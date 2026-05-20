Geht es Ihnen auch so? Drei Browser-Tabs, zwei Shop-Logins und am Ende kauft man nichts, weil der Überblick fehlt. Google Universal Cart soll genau dieses Problem lösen.

Der neue plattformübergreifende Warenkorb verbindet Google Search, Gemini, YouTube und Gmail in einem einzigen, intelligenten Shopping-Hub, der im Hintergrund kontinuierlich weiterarbeitet.

Das Wichtigste in Kürze

Universal Cart funktioniert händlerübergreifend in Search, Gemini App, YouTube und Gmail

Im Hintergrund sucht der Cart automatisch nach Deals, Preisstürzen und Restocks

Agent Payments Protocol (AP2) sichert agentische Käufe mit Datenschutz und Transparenz

Mehr als ein Warenkorb: Ein Shopping-Agent

Gemini analysiert automatisch Preise und Rabatte im Universal Cart und benachrichtigt Nutzer über günstigere Angebote ohne manuelle Suche

Das Herzstück ist die agentische Komponente: Sobald ein Produkt in den Universal Cart gelegt wird, beginnt Gemini im Hintergrund zu arbeiten. Preisverläufe werden analysiert, Rabattaktionen erkannt, Wiederbevorratungen gemeldet. Der Nutzer muss nicht aktiv suchen, der Cart sucht für ihn.

Für sichere agentische Zahlungen führt Google das Agent Payments Protocol (AP2) ein. Laut Google Shopping Blog schafft AP2 eine manipulationssichere Verbindung zwischen Nutzer, Händler und Zahlungsabwickler, inklusive dauerhafter digitaler Aufzeichnung für Rücksendungen und Reklamationen.

Was Online-Händler im DACH-Raum vorbereiten sollten

Google Merchant Center Shops erhalten mit Universal Cart eine neue Platzierungsfläche. Gemini nutzt Produktdaten zur Erkennung und Rangierung von Deals. Unvollständige Daten reduzieren die Sichtbarkeit im agentischen Shopping

Für Shops, die bereits im Google Merchant Center aktiv sind, entsteht mit Universal Cart eine neue Platzierungsfläche. Produktdaten-Qualität wird noch wichtiger, weil Gemini auf Basis von Produktdaten Deals erkennt und rankt. Unvollständige Datensätze bedeuten weniger Sichtbarkeit im agentischen Shopping.

Den KI-Kontext für Shop-Betreiber liefert der LLMs-Ratgeber. Die SEO-Perspektive auf Produktdaten und generative Sichtbarkeit erklärt der SEO-Grundlagen-Artikel.

Der Rollout startet im Sommer 2026 in den USA für Search und die Gemini App, YouTube und Gmail folgen. Kanada und Australien erhalten den UCP-Checkout-Mechanismus in den kommenden Monaten. Eine DACH-Verfügbarkeit ist noch nicht kommuniziert. Händler sollten jetzt Merchant-Center-Daten auf Vollständigkeit prüfen und die UCP-Integration auf der Roadmap 2026 einplanen.

Universal Cart ist das Ende des Tab-Chaos beim Online-Kauf. Für Händler bedeutet das: Wer nicht bei Google gelistet ist, existiert im agentischen Shopping nicht.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Mehr Newshunger?

Google plant 2026 die Integration von Gemini Intelligence in Android-Geräte, um sie zu autonomen KI-Agenten umzuwandeln