Bosch setzt 2,5 Milliarden auf KI: Strukturwandel mit Rendite-Ziel
13. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Bosch setzt 2,5 Milliarden auf KI: Strukturwandel mit Rendite-Ziel

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
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Geht es Ihnen auch so? Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein deutsches Unternehmen eine KI-Investition ankündigt. Bosch aber meint es ernst: Der Stuttgarter Technologiekonzern mit knapp 430.000 Mitarbeitern weltweit steckt bis Ende 2027 mehr als 2,5 Milliarden Euro in die Anwendung und Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz. Das ist kein Forschungsprogramm, sondern eine Rendite-Wette. Allein in der Produktion soll KI eine Milliarde Euro einsparen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Bosch investiert bis Ende 2027 mehr als 2,5 Milliarden Euro in KI-Anwendung und -Weiterentwicklung
  • Ziel: eine Milliarde Euro Einsparung allein in der Produktion durch KI-gestützte Prozessoptimierung
  • Parallel: 200 Millionen Euro für die Startup-Tochter Bosch Business Innovations, Fokus auf softwaregesteuerte Fertigung und Carbon Capture
  • Bosch-Chef Stefan Hartung nennt 2026 ein „Jahr des Fortschritts“, KI-Umsatz soll sich bis Mitte der 2030er auf über zehn Milliarden Euro verdoppeln

Warum Bosch anders investiert als die meisten

Ein orangefarbener Metallkoffer mit der Aufschrift „2,5 Mrd. €“ vor weißem Hintergrund
Bosch investiert 2,5 Milliarden Euro in KI und plant eine Milliarde Euro Einsparungen in der Produktion bis 2030

Viele Mittelständler investieren in KI-Tools, ohne ein klares Einsparziel zu definieren. Bosch dreht das Modell um. Der Konzern hat auf dem Bosch Tech Day 2025 konkrete Zahlen genannt: 2,5 Milliarden Euro Investition, eine Milliarde Euro Einsparung in der Produktion. Das ist ein messbares Rendite-Versprechen, kein strategisches Bekenntnis zur Innovation. CDO Tanja Rücker und CEO Stefan Hartung haben den Schwerpunkt klar auf die Produktion gelegt, weil dort die Volumeneffekte am größten sind. Bosch betreibt rund 270 Werke weltweit, von denen 130 bereits als „Connected Industry“-Standorte gelten. KI-gestützte Qualitätskontrolle, vorausschauende Wartung und automatisierte Prozesssteuerung laufen dort bereits im Echtbetrieb.

Parallel dazu hat Bosch seine Startup-Strategie neu aufgestellt. Die Tochtergesellschaft Bosch Business Innovations erhält in den nächsten fünf Jahren rund 200 Millionen Euro. Bis 2030 sollen daraus 20 operative Startups entstehen. Die drei definierten Investitionsfelder: softwaregesteuerte Fertigung, medizinische Fernüberwachung und Carbon Capture. Das erste Feld schließt direkt an das KI-Programm an. Das dritte ist eine industriepolitische Wette auf CO₂-Regularien, die in der EU ab 2026 schärfer greifen.

Bosch setzt den Maßstab, den sich viele Mittelständler wünschen würden: konkrete Einsparziele, gemessene Produktivitätssteigerungen, keine Pressemitteilungen ohne Zahlen dahinter. Das ist kein KI-Hype, das ist Industriestrategie.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was deutsche Mittelständler daraus ableiten können

Gartenspaten mit Holzgriff und leuchtendem Smiley auf weißem Grund
Bosch nutzt 270 eigene Werke als Testfelder für KI-Implementierung. Mittelständler sollten vor Investitionen messbare Einsparziele definieren statt umgekehrt

Bosch hat einen strukturellen Vorteil: 270 eigene Werke als Testfeld, interne Daten im industriellen Maßstab und eine IT-Organisation, die KI-Rollouts begleiten kann. Mittelständler haben diese Ressourcen nicht. Trotzdem lässt sich das Bosch-Modell übertragen. Der entscheidende Schritt ist derselbe: vor dem Investment ein messbares Einsparziel definieren, nicht umgekehrt. Wer KI in der Qualitätssicherung einführt, sollte vorher wissen, wie viel Ausschuss heute anfällt und welche Reduktion realistisch ist.

Wer vorausschauende Wartung einführt, sollte die ungeplanten Stillstandszeiten der letzten zwölf Monate kennen. Ohne diese Baseline ist jede KI-Investition ein Glücksspiel. Für eine praxisnahe Orientierung: Unser KI-Ratgeber zeigt, welche Modelle und Plattformen für den deutschen Mittelstand heute einsatzbereit sind. Und wie der Robotik-Markt 2026 diese Investitionen ergänzt, lohnt sich ebenfalls zu lesen.

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