KI-Masterclass: ChatGPT für Business-Effizienz nutzen

Eine neue Video-Masterclass macht Entscheider fit für den produktiven Einsatz von ChatGPT im Unternehmensalltag. Sieben Stunden Praxiswissen decken alles ab – von Prompt Engineering bis zur Workflow-Automatisierung. Für alle, die KI endlich gewinnbringend einsetzen wollen.

Schluss mit KI-Experimenten ohne Ergebnis

Kennen Sie das? ChatGPT ist installiert, die ersten Versuche verlaufen vielversprechend – doch am Ende bleibt das Tool ein nettes Spielzeug statt ein produktiver Arbeitshelfer. Die neue Masterclass „KI-Tools effektiv nutzen: ChatGPT“ von TutKit will genau diese Lücke schließen. Sieben Stunden Videomaterial richten sich gezielt an Unternehmer, Marketing- und IT-Verantwortliche, die künstliche Intelligenz systematisch in ihre Prozesse integrieren möchten.

Der Kurs startet mit den Grundlagen – was ist KI überhaupt, wie funktioniert ChatGPT technisch – und führt Schritt für Schritt zu praktischen Anwendungen. Der Fokus liegt dabei klar auf messbarem Business-Nutzen: schnellere Content-Produktion, effizientere Kommunikation, automatisierte Routineaufgaben. Trainer Marco Gundlach vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern zeigt in konkreten Case Studies, wie sich eine Social-Media-Kampagne in 30 Minuten erstellen oder ein kompletter Blogartikel strukturiert aufbauen lässt.

Prompt Engineering als Schlüsselkompetenz

Ein zentraler Baustein der Masterclass ist das sogenannte Prompt Engineering – also die Kunst, präzise Eingaben für ChatGPT zu formulieren. Viele Nutzer scheitern daran, dass sie der KI zu vage Anweisungen geben und dann mit generischen Antworten frustriert sind. Der Kurs vermittelt die fünf Säulen perfekter Prompts: Kontext, klare Aufgabenstellung, gewünschtes Format, Tonalität und Beispiele. Dazu gibt es Checklisten, typische Fehler und fortgeschrittene Techniken wie Prompt-Chaining oder Kontextmanagement.

Besonders praxisrelevant sind die Abschnitte zu Content-Erstellung und Copywriting. Ob Blogbeiträge, Newsletter, Social-Media-Texte oder Werbebotschaften – die Masterclass zeigt, wie sich mit ChatGPT in Minuten hochwertige Textentwürfe erstellen lassen. Dabei werden auch bewährte Marketing-Formeln wie AIDA und PAS eingebunden. Für SEO-Verantwortliche, z.B. in einer SEO Agentur, gibt es ein eigenes Kapitel zur Keyword-Optimierung und zur Verbesserung der Lesbarkeit mit KI-Unterstützung.

Von E-Mails bis Videoerstellung

Die Produktivitätssteigerung zieht sich durch alle Unternehmensbereiche. ChatGPT kann E-Mail-Kommunikation beschleunigen, Berichte zusammenfassen, Präsentationen strukturieren oder die Terminplanung unterstützen. Der Kurs behandelt aber nicht nur reine Textanwendungen – auch Bild- und Videogenerierung mit Tools wie Midjourney, Canva AI, Synthesia und Pictory werden abgedeckt. Damit lassen sich professionelle Visuals ohne Designkenntnisse erstellen oder KI-moderierte Videos in mehreren Sprachen produzieren.

Für technisch ambitionierte Nutzer bietet die Masterclass zudem eine Einführung in No-Code-Automatisierung mit Zapier. Wer wiederkehrende Aufgaben an KI-gestützte Workflows abgeben möchte – etwa automatische E-Mail-Antworten oder Sentiment-Analysen – findet hier konkrete Anleitungen. Eine Case Study zeigt exemplarisch, wie sich Kundenservice-Prozesse mit minimalem Aufwand automatisieren lassen.

Jetzt verfügbar – als Mitgliedschaft oder Einzelkauf

Die Masterclass richtet sich an Einsteiger ohne Vorkenntnisse ebenso wie an erfahrene Nutzer, die ihre KI-Skills systematisieren wollen. Freelancer, Marketingprofis, Projektmanager und Teamleiter finden hier sofort umsetzbare Strategien. Der Kurs ist ab sofort über TutKit verfügbar – entweder als Teil der Mitgliedschaft ab 6,95 Euro monatlich oder als Einzelkauf für einmalig 9,95 Euro mit Sofort-Download.

Wer KI nicht länger als Experimentierfeld betrachten, sondern als echten Produktivitätsbooster einsetzen möchte, findet hier einen strukturierten Einstieg. Die Kombination aus theoretischem Fundament, praxisnahen Beispielen und direkt anwendbaren Vorlagen macht die Masterclass zu einem kompakten Rundum-Paket für den professionellen KI-Einsatz.