27 Millionen Deutsche scrollen. 15 % kaufen bereits. TikTok Commerce verändert die Art, wie Produkte in Deutschland verkauft werden. Statt aktiv nach Waren zu suchen, entdecken Käufer sie beim Scrollen durch ihren Feed und kaufen direkt in der App. Für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen stellt sich eine zentrale Frage: Lohnt sich der Einstieg in einen Vertriebskanal, der Unterhaltung und Handel verschmilzt?

Das Wichtigste in Kürze

TikTok Commerce bezeichnet den Verkauf von Produkten direkt innerhalb der TikTok App über Videos, Livestreams und einen integrierten Shop Tab.

Die Plattform erreicht in Deutschland 27 Millionen monatliche Nutzer und belegt nach nur einem Jahr bereits Platz 15 unter allen Onlinehändlern.

37 % des Umsatzes stammen von der kaufkräftigen Altersgruppe zwischen 46 und 66 Jahren, nicht von der Gen Z.

Die Verkaufsprovision beträgt seit Januar 2026 pauschal 9 % pro Transaktion.

Was unterscheidet TikTok Commerce vom klassischen Onlinehandel?

TikTok Commerce nutzt „Discovery Commerce“: Produkte erscheinen im Videofeed zur Unterhaltung, statt dass Kunden aktiv danach suchen

Der klassische Onlinehandel funktioniert nach dem Prinzip der Suche: Ein Kunde tippt einen Begriff in die Suchleiste, vergleicht Angebote und kauft. TikTok Commerce dreht dieses Modell um. Produkte tauchen im Videofeed auf, während Nutzer eigentlich nur unterhalten werden wollen. TikTok nennt dieses Prinzip „Discovery Commerce“.

Der Unterschied lässt sich an einem einfachen Beispiel festmachen. Bei Amazon sucht eine Kundin gezielt nach einer Handyhülle. Bei TikTok sieht sie ein Video, in dem jemand eine ungewöhnliche Hülle zeigt, tippt auf den eingeblendeten Produktlink und kauft spontan. Die Kaufentscheidung fällt nicht nach rationaler Recherche, sondern im Moment der Begeisterung.

Infografik Suche vs. Entdeckung: Zwei Wege zum Kauf Wie TikTok Commerce den klassischen Onlinehandel herausfordert Discovery Commerce Produkte finden den Käufer, nicht umgekehrt Bei TikTok Commerce scrollen Nutzer durch ihren Feed und entdecken Produkte im Moment der Begeisterung. Der Kauf geschieht in der App, ohne Plattformwechsel. 27 Mio. monatliche TikTok Nutzer in Deutschland 37 % des Umsatzes von Käufern über 46 Jahren Platz 15 unter allen Onlinehändlern in Deutschland Die Kaufreise im Vergleich Klassischer Onlinehandel Kaufauslöser Kunde sucht aktiv nach einem Produkt ↓ Vergleich Preise, Bewertungen, Alternativen prüfen ↓ Kaufort Externer Shop oder Marktplatz ↓ Entscheidungszeit Minuten bis Tage VS TikTok Commerce Kaufauslöser Produkt taucht beim Scrollen im Feed auf ↓ Emotion Video begeistert, Creator überzeugt ↓ Kaufort Direkt in der App, kein Plattformwechsel ↓ Entscheidungszeit Sekunden Conversion Rate: Live Shopping schlägt Produktseiten Klassische Produktseite 2–3 % TikTok Live Shopping 9–30 % Retourenquote: Livestream Käufer schicken weniger zurück Klassischer Onlinehandel Branchenschnitt TikTok Livestream Käufe −40 % 27 Mio. monatliche TikTok Nutzer in Deutschland 9 % Provision pro Transaktion seit Januar 2026 25.000+ aktive Verkäufer auf TikTok Shop DE Fazit: TikTok Commerce ersetzt die klassische Produktsuche durch Entdeckung im Feed. Die Kaufentscheidung fällt in Sekunden statt Tagen. Für Unternehmen bedeutet das: Content wird zum Vertriebskanal.

