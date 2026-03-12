Dropshipping mit Amazon: Lohnt sich das 2026 noch?

Kurz gesagt: Für die meisten nicht. Aber mit realistischen Margen und den richtigen Modellen ist trotzdem etwas zu holen.

Amazon Dropshipping klingt nach dem perfekten Einstieg ins E-Commerce. Kein Lager, kein Kapitalrisiko, sofortiger Zugang zu Millionen Kunden. Die Realität für die meisten Einsteiger sieht deutlich nüchterner aus. Woran das liegt, welche Modelle 2026 noch tragen und wann professionelle Unterstützung mehr bringt als monatelanges Ausprobieren, zeigt dieser Artikel.

Das Wichtigste in Kürze

Amazon erlaubt Dropshipping, setzt aber strikte Bedingungen: Der Verkäufer muss als Absender auf allen Paketen erscheinen, nicht der Lieferant

Die Margen im klassischen Dropshipping liegen bei 5–15 % brutto. Amazon-Provisionen und Werbekosten können das Ergebnis schnell ins Negative drehen

Private Label und Amazon FBA bieten bessere Margen, erfordern aber Vorabinvestition und Marktstrategie

Eine spezialisierte Amazon Agentur kann den Einstieg erheblich beschleunigen, lohnt sich aber erst ab einem belastbaren Umsatzpotenzial

Wie funktioniert Dropshipping auf Amazon überhaupt?

Beim Dropshipping verkaufen Sie Produkte, die Sie selbst nie auf Lager haben. Ein Kunde kauft bei Ihnen. Der Auftrag geht direkt an Ihren Lieferanten, der das Paket im Namen Ihres Shops versendet. Sie verdienen die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis.

Klingt simpel. Auf Amazon wird dieses Modell schnell komplex.

So funktioniert es Amazon Dropshipping: Der Ablauf Vom Bestellklick bis zur Haustür – ohne eigenes Lager, ohne eigene Ware. 1 Kunde bestellt online 85 € zahlt der Kunde Details ▾ Der Kunde legt ein Produkt in den Warenkorb und bestellt – wie in jedem anderen Online-Shop. Er weiß in der Regel nicht, dass die Ware direkt vom Lieferanten kommt. 2 Händler leitet weiter 0 € Lagerkosten Details ▾ Der Dropshipping-Händler besitzt keine Ware. Er leitet die Bestellung an den Lieferanten weiter und verdient die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. 3 Lieferant versendet direkt ~30 € zahlt der Händler Details ▾ Der Großhändler – häufig in China – verpackt und versendet die Ware direkt an die Kundenadresse. Der Händler sieht das Paket nie. 4 Kunde erhält die Ware 2–6 Wochen Lieferzeit (China) Details ▾ Das Paket kommt direkt vom Lieferanten. Lange Lieferzeiten und fehlende inländische Rückgabemöglichkeit sind typische Risiken für Verbraucher. Der entscheidende Vorteil Beim Amazon Dropshipping kauft der Händler die Ware erst, wenn sie bereits verkauft ist. Das eliminiert das Lagerrisiko – verlagert aber das Qualitäts- und Lieferzeitrisiko vollständig auf den Lieferanten.

Amazon erlaubt Dropshipping grundsätzlich, knüpft daran aber klare Bedingungen: Alle Pakete müssen Sie als Verkäufer ausweisen, nicht den Großhändler. Lieferantenpapiere, Rechnungen oder Verpackungen, die auf Dritte hinweisen, sind ausdrücklich verboten. Verstöße führen zur Account-Einschränkung oder dauerhaften Sperrung.

Der Händler steht zwischen Lieferant und Endkunde, ohne Ware je zu berühren.



Das klingt nach einer Kleinigkeit. In der Praxis ist es die größte Hürde für Dropshipping-Modelle, die auf chinesische Lieferanten über Plattformen wie AliExpress setzen. Dort erscheint der Lieferant standardmäßig als Absender.

Amazon FBA vs Dropshipping – Was ist als Anfänger besser?

Watch this video on YouTube Oliver Pilch vergleicht Amazon FBA und Amazon Dropshipping aus der Einsteiger-Perspektive und erklärt, warum das risikoärmere Modell zuerst kommen sollte. Praxisnah und ohne Beschönigung.

