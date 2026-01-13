Wer sind die 15 reichsten Tech-Milliardäre?

Acht der zehn reichsten Menschen verdanken ihr Vermögen der Tech-Branche. Doch hinter den Schlagzeilen über Börsengänge und Marktkapitalisierungen verbergen sich menschliche Geschichten voller Rückschläge, Beinahe-Pleiten und glücklicher Fügungen.

Das Wichtigste in Kürze

Timing entscheidet : Alle 15 Tech-Milliardäre erkannten technologische Paradigmenwechsel, bevor sie Mainstream wurden

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Wie wurde Elon Musk zum reichsten Menschen der Welt?

Eigene Partei? Das will Elon Musk!

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Aktuelles Vermögen: ca. 425 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Tesla, SpaceX, X (ehemals Twitter), xAI, Neuralink

Der Aufstieg eines Außenseiters

Elon Reeve Musk wurde am 28. Juni 1971 in Pretoria, Südafrika geboren. Seine Kindheit war von Mobbing geprägt. Einmal wurde er so brutal verprügelt, dass er ins Krankenhaus musste. Die Flucht fand der introvertierte Junge in Büchern und Computern. Mit zwölf Jahren verkaufte er sein erstes selbstprogrammiertes Videospiel für 500 Dollar.

1989 emigrierte Musk nach Kanada, später in die USA. Er studierte Physik und Wirtschaft an der University of Pennsylvania, schrieb sich für ein Physik-Doktorat an Stanford ein und brach nach zwei Tagen ab. Die Internetrevolution erschien ihm vielversprechender als akademische Forschung.

Vom PayPal-Millionär zum Beinahe-Bankrott

Mit seinem Bruder Kimbal gründete Musk 1995 Zip2, ein Online-Stadtverzeichnis. Der Verkauf an Compaq 1999 brachte ihm 22 Millionen Dollar ein. Dieses Kapital investierte er in X.com, einen Online-Bezahldienst, der nach einer Fusion zu PayPal wurde. Als eBay PayPal 2002 für 1,5 Milliarden Dollar kaufte, strich Musk 165 Millionen Dollar ein.

Was dann folgte, widersprach jeder kaufmännischen Vernunft: Musk steckte sein gesamtes Vermögen in zwei hochriskante Ventures. 100 Millionen Dollar flossen in SpaceX, 70 Millionen in Tesla. Die Entscheidung hätte ihn ruinieren können.

Das Jahr 2008: Am Abgrund

2008 markierte den dunkelsten Punkt in Musks Karriere. Die ersten drei SpaceX-Raketen explodierten spektakulär. Tesla stand kurz vor dem Bankrott. Die globale Finanzkrise verschärfte die Lage. Musk war gezwungen, sich Geld von Freunden zu leihen, um seine Miete zu bezahlen.

2008 stand Elon Musk vor dem Bankrott. Die vierte Falcon-1-Rakete rettete ihn vor dem finanziellen Ruin.

Die vierte Falcon-1-Rakete startete am 28. September 2008 erfolgreich. Es war die erste privat entwickelte Rakete im Erdorbit. Wochen später sicherte sich Tesla eine Rettungsfinanzierung von Daimler. Diese doppelte Wende innerhalb weniger Wochen bewahrte Musk vor dem finanziellen Ruin.

Der kometenhafte Aufstieg

Ab 2020 beschleunigte sich Musks Vermögensbildung dramatisch. Teslas Aktienkurs verzehnfachte sich während der Corona-Pandemie. SpaceX‘ Starlink-Satellitennetzwerk erreichte Marktreife. Ende 2024 durchbrach Musk als erster Mensch die 400-Milliarden-Dollar-Schwelle.

Der Kauf von Twitter für 44 Milliarden Dollar im Oktober 2022 demonstrierte Musks Bereitschaft zu kontroversen Entscheidungen. Die Umbenennung in „X“ und radikale Personalkürzungen polarisierten die Öffentlichkeit. Seinem Gesamtvermögen schadeten sie kaum.

Timing und „Glück“

Musks Erfolg basiert auf strategischem Timing und der Bereitschaft, Risiken einzugehen, die andere als irrational abtun. Er erkannte früh das Potenzial von Elektromobilität und kommerzieller Raumfahrt. Diese Industrien wurden erst Jahrzehnte später Mainstream. Sein Vermögen wuchs um 140 Milliarden Dollar allein im Jahr 2020, als Teslas Marktkapitalisierung explodierte.

Die enge Verbindung zur Trump-Administration seit 2024 verschafft Musk zusätzlichen politischen Einfluss. Als Berater des „Department of Government Efficiency“ (DOGE) beeinflusst er direkt die amerikanische Regierungspolitik.

Warum meidet Larry Page die Öffentlichkeit?

Google founder Larry Page on how he learned to run a business

Watch this video on YouTube Seltene Einblicke: Google-Mitgründer Larry Page spricht über Alphabet und Warren Buffett. Der Tech-Milliardär meidet normalerweise die Öffentlichkeit konsequent.



Aktuelles Vermögen: ca. 255 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Alphabet (Google), diverse Investitionen

Vom Professorensohn zum Suchmaschinen-Pionier

Lawrence Edward Page wurde am 26. März 1973 in East Lansing, Michigan geboren. Sein Vater, Carl Page, war ein Pionier der Künstlichen Intelligenz und Professor für Informatik an der Michigan State University. Die Mutter lehrte Computerprogrammierung. Technologie war in der Familie Page kein Beruf, sondern Lebensinhalt.

Mit sechs Jahren bekam Larry seinen ersten Computer. Während andere Kinder Fußball spielten, zerlegte er elektronische Geräte und baute sie wieder zusammen. An der University of Michigan studierte er Computertechnik, bevor er sein Doktorat an der Stanford University begann.

Die Geburt von Google

An Stanford begegnete Page dem russisch-amerikanischen Doktoranden Sergey Brin. Anfangs stritten die beiden über alles. Doch aus dem Dissens entwickelte sich eine der erfolgreichsten Partnerschaften der Technologiegeschichte.

Pages Forschungsinteresse galt der Frage: Wie lässt sich die Relevanz von Webseiten mathematisch bestimmen? Seine Antwort war PageRank. Dieser Algorithmus bewertete Webseiten nach der Anzahl und Qualität ihrer eingehenden Links. Die Idee orientierte sich an akademischen Zitationen: Je häufiger ein wissenschaftlicher Artikel zitiert wird, desto bedeutender ist er vermutlich.

1998 gründeten Page und Brin Google in einer Garage in Menlo Park. Das Startkapital betrug 100.000 Dollar. Es war ein Scheck von Sun-Mitgründer Andy Bechtolsheim, ausgestellt auf eine Firma, die rechtlich noch gar nicht existierte.

Der kontrollierte Rückzug

Im Gegensatz zu anderen Tech-Milliardären meidet Page die Öffentlichkeit konsequent. 2001 holte er den erfahrenen Manager Eric Schmidt als CEO, um selbst mehr Zeit für Produktentwicklung zu haben. Doch Page behielt stets die ultimative Kontrolle: Er genehmigte alle Neueinstellungen und unterzeichnete den Börsenprospekt.

Googles IPO im August 2004 machte Page zum Milliardär mit 30 Jahren. Er erhielt über 3,8 Milliarden Dollar aus dem Börsengang. In den Folgejahren leitete er strategische Akquisitionen wie Android (2005) und YouTube (2006), die Googles Dominanz zementierten.

2015 führte Page die Umstrukturierung zu Alphabet durch. Die neue Holding-Gesellschaft vereinte Google und experimentelle Projekte wie Waymo (autonomes Fahren) und Verily (Gesundheitstechnologie) unter einem Dach. Im Dezember 2019 trat er als Alphabet-CEO zurück. Er bleibt jedoch Vorstandsmitglied und kontrollierender Aktionär.

Vermögensexplosion durch KI

Pages Vermögen stieg 2024 und 2025 um über 100 Milliarden Dollar. Getrieben wurde dieser Zuwachs durch Alphabets erfolgreiche KI-Strategie mit Gemini. Der Konzern profitiert massiv vom globalen Wettrennen um künstliche Intelligenz, das Page vor zwei Jahrzehnten voraussah.

Timing und „Glück“

Pages akademischer Hintergrund befähigte ihn, ein Problem zu lösen, das andere nicht einmal erkannten: die Organisation des Weltwissens. Sein Timing war nahezu perfekt. Google entstand genau dann, als das Internet von einer akademischen Kuriosität zum Massenmedium wurde. Die Entscheidung, Werbung als Geschäftsmodell zu etablieren, erwies sich als goldrichtig.

Was macht Larry Ellison mit 81 Jahren noch bei Oracle?

Oracle-Gründer Larry Ellison: Wird ER der neue reichste Mann der Welt? | „Es wirtschaftet sehr“

Watch this video on YouTube Das Rennen um den Thron: Oracle-Gründer Larry Ellison fordert Elon Musk als reichsten Tech-Milliardär heraus. BILD erklärt den Milliarden-Wettkampf.