Für Unternehmen bedeutet das einen fundamentalen Strategiewechsel. Statt Anzeigen auf Keywords zu buchen, produzieren erfolgreiche TikTok Händler Content, der unterhält und gleichzeitig verkauft. Das E-Commerce Institut Köln beschreibt diesen Wandel als „Shoppertainment“: die Verschmelzung von Shopping und Entertainment in einer einzigen Customer Journey.

Merkmal Klassischer Onlinehandel TikTok Commerce Kaufauslöser Aktive Suche Entdeckung im Feed Kaufort Externer Shop Direkt in der App Entscheidungszeit Minuten bis Tage Sekunden Erfolgsfaktor SEO, Anzeigen, Bewertungen Content, Authentizität, Timing Retourenquote Branchenschnitt Bis zu 40 % niedriger bei Livestream Käufen



Die letzte Zeile überrascht besonders. Laut einer Analyse des E-Commerce Instituts Köln retournieren Käufer, die per Livestream kaufen, ihre Produkte deutlich seltener als klassische Onlinekäufer. Der Grund: Die Echtzeitpräsentation schafft eine realistischere Produkterwartung als ein statisches Produktfoto.

Wie groß ist der Markt für TikTok Commerce 2026?

Der globale Social Commerce Markt wächst 2026 auf 2,11 Billionen US-Dollar. Deutschland holt auf.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Social Commerce wächst 2026 weltweit auf ein Volumen von rund 2,11 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 29 % gegenüber dem Vorjahr. Allein TikTok Shop erzielte 2025 in den USA einen Umsatz von umgerechnet rund 14,6 Milliarden €, ein Wachstum von 108 % gegenüber dem Vorjahr.

In Deutschland startete TikTok Shop im März 2025. Nach nur einem Jahr zeigen die Kennzahlen, dass die Plattform kein Experiment mehr ist. 27 Millionen Menschen nutzen TikTok monatlich in Deutschland. Rund 15 % aller deutschen Onlineshopper haben bereits mindestens einmal über TikTok Shop eingekauft. Laut dem Marktforschungsunternehmen NIQ belegt TikTok Shop damit nach einem Jahr bereits Platz 15 unter allen Onlinehändlern in Deutschland.

Über 25.000 Verkäufer sind auf der Plattform aktiv, darunter internationale Konzerne wie PepsiCo und Marken aus dem LVMH Konzern. Gleichzeitig profitieren Nischenanbieter aus den Bereichen Mode, Beauty und Gadgets von der Reichweite des Algorithmus. TikTok selbst hat angekündigt, die Anzahl der Livestreams von Modemarken in Deutschland 2026 zu verdreifachen.

Laut dem Datendienst Statista soll der weltweite Umsatz im Social Commerce bis 2029 um insgesamt 458 Milliarden € steigen, ein Plus von 72 % im Vergleich zu 2024. Deutschland hinkt dem asiatischen Markt noch hinterher, doch das Tempo der Entwicklung beschleunigt sich sichtbar. Wer die Strategien der 20 größten E-Commerce Giganten Deutschlands kennt, erkennt ein Muster: Jede große Plattformverschiebung belohnt Early Adopter überproportional.

Welche Verkaufsformate bietet TikTok Commerce?

Drei Verkaufsformate, ein Ziel: TikTok Commerce verbindet Livestreams, markierte Videos und einen integrierten Shop Tab.

TikTok Commerce basiert auf drei zentralen Verkaufsformaten, die unterschiedliche Stärken ausspielen.

Live Shopping

Verkäufer präsentieren Produkte in Echtzeit, beantworten Fragen und zeigen limitierte Angebote. Dieses Format erzeugt Dringlichkeit und persönliche Bindung. Die Conversion Raten liegen laut dem E-Commerce Institut Köln zwischen 9 und 30 %. Zum Vergleich: Klassische Produktseiten erreichen 2 bis 3 %. Damit funktioniert Live Shopping nach ähnlichen psychologischen Prinzipien wie der Black Friday und seine Verkaufspsychologie: Verknappung und Zeitdruck beschleunigen die Kaufentscheidung.

