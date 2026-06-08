Beim Gipfel „Choose France“ sicherte SAP-Chef Christian Klein der französischen Regierung eine Investition von bis zu 300 Millionen Euro in lokale Cloud- und KI-Kapazitäten zu. Der Schritt zielt auf eine Datenhaltung, die vollständig unter europäischer Kontrolle steht.

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Die souveräne Cloud wird zum Verkaufsargument, mit dem SAP in Europa gegen die US-Hyperscaler antritt. In Frankreich verbindet der Konzern dafür sein Cloud-Wachstum mit einem Thema von hohem politischem Gewicht.

Das Wichtigste in Kürze

SAP investiert bis zu 300 Millionen Euro in Cloud- und KI-Kapazitäten in Frankreich, angekündigt beim Gipfel „Choose France“.

Das Angebot soll über die Plattform Bleu verfügbar werden und die SecNumCloud-3.2-Qualifikation der französischen Behörde ANSSI anstreben.

Im ersten Quartal 2026 stieg der Current Cloud Backlog um 25 Prozent in konstanten Währungen auf 21,9 Milliarden Euro.

Gelingt die Qualifikation, wäre SAP nach eigener Darstellung der erste nicht-französische Cloud-Anbieter mit diesem Status.

Warum baut SAP ausgerechnet in Frankreich aus?

SAP investiert in Frankreich, um sensible Daten in souveränen Cloud-Umgebungen zu verarbeiten und das Gütesiegel SecNumCloud 3.2 zu erfüllen

Französische Behörden und regulierte Branchen dürfen sensible Daten nur in Umgebungen verarbeiten, die strenge Souveränitätsauflagen erfüllen. Genau diese Lücke adressiert SAP mit der Investition. Die neue Kapazität knüpft an die SAP Sovereign Cloud an, die der Konzern im März 2026 in Frankreich angekündigt hatte.

Das angestrebte Gütesiegel heißt SecNumCloud 3.2 und stammt von der französischen Cybersicherheitsbehörde ANSSI. Verfügbar werden soll das Angebot auch über Bleu, eine Plattform von Orange und Capgemini. Damit verschafft sich SAP gleich mehrere Zugänge zu souveränen Cloud-Umgebungen im französischen Markt.

Der Zeitpunkt war günstig gewählt. Die französische Regierung meldete beim Gipfel insgesamt 71 neue Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 93 Milliarden Euro und mehr als 15.000 angekündigten Stellen. SAP nutzte diese Bühne, um sein Souveränitätsversprechen sichtbar zu platzieren.

Die Souveränitätsfrage entscheidet in Europa gerade über Cloud-Aufträge, nicht der Preis. SAP hat das früh verstanden und besetzt das Thema in Paris genauso konsequent wie in Berlin. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für den deutschen Mittelstand?

SAP steigert Cloud-Erlöse im Q1 2026 um 27 Prozent, Cloud-ERP um 30 Prozent. 3,5-Milliarden-Eurobond stärkt Finanzposition

Die operative Basis stützt den Vorstoß. Im ersten Quartal 2026 wuchsen die Cloud-Erlöse währungsbereinigt um 27 Prozent, die Cloud-ERP-Suite sogar um 30 Prozent. Ende Mai begab SAP zusätzlich einen Eurobond über 3,5 Milliarden Euro und stärkte so die finanzielle Schlagkraft für solche Zusagen.

Für deutsche Entscheider lohnt der Blick über die Grenze, weil SAP dasselbe Souveränitätsmodell parallel im Bundesgeschäft fährt, etwa beim Deutschland-Stack mit T-Systems. Prüfen Sie bei anstehenden Cloud-Verträgen, ob eine europäische Datenhaltung für Ihre Branche zur Pflicht wird. Die Antwort verschiebt sich gerade von „nice to have“ zur regulatorischen Vorgabe.

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