Aktuelles Vermögen: ca. 245 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Oracle, Tesla, Lanai (Hawaii)

Lawrence Joseph Ellison wurde am 17. August 1944 in New York City geboren. Seine unverheiratete Mutter gab den neun Monate alten Säugling zur Adoption frei, nachdem er an einer Lungenentzündung erkrankt war. Seine Tante und sein Onkel in Chicago zogen ihn auf. Das Verhältnis zum Adoptivvater blieb schwierig.

Louis Ellison sagte seinem Sohn regelmäßig, er werde nie etwas erreichen. Diese Demütigung wurde zum Antrieb.

Ellison studierte an der University of Illinois, brach jedoch nach dem Tod seiner Adoptivmutter ab. Ein zweiter Anlauf an der University of Chicago endete ebenfalls ohne Abschluss. Ohne Universitätsdiplom zog er nach Kalifornien und arbeitete als Programmierer.

Die Oracle-Gründung

1977 gründete Ellison mit zwei Kollegen von Amdahl die Firma Software Development Laboratories. Das Startkapital betrug gerade einmal 2.000 Dollar aus Ellisons eigenen Ersparnissen. Der Durchbruch kam durch einen Auftrag der CIA: die Entwicklung eines Datenbanksystems mit dem Codenamen „Oracle“.

Das System basierte auf einer revolutionären Idee des IBM-Forschers Edgar F. Codd: der relationalen Datenbank. Oracle wurde die erste kommerzielle Datenbanksoftware, die SQL (Structured Query Language) unterstützte.

Beinahe-Bankrott und Comeback

1990 stand Oracle am Rand des Abgrunds. Buchhaltungsprobleme und übertriebene Umsatzzahlen ließen den Aktienkurs einbrechen. Die Marktkapitalisierung schmolz um über 80 Prozent. Ellison musste das Management radikal umbauen und Mitarbeiter entlassen.

Das Comeback gelang durch fokussierte Produktentwicklung. In den 1990er Jahren wurde Oracle zum unangefochtenen Marktführer für Unternehmensdatenbanken. Amerikas Banken, Fluggesellschaften und Einzelhändler wurden abhängig von Oracles Software.

Aggressive Expansion

Ellisons Führungsstil ist berühmt für seine Kompromisslosigkeit. „Ich bin süchtig nach dem Gewinnen“, sagte er einmal. „Je mehr man gewinnt, desto mehr will man gewinnen.“ Diese Mentalität führte zu zahllosen Übernahmen: PeopleSoft (2005), Sun Microsystems (2010), NetSuite (2016).

2012 kaufte Ellison für 300 Millionen Dollar 98 Prozent der hawaiianischen Insel Lanai. Ein Spielplatz für einen Mann, der keine halben Sachen macht.

Der KI-Boom treibt Oracle

Im September 2025 war Ellison für wenige Stunden der reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen überstieg kurzzeitig 400 Milliarden Dollar. Oracle profitiert massiv von der Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen. Große Verträge mit Unternehmen wie Microsoft und Meta treiben den Aktienkurs.

Mit 81 Jahren ist Ellison noch immer als Chief Technology Officer bei Oracle aktiv. An Ruhestand denke er nicht, erklärte er: „Oracle ist das ultimative intellektuelle Abenteuer.“

Timing und „Glück“

Ellison erkannte früh, dass Daten das neue Öl werden würden. Seine Entscheidung, auf relationale Datenbanken zu setzen, erwies sich als visionär. Dass er trotz fehlendem Universitätsabschluss und einer traumatischen Kindheit zum drittreichsten Tech-Milliardär aufstieg, zeigt: Entschlossenheit kann fehlende Privilegien kompensieren.

Wie baute Jeff Bezos Amazon vom Buchladen zum Billionen-Konzern?

Amazon , die Welt des Jeff Bezos (1/2) | Doku HD | ARTE

Watch this video on YouTube Was als Buchversand begann, wurde zum Billionen-Imperium. Diese ARTE-Dokumentation beleuchtet den Aufstieg von Jeff Bezos und fragt kritisch: Welchen Preis zahlen Mitarbeiter und Wettbewerber für den Erfolg des viertreichsten Tech-Milliardärs der Welt?



Aktuelles Vermögen: ca. 240 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Amazon, Blue Origin, Washington Post

Vom Garagenverkäufer zum Weltkonzern

Jeffrey Preston Bezos wurde am 12. Januar 1964 in Albuquerque, New Mexico geboren. Seine Mutter war bei seiner Geburt 17 Jahre alt und noch Schülerin. Nach der Scheidung seiner leiblichen Eltern heiratete sie den kubanischen Immigranten Miguel Bezos, der Jeff adoptierte.

Bezos zeigte früh unternehmerischen Ehrgeiz. Als Teenager verwandelte er die Garage seiner Eltern in ein wissenschaftliches Labor. Er studierte Elektrotechnik und Informatik an der Princeton University und arbeitete anschließend an der Wall Street.

Die Idee entsteht auf einem Roadtrip

1994, während eines Roadtrips von New York nach Seattle, entwarf Bezos seinen Geschäftsplan. Er hatte gelesen, dass das Internet jährlich um 2.300 Prozent wuchs. Die Frage war: Welches Produkt eignet sich am besten für den Online-Verkauf?

Die Antwort: Bücher. Es gab Millionen verschiedene Titel, zu viele für jedes physische Geschäft. Ein Online-Buchhandel konnte theoretisch unbegrenztes Inventar anbieten.

Am 16. Juli 1995 ging Amazon.com online. Der Name sollte „groß und exotisch“ klingen, wie der Amazonas, der größte Fluss der Welt. Bezos packte die ersten Bestellungen persönlich in seiner Garage.

Die Dotcom-Blase und ihr Überleben

1997 ging Amazon an die Börse. Der Aktienkurs stieg innerhalb von zwei Jahren von 18 auf 113 Dollar. Bezos wurde zum Time-„Person of the Year“ ernannt. Dann platzte die Blase.

2000 stürzte Amazons Aktienkurs auf 6 Dollar. Das Unternehmen verlor fast 90 Prozent seines Wertes. Bezos‘ Nettovermögen sank von 10 Milliarden auf 1,5 Milliarden Dollar. 14 Prozent der Belegschaft wurden entlassen.

Doch Bezos hielt an seiner langfristigen Vision fest. „Der Aktienkurs ist eingebrochen, aber Amazon als Unternehmen ist stark“, erklärte er Investoren.

Die Diversifizierung

Die folgenden Jahre brachten strategische Expansionen: Amazon Web Services (2006), das zur weltweit größten Cloud-Computing-Plattform wurde; Kindle (2007), der den E-Book-Markt revolutionierte; Amazon Prime (2005), das Kundenbindung auf ein neues Level hob.

AWS allein generiert heute über die Hälfte von Amazons Betriebsgewinn. Was als interner Dienst für Amazons eigene Infrastruktur begann, wurde zum Fundament der digitalen Wirtschaft. Netflix, Airbnb und unzählige Startups laufen auf AWS-Servern.

Kritik und Kontroversen

Bezos‘ Führungsstil ist berüchtigt für seine Härte. Ehemalige Mitarbeiter berichten von beleidigenden Kommentaren wie „Bin ich heute blöd?“ oder „Warum ruinierst du mein Leben?“. Die Internationale Gewerkschaftsföderation nannte ihn 2014 den „schlimmsten Chef der Welt“.

Im Juli 2021 trat Bezos als Amazon-CEO zurück, um sich auf Blue Origin, sein Raumfahrtunternehmen, zu konzentrieren. Noch im selben Monat flog er selbst ins All.

Timing und „Glück“

Bezos‘ Entscheidung, 1994 einen sicheren Wall-Street-Job für ein Internet-Startup aufzugeben, war gewagt. Sein „Regret Minimization Framework“ gab den Ausschlag. Er fragte sich, welche Entscheidung er mit 80 Jahren am wenigsten bereuen würde. Die Corona-Pandemie 2020 beschleunigte die Verlagerung zum Online-Handel dramatisch und ließ Bezos‘ Vermögen auf über 200 Milliarden Dollar steigen.

Was bedeutet Sergey Brins Flucht aus der Sowjetunion für Google?

🚤 Sergey Brin’s $80M Google Yacht!

Watch this video on YouTube „Klimaneutral reisen“ bedeutet für Tech-Milliardär Sergey Brin offenbar: 142 Meter Stahl, zwei Hubschrauberlandeplätze und ein Stromverbrauch, der eine Kleinstadt versorgen könnte. Immerhin spendet er für Parkinson-Forschung. Sergey Brin floh als Kind aus der Sowjetunion und baute eine Suchmaschine, die das Weltwissen demokratisieren sollte. Heute besitzt er eine 450-Millionen-Euro-Yacht mit Glass-Bottom-Pool. Die Ironie indexiert Google leider nicht.

