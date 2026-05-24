Alibabas Qwen3.7-Max erreicht Claude-Opus-Niveau

Alibabas Qwen-Team hat mit Qwen3.7-Max ein proprietäres Sprachmodell vorgestellt, das laut Benchmark-Ergebnissen auf dem Niveau von Anthropics Claude Opus 4.6 operiert und direkte Konkurrenten wie DeepSeek V4 Pro und Kimi K2.6 übertrifft. Das Modell ist auf langfristige autonome Arbeit als KI-Agent ausgelegt und zeigt damit, wohin sich die chinesische KI-Entwicklung strategisch orientiert: weg von reinen Chat-Assistenten, hin zu Systemen, die mehrstufige Aufgaben eigenständig abarbeiten können.

Besonders auffällig: Das Qwen-Team demonstrierte das Modell nicht nur in Textaufgaben, sondern auch als Steuerungssystem für einen vierbeinigen Roboter, was die Ausrichtung auf physische KI-Agenten unterstreicht.

Was die Benchmark-Zahlen für DACH-Entscheider bedeuten

Innerhalb von nur zwölf Tagen erschienen mit Kimi K2.6, MiniMax M2.7 und Z.ai GLM-5.1 gleich drei weitere chinesische Open-Weight-Modelle, die auf SWE-Bench Pro zwischen 56 und 59 Punkten erzielten. Alle drei liegen unter den Preisen vergleichbarer westlicher Modelle. Das verändert die Kalkulation für Unternehmen, die KI-Agenten in ihren Entwicklungs- oder Automatisierungsprozessen einsetzen.

Die lange verbreitete Einschätzung, China liege sechs bis neun Monate hinter dem Westen, gilt für agentisches Coding nach Einschätzung von Branchenanalysten nicht mehr. Entscheider, die jetzt LLM-Verträge abschließen oder ihre KI-Architektur planen, sollten chinesische Open-Weight-Modelle als echte Alternative in die Bewertung einbeziehen. Eine systematische Übersicht liefert der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.

Proprietär statt Open Source: Alibabas strategische Kehrtwende

Alibaba stellt Qwen3.7-Max als proprietäres Modell bereit und beendet damit die Open-Weight-Strategie früherer Qwen-Versionen

Mit Qwen3.7-Max vollzieht Alibaba einen bemerkenswerten Strategiewechsel. Frühere Qwen-Modelle standen unter der Apache-2.0-Lizenz frei zur Verfügung und machten die Serie zur beliebten Open-Weight-Alternative im DACH-Raum. Das neue Flaggschiff-Modell ist dagegen proprietär und nur über Alibaba Cloud API verfügbar. Der Schritt folgt dem Muster, das OpenAI mit GPT-4 begonnen hat: Leistungsstarke Frontiermodelle bleiben hinter der Paywall.

Für Unternehmen, die auf DSGVO-konformes Selbsthosting setzen, bleibt die Qwen-3.6-Reihe mit Apache-2.0-Lizenz die praktikablere Wahl. Deren Benchmarks liegen zwar unter Qwen3.7-Max, aber deutlich über dem, was vor 18 Monaten als Enterprise-KI galt.

China hat die KI-Lücke im Coding-Bereich faktisch geschlossen. Wer das noch nicht in seiner Beschaffungsstrategie berücksichtigt, vergibt Preisvorteile und Flexibilität. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

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