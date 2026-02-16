Warum klebt Temu so gut? Weil es uns austrickst.

Die Shopping-App auf Ihrem Smartphone hat einen Haken. Und damit meinen wir nicht das Glücksrad.

Das Wichtigste in Kürze

Temu nutzt 22 Minuten Ihrer täglichen Zeit und manipuliert dabei systematisch Ihre Kaufentscheidungen durch psychologische Designtricks

Die EU-Verbraucherzentrale hat gegen die Plattform Beschwerde eingereicht, der deutsche Handelsverband geht seit 2025 juristisch vor

Für Ihr eigenes E-Commerce-Projekt können Sie einzelne Gamification-Elemente ethisch adaptieren, während Sie manipulative Dark Patterns konsequent vermeiden

60 Prozent der Kunden kaufen innerhalb von 24 Stunden aufgrund von FOMO-Marketing. Das Wissen darum schützt Sie vor Fehlentscheidungen

Die durchschnittliche Temu-Nutzerin verbringt 22 Minuten täglich in der App. Doppelt so viel wie auf Amazon.

Was macht Marktplatz-Apps wie Temu eigentlich so „klebrig“?

Kennen Sie das? Sie öffnen eine App, um schnell ein Paar Socken zu bestellen. 38 Minuten später haben Sie kein einziges Paar Socken gekauft, dafür aber einem virtuellen Fisch digitales Futter versprochen, drei Freunde mit Einladungslinks belästigt und ein Glücksrad gedreht. Willkommen in der Welt der Sticky UX, dem Design-Konzept, das Nutzer nicht mehr loslässt.

Die chinesische Shopping-Plattform Temu hat diese Kunst perfektioniert. Mit knapp 20 Millionen monatlichen Nutzern allein in Deutschland und über 115 Millionen in ganz Europa ist die App nicht nur erfolgreich. Sie ist zum Lehrbuchbeispiel geworden, wie digitale Produkte Menschen fesseln können. Eine Analyse von E-Commerce Germany News zeigt: Nutzer verbringen durchschnittlich 22 Minuten täglich auf Temu, doppelt so viel wie auf Amazon.

Die Frage ist nicht, ob solche Mechanismen funktionieren. Die Frage ist: Was davon ist cleveres Marketing und was ist psychologische Manipulation?

Lesetipps:

Welche psychologischen Tricks stecken hinter der Suchtschleife?

Jeder Scroll auf einer gut optimierten Shopping-App ist ein kalkulierter Eingriff in Ihr Belohnungssystem. Der Neurotransmitter Dopamin wird nicht erst beim Erhalt einer Belohnung ausgeschüttet. Er fließt bereits bei der Erwartung einer Belohnung. Das erklärt, warum das Drehen eines Glücksrads so befriedigend wirkt, selbst wenn am Ende nur ein 3-Prozent-Gutschein herausspringt.

Jeder Klick auf „Jetzt kaufen“ löst einen Dopaminschub aus. Die App weiß das. Sie auch?

Einzelhandelsanalyst Neil Saunders bringt es auf den Punkt: Plattformen wie Temu seien „so süchtig machend wie Zucker“. Die Kombination aus extrem niedrigen Preisen und dem ständigen Dopaminschub bringe Käufer immer wieder zurück.

Die Dopamin-Schleife im Detail

Die Mechanik funktioniert über vier Komponenten. Zunächst kommt der Reiz, etwa ein Pop-up mit der Nachricht „Nur noch 3 verfügbar“. Dann folgt die Antizipation, das aufkommende Gefühl, etwas verpassen zu können. Darauf die Handlung wie ein Klick auf „In den Warenkorb“. Und schließlich die Belohnung in Form einer Animation oder eines weiteren Rabatt-Hinweises.

Die Dopamin-Schleife im E-Commerce Wie Shopping-Apps Ihr Belohnungssystem kapern Dopamin Schritt 1 Reiz „Nur noch 3 verfügbar!“ Schritt 2 Antizipation FOMO setzt ein Schritt 3 Handlung Klick auf „Kaufen“ Schritt 4 Belohnung Animation + neuer Rabatt 22 Min verbringen Nutzer täglich auf Temu 60% kaufen binnen 24h wegen FOMO 2× so lang wie auf Amazon „Temu ist so süchtig machend wie Zucker. Die Erfahrung gibt den Käufern einen Dopaminschub, der sie immer wieder zurückkommen lässt.“ Neil Saunders, Einzelhandelsanalyst

Diese Schleife wiederholt sich dutzende Male pro Sitzung. Unvorhersehbarkeit verstärkt den Effekt zusätzlich. Robert Sapolsky beschreibt in seinem Buch „Behave", wie der Dopaminspiegel sogar dann ansteigen kann, wenn eine Belohnung nur in der Hälfte der Fälle gewährt wird. Das Ungewisse macht süchtig.