Shoppable Videos

Produkte lassen sich direkt in regulären TikTok Videos markieren. Tippt ein Nutzer auf das Produkt-Tag, landet er auf der Produktseite und kauft, ohne die App zu verlassen. Dieses Format eignet sich besonders für kurze, authentische Produktpräsentationen und für die Zusammenarbeit mit Creatorn und Affiliates.

Product Showcase

Jeder TikTok Shop erhält einen eigenen Tab im Profil. Nutzer stöbern dort durch das gesamte Sortiment und bestellen direkt. Der Product Showcase funktioniert wie ein Minishop innerhalb der Plattform und eignet sich für Händler mit breiterem Sortiment.

Für den strategischen Einstieg empfehlen Experten eine Kombination: Shoppable Videos für organische Reichweite, Live Shopping für hohe Conversion und den Product Showcase als dauerhaften Katalog. Der empfohlene Rhythmus liegt bei mindestens zwei bis drei Livestreams pro Woche, damit der TikTok Algorithmus den Kanal aktiv ausspielt. Unternehmen, die den Kanalaufbau nicht intern stemmen können, setzen zunehmend auf spezialisierte TikTok Shop Strategien, die Content Produktion, Creator Management und Kampagnensteuerung aus einer Hand liefern.

Was kostet TikTok Commerce für Unternehmen?

9 % Provision pro Transaktion, keine monatlichen Fixkosten: TikTok Commerce setzt auf ein rein erfolgsbasiertes Gebührenmodell.

Die Einstiegshürde liegt niedrig. Die Registrierung im TikTok Seller Center ist kostenlos. Laufende Kosten entstehen durch die Verkaufsprovision und optionale Marketingausgaben.

Seit dem 8. Januar 2026 beträgt die Verkaufsprovision in Deutschland und allen EU Märkten pauschal 9 % pro Transaktion. Ursprünglich lag sie bei 5 %, wurde dann im Rahmen der Monetarisierungsstrategie angehoben.

Rechenbeispiel: Was bleibt einem KMU übrig?

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, ein Modehändler verkauft ein Produkt für 50 € über TikTok Shop. Die Provision beträgt 4,50 €. Zusätzlich fallen Kosten für UGC Creator (zwischen 100 und 500 € pro Video) oder Affiliate Provisionen (typisch 10 bis 20 % des Verkaufspreises) an. Bei einem Wareneinsatz von 20 € und Creator Kosten von 2 € pro Verkauf (umgelegt auf die Stückzahl) blieben rund 23,50 € Deckungsbeitrag vor Fixkosten.

Kostenposition Betrag Verkaufspreis 50,00 € TikTok Provision (9 %) 4,50 € Wareneinsatz 20,00 € Creator Kosten (umgelegt) 2,00 € Deckungsbeitrag 23,50 €



Im Vergleich: Amazon erhebt je nach Kategorie zwischen 7 und 15 % Provision plus monatliche Kontogebühren. Für Händler, die Dropshipping mit Amazon bereits kennen, liegt die TikTok Provision im unteren Mittelfeld. Der entscheidende Unterschied: Bei TikTok zahlen Sie für Reichweite mit Content statt mit Werbebudget.

Welche Zielgruppen erreicht TikTok Commerce?

Die Generation X kauft auf TikTok Shop häufiger als die Generation Z. 37 % des Umsatzes stammen von der Altersgruppe über 46.

Die verbreitete Annahme, TikTok sei nur etwas für die Generation Z, stimmt nicht mehr. Die Daten zeichnen ein völlig anderes Bild.

Laut dem E-Commerce Institut Köln entfallen 37 % des TikTok Shop Umsatzes in Deutschland auf die Altersgruppe zwischen 46 und 66 Jahren. Diese kaufkräftige Generation, oft als Generation X bezeichnet, übertrifft damit sogar den Umsatzanteil der Gen Z. Für Unternehmen, die bisher die Generation X als Zielgruppe unterschätzt haben, liefert TikTok Commerce einen neuen Zugangskanal zu genau dieser Gruppe.

