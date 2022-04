Was ist die Performance Suite?

Die Performance Suite ist eine webbasierte Anwendung, mit welcher du eine Vielzahl an Aufgaben aus den Bereichen Online-Marketing und SEO steuern, überwachen und zum Teil auch automatisieren kannst. Die Anwendung gibt es ferner auch als App für Android und iOS.

Die Performance Suite ist so konzipiert, dass sie dir wie eine Art digitaler Berater dabei hilft, Inhalte zu planen, zu erstellen und eine regelmäßige Erfolgsauswertung durchzuführen. Die Performance Suite umfasst über 4000 Tipps und Erklärungstexte und ist in 20 Sprachen verfügbar.

Der Kern der Performance Suite besteht aus einem SEO-Tool, mit welchem du Daten aus Google Analytics, Search Console und Bing Webmasters zusammenführst. Dazu gehört auch das Keyword-Monitoring, welches dir Aufschluss gibt über die Platzierung deiner Inhalte auf Google für bestimmte Suchbegriffe.

Ergänzt wird der Kern durch einen OnPage Crawler, der deine Websites auf technische Fehler untersucht, bspw. lange Ladezeiten, Fehler in den Metadaten, 404 Links etc. Die Performance Suite führt diese Daten zusammen und bereitet sie visuell auf und gibt regelmäßig Handlungsempfehlungen.

Ansatz der Performance Suite ist es, ein ganzheitliches Online-Marketing-Tool anzubieten, in welchem das Wissen und die Erfahrung aus über 14 Jahren Agenturgeschäft mit Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung stecken.

Was sind die wichtigsten Module der Performance Suite?

Ähnlich wie bei Sistrix lässt sich die Performance Suite modular erweitern, beispielsweise um ein Content Modul und um eine Backlink Suite. Beide Module kannst du bei Bedarf dazubuchen .

Mithilfe des Content Moduls (das ich hier im Test verwende) kannst du Texte erstellen und so optimieren, dass sie den gängigen Empfehlungen zum Schreiben von suchmaschinenoptimierten Texten entsprechen. Ein Content Score zeigt Dir, ob der Text den Anforderungen an einen optimierten Text entspricht:

Bist du mit der Texterstellung fertig, gibt es einen integrierten Workflow, um den Text an das Lektorat zur finalen Bearbeitung weiterleiten.

Die Backlink Suite findetautomatisiert Backlinks dank eigener Algorythmen und bewertet diese auch automatisch bzgl.SEO-Qualität. Ferner empfiehlt dir die Backlink Suite, auf welchen Seiten es sich lohnt, ganz gezielt Backlinks einzukaufen. (Die Backlink Suite habe ich in diesem Test nicht im Einsatz gehabt.) Mehr Infos zum Backlink Tool.

Auch ohne das Buchen der optionalen Backlinksuite erhalten Kunden übersichtliche Linkaufbau-Dashboards mit Konkurrenzvergleichen. Auch das Eintragen und überwachen von Backlinks ist im Basis-Tarif enthalten. Ebenso könnt ihr eure vorhandenen Backlinks sehen und auch die der Wettbewerber. Die Basic-Funktionen sind also stets abgedeckt.

Des Weiteren kannst du mit der Performance Suite auch Kennzahlen aus den Social Media-Kanälen zusammenführen und überwachen. Wichtige Kennzahlen sind z.B. die Kosten einer Social Media-Kampagne auf verschiedenen Kanälen wie Instagram und Facebook, die Anzahl der Klicks sowie die Kosten pro Klick (CPC):

Abgerundet wird das Angebot von einem Monitoring der Website-Ladezeiten, der der Kennzahlen der Core Web Vitals sowie ein Uptime-Monitoring.

Für diesen Test fokussieren wir uns ganz auf die Arbeit mit den Inhalten, also alles rund um Keyword-Recherche und die Erstellung von suchmaschinenoptimierten Texten in der Content Suite.

Warum gibt es die Performance Suite?