Von „Ich war ein Flüchtling“ zu „Ich brauche zwei Helikopterlandeplätze auf meiner Yacht“. Sergey Brins Dragonfly ist größer als Bezos‘ Koru. Im Milliardärs-Schwanzvergleich liegt der Google-Gründer damit vorne.

Aktuelles Vermögen: ca. 235 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Alphabet (Google)

Von Moskau nach Mountain View

Sergey Mikhailovich Brin wurde am 21. August 1973 in Moskau geboren, damals Sowjetunion. Seine Familie, jüdischer Abstammung, litt unter staatlichem Antisemitismus. Vater Michael, ein Mathematiker, wurde nach einer Reise nach Polen 1977 aus seinem Universitätsjob entlassen, nachdem er einen Ausreiseantrag gestellt hatte.

1979 emigrierte die Familie in die USA. Der sechsjährige Sergey sprach kein Wort Englisch. Die Eingewöhnung fiel schwer. Jahre später erzählte Brin, er erinnere sich vor allem an das Gefühl der Fremdheit.

Sein Vater wurde Professor für Mathematik an der University of Maryland, seine Mutter Forscherin bei der NASA. Sergey erbte die mathematische Begabung. Mit 19 schloss er sein Bachelorstudium in Informatik und Mathematik ab. Ein Stipendium der National Science Foundation führte ihn nach Stanford.

Die Begegnung mit Larry Page

Bei einer Orientierungsveranstaltung für Doktoranden im Jahr 1995 trafen Brin und Page aufeinander. „Wir waren uns über fast alles uneinig“, erinnerte sich Page später. Doch diese intellektuelle Reibung wurde zum Katalysator.

Brin spezialisierte sich auf Data Mining, Page auf Zitationsanalyse. Gemeinsam erkannten sie, dass ihre Forschungsgebiete zusammenpassten. Der PageRank-Algorithmus entstand aus dieser Synthese.

Der Google-Aufbau

Brin übernahm bei Google die Rolle des Technologie-Präsidenten. Während Page sich auf Produktstrategie konzentrierte, trieb Brin technische Innovationen voran. Er war maßgeblich an der Entwicklung von Google Ads beteiligt. Dieses Geschäftsmodell machte Google profitabel.

2004 brachte der Börsengang Brin und Page jeweils über 3,8 Milliarden Dollar ein. Sie behielten jedoch die Kontrolle durch eine Dual-Class-Aktienstruktur, die ihnen überproportionales Stimmrecht sicherte.

Projekte jenseits von Google

Brin zeigte stets Interesse an experimentellen Technologien. Er war die treibende Kraft hinter Google X, der Forschungsabteilung für „Moonshot“-Projekte wie selbstfahrende Autos, Google Glass und Internet-Ballons.

2019 trat Brin gemeinsam mit Page von operativen Positionen bei Alphabet zurück. Er bleibt jedoch Vorstandsmitglied und kontrollierender Aktionär.

Philanthropie und Parkinson-Forschung

Brin engagiert sich besonders für Parkinson-Forschung. Dies ist ein persönliches Anliegen, da er eine genetische Mutation trägt, die sein Risiko für die Krankheit erhöht. Über die Brin Wojcicki Foundation und den Sergey Brin Family Foundation hat er Hunderte Millionen Dollar gespendet.

Timing und „Glück“

Brins Einwanderungsgeschichte prägte seine Weltanschauung. Die Hebrew Immigrant Aid Society, die seiner Familie bei der Emigration half, erhielt später eine Million Dollar von ihm. „Ich war ein Flüchtling“, sagte er. Diese Perspektive des Außenseiters, kombiniert mit mathematischer Brillanz, ermöglichte einen frischen Blick auf das Problem der Internetsuche.

Wie wurde Mark Zuckerberg mit 23 Jahren zum jüngsten Selfmade-Milliardär?

20 Jahre Facebook: Von Fake News, Datenschutz und Meinungsmacht | ZDFinfo Doku

Watch this video on YouTube Mit 23 Jahren wurde Mark Zuckerberg der jüngste Selfmade-Milliardär der Geschichte. Heute erreicht seine Plattform über zwei Milliarden Menschen. Diese ZDFinfo-Dokumentation fragt kritisch: Hat der Tech-Milliardär die Kontrolle über seine eigene Maschine verloren?



Aktuelles Vermögen: ca. 215 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Das Wunderkind aus White Plains

Mark Elliot Zuckerberg wurde am 14. Mai 1984 in White Plains, New York geboren. Sein Vater, ein Zahnarzt, und seine Mutter, eine Psychiaterin, erkannten früh seine technische Begabung. Mit zwölf Jahren programmierte Zuckerberg „ZuckNet“. Dieses Messaging-System diente der Zahnarztpraxis seines Vaters.

In der High School entwickelte er Synapse, einen Musikplayer, der Hörgewohnheiten lernte und Empfehlungen gab. Microsoft und AOL boten an, das Programm zu kaufen und Zuckerberg einzustellen. Er lehnte ab und schrieb sich stattdessen in Harvard ein.

Die Geburt von Facebook

Im Februar 2004 lancierte der 19-jährige Zuckerberg „TheFacebook“. Die Plattform war ausschließlich für Harvard-Studenten gedacht. Die Idee war simpel: ein digitales Verzeichnis mit Fotos und Profilen, das reale soziale Netzwerke abbildete.

Innerhalb von 24 Stunden hatten sich über 1.500 Studenten registriert. Die Plattform breitete sich auf andere Ivy-League-Universitäten aus, dann auf alle amerikanischen Hochschulen, schließlich auf die ganze Welt.

Rechtsstreitigkeiten und Kontroversen

Die Gründungsgeschichte war jedoch nicht unumstritten. Die Winklevoss-Zwillinge und Divya Narendra verklagten Zuckerberg wegen angeblichen Ideendiebstahls. Sie behaupteten, Zuckerberg habe ihre Idee für ein Harvard-Netzwerk gestohlen, während er vorgab, ihnen zu helfen. Der Rechtsstreit endete 2008 mit einem Vergleich über 65 Millionen Dollar.

Diese Episode wurde 2010 im Film „The Social Network“ dramatisiert. Zuckerberg bezeichnete den Film als weitgehend fiktiv. Er räumte aber ein, dass die Kleidung akkurat dargestellt sei.

Vom Milliardär zum Konzernchef

Facebooks Börsengang im Mai 2012 war der größte Tech-IPO der Geschichte bis dahin: 16 Milliarden Dollar wurden eingesammelt. Zuckerberg war 23 Jahre alt, als er 2008 erstmals auf der Forbes-Milliardärsliste erschien. Er war der jüngste Selfmade-Milliardär überhaupt.

In den Folgejahren baute er durch Akquisitionen ein Imperium: Instagram (2012, 1 Milliarde Dollar), WhatsApp (2014, 19 Milliarden Dollar), Oculus VR (2014, 2 Milliarden Dollar). Jede dieser Übernahmen wurde anfangs als überteuert kritisiert. Sie erwies sich später als strategischer Geniestreich.

Krisen und Imageschäden

Der Cambridge-Analytica-Skandal 2018 offenbarte, dass persönliche Daten von Millionen Facebook-Nutzern ohne Zustimmung gesammelt wurden. Zuckerberg musste vor dem US-Kongress aussagen. Facebooks Image als vertrauenswürdige Plattform war nachhaltig beschädigt.

Die Umbenennung zu „Meta“ im Oktober 2021 sollte einen Neuanfang signalisieren. Zuckerberg wettete auf das Metaverse. In dieser virtuellen Realität würden Menschen arbeiten, spielen und interagieren. Milliarden flossen in die Entwicklung. Der erhoffte Durchbruch blieb zunächst aus.

Comeback durch KI

2024 und 2025 erholte sich Metas Aktienkurs dramatisch. Das Unternehmen repositionierte sich erfolgreich im KI-Wettbewerb. Metas Open-Source-Sprachmodell Llama wurde zum ernsthaften Konkurrenten für OpenAI. Zuckerbergs Vermögen stieg wieder auf über 200 Milliarden Dollar.

Timing und „Glück“

Zuckerberg hatte das Glück, Facebook genau dann zu lancieren, als eine Generation Heranwachsender bereit war für soziale Netzwerke. Sein kompromissloser Fokus auf Wachstum über Profit erlaubte es, kritische Masse zu erreichen, bevor Konkurrenten aufholen konnten. Jahrelang monetarisierte Facebook kaum.

Warum verschenkt Bill Gates 99 Prozent seines Vermögens?

Bill Gates nuklearer Traum: Wird er Realität?

Watch this video on YouTube Vom Software-Mogul zum Atomkraft-Visionär: Tech-Milliardär Bill Gates investiert Milliarden in Mini-AKWs. ZDFheute erklärt, ob sein nuklearer Traum Realität werden kann.