Eine repräsentative Studie des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) bestätigt den Trend: 27 % der erwachsenen TikTok Nutzer in Deutschland haben bereits etwas im TikTok Shop gekauft. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung entspricht das 12,5 %. Weitere 19 % haben zwar noch nichts gekauft, aber bereits darüber nachgedacht. Die Zufriedenheit mit dem Einkaufserlebnis fällt unter den Käufern sehr hoch aus.

Gleichzeitig zeigt die NIM Studie, dass Social Commerce in Deutschland noch Skepsis auslöst: 57 % der Befragten stehen dem Einkaufen über soziale Medien kritisch gegenüber. Nur 19 % bewerten es positiv. Die Zurückhaltung sinkt jedoch mit dem Alter: Jüngere Befragte sind deutlich aufgeschlossener. Für Händler bedeutet das: Der Markt ist noch nicht gesättigt, aber die Skepsis erfordert vertrauensbildende Maßnahmen wie transparente Produktinformationen und seriöse Creatoren.

„TikTok Commerce ist kein Jugendtrend mit Ablaufdatum. Wer 37 % seines Umsatzes mit Käufern über 46 macht, hat den Massenmarkt erreicht. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell deutsche KMU diesen Kanal besetzen.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche rechtlichen Regeln gelten in Deutschland?

Ab dem 19. Juni 2026 wird der Widerrufsbutton Pflicht. Auch TikTok Commerce Händler müssen die neuen Verbraucherschutzregeln einhalten.

TikTok Shop unterliegt vollständig dem deutschen Verbraucherrecht. Das gilt unabhängig davon, dass die Plattform aus den USA stammt. Für Händler, die über TikTok Commerce verkaufen, gelten dieselben Pflichten wie für jeden anderen Onlineshop.

Impressum und Anbieterkennzeichnung

Jeder Händler auf TikTok Shop benötigt ein vollständiges Impressum nach § 5 TMG. Die Plattform stellt dafür Felder im Seller Center bereit. Fehlt das Impressum oder ist es unvollständig, drohen Abmahnungen.

Widerrufsrecht und der neue Widerrufsbutton

Das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen gilt auch für alle über TikTok abgeschlossenen Käufe. Ab dem 19. Juni 2026 kommt eine zusätzliche Pflicht hinzu: Der sogenannte Widerrufsbutton wird für nahezu alle B2C Onlineshops verbindlich. Diese neue Regelung basiert auf der EU Richtlinie 2023/2673 und betrifft auch Händler, die über Marktplätze wie TikTok Shop verkaufen. Allerdings muss in diesen Fällen der Plattformbetreiber die technische Umsetzung gewährleisten. Händler sollten dennoch prüfen, ob TikTok diese Funktion rechtzeitig bereitstellt.

TikTok verarbeitet Nutzerdaten auf Servern, die auch außerhalb der EU stehen. Für Händler bedeutet das: Die Datenschutzerklärung muss den TikTok Shop als Vertriebskanal explizit benennen. Besonders beim Einsatz von TikTok Pixel zur Conversion Messung gelten strenge Anforderungen an die Einwilligungsmechanismen.

Produktsicherheit und Kennzeichnungspflichten

Je nach Produktkategorie gelten zusätzliche Vorschriften. Kosmetik, Elektronik und Nahrungsergänzungsmittel erfordern spezifische Nachweise. TikTok prüft Produktlistings auf Konformität mit den Plattformrichtlinien und kann Angebote sperren, sofern Nachweise fehlen.

Wie starten Sie mit TikTok Commerce?

Personalausweis, Gewerbeanmeldung, IBAN: Der Einstieg ins TikTok Seller Center erfordert nur wenige Dokumente.

Der technische Einstieg erfolgt über das TikTok Seller Center unter seller.tiktok.com. Die Registrierung gliedert sich in wenige Schritte.

Gewerbliche Verkäufer benötigen folgende Dokumente: Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug, Umsatzsteuer ID (falls vorhanden), eingetragene Geschäftsadresse, Personalausweis oder Reisepass des gesetzlichen Vertreters sowie ein EU Bankkonto (IBAN) für Auszahlungen.

Einzelunternehmer kommen mit Personalausweis, deutscher Telefonnummer, Steuer ID und IBAN aus.

