades auszuführen oder Steuererklärungen einzureichen. Die offizielle Vorstellung steht im OpenAI-Produktblog.

Die Abgrenzung ist deutlich. ChatGPT bleibt Berater, nicht Konto. Eine ähnliche Linie hatten Adobes Trendreport 2026 und die jüngste Apple-Klage rund um Siri bereits gezogen: Wer KI-Funktionen bewirbt, die nicht im Lieferumfang liegen, zahlt am Ende drauf. OpenAI bleibt deshalb klar bei der Beratung, nicht bei der Ausführung.

Banking-Apps konkurrieren ab 2026 nicht mehr nur untereinander, sondern mit dem nächsten Chat-Fenster. Wer als Finanzdienstleister keine API-Strategie für KI-Integrationen hat, verliert die Empfehlung an der Stelle, an der das Geld wirklich knapp ist. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Folgen hat das für deutsche Anbieter?

Multibanking-Apps wie Finanzguru und N26 konkurrieren mit ChatGPT, das Datenaggregation und Finanzempfehlungen im selben Fenster wie andere Funktionen bietet

Die Wettbewerbsfrage rückt unmittelbar in den Raum. Multibanking-Apps wie Finanzguru, Vivid oder N26 leben von der Kombination aus Datenaggregation und Empfehlungen. Sobald ChatGPT diese Aggregation im selben Fenster liefert, in dem Nutzer ohnehin Tagespläne, Reiserouten oder Verträge bearbeiten, verschiebt sich der Bequemlichkeits-Hebel. Eine fundierte Einordnung der Modelllandschaft liefert der LLMs-Ratgeber.

Die Regulierungsfrage bremst die EU-Variante. PSD2 verlangt klare Authentifizierungs- und Berechtigungs-Architekturen, die DSGVO erweitert das Schutzniveau für Finanzdaten. OpenAI muss in Europa über zertifizierte Open-Banking-Schnittstellen gehen, eine Pflicht, an der vor Jahren auch Mint und Yolt gescheitert sind. Anbieter mit deutscher Zulassung haben hier einen Heimvorteil.

Was tun Marketing- und Produktteams heute?

Finanzprodukte müssen in ChatGPT-Antworten sichtbar sein. KI-Antworten werden ein wichtiger Marketingkanal neben traditioneller Suchmaschinenoptimierung

Die Marketingseite bekommt einen neuen Kanal. Wer Finanzprodukte verkauft, sollte prüfen, wie das eigene Angebot in ChatGPT-Antworten erscheint. Sichtbarkeit in KI-Antworten wird messbar wichtiger, der Beitrag zum Google-Core-Update vom Mai 2026 zeigt, dass Suchverhalten und KI-Antworten zusammenrücken.

Die Produktseite verlangt Tempo. Eine offene API mit Read-Only-Zugriff auf Salden und Transaktionen wird zur Pflicht, wenn man als Bank oder Fintech in der nächsten KI-Welle vorkommen will. Der jüngste Anthropic-Sprung Richtung 900 Milliarden Dollar zeigt, wie schnell sich das Tempo im KI-Markt 2026 verschiebt.

Mehr Newshunger?

Google I/O 2026: Anthropic erhält 900 Milliarden Dollar für KI-Agenten, die Unternehmen im Kundenservice einsetzen wollen