Aktuelles Vermögen: ca. 110 Milliarden Euro (Forbes, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Microsoft (ca. 1 %), diverse Investments über Cascade Investment

Der jüngste Milliardär seiner Generation

William Henry Gates III wurde am 28. Oktober 1955 in Seattle, Washington geboren. Seine Familie gehörte zur gehobenen Mittelschicht: Der Vater war Rechtsanwalt, die Mutter engagierte sich in wohltätigen Organisationen. Gates besuchte die Elite-Privatschule Lakeside, wo er 1968 erstmals Zugang zu Computern bekam.

Gemeinsam mit Schulfreund Paul Allen verbrachte Gates jede freie Minute am Terminal. Mit 15 gründeten sie Traf-O-Data, eine Firma zur Verkehrsanalyse. Das Unternehmen scheiterte. Doch Gates hatte Blut geleckt.

Microsoft entsteht

1975 brachen Gates und Allen ihr Studium ab. Gates verließ Harvard, Allen die Washington State University. Sie gründeten Microsoft. Der Anlass: Der Altair 8800, einer der ersten Heimcomputer, brauchte Software. Gates und Allen entwickelten einen BASIC-Interpreter.

Der entscheidende Coup gelang 1980: IBM suchte ein Betriebssystem für seinen ersten Personal Computer. Gates kaufte für 50.000 Dollar ein bestehendes System namens QDOS, passte es an und lizenzierte es an IBM. Er behielt aber die Rechte, es auch an andere Hersteller zu verkaufen. Diese Entscheidung wurde zur Grundlage von Microsofts Dominanz.

Der reichste Mann der Welt

Microsofts Börsengang 1986 machte Gates zum Millionär. Ein Jahr später, mit 31 Jahren, wurde er zum jüngsten Selfmade-Milliardär der Geschichte. 1995 überholte er den japanischen Immobilientycoon Yoshiaki Tsutsumi und wurde erstmals reichster Mensch der Welt.

1999 durchbrach sein Vermögen kurzzeitig die 100-Milliarden-Dollar-Marke. Er war der erste Mensch überhaupt, der diese Schwelle erreichte. Auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase besaß er über 45 Prozent von Microsoft.

Kartellverfahren und Imagewandel

Die 1990er Jahre brachten auch Konflikte. Das US-Justizministerium verklagte Microsoft wegen Monopolmissbrauch. Der Internet Explorer wurde mit Windows gebündelt, was den Konkurrenten Netscape verdrängte. 2000 ordnete ein Richter die Aufspaltung von Microsoft an. Das Urteil wurde später aufgehoben. Doch Gates‘ Ruf als „gnadenloser Geschäftsmann“ verfestigte sich.

Der Imagewandel kam durch Philanthropie. 2000 gründeten Bill und Melinda Gates die Bill & Melinda Gates Foundation mit dem Ziel, globale Gesundheit und Bildung zu verbessern. Warren Buffett steuerte weitere Milliarden bei. Die Stiftung wurde zur größten privaten Wohltätigkeitsorganisation der Welt.

Scheidung und Spätfolgen

Die Scheidung von Melinda Gates 2021 offenbarte ein komplizierteres Privatleben als bisher bekannt. Berichte über eine langjährige außereheliche Affäre und Treffen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein warfen Schatten auf Gates‘ Image als „netter Milliardär“.

2025 kündigte Gates an, 99 Prozent seines Vermögens an die Stiftung zu übertragen. Die Organisation soll bis 2045 200 Milliarden Dollar ausgeben und sich danach auflösen.

Timing und „Glück“

Gates‘ Erfolg beruhte auf zwei glücklichen Umständen: Der Zugang zu Computern an der Lakeside School (eine Seltenheit in den 1960er Jahren) und IBMs Entscheidung, das Betriebssystem zu lizenzieren statt zu kaufen. Doch Gates verwandelte diese Chancen durch strategisches Denken und Ausdauer in eine Weltmacht.

Wie wurde Jensen Huang zum KI-Milliardär, den niemand kommen sah?

Inside the Billionaire Life of Jensen Huang, The Godfather Of AI.

Watch this video on YouTube Vom Denny’s-Restaurant zum 150-Milliarden-Vermögen: Dieses Video feiert Tech-Milliardär Jensen Huang. Was es verschweigt: Der Nvidia-Chef nennt KI-Kritiker „Doomer“ und fordert, sie sollten schweigen.



Aktuelles Vermögen: ca. 150 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Nvidia (ca. 3,5 %)

Von Taiwan über Denny’s zur Chiprevolution

Jen-Hsun Huang (Jensen) wurde am 17. Februar 1963 in Taipei, Taiwan geboren. Mit fünf Jahren zog seine Familie nach Thailand, wo sein Vater als Chemieingenieur arbeitete. Politische Unruhen veranlassten seine Eltern, den neunjährigen Jensen und seinen Bruder zu Verwandten in die USA zu schicken.

Durch ein Missverständnis landete Jensen nicht an einer Privatschule, sondern am Oneida Baptist Institute. Diese Reformschule im ländlichen Kentucky war sein unerwartetes Ziel. Dort musste er Tabakfelder pflegen und das Rauchen ertragen. Es war eine harte Lektion in Anpassungsfähigkeit.

Nach der Wiedervereinigung mit seiner Familie in Oregon wurde er nationaler Tischtennisspieler und studierte Elektrotechnik an der Oregon State University, später an Stanford.

Die Nvidia-Gründung bei Denny’s

1993 trafen sich Huang und zwei Kollegen, Chris Malachowsky und Curtis Priem, in einem Denny’s-Restaurant in San Jose, um ein Unternehmen zu gründen. Keiner von ihnen hatte je ein Unternehmen geführt. Ihr Startkapital: 40.000 Dollar.

Die Vision: Grafikprozessoren für Videospiele. Der Name Nvidia, abgeleitet vom lateinischen „invidia“ (Neid), sollte signalisieren, dass die Konkurrenz bald neidisch sein würde. Die ersten Jahre waren hart. Mehrere Produkte floppten, das Geld wurde knapp.

1993 gründeten Jensen Huang und zwei Kollegen Nvidia in einem Denny’s-Restaurant. 30 Jahre später ist das Unternehmen 5 Billionen Dollar wert.

Der GPU-Durchbruch

1999 brachte Nvidia die GeForce 256 auf den Markt. Es war der erste „Grafikprozessor“ (GPU). Die Innovation lag in der Parallelverarbeitung: GPUs konnten tausende einfache Berechnungen gleichzeitig ausführen, während herkömmliche CPUs sich auf wenige komplexe Aufgaben konzentrierten.

Der Börsengang im selben Jahr brachte Kapital für weitere Expansion. Nvidia dominierte bald den Gaming-Grafikmarkt. Doch Huang sah weiter: Er erkannte, dass GPUs nicht nur Spiele, sondern auch wissenschaftliche Berechnungen beschleunigen konnten.

Die KI-Wette zahlt sich aus

Ab 2012 begannen Forscher, GPUs für maschinelles Lernen zu nutzen. Neuronale Netzwerke, die auf GPUs trainiert wurden, übertrafen plötzlich traditionelle Algorithmen. Nvidia investierte massiv in Software-Werkzeuge wie CUDA, die GPUs für KI-Entwickler zugänglich machten.

Als ChatGPT 2022 die Welt eroberte, war Nvidia der einzige Anbieter, dessen Hardware die nötige Rechenleistung liefern konnte. Die Nachfrage explodierte. Nvidias Marktkapitalisierung stieg von unter 300 Milliarden Dollar Anfang 2023 auf über 5 Billionen Dollar im Oktober 2025.

96 Prozent des Vermögens nach 2020

Huangs Vermögen wuchs nahezu ausschließlich in den letzten fünf Jahren. Von 2020 bis 2025 stieg sein Nettowert um etwa 145 Milliarden Dollar. Eine Vervielfachung, die selbst in der Tech-Branche beispiellos ist.

Seine Managementphilosophie ist berühmt für ihre Intensität. „Ich quäle meine Mitarbeiter zur Größe“, scherzte er einmal. Ehemalige Angestellte berichten von sieben bis zehn Meetings täglich, in denen geschrien und gestritten wird. Die Fluktuation bei Nvidia liegt dennoch bei nur 2,7 Prozent. Das ist weit unter dem Branchendurchschnitt.

Timing und „Glück“

Huang wettete 30 Jahre lang auf eine Technologie, deren Durchbruch niemand vorhersagen konnte. Als KI Mainstream wurde, war Nvidia perfekt positioniert. Mit der richtigen Hardware, der richtigen Software und einem eingespielten Team. „Nvidia gibt es seit 30 Jahren“, sagte Huang. „Wir waren ein Overnight-Erfolg. Aber die Nacht dauerte drei Jahrzehnte.“

Wie wurde Steve Ballmer reicher als Bill Gates?