Nach der Verifizierung richten Händler ihren Shop ein, laden Produkte hoch und verknüpfen ihren Katalog mit dem TikTok Konto. Die Bestellverwaltung, Auslieferung und das Retourenmanagement laufen über ein zentrales Backend. Optional bietet TikTok mit „Fulfilled by TikTok“ (FBT) einen eigenen Logistikservice an, der Lagerung, Versand und Retouren übernimmt.

Welche Fehler vermeiden erfolgreiche TikTok Händler?

Fünf typische Fehler auf TikTok Commerce, die sich wie Dominosteine auswirken. Am letzten steht ein Stoppschild.

Fehler 1: TikTok wie einen klassischen Onlineshop behandeln

Wer Produktfotos aus dem eigenen Webshop auf TikTok hochlädt und wartet, wird keine Verkäufe erzielen. TikTok Commerce lebt von Bewegtbild und Authentizität. Erfolgreiche Händler produzieren kurze Videos, die unterhalten und erst im zweiten Moment verkaufen.

Fehler 2: Livestreams nur sporadisch senden

Der TikTok Algorithmus belohnt Regelmäßigkeit. Händler, die nur einmal im Monat live gehen, bauen keine Reichweite auf. Experten empfehlen mindestens zwei bis drei Livestreams pro Woche, um vom Algorithmus ausgespielt zu werden.

Fehler 3: Die Zielgruppe falsch einschätzen

Viele Unternehmen glauben, nur Teenager erreichen zu können. Die Daten belegen das Gegenteil: Die kaufkräftigste Gruppe auf TikTok Shop sind die über 46 Jährigen. Händler, die ihren Content ausschließlich auf die Gen Z zuschneiden, verschenken Umsatzpotenzial.

Fehler 4: Rechtliche Pflichten ignorieren

Fehlendes Impressum, keine Widerrufsbelehrung, unvollständige Produktkennzeichnung: Rechtliche Versäumnisse auf TikTok Shop werden genauso abgemahnt wie in jedem anderen Onlineshop. Die Plattform schützt nicht vor dem deutschen Verbraucherrecht.

Fehler 5: Ohne Strategie auf Trends aufspringen

TikTok Commerce belohnt Authentizität, bestraft aber Planlosigkeit. Händler brauchen einen klaren Contentplan, definierte Zielgruppen und messbare KPIs. Spontane Videos funktionieren nur innerhalb einer übergeordneten Strategie.

QUIZ

Wissenstest TikTok Commerce: Wie gut kennen Sie den neuen Vertriebskanal? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Was beschreibt der Begriff „Discovery Commerce“? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Discovery Commerce dreht das klassische Suchprinzip um: Produkte werden nicht aktiv gesucht, sondern vom TikTok Algorithmus in den Feed eingespielt. Die Kaufentscheidung entsteht durch Entdeckung im Moment der Begeisterung. A Gezielte Produktsuche über eine Suchleiste innerhalb der App B Produkte werden im Feed entdeckt, statt aktiv gesucht C Handel über externe Marktplätze mit Weiterleitung 2 Wie hoch ist die TikTok Shop Provision in Deutschland seit Januar 2026? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Seit dem 8. Januar 2026 beträgt die Verkaufsprovision in allen EU Märkten pauschal 9 % pro Transaktion. Ursprünglich lag sie bei 5 %, wurde dann im Rahmen der Monetarisierungsstrategie angehoben. A 5 % pro Transaktion B 15 % pro Transaktion C 9 % pro Transaktion 3 Welche Altersgruppe macht den größten Umsatzanteil bei TikTok Shop in Deutschland aus? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Laut dem E-Commerce Institut Köln entfallen 37 % des TikTok Shop Umsatzes auf die Altersgruppe zwischen 46 und 66 Jahren. Die Generation X übertrifft damit sogar den Umsatzanteil der Gen Z. A 18 bis 25 Jahre (Generation Z) B 26 bis 45 Jahre (Millennials) C 46 bis 66 Jahre (Generation X) 4 Welche Conversion Raten erreicht Live Shopping im Vergleich zu klassischen Produktseiten? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Live Shopping erzielt laut dem E-Commerce Institut Köln Conversion Raten zwischen 9 und 30 %. Klassische Produktseiten erreichen lediglich 2 bis 3 %. Die Echtzeitinteraktion schafft Dringlichkeit und Vertrauen. A 9 bis 30 % (klassisch: 2 bis 3 %) B 4 bis 6 % (klassisch: 1 bis 2 %) C 50 bis 70 % (klassisch: 10 bis 15 %) 5 Ab wann wird der Widerrufsbutton für Onlineshops in Deutschland Pflicht? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Ab dem 19. Juni 2026 müssen nahezu alle B2C Onlineshops eine digitale Widerrufsfunktion bereitstellen. Die Regelung basiert auf der EU Richtlinie 2023/2673 und betrifft auch Händler auf Marktplätzen wie TikTok Shop. A 1. Januar 2026 B 19. Juni 2026 C 1. Januar 2027

