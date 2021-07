Hat man keine Muße, das passende Bild oder Produktfoto selbst aufzunehmen, gibt es zahlreiche Plattformen, um kostenlose Bilder und hochwertige Fotos nach Bedarf zu finden.

Doch hier gilt es folgendes zu beachten: Lizenzfrei oder lizenzpflichtig? Es gibt einige Websites für lizenzfreie Fotos, die in der Regel auch zur kommerziellen Nutzung verwendet werden dürfen.

Warum spricht man von „Stockfotografie”? Das Wort kommt vom englischen Verb „to have in stock” – „auf Lager haben”. Im folgenden stellen wir 10 Plattformen vor, die eine riesige Auswahl an Fotografien zu allen erdenklichen Rubriken anbieten und die unkompliziert ausgesucht und heruntergeladen werden können.

1. Kostenlose Bilder: Wunderstock

Wunderstock bietet mit über 3 Millionen Bildern bereits eine riesige Bilderwelt an. Viele Themen sind rund um den Sammelbegriff Freizeit und Wohlfühlen einzuordnen. Aktuell sind etwa 20 Kategorien vorgegeben. Begriffe sind etwa Reise, Männermode, Arbeitsplatz, Transport, Händeschütteln, Geschäftsessen und Moderne Architektur. Abgesehen davon kann man freilich auch die Suchfunktion der Seite verwenden. Die Bilder können vor dem Herunterladen bearbeitet werden, in der Originalgröße oder optimal fürs Web. Man muss prüfen, unter welcher Lizenz sie genutzt werden dürfen.

Lizenz: Die Mehrheit der Fotos auf Wunderstock sind Public Domain (CC0). Es gibt in der Regel keine Pflicht zur Namensnennung.

2. Lizenzfreie Bilder: Pexels

Pexels bietet ein breites Spektrum an Themen an. Food-Fotografie, Illustration, Menschen, Straßenfotografie und vieles mehr.

Lizenz: Alle Fotos sind lizenzfrei. Namensnennung nicht erforderlich. Somit dürfen die Bilder auch verändert werden. Dem jeweiligen Fotografen kann auf den sozialen Medien gefolgt werden oder über eine Spende gedankt werden.

3. Unsplash

Auf Unsplash befinden sich über 2 Millionen Fotos unter ganz unterschiedliche Suchbegriffen wie Architektur, Technologie, Hintergrundbilder, Natur, Menschen, Geschäft & Arbeit, Aktuelle Ereignisse, Texturen & Muster. Die Plattform wurde dieses Jahr (2021) von Getty Images gekauft.

Lizenz: Alle Fotos dürfen unter der Creative Commons Zero-Lizenz veröffentlicht werden.

4. Pixabay

Pixabay ist ebenfalls eine große Ressource für kostenlose, frei zu verwendende Fotos. Das Angebot umfasst mittlerweile mehr als 2 Millionen Stockfotos. Die Bilder können in unterschiedlichen Größen heruntergeladen werden. Sie dürfen von den Nutzern kopiert, verändert und verbreitet werden.

Lizenz: Es ist kein Bildnachweis nötig. Die Plattform weist jedoch darauf hin, dass eine freiwillige Nennung des Fotografen und der Plattform schön wäre. Wer möchte, kann dem Fotografen auf Facebook folgen oder ihm mit einer Spende danken.

5. Free Nature Stock

Free Nature Stock liefert eine große Auswahl an lizenzfreien Naturfotos. Die Datei wird laufend erweitert. Wer nach Begriffen wie etwa „Milchstraße, Blumen, Berge, Sonnenuntergang, Bäume und Tiere” sucht, lohnt es sich einen Blick darauf zu werfen.

Lizenz: Alle auf Free Nature Stock veröffentlichten Fotos sind unter Creative Commons Zero lizenziert. Die Fotos dürfen nach Belieben verwendet werden, auch in kommerziellen Arbeiten, ohne dass es einer Genehmigung oder Namensnennung bedarf.

6. Burst

Burst überzeugt mit einer Vielzahl von Themengebieten. Die Fotos stehen sowohl in hoher, als auch in niedriger Auflösung zum Herunterladen zur Verfügung. Beim Klicken auf ein Themengebiet werden weitere Leisten passend zum Thema sichtbar. Zu „Frühling” werden die Bildgruppen „Natur”, „Blumen”, „Himmel”, „Jahreszeiten” und „Sonnenaufgang” angezeigt. Als beliebte Themen nennt die Plattform u.a. „Von zu hause arbeiten”, „Stolz”, „Psychische Gesundheit”.

Lizenz: Die Bilder stehen lizenzfrei zur Verfügung. Es wird um eine Gutschrift als Dankeschön bei den Shopify-Partnern gebeten.

7. Stockvault

Stockvault stellt knapp 140.000 freie Stockfotos zur Verfügung. Angenehm ist, dass über die Suchmaske sehr spezifisch gleichzeitig auch mehrere Suchbegriffe eingegeben werden können. Als beliebte Kategorien werden u.a. „Texturen & Hintergründe”, „Papierstrukturen”, „Vektorbilder”, „Lichteffekt-Strukturen” und „Unterhaltung” genannt.

