ChatGPT Personal Finance verknüpft seit dem 15. Mai 2026 Bank-, Depot- und Kreditkartendaten direkt mit dem Chat-Interface. Geht es Ihnen auch so: Sie verteilen Ihre Finanzen auf fünf Apps und behalten am Monatsende trotzdem nicht den Überblick?

Das Wichtigste in Kürze

ChatGPT Personal Finance seit 15. Mai 2026 für Pro-User in den USA in Preview

Plaid-Integration verbindet 12.000 Finanzinstitute, darunter Chase, Fidelity, Robinhood

GPT-5.5 Thinking bewertet Finanzfragen, 79 von 100 Punkten im internen OpenAI-Benchmark

Über 200 Millionen Menschen stellen ChatGPT bereits monatlich Finanzfragen

Was die neue Funktion kann

Account-Verbindung über Plaid zeigt Portfolio-Performance, Ausgaben nach Kategorie, anstehende Zahlungen und aktive Abos im Finances-Dashboard

Die Account-Anbindung läuft über den Finanzdienst Plaid, denselben, den Mint, Monarch oder Copilot nutzen. Pro-User aktivieren das Feature über den Menüpunkt „Finances“ in der Sidebar oder rufen mit dem Befehl „@Finances, connect my accounts“ den Verbindungsdialog auf. Nach der Verknüpfung zeigt ein Dashboard Portfolio-Performance, Ausgaben nach Kategorie, anstehende Zahlungen und aktive Abos.

Möglich sind Fragen wie „Wie viel hat mein letzter Urlaub wirklich gekostet?“ oder „Erstelle einen Plan, mit dem ich in fünf Jahren ein Haus kaufen kann“. ChatGPT sieht Kontostände, Transaktionen, Investments und Verbindlichkeiten. Vollständige Kontonummern bleiben verborgen, Änderungen am Konto sind nicht möglich.

Warum gerade jetzt der Schritt

ChatGPT wird monatlich von 200 Millionen Nutzern für Finanzfragen genutzt, obwohl die Antworten nicht auf echten Daten basieren. OpenAI übernahm im April das Finanz-Startup Hiro, um die Funktion zu verbessern

Der Marktdruck auf OpenAI hat zwei Quellen. Zum einen nutzen 200 Millionen Menschen ChatGPT bereits monatlich für Finanzfragen, ohne dass die Antworten auf echten Daten beruhen. Parallel hat OpenAI im April das Startup Hiro übernommen, ein Personal-Finance-Tool mit Investorenrückendeckung von Ribbit und General Catalyst. Das Hiro-Team treibt die Funktion intern voran.

Die GPT-5.5-Reasoning-Fähigkeiten kommen jetzt sinnvoll zum Einsatz. Im internen Personal-Finance-Benchmark erreicht GPT-5.5 Thinking 79 von 100 Punkten, GPT-5.5 Pro sogar 82,5. Mehr als 50 Finanzexperten haben den Test mitgestaltet. Trotzdem warnt OpenAI explizit, das Tool ersetze keine professionelle Finanzberatung. Eine Einordnung der Modell-Logik finden Sie im LLM-Ratgeber.

Sobald ChatGPT in DACH mit DSGVO-konformer Banken-Anbindung startet, wird sich der gesamte Markt für Personal-Finance-Apps verschieben. Bis dahin gilt für deutsche Pro-User Vorsicht: Plaid hat hier keine Banklizenz, eine direkte Verknüpfung mit deutschen Konten ist aktuell nicht möglich. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was deutsche Nutzer beachten sollten

Feature nur für Pro-User in den USA verfügbar. Plaid und Intuit unterstützen DACH-Region eingeschränkt, deutsche Bankanbindung nur über Umwege möglich

Die Geo-Beschränkung ist klar. Das Feature läuft ausschließlich für Pro-User in den USA, sowohl Plaid als auch Intuit decken den DACH-Markt nur eingeschränkt ab. Eine Anbindung deutscher Banken über Plaid funktioniert nur über Drittanbieter und mit reduziertem Funktionsumfang. Pro-User in Deutschland sehen den Menüpunkt aktuell nicht.

Aus DSGVO-Sicht stellen sich Fragen, die OpenAI bislang nicht öffentlich beantwortet hat. Transaktionsdaten werden laut OpenAI 30 Tage nach Disconnect gelöscht. Offen bleibt, wie das zu Bankenauflagen in der EU passt und wie die BaFin reagieren wird. Die Personal-Finance-Recherche für Selbstständige bleibt deshalb vorerst auf etablierte deutsche Tools angewiesen.

Wettbewerber stehen bereit. Perplexity hat Anfang Mai ein Finance-Research-Tool gestartet, Anthropic eigene Health- und Finance-Workflows. Die zentrale Frage für Mittelständler: Wann kommt die DSGVO-konforme Variante?

Mehr Newshunger?

Claude gewinnt an Marktanteilen gegenüber ChatGPT im US-Business-Sektor und etabliert sich als Konkurrenz für OpenAI