FOMO als Kaufbeschleuniger

Die Angst, etwas zu verpassen, ist kein Modewort aus der Marketingabteilung. Sie ist ein neurologisch messbarer Zustand. 60 Prozent der Kunden kaufen innerhalb von 24 Stunden aufgrund von FOMO-Marketing. Bei Millennials liegt diese Quote sogar noch höher.

Countdown-Timer, Lagerbestandsanzeigen wie „Fast ausverkauft" und Hinweise wie „47 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an" aktivieren dieselben Hirnareale wie echte Knappheitssituationen. Ihr Gehirn unterscheidet nicht zwischen einem tatsächlich knappen Gut und einer künstlich erzeugten Verknappung auf einem Bildschirm.

Welche konkreten Dark Patterns setzen Temu und Co. ein?

Das digitale Labyrinth: Leicht hinein, schwer wieder heraus. So funktionieren Dark Patterns.

Die EU definiert Dark Patterns als Designpraktiken, die Nutzer täuschen oder manipulieren, um Entscheidungen zu treffen, die sie bei voller Informiertheit nicht treffen würden. Eine Untersuchung des Verbraucherzentrale Bundesverbands vom Januar 2025 zeigt: Alle 18 untersuchten Plattformen, darunter Amazon, TikTok und Temu, verwenden trotz eines bestehenden Verbots im Digital Services Act weiterhin manipulative Designs.

Dark Patterns erkennen und vermeiden Die häufigsten Manipulationstricks in Shopping-Apps 110 von 162 Produkten bei Temu und Shein erfüllten laut Stiftung Warentest (2025) nicht die EU-Sicherheitsstandards. Manipulatives Design ist nur ein Teil des Problems. Fake-Dringlichkeit Urgency Scam Countdown-Timer, die nach Ablauf einfach neu starten. Die künstliche Verknappung existiert nur auf dem Bildschirm. Typisch: „Angebot endet in 02:34:17" Künstliche Knappheit Scarcity Illusion Lagerbestandsanzeigen bei Millionen von Artikeln. Die Knappheit ist programmiert, nicht real. Typisch: „Nur noch 2 auf Lager!" Zwangs-Gamification Forced Play Glücksräder, virtuelle Haustiere und Minispiele blockieren den eigentlichen Kaufprozess und kosten Zeit. Typisch: „Drehe das Rad für deinen Bonus!" Fake Social Proof Herd Manipulation Erfundene Echtzeit-Statistiken über andere Käufer erzeugen künstlichen Gruppendruck. Typisch: „47 sehen sich das gerade an" Irreführende Rabatte Price Anchoring Durchgestrichene Fantasiepreise suggerieren Ersparnisse, die nie existierten. Typisch: „Statt 89€ nur 12,99€ (-85%)" Roach Motel Exit Trap Anmeldung in Sekunden, Kontolöschung über verschachtelte Menüs und Bestätigungsschleifen. Typisch: „Konto löschen" unter 5 Menüebenen versteckt Vermeiden Sie ✗ Fake-Timer ohne echtes Ablaufdatum

Fake-Timer ohne echtes Ablaufdatum ✗ Erfundene Lagerbestände

Erfundene Lagerbestände ✗ Versteckte Versandkosten

Versteckte Versandkosten ✗ Komplizierte Abmeldeprozesse Setzen Sie auf ✓ Echte, zeitlich begrenzte Aktionen

Echte, zeitlich begrenzte Aktionen ✓ Transparente Preisgestaltung

Transparente Preisgestaltung ✓ Hilfreiche Fortschrittsanzeigen

Hilfreiche Fortschrittsanzeigen ✓ Klare Opt-out-Möglichkeiten

Gamification als Einstiegsdroge

Beim Öffnen der Temu-App werden Nutzer sofort mit interaktiven Elementen konfrontiert. Spin-the-Wheel-Mechaniken, virtuelle Farmspiele, Schüttel-Features und Team-Challenges mit Cashback-Versprechen verwandeln den Einkauf in ein Spiel. Das Problem: Das eigentliche Ziel, einen Artikel zu kaufen, gerät in den Hintergrund.

