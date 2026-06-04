Larry Ellison ist seit dem 2. Juni 2026 die drittreichste Person der Welt. Hinter dem Vermögenssprung steckt keine neue Software, sondern Oracles Wandel zum Rechenleistungs-Lieferanten für den KI-Boom.

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Der Aufstieg von Oracle zum KI-Infrastruktur-Anbieter hat Mitgründer Larry Ellison an Jeff Bezos und Sergey Brin vorbeigeschoben. Nach Daten des Bloomberg Billionaire Index liegt sein Vermögen am 2. Juni bei 302 Milliarden Dollar, nur noch hinter Elon Musk und Larry Page. Spannender als die Rangliste ist die Frage, womit ein Datenbankkonzern aus den Siebzigern plötzlich solche Kurssprünge auslöst.

Das Wichtigste in Kürze

Larry Ellisons Vermögen erreicht laut Bloomberg Billionaire Index am 2. Juni 2026 rund 302 Milliarden Dollar, Platz drei weltweit.

Treiber ist die Oracle-Aktie: rund 11 % Plus am 29. Mai, am 1. Juni bis zu 244 Dollar, die stärkste Monatsperformance seit über zwei Jahrzehnten.

Oracle hat sich vom Datenbankhaus zum Lieferanten von Rechenleistung für KI-Systeme gewandelt.

Der Wandel hatte einen hohen Preis: Ende März baute Oracle weltweit über 30.000 Stellen ab, rund 18 % der Belegschaft.

Womit verdient Oracle im KI-Boom plötzlich so viel Geld?

Oracle hat sich vom Datenbank-Anbieter zum Infrastruktur-Partner für KI-Modelle entwickelt und verkauft Rechenkapazität statt Software

Oracle galt jahrzehntelang als Anbieter von Datenbanken und Unternehmenssoftware. Im KI-Zeitalter verkauft der Konzern jetzt vor allem eines: Rechenkapazität für Firmen, die große KI-Modelle trainieren und betreiben. Im Goldrausch verdient am verlässlichsten, wer die Schaufeln liefert, unabhängig davon, welches Modell am Ende gewinnt. Genau diese Position hat Oracle eingenommen.

Der Markt honoriert das deutlich. Die Aktie legte am 29. Mai rund 11 Prozent zu und kletterte am 1. Juni auf bis zu 244 Dollar. Ellisons Vermögen hängt eng an diesem Kurs, weil ihm etwa 41 Prozent von Oracle gehören. Allein im jüngsten erfassten Zeitraum stieg sein Vermögen um 21,4 Milliarden Dollar, seit Jahresbeginn um 55,1 Milliarden.

Warum schwankt Ellisons Vermögen so stark?

Ellisons Vermögen fiel im April 2026 auf 195 Milliarden Dollar, verlor damit 200 Milliarden seit dem Höchststand und rutschte auf Platz sechs ab

Die Kehrseite dieser Kopplung zeigte sich im April 2026. Da fiel Ellisons Vermögen auf 195 Milliarden Dollar, rund 200 Milliarden weniger als beim Höchststand im September 2025. Schwache Kurse drückten ihn auf Platz sechs des Index. Innerhalb eines Monats drehte sich das Bild, weil Oracle weiter wuchs.

Reichstenlisten sind selten eine Nachricht. Die eigentliche Geschichte ist, dass ein Datenbankkonzern aus den Siebzigern zum Rückgrat des KI-Booms wird. Für Entscheider lohnt der Blick darauf, wer im KI-Markt die Infrastruktur kontrolliert, nicht nur darauf, wer die schlagzeilenträchtigen Modelle baut. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Entscheider aus dem Oracle-Wandel mitnehmen sollten

Oracle baut weltweit über 30.000 Stellen ab und konzentriert sich auf Cloud-Infrastruktur und KI-Services

Der Umbau verlief nicht reibungslos. Am 31. März baute Oracle weltweit über 30.000 Stellen ab, rund 18 Prozent der Belegschaft, davon mehr als 12.000 in Indien. Der Konzern stellte Personal und Kapital konsequent auf das Infrastrukturgeschäft um. Vergleichbare Muster zeigen sich bei anderen großen Anbietern, etwa wenn SAP seine KI-Funktionen an die Cloud-Migration koppelt oder wenn Anthropic seine Compute-Kosten über günstigere Chips senkt.

Für die strategische Einordnung zählt weniger der Tabellenplatz als die Verschiebung dahinter. Die Wertschöpfung im KI-Markt wandert zu denen, die Rechenleistung und Daten kontrollieren. Prüfen Sie bei Ihrer eigenen KI-Beschaffung, von welchem Infrastruktur-Anbieter Sie tatsächlich abhängen und wie leicht sich diese Abhängigkeit wechseln lässt.

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