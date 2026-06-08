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SAP zahlt 300 Millionen für Frankreichs souveräne Cloud

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
SAP zahlt 300 Millionen für Frankreichs souveräne Cloud

Beim Gipfel „Choose France“ sicherte SAP-Chef Christian Klein der französischen Regierung eine Investition von bis zu 300 Millionen Euro in lokale Cloud- und KI-Kapazitäten zu. Der Schritt zielt auf eine Datenhaltung, die vollständig unter europäischer Kontrolle steht.

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Die souveräne Cloud wird zum Verkaufsargument, mit dem SAP in Europa gegen die US-Hyperscaler antritt. In Frankreich verbindet der Konzern dafür sein Cloud-Wachstum mit einem Thema von hohem politischem Gewicht.

Das Wichtigste in Kürze

  • SAP investiert bis zu 300 Millionen Euro in Cloud- und KI-Kapazitäten in Frankreich, angekündigt beim Gipfel „Choose France“.
  • Das Angebot soll über die Plattform Bleu verfügbar werden und die SecNumCloud-3.2-Qualifikation der französischen Behörde ANSSI anstreben.
  • Im ersten Quartal 2026 stieg der Current Cloud Backlog um 25 Prozent in konstanten Währungen auf 21,9 Milliarden Euro.
  • Gelingt die Qualifikation, wäre SAP nach eigener Darstellung der erste nicht-französische Cloud-Anbieter mit diesem Status.

Warum baut SAP ausgerechnet in Frankreich aus?

Geöffneter hellblauer Tresor mit Wolke und Schild „CLOUD SOUVERAINE“
SAP investiert in Frankreich, um sensible Daten in souveränen Cloud-Umgebungen zu verarbeiten und das Gütesiegel SecNumCloud 3.2 zu erfüllen

Französische Behörden und regulierte Branchen dürfen sensible Daten nur in Umgebungen verarbeiten, die strenge Souveränitätsauflagen erfüllen. Genau diese Lücke adressiert SAP mit der Investition. Die neue Kapazität knüpft an die SAP Sovereign Cloud an, die der Konzern im März 2026 in Frankreich angekündigt hatte.

Das angestrebte Gütesiegel heißt SecNumCloud 3.2 und stammt von der französischen Cybersicherheitsbehörde ANSSI. Verfügbar werden soll das Angebot auch über Bleu, eine Plattform von Orange und Capgemini. Damit verschafft sich SAP gleich mehrere Zugänge zu souveränen Cloud-Umgebungen im französischen Markt.

Der Zeitpunkt war günstig gewählt. Die französische Regierung meldete beim Gipfel insgesamt 71 neue Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 93 Milliarden Euro und mehr als 15.000 angekündigten Stellen. SAP nutzte diese Bühne, um sein Souveränitätsversprechen sichtbar zu platzieren.

Die Souveränitätsfrage entscheidet in Europa gerade über Cloud-Aufträge, nicht der Preis. SAP hat das früh verstanden und besetzt das Thema in Paris genauso konsequent wie in Berlin.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für den deutschen Mittelstand?

Weiße Cloud mit SAP-Schriftzug, Gartenzwerg, Koffer und 300 Mio. €-Preisschild
SAP steigert Cloud-Erlöse im Q1 2026 um 27 Prozent, Cloud-ERP um 30 Prozent. 3,5-Milliarden-Eurobond stärkt Finanzposition

Die operative Basis stützt den Vorstoß. Im ersten Quartal 2026 wuchsen die Cloud-Erlöse währungsbereinigt um 27 Prozent, die Cloud-ERP-Suite sogar um 30 Prozent. Ende Mai begab SAP zusätzlich einen Eurobond über 3,5 Milliarden Euro und stärkte so die finanzielle Schlagkraft für solche Zusagen.

Für deutsche Entscheider lohnt der Blick über die Grenze, weil SAP dasselbe Souveränitätsmodell parallel im Bundesgeschäft fährt, etwa beim Deutschland-Stack mit T-Systems. Prüfen Sie bei anstehenden Cloud-Verträgen, ob eine europäische Datenhaltung für Ihre Branche zur Pflicht wird. Die Antwort verschiebt sich gerade von „nice to have“ zur regulatorischen Vorgabe.

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Tags: sap
Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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