Why Microsoft Paid This Guy $112 Billion (World's "Luckiest" Billionaire)

Watch this video on YouTube Steve Ballmer war Zimmergenosse von Bill Gates in Harvard. Diese Freundschaft brachte ihm 8 Prozent Microsoft-Anteile ein. Heute ist der Tech-Milliardär reicher als sein ehemaliger Chef. Das Video erklärt, warum Ballmers Beitrag zu Microsoft unterschätzt wird.



Aktuelles Vermögen: ca. 145 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Microsoft (ca. 4 %), Los Angeles Clippers

Vom Mischung-Verkäufer zum Microsoft-CEO

Steven Anthony Ballmer wurde am 24. März 1956 in Detroit, Michigan geboren. Sein Vater, ein Schweizer Immigrant, arbeitete als Manager bei Ford. Ballmer wuchs in gehobenen Vororten auf. Er lebte auch einige Jahre in Brüssel.

An der Harvard University studierte er Mathematik und Wirtschaft. Dort, im Currier House, lernte er einen Mitstudenten kennen, der ständig am Computer saß: Bill Gates. Die beiden wurden Freunde.

Nach Harvard arbeitete Ballmer bei Procter & Gamble, wo er Duncan-Hines-Backmischungen vermarktete. Er schrieb sich für ein MBA an Stanford ein und brach nach einem Jahr ab, als Gates anrief.

Der 30. Mitarbeiter ohne Aktien

1980 trat Ballmer als 30. Mitarbeiter bei Microsoft ein. Sein Titel: „Business Manager“. Im Grunde war er Gates‘ persönlicher Assistent. Sein Gehalt: 50.000 Dollar pro Jahr.

Bemerkenswert: Ballmer erhielt zunächst keine Aktien. Gates bot ihm stattdessen 10 Prozent des Gewinnwachstums, das er generierte. Als Microsofts Wachstum explodierte, wurde dieser Deal für das Unternehmen zu teuer. Bei der Umstrukturierung 1981 handelte Ballmer stattdessen 8 Prozent Eigenkapital aus. Eine Entscheidung, die ihn zum Multi-Milliardär machen würde.

Die Ära Ballmer

2000 übernahm Ballmer als CEO von Gates. Seine Amtszeit war umstritten: Der Aktienkurs stagnierte, während Rivalen wie Apple und Google aufholten. Ballmer verspottete 2007 das iPhone („Kein Geschäftsmann wird es kaufen“). Eine Fehleinschätzung, die ihm jahrelang nachhängte.

Steve Ballmer kaufte die LA Clippers für 2 Milliarden Dollar. Seine legendäre Energie bei Spielen ist weltberühmt.

Doch die Zahlen erzählen eine andere Geschichte: Unter Ballmer verdreifachte sich Microsofts Umsatz von 25 auf 70 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg um 215 Prozent. Das Xbox-Geschäft, das Cloud-Computing mit Azure, die Übernahme von Skype: alles geschah unter seiner Führung.

Treue zahlt sich aus

Als Ballmer 2014 als CEO abtrat, besaß er immer noch fast seine gesamten ursprünglichen 8 Prozent. Heruntergerechnet waren es etwa 4 Prozent nach Aktiensplits. Er hatte fast nie verkauft.

Der Kontrast zu Gates könnte nicht größer sein: Gates diversifizierte sein Portfolio über Jahrzehnte und reduzierte seinen Microsoft-Anteil auf etwa 1 Prozent. Ballmer hielt an seiner Überzeugung fest und überholte dadurch 2024 seinen ehemaligen Chef im Vermögensranking.

„Ich bin ein loyaler Typ“, erklärte Ballmer. „Ich fahre immer noch Ford, wegen meines Vaters. Und ich besitze immer noch Microsoft-Aktien.“

Die Los Angeles Clippers

2014 kaufte Ballmer die Los Angeles Clippers für 2 Milliarden Dollar. Es war der höchste Preis, der je für ein NBA-Team bezahlt wurde. Der Verkauf wurde notwendig, nachdem rassistische Äußerungen des Vorbesitzers Donald Sterling öffentlich wurden.

Ballmer brachte seine charakteristische Energie ins Basketball-Geschäft. Videos zeigen ihn, wie er bei Spielen aus seinem Sitz springt, Spieler umarmt und vor Aufregung schreit. „Ich ernähre mich von Energie„, sagte er.

Timing und „Glück“

Ballmer ist der einzige Zentimilliardär, der sein Vermögen als Angestellter machte, nicht als Gründer. Sein Erfolgsrezept: Loyalität zu einer einzigen Aktie über mehr als vier Jahrzehnte. Der KI-Boom, der Microsoft durch die OpenAI-Partnerschaft begünstigte, ließ sein Vermögen ab 2023 explodieren.

Warum nahm Michael Dell sein Unternehmen von der Börse?

Dell übernimmt Dell

Watch this video on YouTube 2013 wagte Michael Dell einen radikalen Schritt: Er nahm sein Unternehmen von der Börse und baute es abseits von Quartalsberichten komplett um. Diese Euronews-Reportage zeigt den Moment, der den Tech-Milliardär heute reicher macht als je zuvor.



Aktuelles Vermögen: ca. 110 Milliarden Euro (Bloomberg, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Dell Technologies (ca. 50 %)

Das Zeitungsabo-Wunderkind

Michael Saul Dell wurde am 23. Februar 1965 in Houston, Texas geboren. Sein Vater war Kieferorthopäde, seine Mutter Börsenmaklerin. Mit zwölf Jahren verdiente Dell sein erstes Geld durch den Verkauf von Briefmarken an Sammler: 2.000 Dollar.

Als Teenager entdeckte er ein lukrativeres Geschäft: Zeitungsabonnements. Statt kalt anzurufen, analysierte er öffentliche Heiratsurkunden, um Neuvermählte zu identifizieren. Diese Zielgruppe bestellte eher Zeitungen. In einem Jahr verdiente er 18.000 Dollar. Das war mehr als mancher Lehrer.

Mit 15 zerlegte Dell seinen ersten Apple II, um zu verstehen, wie er funktionierte. Die Faszination für Computer wurde zur Obsession.

PCs Limited aus dem Studentenwohnheim

1984, als Erstsemester an der University of Texas, begann Dell, PCs aus standardisierten Komponenten zusammenzubauen und direkt an Kunden zu verkaufen. Er verzichtete auf Zwischenhändler. Seine Eltern, die auf eine Medizinerkarriere gehofft hatten, waren entsetzt.

Als seine monatlichen Einnahmen 25.000 Dollar überstiegen, brach Dell das Studium ab. Mit 1.000 Dollar Startkapital wurde PCs Limited gegründet. Später wurde daraus Dell Computer Corporation.

Das Direktverkaufsmodell war revolutionär: Kunden bestellten telefonisch, die PCs wurden auf Bestellung gefertigt. Dies eliminierte Lagerkosten und ermöglichte niedrigere Preise bei höherer Marge.

Vom jüngsten Fortune-500-CEO zur Krise

1992 wurde Dell mit 27 Jahren zum jüngsten CEO eines Fortune-500-Unternehmens. 2001 überholte Dell Computer den Rivalen Compaq und wurde größter PC-Hersteller der Welt.

Doch die 2000er Jahre brachten Probleme: Qualitätsmängel, Kundenservicebeschwerden, der Aufstieg von Tablets und Smartphones. 2004 trat Dell als CEO zurück. Als sich die Situation weiter verschlechterte, kehrte er 2007 zurück.

Privatisierung und Comeback

Der radikalste Schritt kam 2013: Dell nahm sein Unternehmen für 24,4 Milliarden Dollar von der Börse. Es war einer der größten Leveraged Buyouts seit der Finanzkrise. Der aktivistische Investor Carl Icahn wehrte sich verbissen. Er unterlag aber.

Die Privatisierung erlaubte langfristige Umstrukturierung ohne den Druck von Quartalsberichten. 2016 übernahm Dell EMC für 67 Milliarden Dollar. Das war die größte Tech-Übernahme der Geschichte. Das kombinierte Unternehmen, Dell Technologies, wurde 2018 wieder an die Börse gebracht.

Der KI-Boom

2024 und 2025 profitierte Dell massiv von der KI-Nachfrage. Unternehmen brauchten Server und Speichersysteme für KI-Anwendungen. Genau das ist Dells Kerngeschäft. Im Mai 2024 überschritt Dells Vermögen erstmals die 100-Milliarden-Dollar-Marke.

Dell beschreibt Risikobereitschaft als seinen größten Vorteil: „Große Unternehmen sind generell schlecht darin, Risiken einzugehen. Man muss etwas Einzigartiges schaffen.“

Timing und „Glück“

Dell erkannte früh, dass der PC-Markt von Ineffizienz geprägt war: Händlermargen, Lagerkosten, veraltetes Inventar. Sein Direktmodell löste all diese Probleme. Die Entscheidung zur Privatisierung 2013 gab ihm die Freiheit, fundamental umzubauen, während öffentlich gehandelte Konkurrenten nur kurzfristig optimieren konnten.