Welche Dropshipping-Modelle auf Amazon 2026 noch tragen?

Nicht alle Dropshipping-Varianten sind gleich riskant. Drei Modelle haben sich als realistisch erwiesen.

Das Wholesale-Modell mit inländischem Großhändler

Sie arbeiten mit einem deutschen oder europäischen Großhändler zusammen, der Pakete in Ihrem Namen verschickt. Das ist zulässig, setzt aber einen Vertrag voraus, der die Amazon-Bedingungen explizit abbildet. Viele Großhändler in Deutschland bieten diesen Service noch nicht standardmäßig an. Mit etwas Geduld bei der Suche finden Sie jedoch geeignete Partner.

Retail Arbitrage als Einstiegspunkt

Sie kaufen Produkte günstig im stationären Handel oder bei Online-Händlern und verkaufen sie teurer auf Amazon weiter. Technisch kein reines Dropshipping, in der wirtschaftlichen Logik aber ähnlich. Der Vorteil liegt in der Kontrolle: Verpackung und Absender liegen komplett bei Ihnen. Der Nachteil: Skalierung ist mühsam und zeitintensiv.

Private Label mit Dropshipping als Validierungsphase

Sie lassen Produkte unter Ihrer eigenen Marke produzieren, nutzen Dropshipping anfangs zur Marktvalidierung und wechseln dann zu Amazon FBA. Das ist das Modell mit dem größten Wachstumspotenzial. Der Einstieg erfordert aber Zeit, Kapital und ein klares Produktkonzept.

Modell Bruttomarge Startschwelle Amazon-Risiko AliExpress-Dropshipping 5–10 % Niedrig Hoch Wholesale Dropshipping 10–20 % Mittel Mittel Private Label 20–45 % Hoch Niedrig

Was die Zahlen wirklich sagen

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Sie verkaufen ein Produkt für 29,99 Euro. Ihr Einkaufspreis beim Großhändler liegt bei 18 Euro. Die Bruttomarge wäre damit 11,99 Euro.

Davon gehen ab:

Amazon-Provision (ca. 15 %): 4,50 Euro

FBA-Gebühren oder Versandkosten: 4,00 Euro

Es blieben rechnerisch rund 3,49 Euro pro Verkauf übrig. Ohne Werbeausgaben für Amazon PPC, ohne Retouren, ohne Kontogebühren. Bei einer Conversion-Rate von 10 % auf 1.000 Klicks wären das 100 Verkäufe mal 3,49 Euro. Die 1.000 Klicks kosten bei einem durchschnittlichen CPC von 0,60 Euro bereits 600 Euro Werbebudget. Das Ergebnis wäre rechnerisch negativ.

Das Szenario ist vereinfacht. Aber es zeigt, warum viele Dropshipping-Einsteiger auf Amazon nach wenigen Monaten aufhören.

Amazon ist kein Marktplatz, auf dem niedrige Einstiegshürden dauerhaft niedrige Kosten bedeuten. Ohne Marge zahlt man Lehrgeld. Amazon kassiert das.“ Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wann macht eine Amazon Agentur wirklich Sinn?

Für Unternehmen mit einem realistischen Umsatzpotenzial ab fünfstelligen Monatsumsätzen kann externe Expertise den entscheidenden Unterschied machen. Eine spezialisierte Amazon Agentur übernimmt dabei deutlich mehr als nur die Produktlistung.

Typische Leistungen im Überblick:

Keyword-Recherche und Listing-Optimierung für organische Sichtbarkeit in der Amazon-Suche

und Listing-Optimierung für organische Sichtbarkeit in der Amazon-Suche Amazon PPC-Kampagnensteuerung mit laufender Bid-Anpassung und Negativkeyword-Pflege

A+ Content und Brand-Story-Erstellung im Rahmen des Amazon Brand Registry-Programms

Monitoring von Bewertungen, Retourenquoten und Account-Health-Kennzahlen

Der entscheidende Vorteil liegt nicht in einzelnen Maßnahmen, sondern im systemischen Ansatz. Eine erfahrene Agentur hat Vergleichsdaten aus hunderten Kampagnen und erkennt Optimierungspotenziale, die einem Einsteiger schlicht verborgen bleiben.