Ein Beispiel aus der Praxis beschreibt eine Nutzerin so: Sie wollte Socken kaufen und bekam stattdessen einen virtuellen Fisch geschenkt. Der Fisch brauchte Futter. Das Futter gab es nur durch Freundschaftseinladungen. Erst nach 38 Minuten und null gekauften Socken beendete sie die Sitzung.

Was ist Gamification & Wie wird es genutzt? [mit Beispielen] | Mit Spieltrieb in den Spielbetrieb!

Watch this video on YouTube Gaming-Psychologe GeRannyMo erklärt, warum dieselben Mechanismen, die uns bei Videospielen fesseln, auch Shopping-Apps so schwer abschaltbar machen.

Irreführende Rabatte und versteckte Kosten

Die Glossy-Analyse vom Dezember 2024 dokumentiert systematische Praktiken. Dazu gehören irreführende Rabattanzeigen, bei denen Preise als reduziert dargestellt werden, ohne dass der ursprüngliche Preis jemals galt. Hinzu kommen Dringlichkeits-Timer, die nach Ablauf einfach neu starten. Und „Fast ausverkauft"-Labels, die bei Millionen von Artikeln permanent angezeigt werden.

Die EU-Kommission hat Temu im Oktober 2024 aufgefordert, Stellung zu diesen Praktiken zu nehmen. Der deutsche Handelsverband geht seit April 2025 juristisch gegen die Plattform vor.

Das Labyrinth beim Kontolöschen

Ein klassisches Dark Pattern ist der Roach Motel: Leicht hinein, schwer wieder heraus. Die Verbraucherzentrale dokumentiert, dass das Löschen eines Temu-Kontos deutlich komplizierter gestaltet ist als die Anmeldung. Während die Registrierung in Sekunden funktioniert, erfordert die Kontolöschung mehrere Schritte und ist versteckt platziert.

Wie DARK PATTERNS Jugendliche manipulieren – mit Eckart von Hirschhausen

Watch this video on YouTube Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen zeigt im FREII-Erklärvideo, wie Cookie-Banner, Autoplay und Belohnungssysteme gezielt auf jugendliche Nutzer abzielen.

Was sagen Verbraucherschützer und Behörden?

Die Kritik kommt von allen Seiten. Im Mai 2024 reichte das europäische Verbrauchernetzwerk BEUC eine Beschwerde bei der EU-Kommission ein. 17 nationale Verbraucherorganisationen unterstützen die Klage. Die Vorwürfe umfassen manipulative Praktiken, mangelnde Transparenz bei Händlerinformationen und Verstöße gegen das Digital Services Act.

Jutta Gurkmann, Vorständin beim vzbv, formuliert es deutlich: Trotz eines vollständigen Verbots im Digital Services Act verwendeten Plattformbetreiber weiterhin manipulative und schädliche Designs in ihren Apps. Die zuständigen Behörden müssten nun konsequent durchgreifen, sonst bleibe das Gesetz ein „zahnloser Tiger".

Die EU hat Temu im Visier. 17 Verbraucherorganisationen unterstützen die Beschwerde gegen manipulative Praktiken.

Produktsicherheit als zusätzliches Risiko

Die Stiftung Warentest testete 2025 gemeinsam mit belgischen und dänischen Partnerorganisationen 162 Produkte von Temu und Shein. Das Ergebnis: 110 Produkte erfüllten nicht die EU-Sicherheitsstandards. Etwa ein Viertel wurde als potenziell gefährlich eingestuft. Zu den Mängeln gehörten zu hohe Formaldehyd-Werte in Kinderspielzeug, fehlende oder gefälschte CE-Kennzeichnungen und Ladegeräte mit Stromschlaggefahr.

Hier können Sie die Temu-Erfahrungen anderer Käufer nachlesen, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Was können seriöse E-Commerce-Unternehmen aus der Sticky-UX lernen?

Die Mechanismen hinter der Nutzerbindung sind nicht per se unethisch. Die Frage ist, wie sie eingesetzt werden. Ein Fortschrittsbalken, der Kunden durch einen Checkout-Prozess führt, ist hilfreich. Ein Fortschrittsbalken, der künstlich Schritte hinzufügt, um mehr Zeit auf der Seite zu generieren, ist manipulativ.

Ethische Gamification-Elemente

Sinnvolle Anwendungen von Spielmechaniken können das Einkaufserlebnis verbessern, ohne zu manipulieren. Treueprogramme mit klarer Wertversprechen bieten echten Mehrwert. Fortschrittsanzeigen bei komplexen Bestellvorgängen reduzieren Kaufabbrüche. Personalisierte Empfehlungen auf Basis transparenter Datennutzung ersparen Suchzeit.