Warum verschwand Jack Ma nach seiner Kritik an Chinas Regierung?

Jack Ma Thought He Was Untouchable…Ended Up Losing $891 Billion

Watch this video on YouTube Eine Rede, die alles zerstörte: Tech-Milliardär Jack Ma kritisierte Chinas Bankensystem und verschwand. Dieses Video erklärt, wie er 891 Milliarden Dollar Marktwert vernichtete.



Aktuelles Vermögen: ca. 25 Milliarden Euro (Forbes, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Alibaba Group, Ant Group

30 Ablehnungen und drei gescheiterte Prüfungen

Ma Yun, bekannt als Jack Ma, wurde am 10. September 1964 in Hangzhou, China geboren. Seine Eltern waren traditionelle Musiker und Geschichtenerzähler. Ein Beruf ohne finanziellen Spielraum im kommunistischen China.

Mas schulische Laufbahn war eine Serie von Misserfolgen: Er fiel zweimal durch die Grundschulprüfungen, dreimal durch die Mittelschulprüfungen. Die Aufnahmeprüfung für die Universität (Gaokao) bestand er erst im dritten Anlauf.

Doch Ma hatte eine Gabe: Englisch. Als Teenager führte er Touristen durch Hangzhou und tauschte Sprachunterricht gegen Konversation. Ein amerikanischer Tourist gab ihm den Namen „Jack“.

30 Bewerbungen, 30 Ablehnungen

Nach dem Studium bewarb sich Ma bei 30 verschiedenen Jobs und wurde überall abgelehnt. Nicht einmal KFC stellte ihn ein. 23 der 24 Bewerber wurden genommen. Er wurde Englischlehrer an einer Hochschule mit einem Gehalt von 12 Dollar pro Monat.

1995 reiste Ma in die USA, um bei einem Zahlungsstreit zu helfen. Dort sah er zum ersten Mal das Internet. Er suchte nach „Bier“. Keine chinesischen Ergebnisse. Er suchte nach „China“. Nichts.

Ma erkannte: Das Internet war eine Revolution, und China fehlte völlig.

Die Alibaba-Gründung

1999 versammelte Ma 17 Freunde in seiner Wohnung in Hangzhou. Mit einem Startkapital von umgerechnet etwa 60.000 Dollar gründeten sie Alibaba. Eine Plattform, auf der chinesische Unternehmen ihre Produkte international anbieten konnten.

Der Name stammte aus „Tausendundeiner Nacht“: Ali Baba, der durch „Sesam öffne dich“ Zugang zu verborgenen Schätzen erhielt. Ma wollte kleinen Unternehmen das Tor zur Weltwirtschaft öffnen.

Die ersten Jahre waren brutal. Investor nach Investor lehnte ab. Erst 2000 sicherte sich Alibaba 25 Millionen Dollar von Goldman Sachs und SoftBank. Kapital, das das Überleben ermöglichte.

Vom größten Börsengang zum Fall

2014 ging Alibaba an der New Yorker Börse an die Börse. Mit 25 Milliarden Dollar war es der größte US-IPO aller Zeiten. Ma wurde zum reichsten Mann Chinas.

Doch im Oktober 2020 kritisierte Ma öffentlich Chinas Finanzregulatoren. Er nannte das staatliche Bankensystem eine „Pfandleiher-Mentalität“ und forderte mehr Innovation. Tage später stoppten die Behörden den geplanten Börsengang der Ant Group. Er hätte der größte IPO der Geschichte werden sollen.

Verschwinden und Comeback

Ma verschwand aus der Öffentlichkeit. Monate vergingen ohne ein Lebenszeichen. Gerüchte über Verhaftung oder Hausarrest kursierten. Als er 2021 wieder auftauchte, war er sichtlich gezeichnet.

Sein Vermögen sank von über 50 Milliarden auf etwa 25 Milliarden Dollar. Alibaba wurde zu einer Milliardengeldstrafe verurteilt. Ant Group musste sich als reguliertes Finanzunternehmen reorganisieren.

Jack Ma verschwand 2020 aus der Öffentlichkeit. Sein Fall zeigt die Grenzen privater Macht in China.

2025 tauchte Ma bei einem Treffen mit Präsident Xi Jinping auf. Ein Signal möglicher Rehabilitation. Doch seine Geschichte bleibt eine Warnung: In China sind selbst Milliardäre nicht unantastbar.

Timing und „Glück“

Ma profitierte vom perfekten Timing: Er erkannte das Internet-Potenzial, als Chinas Wirtschaft sich gerade für die Welt öffnete. Doch sein Fall zeigt auch die Grenzen: In einem autoritären System kann politisches Kapital wichtiger sein als wirtschaftliches.

Warum ist Pony Ma das Gegenteil von Jack Ma?

The Rise of China’s Tencent Billionaire

Watch this video on YouTube Der stille Gigant: Bloomberg porträtiert Tech-Milliardär Pony Ma, den Gründer von Tencent. Er meidet die Öffentlichkeit, doch sein WeChat nutzen über eine Milliarde Menschen täglich.



Aktuelles Vermögen: ca. 45 Milliarden Euro (Forbes, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Tencent Holdings

Der scheue Ingenieur aus Shantou

Ma Huateng, international als Pony Ma bekannt, wurde am 29. Oktober 1971 in Chaoyang, Guangdong geboren und wuchs in Shenzhen auf. Eine der ersten chinesischen Sonderwirtschaftszonen.

Anders als der charismatische Jack Ma ist Pony Ma für seine Introversion bekannt. Er studierte Informatik an der Shenzhen University und arbeitete als Softwareentwickler bei einem Telekommunikationsunternehmen.

Die Geburt von Tencent

1998 gründete Ma mit vier Mitgründern Tencent. Benannt nach seinem chinesischen Namen (Tengxun). Das erste Produkt war OICQ, ein Instant-Messaging-Dienst nach dem Vorbild des amerikanischen ICQ.

OICQ wurde später in QQ umbenannt und explodierte in Chinas junger Internetgeneration. Bis 2001 hatte QQ über 100 Millionen Nutzer. Das Problem: Ma wusste nicht, wie er damit Geld verdienen sollte.

Tencent stand kurz vor dem Bankrott. Ma versuchte, QQ für umgerechnet etwa 100.000 Dollar zu verkaufen. Aber niemand kaufte. Verzweifelt experimentierte das Team mit Premium-Features, virtuellen Gütern und Spielen.

Gaming und WeChat

Der Durchbruch kam durch Online-Spiele. Tencent lizenzierte zunächst koreanische Spiele, entwickelte dann eigene. „Honor of Kings“ wurde das meistgespielte Mobilspiel der Welt. Tencent erwarb Anteile an westlichen Gaming-Unternehmen wie Riot Games (League of Legends) und Epic Games (Fortnite).

2011 lancierte Tencent WeChat. Eine Super-App, die Messaging, soziale Medien, Bezahlung und Dienste in einer Plattform vereinte. WeChat wurde zum digitalen Nervensystem Chinas: Über eine Milliarde Menschen nutzen es täglich für alles von Chatten bis Stromrechnungen.

Stiller Reichtum

Pony Ma meidet Interviews und öffentliche Auftritte. Er besitzt keinen eigenen Jet und keine Yachten. Sein Führungsstil ist datengetrieben und analytisch. Das Gegenteil von Jack Mas theatralischen Auftritten.

Tencents Marktkapitalisierung übersteigt 400 Milliarden Dollar. Das Unternehmen ist Chinas wertvollster Konzern und eine der größten Firmen der Welt.

Regulierungsdruck

Wie alle großen chinesischen Tech-Unternehmen geriet Tencent ab 2021 unter Regulierungsdruck. Spielzeiten für Minderjährige wurden beschränkt, Übernahmen blockiert, Bußgelder verhängt. Pony Mas Vermögen sank von seinem Höchststand bei über 60 Milliarden Dollar.

Dennoch bleibt Tencent profitabel und diversifiziert. Mit Beteiligungen von Spotify bis Tesla, von Snap bis Meituan.

Timing und „Glück“

Pony Ma profitierte von Chinas einzigartigem digitalen Ökosystem: eine riesige, mobile-native Bevölkerung ohne etablierte westliche Plattformen. WeChat konnte Funktionen integrieren, die in den USA auf zehn verschiedene Apps verteilt sind. Diese Integration schuf einen Graben, den ausländische Konkurrenten nie überwinden konnten.

Was macht Peter Thiel zum kontroversesten Tech-Investor?

Ist dieser Mann so mächtig wie Trump?