Für Händler, die gerade starten und monatliche Umsätze im dreistelligen Bereich testen, lohnt sich das Agenturmodell strukturell noch nicht. Der Break-even für Agenturkosten liegt in der Regel erst dann, sobald das eigene Werbebudget auf Amazon 2.000 Euro im Monat überschreitet.

Die 9 häufigsten Fehler, die Seller bei ihren Amazon Ads machen! – Amazon PPC Tutorial Deutsch

Watch this video on YouTube Tom Pausse zeigt die neun häufigsten Fehler bei Amazon PPC-Kampagnen und erklärt, welche Standardeinstellungen Amazon bewusst zu Ungunsten der Händler setzt. Wer Amazon Dropshipping mit bezahlter Reichweite kombinieren möchte, sollte dieses Video vor dem ersten Klick gesehen haben.

Die häufigsten Fehler beim Amazon Dropshipping

Ein falscher Absender auf dem Lieferschein kann zur sofortigen Amazon-Account-Sperrung führen.

Lieferanten ohne Fulfillment-Vereinbarung starten

Viele Einsteiger beginnen mit einem Lieferanten, ohne schriftlich zu klären, wie Pakete beschriftet werden. Taucht der Lieferantenname auf der Versandmarke auf, kann Amazon den Account dauerhaft sperren. Ein schriftlicher Vertrag, der die Absenderregelung fixiert, ist keine Kür, sondern Pflicht.

Margen unterschätzen von Anfang an

Ein Produkt mit 8 % Bruttomarge auf Amazon zu listen bedeutet: kein Puffer für Retouren, keine Reserve für Werbekosten, keine Reaktionsmöglichkeit auf Preiskämpfe. Retouren allein können bei günstigen Produkten 5–10 % des Umsatzes ausmachen. Ohne Mindestmarge von 25 % brutto lässt sich ein Amazon-Geschäft mittelfristig nicht tragen.

Fehlende Differenzierung im Listing

Hundert andere Händler verkaufen dasselbe Produkt zum günstigsten Preis. Der günstigste Preis gewinnt die Buy Box. Ohne Differenzierung über Bewertungen, Listing-Qualität oder eine eigene Marke steckt man in einem Preiskampf, den man strukturell nicht gewinnen kann. Differenzierung ist kein Nice-to-have.

Account-Health nicht aktiv monitoren

Amazon bewertet Verkäufer laufend nach Lieferzeiten, Retourenquoten und Kundenbeschwerden. Bleiben diese Kennzahlen unbeobachtet, verliert man schrittweise organische Reichweite. Bis der Algorithmus die Sichtbarkeit spürbar einschränkt, sind oft bereits Wochen vergangen.

Onlinehandel: Probleme durch Dropshipping häufen sich

Watch this video on YouTube Die Tagesschau beleuchtet die Schattenseiten des Dropshipping aus Verbraucherperspektive: versteckte Lieferketten, Rücksendungen nach China und irreführende Shop-Designs. Diese Risiken sollten Einsteiger im Amazon Dropshipping kennen, bevor das eigene Angebot live geht.

Was 2026 wirklich zählt: Marke statt Produkt

Der langfristig stabile Weg auf Amazon führt über Eigenmarken. Private-Label-Produkte mit eigenem Branding, eigenen Listings und klarer Markenstrategie sind deutlich schwerer kopierbar als generische Dropshipping-Artikel ohne Alleinstellungsmerkmal.

Das erfordert mehr Vorabinvestition: Produktentwicklung, Mindestbestellmengen beim Hersteller, Zertifizierungen für den EU-Markt. Dafür sind Marge und Planbarkeit grundlegend besser.

Dropshipping als Einstieg zu nutzen, um Produkte und Märkte zu testen, ist strategisch klug. Als dauerhaftes Geschäftsmodell auf Amazon betrieben, baut es auf einem strukturell schwachen Fundament.

