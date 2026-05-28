Apple öffnet am 8. Juni 2026 die Worldwide Developers Conference und kündigt einen massiven Apple-Intelligence-Schub an. Eine neu registrierte Subdomain und ein subtil verändertes Veranstaltungs-Branding deuten darauf hin, dass Siri den größten Umbau seiner Geschichte erhält. Was deutsche Entscheider erwarten dürfen.

Mit der bevorstehenden WWDC 2026 setzt Apple alles auf eine Karte. Geht es Ihnen auch so? Seit zwei Jahren wartet die Welt auf das auf der WWDC 2024 versprochene neue Siri. Geliefert wurde nichts. Am 23. Mai 2026 hat Apple still und leise eine neue Subdomain registriert: genai.apple.com. Beobachter werten das als Vorboten der größten KI-Ankündigung in Apples Geschichte.

Das Wichtigste in Kürze

WWDC 2026 läuft vom 8. bis 12. Juni 2026, Keynote startet am 8. Juni um 19 Uhr MESZ.

Apple hat am 23. Mai die Subdomain genai.apple.com bei DNS registriert.

Erwartet werden iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 und visionOS 27.

Zentral: vollständig überarbeitetes Siri mit Gemini-Power auf Private Cloud Compute.

Was bringt das neue Siri konkret?

Siri erhält drei neue Fähigkeiten: persönlicher Kontextverstand durch Zugriff auf E-Mails und Kalender, Bildschirm-Bewusstsein zur Reaktion auf Displayinhalte und Multi-Step-Actions

Drei Kernfähigkeiten. Berichte von Bloombergs Mark Gurman, 9to5Mac und MacRumors zeichnen ein einheitliches Bild. Erstens: persönlicher Kontextverstand. Siri liest E-Mails, Kalender und Nachrichten und kombiniert die Informationen zu einer Antwort. Zweitens: Bildschirm-Bewusstsein. Siri versteht, was gerade auf dem Display zu sehen ist, und kann darauf reagieren. Drittens: Multi-Step-Actions in fremden Apps. Eine Anweisung wie „Reserviere einen Tisch im Restaurant aus der Mail von gestern für nächsten Freitag um 19 Uhr“ wird in Einzelschritte zerlegt und ohne Rückfrage ausgeführt.

Eigenständige Siri-App. Bemerkenswert ist die Entscheidung für eine dedizierte Siri-Anwendung. Bisher war Siri ein systemweiter Layer, der über Sprache aktiviert wurde. Mit iOS 27 bekommt Siri eine eigene App mit Konversations-Verlauf, Textfeld und visuellem Interface. Das Veranstaltungs-Branding von Apple zeigt laut Gurman einen pulsierenden Cursor in der Dynamic Island mit der Aufschrift „Search or Ask“. Damit positioniert sich Siri erstmals offen als ChatGPT-Konkurrent, nicht mehr als reines Voice-Assistent-Werkzeug.

Welche weiteren Apple-Intelligence-Features sind zu erwarten?

iPhones Foto-App erhält KI-Tools zum Entfernen von Objekten, Ersetzen von Hintergründen und Verbesserung der Bildqualität. Visual Intelligence wird um Live-Übersetzungen erweitert

Foto-Erweiterungen. Die Foto-App bekommt KI-gestützte Bearbeitungswerkzeuge, ähnlich wie bei Google Magic Editor. Konkrete Funktionen sollen Objekte aus Bildern entfernen, Hintergründe ersetzen und Bildqualität verbessern. Visual Intelligence wird erweitert, mit Live-Übersetzungen direkt in der Kamera-App. Außerdem soll ein neuer Siri-Modus in die iPhone-Kamera einziehen, der parallel zu Foto, Video, Porträt und Panorama steht.

Wallet-Funktionen. Apple Wallet bekommt die Fähigkeit, aus physischen Tickets digitale Wallet-Pässe zu generieren. Ein abfotografiertes Konzertticket wird automatisch in einen Apple-Wallet-Pass umgewandelt. Für AirPods soll es eine überarbeitete Einstellungs-Oberfläche geben. WatchOS 27 erweitert die Watch-Faces um eine Modular-Ultra-Variante für die Apple Watch Ultra. Diese Features sind kein KI-Spektakel, summieren sich aber zu einer breit aufgestellten Update-Welle.

Was hat es mit der genai.apple.com-Subdomain auf sich?

Apple registriert Subdomain für Apple Intelligence, leitet aber noch nicht auf öffentliche Seite weiter

Bisher leer. Die Subdomain wurde am 23. Mai bei Apples DNS-Records sichtbar, leitet aber bisher nicht auf eine öffentliche Seite. MacRumors-Mitarbeiter Aaron Perris fand den Eintrag zuerst. Apple hostet bereits Informationen zu Apple Intelligence auf der Hauptseite, eine eigene Subdomain für generative KI wäre ein klares Signal: das Unternehmen plant einen eigenständigen Marken-Auftritt für seine KI-Strategie. 9to5Mac vermutet, dass die Subdomain zur Keynote freigeschaltet wird, mit Details zu Funktionen, Verfügbarkeit und unterstützten Geräten.

Apple Intelligence als Marke. Die Subdomain deutet darauf hin, dass Apple seine KI-Aktivitäten künftig stärker als eigenständige Marke vermarkten will. Das ist eine Verschiebung gegenüber der Position bei der WWDC 2024, als Apple Intelligence noch als selbstverständlicher Teil des iPhones präsentiert wurde. Wer als IT-Verantwortlicher in DACH die Einführungs-Roadmap plant, sollte den Launch der Subdomain am 8. Juni live verfolgen. Auf dieser Seite werden die ersten verbindlichen Funktions-Details zu finden sein.

Apple hat zwei Jahre lang das gleiche Siri-Versprechen wiederholt und nicht geliefert. Am 8. Juni ist der Moment der Wahrheit. Wer als deutscher Mittelständler iOS-Geräte ausrollt, sollte die Keynote live verfolgen, denn die Compliance-Fragen zur KI-Integration werden in den 90 Minuten konkreter beantwortet als in den letzten 24 Monaten. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was sollten DACH-Entscheider jetzt vorbereiten?

Apple-Keynote am 8. Juni 19 Uhr MESZ live streamen. iOS 27 Kompatibilität prüfen: iPhone 15 Pro+, M1-Mac und neuer für Apple Intelligence

Drei konkrete Schritte. Erstens, einen Termin für die Keynote am 8. Juni um 19 Uhr MESZ vormerken und das deutsche IT-Team einbinden. Apple streamt live auf apple.com und YouTube. Zweitens, eine Bestandsaufnahme der bereits eingesetzten Apple-Geräte erstellen und ihre Kompatibilität mit iOS 27 prüfen. Apple Intelligence funktioniert nur auf iPhone 15 Pro und neuer sowie auf M1-Mac und neuer. Drittens, die Datenschutz-Folgenabschätzung für 2026 aktualisieren, weil das neue Siri externe LLM-Aufrufe auslöst.

Strategische Empfehlung. Eine breite Marketing-Welle wird ab dem 9. Juni laufen. Wer Wettbewerbsbeobachtung betreibt, sollte parallel die Google-Cloud-Next-Bestätigung des Gemini-Deals als Hintergrund einbeziehen. Eine vollständige Sicht auf die Apple-Strategie und das aktuelle Geschäftsmodell liefert der DrWeb-Pillar. Wer Make-or-Buy-Entscheidungen in der KI vorbereitet, findet im LLMs-Ratgeber die nötige Orientierung.

Die offizielle Apple-Ankündigung zur WWDC 2026 finden Sie im Apple Newsroom.

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