Der Unterschied zwischen Manipulation und gutem Design liegt in der Intention. Hilft es dem Kunden oder der Plattform?

Der Unterschied liegt in der Intention: Hilft das Feature dem Kunden, sein Ziel schneller zu erreichen? Oder hält es ihn künstlich auf der Plattform? Forrester Research zeigt, dass gutes UX-Design die Conversion-Rate um bis zu 400 Prozent steigern kann. Manipulation ist dafür nicht notwendig.

Wo die rote Linie verläuft

Vermeiden sollten Sie künstliche Verknappung bei Produkten, die nicht knapp sind. Verzichten Sie auf Timer, die nach Ablauf einfach neu starten. Gestalten Sie Abmeldeprozesse nicht komplizierter als Anmeldeprozesse. Und verstecken Sie keine wichtigen Informationen wie Versandkosten bis zum letzten Checkout-Schritt.

Die EU arbeitet am Digital Fairness Act, der horizontale Regelungen gegen manipulative Designs auch außerhalb von Plattformen etablieren soll. Wer jetzt auf ethisches Design setzt, ist nicht nur rechtlich auf der sicheren Seite. Er baut auch nachhaltiges Kundenvertrauen auf.

Wie können Sie sich als Verbraucher schützen?

Das Wissen um die Mechanismen ist bereits der erste Schritt. Wenn Sie das nächste Mal einen Countdown-Timer sehen, fragen Sie sich: Ist das Angebot wirklich zeitlich begrenzt, oder startet der Timer morgen einfach neu?

Praktische Schutzstrategien

Erstellen Sie vor dem Öffnen einer Shopping-App eine Einkaufsliste. Kaufen Sie nur, was Sie vorher notiert haben. Deaktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für Shopping-Apps. Jede Benachrichtigung ist ein Versuch, Sie zurück in die App zu locken.

Nutzen Sie Browser statt Apps für Online-Einkäufe, wenn möglich. Browser bieten weniger Möglichkeiten für Gamification. Setzen Sie sich ein Zeitlimit. Wenn Sie nach 10 Minuten nicht gefunden haben, was Sie suchen, schließen Sie die App.

Die Verzögerungstaktik

Psychologen empfehlen die 24-Stunden-Regel. Legen Sie Artikel in den Warenkorb, aber schließen Sie die App, ohne zu kaufen. Wenn Sie den Artikel am nächsten Tag noch wollen, kaufen Sie ihn. Diese einfache Verzögerung unterbricht die Dopamin-Schleife und gibt Ihrem rationalen Denken Zeit, sich einzuschalten.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Marktplatz-UX

Von A wie Antizipation bis Z wie Zeigarnik-Effekt. Das Vokabular der digitalen Manipulation.

Die Conversion-Rate bezeichnet den Prozentsatz der Website-Besucher, die eine gewünschte Aktion ausführen, etwa einen Kauf abschließen oder sich für einen Newsletter anmelden. Eine höhere Rate zeigt, dass Design und Nutzerführung effektiv zusammenarbeiten.

Dark Patterns

Dark Patterns sind manipulative Designelemente in digitalen Interfaces, die Nutzer zu unbeabsichtigten Handlungen verleiten. Die EU hat diese Praktiken im Digital Services Act verboten, die Durchsetzung gestaltet sich jedoch schwierig.

Digital Services Act (DSA)

Der Digital Services Act ist eine EU-Verordnung von 2022, die Online-Plattformen zu mehr Transparenz und Verbraucherschutz verpflichtet. Plattformen mit über 45 Millionen EU-Nutzern unterliegen besonders strengen Auflagen.

Die Dopamin-Schleife beschreibt den neurologischen Kreislauf aus Reiz, Erwartung, Handlung und Belohnung, der bei digitalen Produkten gezielt aktiviert wird. Die Unvorhersehbarkeit von Belohnungen verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

FOMO

FOMO steht für „Fear of Missing Out" und beschreibt die Angst, ein attraktives Angebot oder Erlebnis zu verpassen. Marketing nutzt dieses Gefühl durch künstliche Verknappung und zeitlich begrenzte Aktionen.

Gamification

Gamification bezeichnet den Einsatz spieltypischer Elemente wie Punkte, Abzeichen oder Fortschrittsanzeigen in spielfremden Kontexten. Im E-Commerce können diese Elemente motivierend oder manipulativ wirken, je nach Implementierung.

