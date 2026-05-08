Der CDU-geführte Berliner Senat hat im Mai 2025 stadtweit die Finanzierung der Kiezblocks gestoppt. Das Verwaltungsgericht hatte zuvor eine Anwohnerklage gegen den Tucholskystraßen-Kiezblock abgelehnt. Bezirk Mitte hält trotzdem an zwölf Kiezblocks bis 2026 fest. Was der politische Streit für die deutsche Verkehrswende bedeutet.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt erlebt, dass eine deutsche Landesregierung gegen ein Gerichtsurteil und gegen die Bezirksverwaltungen agiert? Genau das passiert in Berlin seit Mai 2025. Die CDU-geführte Verkehrsverwaltung stoppte stadtweit die Finanzierung von Kiezblocks, während die Berliner Bezirke und der Verein Changing Cities das Projekt seit 2018 vorantreiben. Ein politisches Lehrstück über die deutsche Verkehrswende.

Das Wichtigste in Kürze

Mai 2025: CDU-geführter Berliner Senat stoppt stadtweit Finanzierung der Kiezblocks

Berliner Verwaltungsgericht hatte Anwohnerklage gegen Tucholskystraßen-Kiezblock kurz zuvor abgelehnt

13 Kiezblocks bestehen aktuell in Berlin, Bezirk Mitte hält an zwölf weiteren bis 2026 fest

Verein Changing Cities seit 2018 Treiber, Ziel: 180 Kiezblocks (15 pro Bezirk)

Konflikt zwischen Landes- und Bezirksebene mit bundesweiter Signalwirkung

Wie der Streit eskalierte

Kiezblock-Bewegung seit 2018: Verein Changing Cities reduziert Durchgangsverkehr durch Diagonalsperren, inspiriert von Barcelonas Superblocks

Die Kiezblock-Bewegung in Berlin geht auf das Jahr 2018 zurück. Der Verein Changing Cities organisierte Bürgerinitiativen, die in ihren Wohnvierteln Durchgangsverkehr reduzieren wollten. Das Modell ist der Berliner Ableger der Barcelona-Superblocks: Diagonalsperren leiten Pendlerverkehr auf Hauptstraßen, der freie Raum wird für Aufenthaltsqualität genutzt.

13 Kiezblocks wurden in den letzten Jahren umgesetzt, das Forschungsprojekt TuneOurBlock des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) begleitet die Entwicklung wissenschaftlich. Der CDU-geführte Senat unter Kai Wegner stoppte im Mai 2025 trotzdem die stadtweite Finanzierung, obwohl das Berliner Verwaltungsgericht kurz zuvor eine Anwohnerklage gegen den Tucholskystraßen-Kiezblock abgewiesen hatte.

Was die Bezirke jetzt tun

Bezirk Mitte ignoriert Senatsbeschluss und plant zwölf Kiezblocks bis 2026. Verwaltungsgericht unterstützt Verkehrsberuhigung

Der Bezirk Mitte hält trotz Senats-Entscheidung an seinem Plan fest, zwölf Kiezblocks bis Ende 2026 umzusetzen. Diese föderale Trotz-Strategie ist möglich, weil Bezirksverwaltungen in Berlin eigene Haushaltsmittel verfügen und Verkehrsberuhigung in ihrer Kompetenz liegt. Die juristische Ebene unterstützt den Bezirk: Das Verwaltungsgericht hat die Tucholskystraße bestätigt, weitere Klagen sind unwahrscheinlich.

Andere Bezirke wie Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg halten ebenfalls an ihren Kiezblock-Plänen fest, allerdings ohne Senatsförderung deutlich langsamer. Changing Cities rechnet vor: Das langfristige Ziel von 180 Kiezblocks (15 pro Bezirk) ist ohne Landesförderung nur über zehn bis fünfzehn Jahre erreichbar.

Berlin demonstriert gerade, wie man eine Verkehrswende verzögern kann. Nicht durch Argumente, nicht durch Bürgerwiderstand, nicht durch Verkehrskollaps, sondern durch parteipolitische Blockade. Andere deutsche Städte schauen genau hin. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was die Forschung sagt

Berliner Kiezblocks fördern Umweltgerechtigkeit: Eine 2026er Studie zeigt gleichmäßige Verteilung mit Schwerpunkt in belasteten Vierteln

Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2026 im Fachmagazin Tandfonline analysiert die Berliner Kiezblocks geografisch. Das Ergebnis: Kiezblocks sind in der Stadt relativ gleichmäßig verteilt, mit leichter Konzentration in umweltbelasteten Vierteln. Die Studie folgert, dass Kiezblocks zur Umweltgerechtigkeit in Berlin beitragen.