Lesetipps

Glossar: 13 wichtige Fachbegriffe zu Amazon und Dropshipping

ASIN

ASIN steht für Amazon Standard Identification Number. Jedes auf Amazon gelistete Produkt erhält eine eindeutige zehnstellige Kennung. Für Dropshipping-Händler ist die ASIN relevant, weil mehrere Verkäufer dasselbe Produkt über eine einzige ASIN anbieten können. Das führt direkt zu Preiswettbewerb.

A+ Content

A+ Content (früher Enhanced Brand Content) bezeichnet erweitertes Produktlisting-Material für Markeninhaber auf Amazon. Dazu gehören Bildmodule, Vergleichstabellen und Markenbeschreibungen unterhalb der Produktbeschreibung. A+ Content steigert nachweislich die Conversion-Rate und ist exklusiv Händlern mit Brand-Registry-Zulassung vorbehalten.

Account Health

Account Health ist das Amazon-Dashboard, das die Verkäuferperformance in Echtzeit abbildet. Es umfasst Kennzahlen wie Retourenquote, Late-Shipment-Rate und Kundennachrichtenantwortzeit. Rutscht ein Händler unter definierte Schwellenwerte, folgen Einschränkungen bis zur Account-Sperrung.

Amazon FBA

Amazon FBA steht für Fulfillment by Amazon. Der Händler sendet seine Waren vorab in ein Amazon-Lager. Amazon übernimmt Versand, Retouren und Kundenservice. Für Dropshipping-Händler, die auf ein skalierbares Modell umstellen wollen, ist FBA oft der nächste logische Schritt nach der Validierungsphase.

Buy Box

Die Buy Box ist das prominente Kauffeld auf jeder Amazon-Produktseite. Bieten mehrere Händler dasselbe Produkt an, entscheidet ein Algorithmus, wer die Buy Box erhält. Faktoren sind Preis, Lieferzeit, Verkäuferbewertung und Fulfillment-Methode. Rund 80 % aller Amazon-Käufe gehen über die Buy Box.

Conversion Rate

Die Conversion Rate beschreibt das Verhältnis von Besuchern einer Produktseite zu tatsächlichen Käufern. Eine typische Amazon-Conversion-Rate liegt zwischen 10 und 15 %. Für PPC-Kampagnen ist sie die entscheidende Variable bei der Berechnung der Werberentabilität.

Dropshipping

Dropshipping ist ein Fulfillment-Modell, bei dem der Händler keine Waren auf Lager hält. Bestellungen werden direkt vom Lieferanten an den Endkunden versandt. Der Händler trägt das Vermarktungsrisiko, der Lieferant das Lager- und Versandrisiko. Auf Amazon unterliegt das Modell zusätzlichen Absenderregeln.

Listing-Optimierung bezeichnet alle Maßnahmen zur Verbesserung von Titel, Bullet Points, Produktbeschreibung und Bildern einer Amazon-Produktseite. Ziel ist eine bessere organische Platzierung im Amazon-Suchalgorithmus sowie eine höhere Conversion Rate. Keyword-Dichte, Backend-Keywords und Bild-Compliance spielen dabei eine Rolle.

MOQ

MOQ steht für Minimum Order Quantity, also die Mindestbestellmenge eines Lieferanten. Relevant wird MOQ beim Wechsel vom Dropshipping zu einem Private-Label-Modell. Viele Hersteller in China setzen MOQs zwischen 200 und 1.000 Einheiten an.

PPC (Amazon PPC)

Amazon PPC steht für Pay-per-Click-Werbung innerhalb von Amazon. Händler bieten auf Suchbegriffe und zahlen nur, sobald ein Nutzer auf die Anzeige klickt. Kampagnentypen sind Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display. PPC ist für die meisten Amazon-Händler unverzichtbar, um neue Produkte sichtbar zu machen.

Private Label

Private Label bezeichnet Produkte, die unter der eigenen Marke eines Händlers verkauft werden, aber von einem externen Hersteller produziert werden. Das Modell bietet höhere Margen und bessere Differenzierung als der Wiederverkauf von Fremdmarken. Die Einstiegshürden sind höher, die Skalierbarkeit jedoch deutlich besser.