Gestartet ist die Performance Suite als ein internes Tool für die Online Solutions Group, einer SEO/Online-Marketing-Agentur in München. Ziel war es die Qualität und Effizienz des eigenen Agentur-Teams zu verbessern.

„Jede Firma braucht ein Tool, das den richtigen Prozess vorgibt.“ — Florian Müller, Gründer der OSG

Ziel war und ist es, ein knappes Zeit- und Kundenbudget möglichst wirksam einsetzen zu können. Gleichzeitig können Agenturkunden so auf transparente Art und Weise nachvollziehen, wie sich die wichtigsten Kennzahlen entwickeln.

Für wen eignet sich die Performance Suite?

Die OSG Performance Suite ist als All-in-One Tool für Onpage- wie Offpage ausgelegt und eignet sich vor allem für Unternehmen und Institutionen, die ihre Suchmaschinenoptimierung verbessern möchten.

Es erlaubt diverse Anbindungen für z.B. Sistrix, Xovi, Google Analytics, Search Console und Bing Webmaster u.v.a.m.

Content-Modul: Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Das Content Modul dient der Recherche von Keywords, der Optimierung neuer und bestehender Texte, sowie der Erfolgskontrolle und als zentraler Content-Pool für SEO-Teams und Redaktionen. So können auch nach Veröffentlichung fortlaufende Optimierungen der Texte stattfinden.

Content-Übersicht

In der Content-Übersicht hast du alle Texte an einem Ort, inklusive einer Erfolgsauswertung. So kannst du Texte, die schon online sind, nachträglich optimieren und deren Rankings fortlaufend überprüfen.

Automatische Erfolgsauswertungen

Alle hinterlegten Keywords werden sofort geprüft. Sobald ein Text online geht, wird dieser mit einem entsprechendem Ranking verknüpft. So kannst du im Detail auswerten, was ein Text gebracht hat.

Keyword-Recherche

Die Performance Suite und das Content Modul verzahnt die Erstellung und Optimierung von SEO-Texten auf eine intelligente Art und Weise. Bevor du mit der Erstellung des Textes beginnst, kannst du direkt im Tool recherchieren, welche Keywords für den zu schreibenden Text von Relevanz sind.

Eine Obergrenze für hinterlegte Keywords gibt es nicht. Es sind also auch mehrere tausend Keywords möglich, die täglich mit den Daten aus der Search Console von Google abgeglichen werden.

Das Tool für die Recherche richtet sich an SEO-Experten wie Redakteure gleichermaßen, die über das Tool nachschauen können, ob für ein bestimmtes Keyword schon ein Text vorhanden ist bzw. um neue, relevante Keywords zu finden.

Gibst Du z.B. „SEO Tools“ als Keyword ein, zeigt dir die Performance Suite diverse passende Suchbegriffe und deren monatliches Suchvolumen.

Anschließend kannst du noch festlegen, ob der Text für einen bestimmten Standort ranken soll. Hintergrund ist das sogenannte Local SEO, wonach knapp 50% aller Suchanfragen einen lokalen Bezug haben.

Abgerundet wird der Content-Bereich durch die Keyword-Auswertungen. Hier gibt es ein übersichtliches Dashboard. Die hinterlegten Keywords lassen sich nach Art der Inhalte etc. kategorisieren:

Ferner kannst du nachprüfen, wie viele der Keywords durch die Inhalte ranken und wie die Verteilung des Rankings auf Seite 1 usw. ist:

Suchmaschinenoptimierung des Textes

Sobald du anfängst den Text im Content-Modul der Performance Suite zu schreiben, kannst du den Text fortlaufend anhand der Empfehlungen des SEO-Tools verfeinern. Dazu erhältst du z.B. einen Überblick namens „Google Insights“, bei welchem du die Top 20 Seiten für ein bestimmtes Keyword angezeigt bekommst.

Fragen in Zwischenüberschriften

Google liebt es, gesuchte Fragen direkt in die Suchergebnisse einzubinden. Das kann zwar sog. Zero Click Searches zur Folge haben, also wenn Suchende gar nicht erst eine Website besuchen, weil sie die Antwort auf die Frage schon in den Suchergebnissen von Google angezeigt bekommen. Und dennoch lohnt es sich, solch einen Fragestil ganz bewusst in einen SEO-Text einzubringen, denn wer „für die User optimiert“, optimiert auch für Google.

