Adidas holt das berüchtigte Jeans-Trikot der US-Nationalelf von 1994 zurück und drängt damit mitten in das WM-Sommergeschäft, obwohl Nike den Ausrüstervertrag mit dem US-Verband besitzt. Das Stück kommt ohne offizielles Wappen, dafür mit voller Nostalgie-Wucht und einem Preis von rund 78 €. Für Marketing-Entscheider liegt darin ein Lehrstück, wie sich fremde Lizenzgrenzen elegant aushebeln lassen.

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Das Guerilla-Marketing von Adidas rund um die Fußball-WM 2026 kommt ohne einen einzigen Werberechte-Euro für das US-Team aus. Statt gegen Nikes Verbandsvertrag anzurennen, hat Adidas eine juristische Lücke genutzt und ein Kult-Design reaktiviert, dessen Rechte die Marke selbst hält.

Das Wichtigste in Kürze

Adidas startete am 10. März 2026 die Kollektion „U.S. Denim“, eine Neuauflage des Jeans-Optik-Trikots der USA von 1994.

Das Trikot trägt bewusst kein US-Soccer-Wappen, weil Nike seit den späten Neunzigern den Ausrüstervertrag mit dem Verband hält.

Adidas besitzt die Rechte am Denim-Design, nicht aber an der Mannschaft, und verkauft die Stücke deshalb als reine Lifestyle-Ware.

Nike kämpft parallel bei den eigenen WM-Trikots mit einem Nahtdefekt an der Schulter und mit Farben, die im TV kaum auseinanderzuhalten waren.

Wie umgeht Adidas Nikes Lizenz?

Adidas besitzt Gestaltungsrechte am US-WM-Trikot von 1994, darf es aber nicht als Nationalmannschaftsprodukt verkaufen, da Nike den Ausrüstervertrag hält

Die juristische Konstruktion dahinter ist elegant. Adidas hält die Gestaltungsrechte am legendären Denim-Trikot, das die US-Auswahl bei der Heim-WM 1994 trug. Den Ausrüstervertrag mit der US-Soccer-Föderation hat dagegen Nike, weshalb Adidas das offizielle Verbandswappen nicht zeigen und das Trikot auch nicht als Produkt der Nationalmannschaft bewerben darf.

Der Kniff steckt im Vertrieb. Adidas verkauft die Neuauflage als Lifestyle-Stück fürs Straßenbild, nicht als Spielausrüstung. Das Trikot kostet rund 78 €, die passende Trainingsjacke etwa 104 €, dazu kommen Shorts, eine Cap und Samba-Sneaker mit Sternenmuster. Auf der Brust bleibt die Stelle frei, an der sonst das Wappen sitzt. Inigo Turner, Design Director bei Adidas Football, ordnet das so ein: „Mit dem U.S.-Denim-Trikot wollten wir die Seite des amerikanischen Fußballs einfangen, die immer eigenständig und originell war“. Das Design lebe diesen Geist mit kräftiger Grafik und mutigen Farben aus.

Das Muster ist bekannt, nur mit vertauschten Rollen. Manchester United verkauft heute Retro-Trikots mit Vereinswappen, aber ohne das alte Umbro-Logo, weil mittlerweile Adidas den Klub ausstattet. Bei der US-Auswahl besitzt Adidas das Design, nicht das Team, und liefert deshalb Herstellerlogo plus Optik, aber kein Verbandsabzeichen.

Warum zündet die Nostalgie im US-Markt?

Adidas belebt für die WM 2026 in den USA das legendäre Denim-Trikot von 1994 mit den früheren US-Stars Alexi Lalas und Cobi Jones wieder

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. 2026 findet zum ersten Mal seit 1994 wieder eine WM auf US-Boden statt, und das Denim-Trikot von damals gilt heute als Kultstück. Adidas inszeniert die Rückkehr mit den 94er-Helden Alexi Lalas und Cobi Jones, die in einem Werbeclip gemeinsam mit dem Musiker und Skater Lil Dre um ein Vintage-Exemplar bieten.

