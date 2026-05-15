„Auch gerne bei Kleinbeträgen!“ steht auf einem unscheinbaren Aushang, der den Bargeld-Streit in Deutschland gerade durch sämtliche Social-Media-Kanäle treibt. Eine Edeka-Filiale auf einer nordfriesischen Insel hat sich getraut, Kunden offen um Kartenzahlung zu bitten. Aus dem Foto wurde ein Reddit-Post mit fast 400 Upvotes, aus dem Post eine Debatte über Händlerkosten, Verbraucherfreiheit und den digitalen Euro.

Das Wichtigste in Kürze

Ein Edeka-Aushang auf einer nordfriesischen Insel bittet Kunden ausdrücklich auch bei Kleinbeträgen um Kartenzahlung.

Die Bundesbank-Studie 2025 beziffert die Kosten einer Bargeldtransaktion im Schnitt auf 43 Cent und damit als günstigstes Zahlverfahren je Vorgang.

Im Verhältnis zum Umsatz schneidet die Girocard mit knapp einem Prozent am besten ab.

Edeka verweist auf seine genossenschaftliche Struktur und überlässt die Kassenpraxis den selbstständigen Kaufleuten.

Was steht auf dem Schild?

Aushang in einem Edeka-Geschäft auf einer Nordseeinsel bittet Kunden, bevorzugt bargeldlos zu zahlen, auch bei kleinen Beträgen

Der Aushang auf der Nordseeinsel formuliert höflich. Kunden mögen wenn möglich auf Bargeld verzichten und stattdessen EC-Karte, Kreditkarte oder die Edeka-App nutzen. Der explizite Zusatz „Auch gerne bei Kleinbeträgen!“ hebelt eine ungeschriebene Regel des deutschen Einzelhandels aus, nach der Münzen für die Brötchen und Karten für den Wocheneinkauf reserviert sind. Auf einer Insel mit aufwendiger Bargeldlogistik wirkt der Hinweis weniger ideologisch als betriebswirtschaftlich, was die Reaktionen aber nicht milder macht.

43 Cent: So günstig ist Bargeld

Bundesbank-Studie 2025: Barzahlung kostet 43 Cent pro Transaktion und ist damit das günstigste Zahlverfahren im Einzelhandel

Die Bundesbank hat 2025 ihre Studie zu den Kosten von Zahlungsmitteln im Einzelhandel aktualisiert und liefert das schärfste Argument in der gesamten Debatte. Pro Transaktion kostet eine Barzahlung im Schnitt 43 Cent und bleibt damit das günstigste Zahlverfahren je Vorgang. Sobald die Kosten ins Verhältnis zum Umsatz gesetzt werden, dreht sich das Bild: Die Girocard kommt auf knapp ein Prozent des Umsatzes und ist für größere Warenkörbe wirtschaftlicher. Internationale Debit- und Kreditkarten wie Mastercard und Visa sind in beiden Betrachtungen teurer, weil dort höhere Gebühren auflaufen.

Die 43 Cent pro Bargeldtransaktion verschwinden in keiner einzigen Debatte. Kleine Händler zahlen strukturell mehr für jedes Zahlverfahren, und das ist die eigentliche Geschichte hinter solchen Aushängen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Kleine Händler zahlen mehr

Bundesbank-Studie: Kleine Händler zahlen deutlich höhere Gebühren je Transaktion als große Einzelhandelsketten wegen fehlender Verhandlungsmacht gegenüber Zahlungsdienstleistern

Die Bundesbank-Studie zeigt einen zweiten Befund, der im Debatten-Lärm fast untergeht. Kleinere Händler tragen deutlich höhere Kosten pro Transaktion und im Umsatzverhältnis als große Ketten, weil ihnen Verhandlungsmacht gegenüber Zahlungsdienstleistern fehlt. Genau in dieser Lücke steht eine Inselfiliale mit kleinem Volumen, hohen Fixkosten für Geldtransporte und dünnen Margen. Wer auf einer Nordseeinsel Wechselgeld besorgt, bezahlt für jede Münze eine kleine Logistikprämie mit. Wie politisch dieses Spannungsfeld inzwischen ist, zeigt parallel der Streik bei Kaufland, der die strukturelle Verwundbarkeit des deutschen Lebensmitteleinzelhandels offenlegt.

Was sagt Edeka?

Edeka betont: Alle Märkte akzeptieren weiterhin alle gängigen Zahlungsmittel. Kaufleute entscheiden selbstständig über Sortiment und Kassenhinweise

Edeka selbst nimmt das Reizthema sportlich. Wegen der genossenschaftlichen Struktur mit überwiegend selbstständig geführten Märkten gebe es keine konzernweite Aussage. Die Kaufleute entschieden eigenständig über Sortiment, Abläufe und Kassenhinweise. Zugleich betont das Unternehmen, dass in allen Märkten weiterhin alle gängigen Zahlungsmittel akzeptiert würden, vom Bargeld bis zum kontaktlosen Bezahlen. Aus dem Aushang lässt sich also keine konzernweite Edeka-Strategie ableiten, sondern höchstens eine Standort-Lektion: Auf der Insel ist Cash teurer als auf dem Festland.

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Mehr Newshunger?

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