Das Content Modul unterstützt dich dabei und zeigt dir auf, welche echten Fragen über Google wie oft gesucht werden:

Hast du eine der Fragen in den Text eingebaut, wird neben die Frage automatisch ein Häkchen gesetzt.

Meta Descriptions

Bei der Erstellung der Texte durch die wichtigsten Punkte geführt. Dazu gehören neben dem eigentlichen Text auch die Erstellung der Metadaten.

Meta Title und die Meta Description sind zwei der Metadaten einer Website, die Google für die Anzeige deiner Seite oder deines Artikels in den Suchresultaten verwendet.

Damit das Suchresultat für deiner Seite möglichst gut geklickt wird, solltest du auch diese Bausteine optimieren. Daran erinnert dich das Content Modul der Performance Suite: Kommt das Fokus-Keyword nicht in den Metadaten vor, erhältst du einen entsprechenden Hinweis vom Tool.

Das Gleiche gilt für das Fokus-Keyword im Haupttext. Kommt das Fokus-Keyword nicht, zu häufig oder zu selten im Text vor, wird dich die Suite darauf hinweisen:

Verbesserung des Sprachstils

Ein gewichtiger Unterschied zu Tools wie Yoast oder RankMath: Die Performance Suite kann Deutsch! Ergo kannst du auch stilistisch tatsächlich mit dem Tool arbeiten und den Sprachstil deiner Texte verbessern.

So bekommst du z.B. einen Hinweis, wenn du deine Sätze unpersönlich formulierst:

… oder wenn du zu viele Füllwörter verwendest:

Redaktioneller Workflow

Hast du alle Arbeiten am Text und an den Metadaten abgeschlossen, kannst du den Text noch an den oder die Lektorin versenden.

Ist die Korrektur des Textes abgeschlossen, kann der Lektor oder Reviewer den Text entsprechend kennzeichnen.

Weitere Infos & Erklärungen zum Content Tool.

Technisches SEO: OnPage Crawler

Auf Fehlersuche

Ein Crawler, der alle Seiten einer Website durchgeht und auf (technische) Fehler hin untersucht, ist natürlich Pflicht für jedes SEO-Tool. Die Performance Suite kommt dabei nicht zu kurz.

Prüfpunkte sind hier nicht nur die Meta-Daten (Meta Description zu lang, zu kurz, oder gar nicht vorhanden). Der OnPage Crawler geht eine lange Liste an Prüfpunkten durch, die jede Website erfüllen sollte.

So sucht das Tool nach fehlerhaften (externen) Links, nach Seiten mit fehlerhaftem Statuscode (z.B. 4xx oder 5xx -Fehlercodes), No-index-Seiten, fehlende Alt-Tags bei Bildern, Duplicated Content, und vieles andere mehr. Das alles übersichtlich an einem Ort.

Ladezeit-Monitoring

Ladezeiten sind der erste unmittelbare Faktor für eine gute Nutzererfahrung beim Besuch einer Website. Dauert der Ladevorgang zu lange, verlässt die Mehrzahl der Besucher die Seite, bevor sie überhaupt fertig geladen ist. Als Faustregel gilt, dass 50 % der Besucher die Website verlassen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Sekunden geladen ist.

Entsprechend wichtig ist es, die Webseiten-Performanz ständig im Blick zu behalten. Auch hier liefert die Performance Suite:

Ferner gibt es noch detaillierte Auswertungen zum Pagespeed auf Desktop und Mobile, sowie zu SEO-Best Practices und Barrierefreiheit. Die Daten basieren jeweils auf den Ergebnissen des Pagespeed Insights – Tools von Google.

