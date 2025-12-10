KI beendet die Ära der Stundensätze
Kennen Sie das? Ihre Rechtsabteilung stellt Ihnen hunderte Euro pro Stunde in Rechnung. Für Arbeit, die eine KI in Minuten erledigt. Rita Gunther McGrath, Professorin an der Columbia Business School, erklärt im Wall Street Journal, warum das Geschäftsmodell der abrechenbaren Stunde vor dem Aus steht.
Das Ende eines 60 Jahre alten Systems
Die abrechenbare Stunde dominiert seit den 1960er Jahren das Geschäft von Anwälten, Beratern und Wirtschaftsprüfern. Was als Transparenz-Werkzeug begann, wurde zum tyrannischen System. Sowohl Partner als auch Berufseinsteiger sind motiviert, möglichst viele Stunden anzuhäufen.
Das Problem: Wenn KI tausende Verträge in Minuten statt Wochen prüft, wird die Zeitkomponente bedeutungslos. McGrath bringt es auf den Punkt: „Firmen, die KI am erfolgreichsten einsetzen, würden paradoxerweise Umsatzeinbrüche erleben. Obwohl sie bessere Ergebnisse effizienter liefern.“
Kunden wollen Ergebnisse, keine Trainingskosten
Mandanten haben sich schon immer daran gestört, für die Einarbeitung von Berufsanfängern zu zahlen. Jetzt können sie sagen:
Was sie wollen, sind Erkenntnisse der erfahrenen Experten.
Die wirtschaftliche Absurdität wird offensichtlich. Wer KI erfolgreich einsetzt, wird für Effizienz bestraft. Wer ineffizient arbeitet, verdient mehr. Diese Fehlanpassung zwischen Wertschöpfung und Umsatz macht das Ende der abrechenbaren Stunde unvermeidlich.
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Drei Alternativen für die neue Realität
Wertbasierte Preisgestaltung bietet die offensichtlichste Alternative. Honorare werden an erreichte Ergebnisse gekoppelt. Eine Kanzlei rechnet nach erfolgreichem Vertragsabschluss ab. Eine Beratung nach messbaren Geschäftsverbesserungen. Dieses Modell belohnt Innovation statt sie zu bestrafen.
Abo- und Retainer-Modelle eröffnen einen weiteren Weg. Kunden erhalten fortlaufenden Zugang zu Expertise für eine fixe monatliche Gebühr. KI ermöglicht es Firmen, Mandanten kontinuierlich und proaktiv zu betreuen. Eine Kanzlei könnte etwa laufende Compliance-Überwachung anbieten.
Flachere Hierarchien statt Pyramiden
Das klassische Pyramidenmodell ist so tief in professionellen Dienstleistungsfirmen verankert, dass ein grundlegendes Umdenken nötig wird. McGrath prognostiziert: Firmen könnten flacher und flexibler werden. Ein kleiner Kern von Senior-Experten stellt Teams und Technologie je nach Projekt zusammen.
Der Premium-Faktor verschiebt sich. Nicht die protokollierten Stunden zählen künftig. Sondern menschliche Einsicht und Beziehungspflege. Urteilsvermögen und Kreativität lassen sich eben nicht in Zeiteinheiten messen.
Was Entscheider jetzt tun sollten
Für Ihre nächste Verhandlung mit externen Dienstleistern bedeutet das: Fragen Sie nach ergebnisbasierten Modellen. Prüfen Sie Retainer-Optionen. Akzeptieren Sie keine Stundensätze für Aufgaben, die KI schneller erledigt.
Die Transformation hat begonnen. Wer als Dienstleister weiter auf Stunden setzt, verliert Kunden. Wer als Auftraggeber weiter Stunden zahlt, verschwendet Budget.
Via WSJ Tech – Say Goodbye to the Billable Hour, Thanks to AI ❤️
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