Hinzu kommt ein modischer Rückenwind. Trikots und flache Sneaker prägen seit Jahren den Streetwear-Stil, den die Branche „Terrace Core“ nennt, und die Adidas Samba steht mittendrin. Pikant wird es bei Nike: Das neue US-Heimtrikot mit den roten Streifen erinnert stark an das gestreifte Heimtrikot von 1994, das damals ebenfalls von Adidas stammte. Selbst Nikes Gegenwart trägt also eine Adidas-Handschrift.

Die Kostenrechnung macht den Coup rund. Offizielle FIFA-Partner wie Coca-Cola zahlen für ihre Werberechte dreistellige Millionenbeträge, wie unsere Analyse zur Coca-Cola-WM-Kampagne zeigt. Adidas dagegen reitet ohne Team-Lizenz auf derselben Aufmerksamkeitswelle und zahlt dafür keinen Cent an den US-Verband.

Adidas zeigt, dass ein gepflegtes Markenarchiv mehr wert sein kann als ein teurer Verbandsvertrag. Das eigene Design sticht hier das fremde Wappen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wo blamiert sich Nike beim eigenen Auftritt?

Nike-Trikots zeigen Shoulder-Gate-Defekt: Schulternähte stehen spitz ab statt anzuliegen, sowohl bei Spieler- als auch bei Fan-Shirts

Während Adidas die Nostalgie abräumt, hadert Nike mit handwerklichen Pannen. Bei den letzten Testspielen vor dem Turnier zeigte sich erneut der sogenannte Shoulder-Gate-Defekt: Die Schulternaht der Trikots steht spitz ab, statt am Körper anzuliegen. Der Fehler steckt sowohl in den teuren Spielertrikots als auch in den Replica-Shirts für Fans, die in England rund 160 € für die Match- und etwa 108 € für die Stadionversion kosten.

Dazu kam ein Farb-Wirrwarr im März-Testspiel der USA gegen Belgien. Auf dem Rasen waren die Trikots klar zu unterscheiden, im TV-Bild verschwammen das Nike-Heimtrikot der USA und das Adidas-Auswärtstrikot Belgiens jedoch zu einem ähnlichen Hellton. US-Star Christian Pulisic sprach hinterher Klartext: „Das war schwierig. Oft schaust du auf und kannst dich an nichts festmachen außer an der Farbe des Trikots.“ Die USA verloren das Spiel mit 2:5.

Was lässt sich daraus für die eigene Marke lernen?

Adidas reaktiviert Denim-Trikot aus dem Archiv als Modeprodukt und umgeht damit Sportlizenzgebühren durch geschicktes Marketing und Distribution

Für die eigene Markenarbeit steckt darin mehr als eine Fußballgeschichte. Ein gepflegtes Archiv wird zum Asset, sobald die Gegenwart es aufgreift. Adidas musste das Denim-Trikot nicht neu erfinden, sondern nur klug terminieren und über den richtigen Kanal ausspielen.

Ebenso zählt der Vertriebsweg. Indem Adidas das Stück als Mode statt als Sportausrüstung deklariert, umgeht die Marke die Lizenzschranke, ohne sie zu verletzen. Diese Trennung zwischen Produktkategorie und Markenrecht lohnt einen Blick, bevor Sie eine eigene Aktion am Rande eines geschützten Großereignisses planen.

Prüfen Sie vor der nächsten Kampagne, welche Rechte Sie tatsächlich besitzen und welche Sie umschiffen können. Adidas hat aus einem über 30 Jahre alten Trikot ein WM-Verkaufsargument gemacht, ohne den teuren Weg über die Verbandslizenz zu gehen. Ihr eigenes Archiv enthält womöglich einen vergleichbaren Schatz, der nur auf den passenden Moment wartet.

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