Im Gegensatz zum Barcelona-Modell entstehen Berliner Kiezblocks bottom-up aus Bürgerinitiativen. Die Studie betont, dass diese Governance-Struktur einzigartig ist und in Wien, Basel und Leipzig ähnlich beobachtet wird. Damit ist Berlin trotz Senats-Stopp ein international beachtetes Modellprojekt.

Wo der politische Streit hinführt

Berlins Kiezblocks könnten ohne Senatsförderung fortbestehen oder nach dem Senatswechsel 2026 neue Impulse erhalten

Drei Szenarien sind realistisch.

Bezirks-Kiezblocks ohne Senatsförderung

Bezirk Mitte zeigt, dass Verkehrsberuhigung auch ohne Landesgelder möglich ist. Andere Bezirke folgen mit eigenen Haushaltsmitteln. Das Tempo bleibt gering, aber das Konzept überlebt die CDU-Ära.

Senatswechsel ab 2026

Bei der nächsten Berliner Wahl 2026 entscheiden die Wähler über die Zukunft der Verkehrspolitik. Eine grün-rote Koalition würde die Kiezblock-Förderung umgehend wieder aufnehmen. Wahlumfragen zeigen die CDU aktuell gleichauf mit Grünen und SPD.

Bundespolitische Eskalation

Wenn andere CDU-geführte Länder dem Berliner Beispiel folgen und Verkehrsberuhigungs-Projekte stoppen, wird Verkehrswende zum Wahlkampfthema 2027. Die Bundes-CDU müsste sich positionieren, eine Spaltung zwischen Großstadt-CDU und Landesverband-CDU ist möglich.

Was Mittelständler und Stadtplaner mitnehmen

Berliner Streit belegt: Verkehrsberuhigung ist politische, nicht technische Frage. Paris zeigt mit seiner ZFE 2026, wie ambitionierte Verkehrspolitik konsequent umgesetzt wird

Der Berliner Streit zeigt, dass Verkehrsberuhigung in Deutschland keine technische, sondern eine politische Frage ist. Wer als Bauträger, Planungsbüro oder Beratungs-Dienstleister Aufträge im Bereich Stadtentwicklung akquiriert, muss politische Risiken in seine Kalkulation einbauen.

Internationaler Vergleich hilft. Pariser ZFE 2026 zeigt, wie ambitionierte Verkehrspolitik konsequent durchgesetzt wird. Leipzigs Superblock-Modell demonstriert, wie wissenschaftliche Begleitung politischen Widerstand neutralisiert. Mailands Forestami-Programm verbindet Verkehrsberuhigung mit Aufforstung. Wer alle drei Modelle kennt, kann deutsche Städte fundiert beraten.

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Praxis-Wissen für Berliner E-Auto-Bewohner

Während die politische Verkehrswende in Berlin gerade ausgebremst wird, läuft die technische Verkehrswende bei vielen Bürgern bereits. Wer in der Hauptstadt ein E-Auto fährt oder kauft, findet bei Dr. Web mehrere Service-Tools für die wichtigsten Entscheidungen.

Beim Thema Förderung lohnt der Blick in die E-Auto-Prämie 2026: Bis zu 5.000 Euro Förderung für berechtigte Privathaushalte. Wer als Berliner Unternehmer einen Firmenwagen anmeldet, sollte den Vergleichsrechner E-Auto-Leasing im Gewerbe kennen, denn der 0,25-Prozent-Satz beim geldwerten Vorteil macht E-Pkw oft günstiger als Verbrenner.

Beim laufenden Betrieb hilft der Ladetarif-Vergleich 2026: Lidl und Aldi Süd laden mit 0,29 Euro pro Kilowattstunde günstiger als der durchschnittliche Haushaltsstrom. Wer Berlin-Brandenburg-Pendler ist und im Winter zur Arbeit fährt, findet im Reichweiten-Rechner mit Wärmepumpen-Vergleich harte Zahlen zur Wintertauglichkeit. Und für die nächste Bundestagswahl-Diskussion ums Tempolimit liefert der Spritspar-Vergleich die Faktenbasis: Bei Tempo 100 spart ein Fuhrpark mit zehn Dieselfahrzeugen rund 2.740 Euro pro Jahr.

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