Bluesky hat gestern eine neue App-Version veröffentlicht, die Langform-Inhalte direkt ins Netzwerk integriert. X bietet dasselbe Feature nur für zahlende Abonnenten. Das ist kein technischer Zufall, sondern eine strategische Ansage.

Das Wichtigste in Kürze

Bluesky integriert Langform-Artikel über Standard.site kostenlos für alle 44,5 Millionen Nutzer

X Articles stehen ausschließlich zahlenden Premium-Abonnenten zur Verfügung

Inhalte erscheinen als interaktive Link-Cards im Feed – abrufbar über das offene AT-Protokoll

Neben Standard.site werden Leaflet, pckt und Offprint als Publishing-Plattformen unterstützt

Wie funktioniert das technisch?

Bluesky betreibt sein Netzwerk auf dem AT-Protokoll, einem offenen Kommunikationsstandard für dezentrale soziale Netzwerke. Standard.site ist ein Community-Projekt, das Langform-Publishing ebenfalls auf diesem Protokoll aufbaut. Die neue App-Integration bedeutet konkret: Artikel, Blogposts und Newsletter, die auf AT-Protokoll-Plattformen erscheinen, tauchen automatisch als dynamische Link-Cards im Bluesky-Feed auf. Unabhängige Autorinnen und Autoren erreichen damit die gesamte Bluesky-Reichweite, ohne ihre Inhalte in ein proprietäres System einzusperren.

Anfang Mai hatte bereits WordPress ein Plugin angekündigt, das AT-Protokoll-Unterstützung für selbst gehostete Blogs bringt. Das dezentrale Web und etablierte Publishing-Infrastruktur wachsen damit schneller zusammen als viele Beobachter erwartet hatten.

Was ändert sich für Publisher und Content-Teams?

Für Redaktionen und Brands dreht sich die Verteilungslogik um. Bisher stand die Entscheidung: Inhalte auf eine Plattform bringen, dafür Reichweite bekommen, Datensouveränität abgeben. Das AT-Protokoll kehrt dieses Verhältnis um: Inhalte bleiben beim Produzenten, die Distribution läuft über das offene Netzwerk. X verfolgt das gegenteilige Modell: Langform nur für Abonnenten, Inhalte bleiben im X-Ökosystem.

„Bluesky zeigt, dass Reichweite und Datensouveränität kein Widerspruch sein müssen. Für Publisher, die ihre Leserschaft nicht an eine geschlossene Plattform abgeben wollen, ist das AT-Protokoll inzwischen eine ernst zu nehmende Alternative. Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wer Content-Systeme heute aufbaut, sollte das Verteilungsmodell von Anfang an mitdenken. Der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web gibt Orientierung, wie offene KI-Infrastruktur und dezentrale Plattformen in den nächsten Jahren zusammenwachsen werden.

Mehr Newshunger?