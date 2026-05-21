Wird Musk durch SpaceX zum Billionär? Bald.
SpaceX peilt den 12. Juni 2026 als IPO-Termin an, die Zielbewertung liegt bei bis zu 1,74 Billionen Euro. Das Emissionsvolumen würde Saudi Aramcos Rekord von 2019 fast verdreifachen.
Stellen Sie sich vor, der SpaceX Börsengang wird nicht in zwölf Monaten verkündet, sondern in vier Wochen. Genau das ist seit dem Wochenende der Stand. Bloomberg meldet beschleunigte Termine, Reuters bestätigt die Eckdaten der größten Erstplatzierung der Börsengeschichte.
Das Wichtigste in Kürze
- Erstnotiz an der Nasdaq unter dem Ticker SPCX für den 12. Juni 2026 geplant
- Zielbewertung 1,52 bis 1,74 Billionen Euro, Emissionsvolumen bis 65 Milliarden Euro
- Öffentliches S-1-Prospekt erscheint am 20. Mai 2026, Roadshow startet 4. Juni
- Elon Musk verkauft keine eigenen Aktien, Dual-Class-Struktur sichert Stimmrechtsmehrheit
Warum geht der Zeitplan plötzlich so schnell?
Die SEC-Prüfung des vertraulich am 1. April 2026 eingereichten Prospekts schritt schneller voran als erwartet. Ursprünglich war Ende Juni anvisiert, in zeitlicher Nähe zu Musks Geburtstag am 28. Juni. Nun zieht SpaceX das Datum um zwei Wochen vor. Pricing erfolgt am 11. Juni, der Trading-Start am 12. Juni. Ein 21-Bank-Syndikat unter Führung von Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup steuert die Platzierung. Das Konsortium peilt rund 65 Milliarden Euro frisches Kapital an, fast das Dreifache des bisherigen Rekord-IPO von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mit 22 Milliarden Euro.
Wie kommt SpaceX auf 2 Billionen Dollar Bewertung?
Drei Werttreiber stehen im Zentrum. Starlink wuchs 2025 auf rund 9 Millionen zahlende Abonnenten und liefert den Großteil der geschätzten 13 bis 14 Milliarden Euro Konzernumsatz. Im Februar 2026 fusionierte SpaceX mit Musks KI-Firma xAI, das vereinte Konstrukt SpaceXAI brachte den Chatbot Grok ins Portfolio. Im Mai 2026 sicherte sich Anthropic 300 Megawatt Rechenkapazität bei SpaceX, ein zentraler Validierungspunkt für die KI-Compute-Story. Wie sich dieses Mosaik zu einem Bewertungsmodell zusammensetzt, dröselt unsere SpaceX-Geschäftsmodell-Analyse im Detail auf.
Was bedeutet das für deutsche Anleger?
Der Ticker SPCX wird über deutsche Broker mit US-Marktzugang handelbar sein, alternativ liefern Space-ETFs wie Tema Space oder VanEck JEDI indirekten Vorab-Zugang. Wichtiger als der schnelle Einstieg ist der Blick ins S-1-Prospekt am 20. Mai, insbesondere auf die Aktionärsrechte und den xAI-Fusionsverlust von 4,3 Milliarden Euro. Musk plant keinen eigenen Aktienverkauf und hält über Dual-Class-Shares die Stimmrechtsmehrheit, eine Strategie, die seinem Privatvermögen nach erfolgreichem IPO erstmals die Marke des Billionärs der Geschichte beschert. Wie sich solche Tech-Vermögen aufbauen und wer aktuell vorne liegt, zeigt unser Überblick zu den 15 reichsten Tech-Milliardären.
Der 20. Mai ist der nächste Stichtag. Bis dahin sollten Sie entscheiden, ob Sie das S-1 abwarten oder über Sekundärwerte einsteigen. Sobald das Prospekt veröffentlicht ist, kennen Sie auch die genaue Aktienzahl und das Bezugsverhältnis.
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