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu TikTok Commerce

Von Affiliate Marketing bis Widerrufsbutton: 14 Fachbegriffe, die Sie für den Einstieg in TikTok Commerce kennen sollten.

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing beschreibt ein Provisionsmodell, bei dem Creator oder Partner Produkte bewerben und pro vermitteltem Verkauf eine Provision erhalten. Auf TikTok Shop läuft dieses Modell über den integrierten TikTok Creator Marketplace.

Conversion Rate

Die Conversion Rate gibt an, welcher Prozentsatz der Besucher tatsächlich kauft. Im klassischen E-Commerce liegt sie bei 2 bis 3 %, bei TikTok Live Shopping erreicht sie Werte zwischen 9 und 30 %.

Creator Economy

Die Creator Economy bezeichnet das wirtschaftliche Ökosystem rund um Content Ersteller, die durch Werbung, Sponsoring und Affiliate Provisionen Einkommen generieren. Sie bildet das Fundament für TikTok Commerce.

Discovery Commerce

Discovery Commerce ist das Gegenteil von suchbasiertem Handel. Produkte werden nicht aktiv gesucht, sondern vom Algorithmus in den Feed eingespielt. Die Kaufentscheidung entsteht durch Entdeckung, nicht durch Recherche.

DSGVO

Die Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten in der EU. Für TikTok Commerce relevant: Einwilligungsmechanismen für Tracking Pixel und die Datenschutzerklärung.

Fulfilled by TikTok (FBT)

Fulfilled by TikTok ist ein optionaler Logistikservice, bei dem TikTok Lagerung, Versand und Retouren für Händler übernimmt. Vergleichbar mit Amazons FBA Modell.

Der In-App-Checkout ermöglicht den gesamten Kaufprozess innerhalb der TikTok App. Nutzer verlassen die Plattform zu keinem Zeitpunkt, was Kaufabbrüche reduziert.

Live Shopping

Live Shopping kombiniert Livestreaming mit direktem Produktverkauf. Zuschauer sehen Produkte in Echtzeit, stellen Fragen und kaufen per Tap auf den eingeblendeten Link.

Product Showcase

Der Product Showcase ist ein eigenständiger Shop Tab im TikTok Profil eines Händlers. Nutzer stöbern dort durch das gesamte Sortiment, ähnlich einem klassischen Onlineshop Katalog.

Seller Center

Das Seller Center (seller.tiktok.com) ist das zentrale Backend für TikTok Händler. Hier verwalten sie Produkte, Bestellungen, Retouren, Finanzen und die Zusammenarbeit mit Creatorn.

Shoppable Video

Ein Shoppable Video ist ein reguläres TikTok Video, in dem Produkte per Tag markiert sind. Nutzer tippen auf das Tag und gelangen direkt zur Produktseite innerhalb der App.

Social Commerce

Social Commerce bezeichnet den Verkauf von Produkten direkt über soziale Medien. Im Gegensatz zu Social Media Marketing, das Nutzer auf externe Shops leitet, findet die Transaktion auf der Plattform selbst statt.

