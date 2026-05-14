WP Engine sperrt KI-Crawler: Kunden tappen im Dunkeln

Hand aufs Herz: Haben Sie kürzlich überprüft, ob ChatGPT, Claude oder Perplexity Ihre Inhalte überhaupt lesen dürfen? Viele WordPress-Sites sind für KI-Crawler nicht zitierfähig, obwohl SEO, Schema-Markup und robots.txt einwandfrei konfiguriert sind.

Das Wichtigste in Kürze

WP Engine drosselt ClaudeBot, GPTBot und Amazonbot auf Serverebene standardmäßig mit HTTP-429-Fehlern.

Die Sperre ist für Kunden unsichtbar: Weder das Cloudflare-Dashboard noch Sicherheits-Plugins zeigen die 429-Antworten an.

Eine Eskalation an WP Engines Product Engineering kann die Sperre aufheben. Als Self-Service-Einstellung ist sie nicht abschaltbar.

SEO-Experte Will Scott hat sieben Tage Cloudflare-Logs seiner WordPress-Site ausgewertet, die auf WP Engine läuft. Das Ergebnis war eindeutig: Google AI Mode zitierte seine Inhalte zu 37,8 %, Claude landete bei exakt 0 %. Die Ursache war eine UA-basierte Rate-Limiting-Regel, die ClaudeBot zu 29 % mit HTTP-429-Fehlern abwies, GPTBot ebenfalls zu 29 % und Amazonbot zu 51 %. Kinsta, Pressable und Pantheon haben diese Standardregel nicht.

Besonders brisant: Die Sperre sitzt auf einer Infrastrukturebene, die Kunden nicht einsehen können. Wordfence, Sucuri und Solid Security loggen auf WordPress-Anwendungsebene. WP Engines eigener Cloudflare-Layer liegt davor und taucht nicht im kundenseitigen Cloudflare-Dashboard auf. Selbst ein Blick in das Web-Rules-Menü bleibt leer, weil die Sperre dort gar nicht konfiguriert ist.

Laut einem Bericht von SEO-Experte Will Scott hat WP Engine den Sachverhalt im Support-Chat schriftlich bestätigt: Plattformweites Rate-Limiting für bestimmte hochvolumige Bots könne nicht per Bot deaktiviert werden. Der Cloudflare-Crawl-Analyse-Bericht Q1 2026 liefert den Kontext dazu: ClaudeBot schickt 20.583 Crawl-Anfragen für jeden weitergeleiteten Klick zurück, GPTBot 1.255 zu 1. Aus Hosting-Perspektive macht eine Drosselung Sinn. Aus GEO-Perspektive ist sie ein stiller Wettbewerbsnachteil.

So prüfen Sie Ihre Site in drei Minuten

curl-Test zeigt UA-basierte HTTP-429-Sperre für ClaudeBot auf WP-Engine-Hosting, während Browser HTTP-200 erhält

Ein curl-Test genügt, um Klarheit zu schaffen. Den Aufruf mit einem ClaudeBot-User-Agent gegen die eigene Startseite schicken und das HTTP-Statuscode-Ergebnis mit einem Browser-UA-Lauf vergleichen. HTTP-429 beim Bot, HTTP-200 beim Browser: Die Sperre ist UA-basiert und kommt von der Infrastrukturebene. Nächster Schritt ist ein Support-Ticket bei WP Engine mit dem reproduzierten Befund und der Bitte um Eskalation an das Product Engineering. Eine Ausnahme ist möglich, nur kein Self-Service.

Langfristig lohnt die Grundsatzfrage: Welche KI-Strategie verfolgt Ihr WordPress Hoster? Für die Hosting-Entscheidung liefert unser WordPress-Hosting-Vergleich die Grundlage. Wer schon heute wissen möchte, wie gut die eigenen Inhalte in KI-Antworten sichtbar sind, findet im Artikel Findet ChatGPT Ihr Unternehmen? konkrete Messmethoden und in unserem GEO-Ratgeber die Optimierungsstrategie dahinter.

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