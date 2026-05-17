Hand aufs Herz: Wie viele Unternehmen halten noch an Strukturen fest, die in der KI-Ära einfach zu teuer geworden sind? Snap gibt eine klare Antwort – und der Markt honoriert die Entschlossenheit mit einem vorbörslichen Kurssprung von elf Prozent.

Das Wichtigste in Kürze

Snap kündigt Restrukturierung mit über 500 Millionen Dollar jährlichen Kosteneinsparungen an

Netto-Profitabilität ist das erklärte Ziel für die zweite Jahreshälfte 2026

Der Aktienkurs stieg vorbörslich um elf Prozent

Freigesetztes Kapital fließt in KI-Infrastruktur und neue Produktentwicklung

Warum der Umbau jetzt kommt

Technologiekonzerne wie Cisco und Snap bauen massiv um: Stellenabbau finanziert Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur

Technologiekonzerne reorganisieren sich aktuell in einem Tempo, das an frühere Plattform-Umbrüche erinnert. Cisco strich zuletzt rund 4.000 Stellen, um mehr in KI-Infrastruktur zu investieren – und meldete gleichzeitig KI-Aufträge von 5,3 Milliarden Dollar allein in diesem Geschäftsjahr. Snap folgt demselben Muster: Kosten raus, Rechenleistung rein.

Das ist kein kurzfristiges Sparprogramm, sondern eine strategische Neuausrichtung. Snap will mit dem freigesetzten Kapital KI-gestützte Werbeanzeigen, verbessertes Targeting für jüngere Zielgruppen und neue AR-Funktionen aufbauen. Der KI-Einsatz in Werbeplattformen verschiebt sich gerade grundlegend.

Snap macht vor, wie Technologiekonzerne heute auf Profitabilität umschalten: radikal, schnell und mit KI als Ziel. Für Werbetreibende im DACH-Raum bedeutet das, Snap 2026 neu zu bewerten.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was das für Marketing-Entscheider bedeutet

Snap verliert Werbeumsätze an Konkurrenten mit KI-Strategie. Eine KI-getriebene Plattform könnte zielgerichteter werden

Snap ist im deutschsprachigen Raum nicht die dominante Social-Media-Plattform, aber die Dynamik zeigt etwas Grundsätzliches: Plattformen ohne klare KI-Strategie verlieren Werbeumsätze an die, die sie haben. Ein profitabler, KI-getriebener Snap könnte zielgerichteter und messbarer werden als bislang.

Marketing-Teams sollten die zweite Jahreshälfte 2026 als Neubewertungsmoment nutzen. Mit der Netto-Profitabilität als Ziel dürfte Snap das Produktangebot für Werbetreibende schärfen. Wer jetzt testet, sichert sich günstigere CPMs als nach dem erwarteten Relaunch. Einen guten Einstieg in das Thema KI-gestützte Unternehmensführung bietet der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.

Mehr Newshunger?

Anthropic erreicht 44 Milliarden Dollar ARR in zwölf Monaten und verdoppelt damit sein Geschäftsmodell mit Claude