Uptime-Monitoring

Ist die Website mitunter gar nicht erreichbar, sollten die Alarmglocken läuten. Da du ja aber wahrscheinlich nicht ständig auf der Website aller deiner Kunden unterwegs sein kannst, willst du gewarnt werden, wenn es zu einem Problem bei der Erreichbarkeit der Kunden-Website kommt. Auch diese Funktionalität kommt mit der Performance Suite einher.

Mehr Infos zum SEO Tool.

Erfolgskontrolle in der Performance Suite

Die eigene Arbeit will nicht nur getan, sondern die Früchte der Arbeit auch überwacht werden. Dazu braucht es eine Erfolgskontrolle für alle Einzelseiten wie auch der Seite im Ganzen. Der OSG Sichtbarkeitsindex bildet diese Gesamtheit aller Einzelseiten grafisch ab.

Monitoring der Sichtbarkeit in Google & Co.

Der OSG Sichtbarkeitsindex bildet diese Gesamtheit aller Einzelseiten grafisch ab. Ähnlich wie bei Sistrix, Seobility & Co. kannst du hierdurch die Erfolge (oder Rückschläge) der Zielseite überwachen.

Ferner willst du natürlich wissen, welche deiner Seiten und Texte rankt und welche Seiten und Texte dies nicht tun. Das kannst du mithilfe des Keyword Monitoring nachvollziehen:

Beim Keyword Monitoring sammelt die Performance Suite unabhängig vom Endgerät, vorherigen Suchanfragen, dem Standort, dem Zeitpunkt des Abrufs usw. ein möglichst genaues Bild zu den eigenen Rankings. Das Tool wird dabei als neuer und neutraler Nutzer erkannt und erhält so möglichst neutrale Suchergebnisse, die sich dann im Ranking für die jeweiligen Fokus Keywords wiederspiegeln.

Integrationen mit anderen Anbietern

Nebst den gängigen Tools wie Google Analytics, Google Search Console und Bing Webmaster unterstützt die Performance Suite auch die Einbindung von Daten der Konkurrenz, wie z.B. von Sistrix und Xovi. So können die verschiedenen Sichtbarkeitswerte miteinander verglichen werden.

Ferner kannst du auch die Daten aus Facebook und Instagram zusammenführen und unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten auswerten.

Apps

Eine Besonderheit der Performance Suite ist deren eigene Mobile App für Android & iOS. Über die App kannst du Teammitglieder informieren, wenn neue Texte online gehen und sie können natürlich auch die Erfolge und Auswertungen von Mobil aus nachverfolgen.

Nachteile

Eine kleines Manko ist mir aufgefallen . Der Text-Editor ist zwar ähnlich aufgebaut wie der WYSIWYG- („Classic“) Editor in WordPress und fühlt sich demnach gleich heimisch an. Gestört hat mich aber, dass es im Text-Editor keine „Undo“-Funktion gibt, also die Rückgängigmachung bei einem Eingabefehler. Das hatte im Chrome-Browser auf MacOS nicht geklappt. Ansonsten lassen sich die Bilder und Inhalte wie vom Classic Editor oder von Google Docs gewohnt einfach bearbeiten.

Tarife

Die Performance Suite startet mit einer kostenlosen Basis-Version für bis zu 5 Nutzer. Richtig interessant wird die Suite meines Erachtens aber mit dem Premium-Account (250 EUR / Monat) plus der Content-Suite für zusammen 350 EUR im Monat (Netto).

Bevor du diese Investition tätigst, kannst du das Tool sowie alle Module für 30 Tage kostenlos testen. Die Anzahl an Benutzern wird außer im Kostenlos-Tarif nicht begrenzt.

Fazit

Funktionen wie automatisiertes Linkbuilding oder die Überwachung der SEA -Kampagnen habe ich nicht getestet. Aber auch ohne diese Funktionen merkst du sofort, dass du es hier mit einem mächtigen Online Marketing- und SEO-Tool zu tun hast. Ein Tool, dessen Ziel es ist, dir ein gesamtheitlichen Überblick über alle Online-Marketing und SEO-Aktivitäten an einem Ort zu geben und in dem spürbar jahrelange Arbeit, Wissen und Erfahrung stecken.