Hyper-Engaging Dark Patterns (HEDP)

HEDP sind besonders intensive manipulative Designs, die auf Suchtpotenzial abzielen. Dazu gehören intrusive Benachrichtigungen, Autoplay-Funktionen und Glücksspiel-Elemente wie Dreh-Räder mit zufälligen Belohnungen.

Roach Motel

Das Roach Motel ist ein Dark Pattern, bei dem der Einstieg in einen Dienst einfach, der Ausstieg jedoch absichtlich erschwert wird. Typische Beispiele sind versteckte Kündigungsoptionen oder komplizierte Kontolöschungsprozesse.

Social Proof

Social Proof ist das psychologische Prinzip, dass Menschen das Verhalten anderer als Orientierung für eigene Entscheidungen nutzen. Anzeigen wie „127 Personen haben heute gekauft" nutzen diesen Effekt gezielt aus.

Sticky UX

Sticky UX beschreibt Design-Ansätze, die Nutzer möglichst lange auf einer Plattform halten sollen. Die Grenze zwischen legitimer Nutzerbindung und Manipulation ist dabei fließend.

User Experience (UX)

User Experience umfasst alle Aspekte der Interaktion eines Nutzers mit einem Produkt oder einer Dienstleistung. Gute UX verbessert Zufriedenheit und Zielerreichung, schlechte UX frustriert oder manipuliert.

Very Large Online Platform (VLOP)

VLOP ist die EU-Bezeichnung für Online-Plattformen mit mehr als 45 Millionen monatlichen Nutzern in der EU. Temu wurde im Mai 2024 als VLOP eingestuft und unterliegt damit erweiterten Transparenz- und Prüfpflichten.

FAQ

Antworten auf die häufigsten Fragen zu manipulativen Shopping-Apps und wie Sie sich davor schützen.

Ist Temu ein seriöser Online-Shop? Temu ist ein legitimer Online-Marktplatz, der als Vermittler zwischen Verkäufern und Käufern fungiert. Die Plattform ist in Irland registriert und wurde von der EU als „Sehr große Online-Plattform" eingestuft. Allerdings warnen Verbraucherschützer vor manipulativen Designpraktiken, langen Lieferzeiten und Produkten, die nicht immer EU-Sicherheitsstandards entsprechen. Was bedeutet „Sticky UX" im E-Commerce? Sticky UX bezeichnet Design-Strategien, die Nutzer möglichst lange auf einer Plattform halten sollen. Dazu gehören Gamification-Elemente, personalisierte Empfehlungen und Benachrichtigungssysteme. Die Techniken können legitim sein, um das Einkaufserlebnis zu verbessern, werden aber auch manipulativ eingesetzt, um die Verweildauer künstlich zu erhöhen. Welche Dark Patterns sind in der EU verboten? Der Digital Services Act verbietet Designpraktiken, die die Fähigkeit von Verbrauchern beeinträchtigen, freie und informierte Entscheidungen zu treffen. Dazu gehören irreführende Countdown-Timer, versteckte Kosten, komplizierte Abmeldeprozesse und künstliche Verknappungsanzeigen. Die Durchsetzung liegt bei nationalen Behörden und der EU-Kommission. Wie schütze ich mich vor manipulativen Shopping-Apps? Erstellen Sie vor dem Einkauf eine Liste und kaufen Sie nur gelistete Artikel. Deaktivieren Sie Push-Benachrichtigungen und setzen Sie sich Zeitlimits. Nutzen Sie die 24-Stunden-Regel bei Impulskäufen und verwenden Sie wenn möglich den Browser statt einer App, da dieser weniger Gamification-Optionen bietet. Kann ich Gamification-Elemente ethisch in meinem Online-Shop einsetzen? Gamification kann das Einkaufserlebnis verbessern, wenn sie dem Kunden hilft, sein Ziel schneller zu erreichen. Ethische Anwendungen sind Treueprogramme mit klarem Wertversprechen, Fortschrittsanzeigen bei komplexen Vorgängen und transparente Empfehlungssysteme. Vermeiden Sie künstliche Verknappung, sich wiederholende Timer und versteckte Informationen. Was plant die EU gegen manipulative Online-Designs? Die EU arbeitet am Digital Fairness Act, der über den Digital Services Act hinausgeht und manipulative Designs auch außerhalb von Plattformen regulieren soll. Zudem wurde Temu 2024 als VLOP eingestuft und unterliegt damit strengeren Prüf- und Transparenzpflichten. Frankreich fordert, dass Plattformen bei wiederholten Verstößen aus Suchmaschinen entfernt werden können.