Retail Arbitrage

Retail Arbitrage beschreibt den Kauf von Produkten zu niedrigen Preisen im stationären Handel oder bei Online-Händlern mit dem Ziel, sie teurer auf Amazon weiterzuverkaufen. Das Modell ist einsteigerfreundlich, aber kaum skalierbar und für nachhaltiges Wachstum ungeeignet.

Wholesale

Wholesale bezeichnet den Kauf von Waren direkt vom Großhändler oder Hersteller zu Großhandelskonditionen für den Weiterverkauf. Im Amazon-Kontext erlaubt das Wholesale-Modell höhere Margen als der Einkauf über Einzelhandelsquellen. Als Dropshipping-Variante setzt es eine klare vertragliche Absenderregelung mit dem Großhändler voraus.

Häufige Fragen zu Dropshipping und Amazon

Ist Dropshipping auf Amazon legal? Ja, Amazon erlaubt Dropshipping ausdrücklich. Bedingung ist, dass der Verkäufer als Absender auf allen Paketen, Rechnungen und Lieferscheinen erscheint. Der eigentliche Lieferant darf für den Endkunden nicht sichtbar sein. Verstöße führen zur Account-Einschränkung oder dauerhaften Sperrung. Welche Marge brauche ich mindestens für Amazon Dropshipping? Als Faustregel gilt eine Bruttomarge von mindestens 25 %, bevor Amazon-Provisionen und Werbekosten abgezogen werden. Amazon berechnet je nach Kategorie 8–15 % Provision. Hinzu kommen FBA-Gebühren oder Versandkosten sowie PPC-Budget. Mit weniger als 25 % Bruttomarge arbeitet man strukturell auf Verlust. Was ist der Unterschied zwischen Amazon FBA und Dropshipping? Bei Amazon FBA kaufen Sie Ware vorab und lagern sie in einem Amazon-Fulfillment-Center. Amazon übernimmt Versand und Retouren. Beim Dropshipping kaufen Sie keine Ware, sondern leiten Bestellungen direkt an einen Lieferanten weiter, der in Ihrem Namen versendet. FBA bietet bessere Lieferzeiten und mehr Kontrolle, erfordert aber Vorabkapital. Ab welchem Umsatz lohnt sich eine Amazon Agentur? Eine spezialisierte Amazon Agentur lohnt sich in der Regel ab einem monatlichen Werbebudget von mindestens 2.000 Euro oder einem monatlichen Umsatz im niedrigen fünfstelligen Bereich. Darunter übersteigen die Agenturkosten häufig den realisierbaren Mehrwert. Für Einsteiger sind Self-Service-Tools und Schulungen der sinnvollere erste Schritt. Kann ich Dropshipping und Private Label kombinieren? Ja, das ist sogar eine empfehlenswerte Strategie. Viele erfolgreiche Amazon-Händler nutzen Dropshipping zunächst zur Marktvalidierung. Verkauft sich ein Produkt gut, wechseln sie auf eine eigene Marke mit Eigenproduktion. So lässt sich das Kapitalrisiko in der Anfangsphase minimieren und gleichzeitig eine skalierbare Markenstruktur aufbauen. Wie wichtig ist die Buy Box für Dropshipping-Händler? Sehr wichtig. Rund 80 % aller Amazon-Käufe laufen über die Buy Box. Bieten mehrere Händler dasselbe Produkt an, entscheidet Amazon anhand von Preis, Lieferzeit und Verkäufer-Performance, wer sie erhält. Für Dropshipping-Händler ohne eigene Marke oder ohne exklusives Produkt bedeutet das dauerhaften Preisdruck.

Quellen

Amazon Seller Central – Amazon Dropshipping-Richtlinien – https://sellercentral.amazon.de/help/hub/reference/G201808410 – besucht am 10.03.2026

Statista – Marktanteile E-Commerce-Marktplätze Deutschland 2024 – https://www.statista.com/topics/3994/amazon-in-germany/ – besucht am 10.03.2026

Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) – E-Commerce in Deutschland 2025 – https://www.bevh.org – besucht am 10.03.2026

Jungle Scout – State of the Amazon Seller Report 2025 – https://www.junglescout.com/amazon-seller-report/ – besucht am 10.03.2026