Watch this video on YouTube Peter Thiel wurde in Frankfurt geboren und ist heute einer der einflussreichsten Menschen Amerikas. Der Tech-Milliardär finanzierte J.D. Vance‘ Karriere, gründete PayPal und Palantir und berät Donald Trump. MrWissen2go fragt: Ist dieser Mann mächtiger als der Präsident selbst?



Aktuelles Vermögen: ca. 12 Milliarden Euro (Forbes, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Palantir, Founders Fund, diverse Startup-Investments

Der Schachmeister aus Frankfurt

Peter Andreas Thiel wurde am 11. Oktober 1967 in Frankfurt am Main geboren. Als er ein Jahr alt war, emigrierte die Familie in die USA. Sein Vater arbeitete als Ingenieur in der Bergbauindustrie, was zu häufigen Umzügen führte. Thiel besuchte sieben Grundschulen in verschiedenen Ländern.

In San Mateo, Kalifornien, entwickelte er zwei Leidenschaften: Schach und Philosophie. Er war der bestplatzierte Jugendschachspieler unter 21 Jahren in den USA. An Stanford studierte er Philosophie und später Jura.

PayPal und die „PayPal-Mafia“

1998 gründete Thiel mit Max Levchin Confinity, ein Unternehmen für digitale Zahlungen. Confinity fusionierte 2000 mit Elon Musks X.com und wurde zu PayPal.

Das Team war legendär talentiert. So sehr, dass die Gruppe später als „PayPal-Mafia“ bekannt wurde. Ehemalige PayPal-Mitarbeiter gründeten oder leiteten YouTube, LinkedIn, Yelp, Tesla und viele weitere Milliarden-Unternehmen.

Als eBay PayPal 2002 für 1,5 Milliarden Dollar kaufte, erhielt Thiel als größter Einzelaktionär etwa 55 Millionen Dollar.

Der Facebook-Coup

Thiels nächster Geniestreich: Er wurde 2004 der erste externe Investor von Facebook. Für 500.000 Dollar erhielt er 10,2 Prozent des Unternehmens und einen Sitz im Vorstand.

Beim IPO 2012 war diese Beteiligung etwa eine Milliarde Dollar wert. Thiel verkaufte den Großteil. Ein seltener Fall perfekten Timings.

Palantir und staatliche Überwachung

2003 gründete Thiel Palantir Technologies. Benannt nach den allsehenden Kristallkugeln in „Herr der Ringe“. Das Unternehmen entwickelt Datenanalyse-Software für Geheimdienste und Militär.

Palantir ist umstritten: Kritiker bezeichnen es als „Überwachungskapitalismus“, Befürworter als notwendiges Werkzeug gegen Terrorismus. Die CIA war früher Investor und bleibt Kunde. Beim Börsengang 2020 wurde Palantir mit über 20 Milliarden Dollar bewertet.

Der politische Außenseiter

Thiel ist der prominenteste konservative Tech-Milliardär. 2016 unterstützte er Donald Trump als einziger Silicon-Valley-Investor. Eine Entscheidung, die ihn in der Branche isolierte.

Seine Thesen sind provokant: Demokratie und Freiheit seien unvereinbar geworden. Monopole seien besser als Wettbewerb. Universitäten seien überschätzt. Er finanzierte „Thiel Fellowships“, die Studenten Geld geben, um das College abzubrechen.

Timing und „Glück“

Thiels Erfolg beruht auf konträrem Denken. Er sucht gezielt Investments, die der Konsens ablehnt. „Was glaubst du, das wahr ist, von dem fast niemand sonst überzeugt ist?“ ist seine berühmte Interview-Frage. Diese Philosophie führte ihn zu PayPal, Facebook und Bitcoin (er war früher Investor).

Warum ist Sam Altman das Gesicht der KI-Revolution?

Sam Altman Shows Me GPT 5… And What's Next

Watch this video on YouTube Sam Altman überlebte seinen eigenen Rauswurf bei OpenAI und wurde zum mächtigsten Mann der KI-Branche. In diesem ausführlichen Interview erklärt der Tech-Milliardär, welche Zukunft er baut. Und warum er glaubt, dass sich der Gesellschaftsvertrag ändern muss.



Aktuelles Vermögen: ca. 1 Milliarde Euro (geschätzt, 2025)

Wichtigste Beteiligungen: OpenAI, Helion Energy, Worldcoin

Der jüngste Y-Combinator-Chef

Samuel Harris Altman wurde am 22. April 1985 in Chicago geboren und wuchs in St. Louis auf. Mit acht Jahren bekam er seinen ersten Computer. Ein Macintosh. Er brachte sich selbst das Programmieren bei.

An der Stanford University studierte er Informatik. Er brach aber nach zwei Jahren ab, um sein Startup Loopt zu gründen. Eine standortbasierte Social-Networking-App.

Von Loopt zu Y Combinator

Loopt wurde 2012 für 43 Millionen Dollar verkauft. Kein spektakulärer Exit, aber respektabel. Wichtiger war das Netzwerk, das Altman aufgebaut hatte.

2014, mit nur 28 Jahren, wurde er Präsident von Y Combinator. Der einflussreichste Startup-Accelerator der Welt. YC hatte Unternehmen wie Airbnb, Stripe und Dropbox gefördert. Unter Altmans Führung expandierte das Programm und investierte in über 3.000 Startups.

OpenAI und ChatGPT

2015 gründete Altman gemeinsam mit Elon Musk und anderen OpenAI. Ein Forschungslabor für künstliche Intelligenz. Die ursprüngliche Mission: sicherstellen, dass KI der gesamten Menschheit zugute kommt.

Die Transformation kam 2019, als OpenAI sich von einer Non-Profit zu einer „capped-profit“-Struktur wandelte, um milliardenschwere Investitionen von Microsoft anzuziehen. Kritiker sahen Verrat am ursprünglichen Ideal. Altman argumentierte, dass sichere KI massives Kapital erfordere.

Am 30. November 2022 veröffentlichte OpenAI ChatGPT und veränderte die Welt. Innerhalb von fünf Tagen registrierten sich eine Million Nutzer. Die Technologie löste ein globales Wettrennen um KI aus.

Entlassung und Comeback

Im November 2023 geschah Unerwartetes: Der OpenAI-Vorstand entließ Altman mit der Begründung, er sei nicht „konsistent aufrichtig“ gewesen. Die genauen Gründe blieben vage.

Was folgte, war ein fünftägiges Drama ohnegleichen. Fast alle OpenAI-Mitarbeiter drohten mit Kündigung. Microsoft bot an, das gesamte Team einzustellen. Der Vorstand kapitulierte. Altman kehrte als CEO zurück, der Vorstand wurde umstrukturiert.

Die Episode demonstrierte Altmans Macht: OpenAI war Sam Altman, und alle wussten es.

Weltverändernde Ambitionen

Altmans Visionen gehen weit über OpenAI hinaus. Er investiert in Helion Energy (Kernfusion), Worldcoin (biometrische Kryptowährung) und diverse Biotech-Startups. Er spricht offen davon, dass KI die Produktivität so steigern könnte, dass universelles Grundeinkommen notwendig wird.

Sein persönliches Vermögen bleibt schwer zu beziffern, da OpenAI privat ist. Schätzungen liegen bei etwa einer Milliarde Dollar. Vergleichsweise bescheiden für jemanden, der die Zukunft der Technologie mehr prägt als fast jeder andere.

Timing und „Glück“

Altman stand zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Als KI von akademischer Spielerei zum kommerziellen Massenprodukt wurde. Seine Position bei YC verschaffte ihm ein unvergleichliches Netzwerk. Doch sein wahres Talent liegt im Überzeugen: Er gewann Microsoft als Partner, überlebte seinen eigenen Rauswurf und wurde zum öffentlichen Gesicht einer Technologie, die er nicht selbst erfunden hat.

Warum entwickelte Robin Li den PageRank-Algorithmus vor Larry Page?

OK Google, wie funktioniert der PAGE RANK ALGORITHMUS ? | #MATHEMATIK

Watch this video on YouTube Larry Page entwickelte den PageRank-Algorithmus als Stanford-Doktorand. Diese Erfindung machte ihn zum zweitreichsten Tech-Milliardär der Welt. Dieses Video erklärt die Matrizenrechnung dahinter, die Google zur mächtigsten Suchmaschine machte.



Aktuelles Vermögen: ca. 12 Milliarden Euro (Forbes, Dezember 2025)

Wichtigste Beteiligungen: Baidu (ca. 16 %)

Der stille Erfinder hinter Chinas Google

Li Yanhong, international als Robin Li bekannt, wurde am 17. November 1968 in Yangquan, Shanxi geboren. Eine kleine Industriestadt in Nordchina. Seine Eltern waren Fabrikarbeiter. Als viertes von fünf Kindern musste er um Aufmerksamkeit kämpfen.