UGC (User Generated Content)

UGC sind Inhalte, die von Nutzern oder beauftragten Creatorn statt vom Unternehmen selbst erstellt werden. Auf TikTok Commerce gilt UGC als authentischer und erzielt höhere Conversion Raten als markeneigener Content.

Widerrufsbutton

Der Widerrufsbutton ist eine ab dem 19. Juni 2026 gesetzlich vorgeschriebene digitale Widerrufsfunktion auf Onlineshops. Sie ermöglicht Verbrauchern, Verträge genauso einfach zu widerrufen, wie sie abgeschlossen wurden.

FAQ: Was ist TikTok Commerce?

Die sechs häufigsten Fragen zu TikTok Commerce in Deutschland, kompakt beantwortet.

Was ist TikTok Commerce und wie funktioniert es? TikTok Commerce bezeichnet den Verkauf von Produkten direkt innerhalb der TikTok App. Händler verkaufen über drei Formate: Live Shopping (Echtzeitpräsentation), Shoppable Videos (Produkt-Tags in Videos) und den Product Showcase (Shop-Tab im Profil). Der gesamte Kaufprozess findet innerhalb der App statt, ohne dass Nutzer auf eine externe Seite wechseln. Welche Kosten fallen für TikTok Commerce an? Die Registrierung im TikTok Seller Center ist kostenlos. Pro Transaktion erhebt TikTok eine Verkaufsprovision von 9 %. Zusätzliche Kosten können durch bezahlte Anzeigen, Zusammenarbeit mit Creatorn oder die Nutzung des FBT Logistikservices entstehen. Welche Zielgruppen erreicht TikTok Commerce in Deutschland? TikTok Commerce erreicht in Deutschland eine breite Altersgruppe. 37 % des Umsatzes entfallen auf die 46- bis 66-Jährigen, womit die Generation X den größten Umsatzanteil stellt. Insgesamt nutzen 27 Millionen Menschen TikTok monatlich in Deutschland. Welche rechtlichen Voraussetzungen gelten für TikTok Commerce in Deutschland? Für TikTok Commerce gelten dieselben Regeln wie für jeden Onlineshop: Impressumspflicht, Widerrufsrecht (14 Tage), DSGVO-konforme Datenschutzerklärung und produktspezifische Kennzeichnungspflichten. Ab dem 19. Juni 2026 kommt die Pflicht zum Widerrufsbutton hinzu. Lohnt sich TikTok Commerce für kleine und mittlere Unternehmen? TikTok Commerce eignet sich besonders für KMU mit visuell ansprechenden Produkten und der Bereitschaft, regelmäßig Content zu produzieren. Der Einstieg ist kostenlos, die Provision von 9 % liegt im Mittelfeld der Marktplatzgebühren. Was unterscheidet TikTok Commerce von Instagram Shopping und Facebook Shops? TikTok Commerce basiert auf Discovery Commerce: Produkte werden vom Algorithmus in den Feed eingespielt, statt aktiv gesucht zu werden. Instagram und Facebook setzen stärker auf kuratierte Kataloge und Anzeigen. TikTok erzielt dabei deutlich höhere Conversion Raten bei Live Shopping.

Quellen

NIM (Nürnberg Institut für Marktentscheidungen) | Social Media Shopping in Deutschland | https://www.nim.org/studien/detail/social-media-shopping-in-deutschland | besucht am 13.04.2026

E-Commerce Institut Köln | Social Commerce Trends 2026 | https://ecommerceinstitut.de/tiktok-shop-deutschland-2026/ | besucht am 13.04.2026

Verbraucherzentrale | Widerrufsbutton ab Juni 2026 | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/widerrufsbutton-ab-juni-2026-onlinevertraege-einfacher-widerrufen-118449 | besucht am 13.04.2026

Shopify Deutschland | TikTok Statistiken 2026 | https://www.shopify.com/de/blog/tiktok-statistiken | besucht am 13.04.2026

Textilwirtschaft | Agenda 2026: TikTok Shop Livestreams | https://www.textilwirtschaft.de/business/news/agenda-2026-wie-tiktok-shop-deutschland-2026-seine-livestreams-verdreifachen-will-253502 | besucht am 13.04.2026