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Coke Jersey weg: Coca-Colas Knappheitsstrategie geht auf

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Coke Jersey weg: Coca-Colas Knappheitsstrategie geht auf

Die Coca-Cola WM-Kampagne 2026 ist das Marketing-Lehrstück der Fußballsaison. Kostenlose Trikots gegen Flaschenscan, zwölf Länder-Designs, PANINI-Sticker unterm Etikett — und das Coke Jersey ist bereits vergriffen, obwohl die Aktion offiziell noch bis Ende Juli 2026 läuft.

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Hand aufs Herz: Hätten Sie erwartet, dass eine Gratisprämie auf Vorrat-Basis schneller verschwindet als der Turnierstart? Coca-Cola offensichtlich schon.

Das Wichtigste in Kürze

  • Coca-Cola verteilte FIFA-lizenzierte Trikots kostenlos gegen Scan-Code von Country-Pack-Flaschen — Bestände bereits vergriffen
  • Zwölf Länder-Designs mit digitalem Sticker-Sammelsystem auf der Coca-Cola-Website
  • PANINI-Kooperation: Unter 0,5- und 2-Liter-PET-Flaschen stecken zwölf WM-Sticker für das offizielle Stickeralbum
  • Kampagne läuft offiziell bis 31. Juli 2026 — der WM-Werbespot „Uncanned Emotions“ startet ab 11. Juni im TV

Wie funktioniert die Sammelmechanik dahinter?

Glasflasche Coca-Cola mit einem Anhänger und der Aufschrift „ausverkauft“ vor weißem Hintergrund
Country Packs mit individualisierten Ländermotiven und Scan-Codes verbinden physisches Sammeln von zwölf Flaschendesigns mit digitalen Stickern auf der Kampagnen-Website

Die Kampagne läuft auf drei Ebenen gleichzeitig. Physische Ebene: Die Country Packs — Flaschen mit individualisierten Ländermotiven — schaffen einen Kaufgrund jenseits des Durstlöschers. Zwölf Designs bedeuten zwölf potenzielle Sammelobjekte. Digitale Ebene: Jede Flasche enthält einen Scan-Code. Der Code führt auf die Kampagnen-Website, wo digitale Sticker gesammelt werden. Physische Prämie: Das Coke Jersey, ein FIFA-lizenziertes Trikot, war als Gratis-Anreiz hinterlegt — solange der Vorrat reicht.

Diese Mechanik hebelt einen Grundsatz des Online-Marketings aus: Sie macht die Flasche selbst zum Medium. Kein separater Klick auf eine Anzeige, kein weiterer Touchpoint — das Produkt trägt die Kampagne.

Parallel zur Scan-Mechanik stecken unter den Flaschenetiketten zwölf verschiedene PANINI-Sticker für das offizielle WM-Stickeralbum 2026. Jeder Sticker zeigt eine Emotion, die Spieler während eines Turniers durchleben. Das ist keine Kooperation zwischen zwei Marken zum Selbstzweck, das ist gemeinsame Reichweite — Coca-Cola kauft sich in die PANINI-Sammelleidenschaft ein und umgekehrt.

Coca-Cola zeigt hier, wie Corporate Branding mit echtem Erlebniswert aussieht: nicht Sichtbarkeit kaufen, sondern Interaktion erzwingen. Das Trikot war der Köder — die Flasche ist das Instrument.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was lehrt das Modell für eigene Kampagnen?

Eine Cola-Flasche mit einem kleinen, orangefarbenen Trikot mit der Nummer 10 davor
Limitiertes Coke Jersey schafft Kaufdruck durch Knappheit. Das Produkt selbst wird zur Werbebotschaft, jeder Kauf aktiviert die Kampagne automatisch

Ausverkauft zu sein gilt im Einzelhandel als Fehler. Im Kampagnenmarketing kann Knappheit ein Qualitätssignal sein. Das Coke Jersey war auf eine bestimmte Stückzahl limitiert — und genau diese Limitierung hat den sozialen Druck erzeugt, früh zu handeln.

Das Produkt wird zum Träger der Botschaft, nicht die Werbeschaltung. Jeder Kauf aktiviert die Kampagne automatisch, ohne Zwischenschritt. Das senkt die Aktivierungskosten und erhöht die Conversion, weil der Nutzen unmittelbar erlebbar ist. Die Kooperation mit PANINI verbindet zwei Sammelökosysteme: Sammler von PANINI-Alben kaufen Coca-Cola-Flaschen, Coca-Cola-Trinker öffnen das PANINI-Album. Der Werbespot „Uncanned Emotions“ startet erst mit dem Turnierstart am 11. Juni im TV — die physische Kampagne hatte schon Wochen vorher ihr Momentum aufgebaut.

Das Corporate Branding von Coca-Cola zeigt, wie eine 45-jährige DFB-Partnerschaft in konkrete Kaufimpulse übersetzt wird. Markengeschichte ist hier kein Museum, sondern Konversions-Asset.

Für Marketing-Entscheider, die das WM-Umfeld noch nutzen wollen, gilt: Das Zeitfenster für physische Promotions ist eng. Der TV-Spot startet am 11. Juni — wer noch auf den richtigen Moment wartet, verpasst den Vorlauf, der Coca-Cola die Vergriffen-Schlagzeile gebracht hat.

Mehr Coca-Cola

Mehr Newshunger?

Leere Coca-Cola-Flasche mit Prägung „Coke Jersey“ und Anhänger „AUSVERKAUFT“ und Smiley
Coca-Cola nutzt Corporate Branding zur strategischen Markenpositionierung und setzt auf Online Marketing sowie Performance Marketing für sein Geschäftsmodell
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Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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