Li studierte Informationsmanagement an der Peking-Universität und erwarb später einen Master in Informatik an der SUNY Buffalo in den USA. Dort entwickelte er einen Suchmaschinenalgorithmus, der später als Grundlage für Baidu dienen würde.

RankDex vor PageRank

1996, zwei Jahre vor Googles Gründung, entwickelte Li RankDex. Einen Algorithmus, der Webseiten nach der Anzahl ihrer eingehenden Links bewertete. Das Konzept war praktisch identisch mit dem späteren PageRank.

Li meldete ein Patent an und arbeitete bei Infoseek und der Dow Jones Company. Doch die amerikanische Tech-Szene interessierte sich wenig für seine Ideen. Also kehrte er nach China zurück.

Die Baidu-Gründung

Im Januar 2000 gründete Li gemeinsam mit Eric Xu Baidu. Benannt nach einem klassischen chinesischen Gedicht über die Suche nach Schönheit. Das Startkapital kam von amerikanischen Investoren, darunter Draper Fisher Jurvetson und Peninsula Capital.

Baidu wurde schnell zu Chinas dominierender Suchmaschine. Googles Rückzug aus China 2010 beseitigte den gefährlichsten Rivalen. Offiziell geschah der Rückzug wegen Zensurbedenken. Danach kontrollierte Baidu zeitweise über 80 Prozent des chinesischen Suchmarkts.

Der KI-Pivot

Ab 2013 investierte Li massiv in künstliche Intelligenz. Jahre bevor der Hype begann. Baidu eröffnete ein KI-Forschungslabor in Silicon Valley und stellte Andrew Ng ein, einen der weltweit führenden KI-Forscher.

Die Strategie zahlte sich aus: Baidus Sprachassistent DuerOS und die autonome Fahrplattform Apollo wurden zu Kerngeschäften. Als ChatGPT 2022 erschien, war Baidu mit seinem eigenen Sprachmodell Ernie Bot bereit.

Niedergang und Herausforderungen

Doch die 2010er Jahre brachten auch Rückschläge. Skandale um gefälschte Gesundheitsinformationen in Baidus Suchergebnissen schadeten dem Ruf. Bytedance (TikTok-Muttergesellschaft) und Tencent fraßen Marktanteile. Lis Vermögen sank von einem Höchststand bei über 20 Milliarden Dollar.

Heute ist Baidu ein diversifizierter Konzern mit Suchmaschine, Cloud-Diensten, autonomem Fahren und KI-Chips. Aber nicht mehr der unangefochtene Champion, der es einst war.

Timing und „Glück“

Robin Li erkannte die Bedeutung von Hyperlinks für die Suche vor Larry Page. Doch ihm fehlte der Kontext, um diese Einsicht zu monetarisieren. Erst die Rückkehr nach China und Googles Rückzug gaben ihm die Chance, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt aufzubauen. Seine Geschichte zeigt: Innovation allein reicht nicht. Der Markt muss bereit sein.

Was verbindet alle 15 Tech-Milliardäre?

Diese 15 Geschichten zeigen wiederkehrende Muster:

Timing ist entscheidend. Jeder dieser Unternehmer erkannte eine technologische Welle, bevor sie zum Tsunami wurde. Ob Personal Computer (Gates, Dell), Internet (Bezos, Page, Brin), Social Media (Zuckerberg), Mobile (Pony Ma), Cloud (Ellison) oder KI (Huang, Altman).

Scheitern ist normal. Jack Ma wurde 30 Mal abgelehnt. Musk stand 2008 vor dem Bankrott. Oracle wäre 1990 fast pleite gegangen. Dell musste sein Unternehmen zweimal retten. Der Unterschied zwischen Erfolgreichen und Gescheiterten liegt oft darin, wie viele Rückschläge jemand überlebt.

Kontrolle ist Macht. Fast alle behielten die Kontrolle über ihre Unternehmen. Durch Dual-Class-Aktienstrukturen (Page, Brin, Zuckerberg), Privatisierungen (Dell, Musk bei SpaceX) oder schiere Anteile (Gates, Ballmer). Wer die Macht abgibt, verliert oft alles.

Fokus schlägt Diversifikation. Ballmer hielt seine Microsoft-Aktien über 40 Jahre. Huang baute sein gesamtes Vermögen mit einem einzigen Unternehmen. Die reichsten Tech-Milliardäre sind keine diversifizierten Investoren. Sie wetteten alles auf eine Karte.

Glück ist real, aber nicht ausreichend. Jeder profitierte von glücklichen Umständen. IBMs Entscheidung, Gates‘ Betriebssystem zu lizenzieren; Googles Rückzug, der Baidu den chinesischen Markt überließ; die Pandemie, die Amazon und Tesla beflügelte. Doch Glück ohne Vorbereitung ist nutzlos.

Die Gesamtbotschaft für Entscheider: Große Vermögen entstehen nicht durch inkrementelle Optimierung, sondern durch das Erkennen und Nutzen von Paradigmenwechseln. Oft unter erheblichem persönlichem Risiko.

Häufig gestellte Fragen

Die häufigsten Fragen zu Tech-Milliardären: Wer sind sie, wie wurden sie reich, und was verbindet sie?

Wer ist der reichste Tech-Milliardär der Welt? Elon Musk führt die Liste mit einem geschätzten Vermögen von rund 425 Milliarden Euro (Stand Dezember 2025). Sein Reichtum basiert hauptsächlich auf seinen Beteiligungen an Tesla und SpaceX. Ende 2024 durchbrach er als erster Mensch die 400-Milliarden-Dollar-Schwelle. Wie viele Tech-Milliardäre gibt es weltweit? Im März 2025 zählte die Welt etwa 400 Tech-Milliardäre. Sie repräsentieren rund 15 Prozent aller Milliardäre weltweit. Die USA dominieren mit dem Silicon Valley als Epizentrum, gefolgt von China mit Unternehmen wie Alibaba und Tencent. Welcher Tech-Milliardär hat sein Vermögen am schnellsten aufgebaut? Jensen Huang von Nvidia verzeichnete den schnellsten Vermögenszuwachs der jüngeren Geschichte. 96 Prozent seines Vermögens von etwa 150 Milliarden Euro entstanden nach 2020. Der KI-Boom katapultierte Nvidias Marktkapitalisierung auf über 5 Billionen Dollar. Warum sind so viele Tech-Milliardäre Studienabbrecher? Unter den Top-15 finden sich mehrere Studienabbrecher: Gates, Zuckerberg, Dell, Ellison und Altman. Der Grund liegt im Timing. Als sich bahnbrechende Chancen boten, erschien ein Universitätsabschluss weniger wichtig als schnelles Handeln. Die Opportunitätskosten des Studiums überstiegen den erwarteten Nutzen. Was unterscheidet chinesische von amerikanischen Tech-Milliardären? Chinesische Tech-Milliardäre wie Jack Ma und Pony Ma operieren in einem System, in dem die Regierung jederzeit eingreifen kann. Jack Mas Fall nach seiner Kritik an Regulatoren zeigt die Grenzen privater Macht. Amerikanische Milliardäre genießen mehr unternehmerische Freiheit, stehen aber unter stärkerer öffentlicher Beobachtung. Wie behalten Tech-Milliardäre die Kontrolle über ihre Unternehmen? Die meisten nutzen Dual-Class-Aktienstrukturen. Dabei halten Gründer Aktien mit höherem Stimmrecht als normale Anleger. Google, Facebook und Dell nutzen dieses Modell. Ballmer behielt Kontrolle durch schiere Masse: Er verkaufte fast nie und hält noch immer 4 Prozent von Microsoft.

Quellen

Bloomberg – Bloomberg Billionaires Index – bloomberg.com/billionaires – besucht am 13.01.2026

Forbes – The World’s Real-Time Billionaires – forbes.com/real-time-billionaires – besucht am 13.01.2026

Statista – Tech billionaires worldwide 2025 – statista.com/statistics/741762/the-richest-people-in-the-us-tech-industry – besucht am 13.01.2026

Academy of Achievement – Biography of Jeff Bezos – achievement.org/achiever/jeffrey-p-bezos – besucht am 13.01.2026

Britannica Money – Larry Ellison Biography – britannica.com/money/larry-ellison – besucht am 13.01.2026

CNBC – Nvidia becomes first company to reach $5 trillion market cap – cnbc.com – besucht am 13.01.2026

Financial Times – Jack Ma reappears at meeting with Xi Jinping – ft.com – besucht am 13.01.2026

The Street – Jensen Huang’s 2025 net worth as Nvidia market cap tops $4 trillion – thestreet.com/personalities/nvidia-founder-huang-net-worth – besucht am 13.01.2026

SEC – Alphabet Inc. Form 10-K – sec.gov – besucht am 13.01.2026

Ashlee Vance – Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future – 2015

Brad Stone – The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon – 2013

Liu Shiying & Martha Avery – Alibaba: The Inside Story Behind Jack Ma – 2009