Lizenz: Nicht alle Fotos dürfen für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Die Information erscheint neben den Daten zum Bild beim Anklicken eines Fotos.

8. Skuawk

Skuawk bietet künstlerisch hochwertige Fotos an. Gesucht wird über die Zuordnung durch Kategorien. „Musik und Ton” und „Zurück zur Schule” oder etwa „Technologie” lohnen entdeckt zu werden.

Lizenz: Die Fotos sind lizenziert unter CCO. Dies bedeutet, dass alle Bilder kopiert, geändert, verteilt und sogar zu kommerziellen Zwecken verwendet werden dürfen, ohne um Erlaubnis zu fragen.

9. Public Domain Pictures

Die Plattform Public Domain Pictures bietet die Suche über Suchfilter an. Außerdem sind die Bilder in 20 Kategorien eingeteilt. Die meisten Bilder können frei heruntergeladen werden. Genaue Informationen hierzu gibt es beim Anklicken des Fotos. Werden die Fotos allerdings in sehr hoher Auflösung, z.B. im Posterformat gewünscht, ist dies gegen Gebühr möglich. Fürs Herunterladen ist eine Anmeldung erforderlich. Zahlreiche Werbeeinblendungen erschweren die eigentliche Suche nach Fotografien.

10. Pic Jumbo

Bei Pic Jumbo können Fotos anhand von Kategorien gefunden werden. Unter „Vertical” finden sich Bildformate für Social Media. Aber auch die Suche nach Stichwörtern funktioniert sehr gut. Für die Nutzung von Pic Jumbo ist keine Registrierung zum Download der Fotos nötig. Die Bilder liegen in hoher Auflösung vor und sind von sehr guter Qualität. Für eine Premium-Mitgliedschaft stehen weitere Fotos zur Verfügung. Dafür braucht es eine Registrierung.

Lizenz: Alle Fotos können kostenlos verwendet werden. Die kommerzielle Nutzung ist erlaubt. Das Urheberrecht bleibt jedoch bei den Fotografen.

Wann ist ein Bild lizenzfrei?

Wir haben hier eine Auswahl von 10 Plattformen vorgestellt, die ihre Bilder überwiegend lizenzfrei abtreten. Doch was genau bedeutet nun „lizenzfreie Bilder“?

Der Begriff lizenzfrei ist eine etwas ungenaue Übersetzung des englischen Begriffs „royalty free“, was mit ‚lizenzgebührenfrei‘ zu übersetzen wäre. Der Begriff ‚lizenzfrei‘ wird aber weiter verwendet, da er sich in der Medienbranche seit langem etabliert hat.

Lizenzfrei heißt also nicht „ohne Lizenz“. Bei einem lizenzfreien Bild – auch RF oder royalty free genannt – erhält der Nutzer durch den Kauf oder die Nutzung ein pauschales Nutzungsrecht. In der Regel darf das Bild unbegrenzt oft, zeitlich unbegrenzt, in verschiedenen Medien und auch kommerziell verwendet werden. Die genauen, teilweise umfangreichen Bedingungen werden vertraglich geregelt.

In den von uns angegebenen Bilddatenbanken werden Fotos lizenzfrei, teilweise auch mit Einschränkungen angeboten. Bei letzterem reicht in der Regel eine entsprechende Quellenangabe aus.

Was ist der Unterschied zwischen lizenzfreien Bildern und kostenlosen Fotos?

Wenn man im Internet nach Bildern sucht, findet man eine Reihe von Websites, die “lizenzfreie” Bilder anbieten. Viele Menschen denken, dass lizenzfrei und kostenlos das gleiche bedeuten. Das ist allerdings nicht so. Die Nutzung von Bildern, die als „lizenzfrei” beworben werden, kann durchaus etwas kosten.

Kostenlose Fotos bedeutet, dass niemanden mehr die Urheberrechte geltend machen kann (weil er/sie zum Beispiel schon vor über 70 Jahren verstorben ist), oder der Urheber zugunsten der Allgemeinheit auf seine Rechte am Bild verzichtet. In diesem Fall spricht man auch von „public domain“: das Bild ist frei öffentlich verfügbar und darf bearbeitet werden.

Gibt es nicht auch lizenzfreie Bilder bei Google?

Fotos gibt es im Internet wie Sand am Meer. Wie finde ich jedoch Bilder, die lizenzfrei sind? Ist ein Foto gefunden, das man gerne für private oder werbliche Zwecke einsetzen möchte, raten wir, unter dem Bild auf die Lizenzdetails zu klicken, um sich abzusichern. Google hilft in diesem Fall mit der Suchfunktion „Nutzungsrechte” bei der erweiterten Bildersuche. Ausgewählt werden kann „Alle”, „Creative Commons Lizenzen” oder „Kommerzielle und andere Lizenzen”.