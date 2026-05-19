11 Prozent digital: Deutschland erst 2045 fertig
Der INSM-Behörden-Digimeter 2026 misst die Lücke zwischen Anspruch und Realität in der deutschen Verwaltung. Nur 823 von 7.509 relevanten Verwaltungsleistungen sind flächendeckend digital verfügbar. Das sind elf Prozent. Bei aktuellem Tempo erreicht Deutschland die vollständige Digitalisierung im Jahr 2045.
Geht es Ihnen auch so? Sie wollen eine Gewerbeerweiterung anmelden, finden das Formular online, füllen es digital aus und stehen am Ende doch wieder mit Pinselausdrucken im Amtsflur. Genau diese Erfahrung spiegelt die Behörden-Digitalisierung in Zahlen.
Das Wichtigste in Kürze
- 11 Prozent der Verwaltungsleistungen sind flächendeckend digital verfügbar
- Hochrechnung: vollständige Digitalisierung erst 2045
- NRW löst Hamburg als bestes Bundesland ab, Saarland bleibt Schlusslicht
- Karsten Wildberger (BMDS) plant fünf voll-digitale Kernleistungen pro Bundesland bis Ende 2026
Wo hakt der Digitalstaat 2026?
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat den Digimeter im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erstellt. Drei strukturelle Probleme tauchen wiederholt auf. Erstens die Standard-Fragmentierung: Bund, Länder und Kommunen nutzen unterschiedliche IT-Architekturen. Zweitens die Medienbrüche: Ein digital eingereichter Antrag landet oft beim Sachbearbeiter als Druck im Posteingang. Drittens die Datenhaltung: Behörden dürfen Informationen aus anderen Behörden nicht automatisch nachladen.
Die Folgen für Unternehmen sind messbar. Eine Gewerbeanmeldung dauert in den schnellsten Kommunen drei Tage, in den langsamsten mehrere Wochen. Steuerbescheide, Bauanträge und Umzugsmeldungen liegen je nach Postleitzahl auf völlig unterschiedlichem Stand. Für Standortentscheidungen wird das zur unsichtbaren Variable.
Was plant das Digitalministerium?
Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt. Bis Ende 2026 sollen in jedem Bundesland fünf zentrale Verwaltungsleistungen vollständig digital funktionieren. Parallel läuft seit Frühjahr 2026 das EinfachMachen-Portal, in dem Bürger und Unternehmen konkrete Bürokratie-Schmerzpunkte melden. Für Anfang 2027 ist die EUDI-Wallet als digitaler Personalausweis im Smartphone geplant.
Die Skepsis in der Bevölkerung bleibt hoch. 66 Prozent der Deutschen nehmen beim Bürokratieabbau keinen nennenswerten Fortschritt wahr, was die politischen Ankündigungen vom realen Erleben trennt. Der Nationale Normenkontrollrat hatte zuletzt Mitte Mai ein aktuelles Bundesgesetz als handwerklich schwach kritisiert.
Was bedeutet das für die nächsten 18 Monate?
Zwei pragmatische Schritte stehen für KMU im Vordergrund. Zunächst die BundID: Wer noch keine hat, sollte sie spätestens jetzt einrichten, weil mehr und mehr Förderverfahren über das Online-Personalausweis-Verfahren laufen. Die E-Auto-Prämie 2026 ist das aktuellste Beispiel, der Antrag startet heute über die BAFA-Förderzentrale.
Parallel die ELSTER-Pflege: Elektronische Steuermeldungen werden für die meisten Förderungen verlangt. Wer ein gültiges Zertifikat hat und die letzten zwei Steuerbescheide griffbereit, vermeidet doppelten Aufwand. Für Verwaltungsangelegenheiten ohne Online-Weg lohnt der direkte Termin: Die meisten Kommunen reservieren digitale Slots schneller als telefonische Erreichbarkeit.
Die Aufholjagd hat begonnen, das Tempo bleibt ein politisches Versprechen. Der Digimeter wird im November aktualisiert. Bis dahin gilt für Unternehmen die alte Regel: Was digital geht, sofort digital erledigen. Was analog bleibt, in den Kalender eintragen.
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