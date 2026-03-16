Ersetzt Google Maps die Reiseplanung? Bald.
16. März 2026
Reading Time: 3 minutes

Ersetzt Google Maps die Reiseplanung? Bald.

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
4.4
(5)

Ersetzt Google Maps die Reiseplanung? Bald.

Google Maps bekommt mit „Ask Maps“ und „Immersive Navigation“ das grösste Update seit über zehn Jahren. Beide Funktionen nutzen Gemini-KI und verändern, wie Sie Orte finden und Routen fahren.

Stellen Sie sich vor, Sie tippen in Google Maps nicht mehr „Restaurant italienisch Nähe Hauptbahnhof“, sondern fragen: „Wo finde ich heute Abend einen Tisch für vier mit veganen Optionen auf halbem Weg zwischen meinem Büro und dem Alexanderplatz?“ Genau das kann Ask Maps jetzt beantworten. Und das ist nur die Hälfte des Updates.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ask Maps beantwortet komplexe Fragen in natürlicher Sprache und zeigt personalisierte Ergebnisse auf einer Karte.
  • Immersive Navigation bringt eine 3D-Ansicht mit Gebäuden, Ampeln, Fahrspuren und Stoppschildern in die Routenführung.
  • Beide Funktionen basieren auf Googles Gemini-KI-Modellen.
  • Der Rollout startet in den USA und Indien, ein weltweiter Start folgt in den kommenden Monaten.
Ersetzt Google Maps die Reiseplanung? Bald.
Dieser Kompass weiss nicht nur, wo Norden ist. Fragen Sie ihn nach dem besten Veganer-Restaurant um die Ecke.

Was kann Ask Maps, das die Suche bisher nicht konnte?

Die neue Funktion versteht zusammenhängende Fragen statt einzelner Stichwörter. Sie fragen etwa nach einem Tennisplatz mit Flutlicht für heute Abend oder einer Ladestation ohne lange Warteschlange. Ask Maps durchsucht dafür Daten von über 300 Millionen Orten und Bewertungen von mehr als 500 Millionen Nutzern.

Die Ergebnisse sind personalisiert: Maps berücksichtigt Orte, die Sie gespeichert oder gesucht haben. Aus der Antwort heraus buchen Sie direkt einen Tisch, teilen den Ort mit Freunden oder starten die Navigation.

Wie verändert Immersive Navigation das Fahren?

Die Routenführung zeigt jetzt eine lebensechte 3D-Ansicht mit Gebäuden, Überführungen und Gelände. An kritischen Stellen hebt Maps Fahrspuren, Zebrastreifen, Ampeln und Stoppschilder hervor. Gemini wertet dafür aktuelle Street-View-Aufnahmen und Luftbilder aus.

Miriam Daniel, VP und General Manager von Google Maps, erklärte dazu: „Immersive Navigation nimmt das Rätselraten aus jeder Fahrt. Die komplett neu gestaltete Ansicht zeigt aktuelle Informationen genau dann, wenn Sie sie brauchen.“

Die Sprachansagen klingen natürlicher. Statt „In 500 Metern rechts abbiegen“ hören Sie jetzt sinngemäss: „Fahren Sie an dieser Ausfahrt vorbei und nehmen Sie die nächste.“ Vor der Abfahrt zeigt Maps ausserdem per Street View, wie Ihr Ziel aussieht, und empfiehlt Parkplätze in der Nähe.

„Google Maps wird vom Routenplaner zum Reise-Assistenten. Für Unternehmen mit lokaler Präsenz steigt der Druck, ihre Maps-Profile aktuell und vollständig zu halten.“
— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wann kommt das Update nach Europa?

Ask Maps startet zunächst in den USA und Indien auf Android und iOS, die Desktop-Version folgt. Immersive Navigation rollt ebenfalls in den USA aus und soll in den kommenden Monaten auf weitere Geräte kommen, darunter CarPlay, Android Auto und Fahrzeuge mit eingebautem Google-System. Einen konkreten Termin für Europa hat Google bislang nicht genannt.

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