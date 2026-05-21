SpaceX peilt den 12. Juni 2026 als IPO-Termin an, die Zielbewertung liegt bei bis zu 1,74 Billionen Euro. Das Emissionsvolumen würde Saudi Aramcos Rekord von 2019 fast verdreifachen.

Stellen Sie sich vor, der SpaceX Börsengang wird nicht in zwölf Monaten verkündet, sondern in vier Wochen. Genau das ist seit dem Wochenende der Stand. Bloomberg meldet beschleunigte Termine, Reuters bestätigt die Eckdaten der größten Erstplatzierung der Börsengeschichte.

Das Wichtigste in Kürze

Erstnotiz an der Nasdaq unter dem Ticker SPCX für den 12. Juni 2026 geplant

Zielbewertung 1,52 bis 1,74 Billionen Euro, Emissionsvolumen bis 65 Milliarden Euro

Öffentliches S-1-Prospekt erscheint am 20. Mai 2026, Roadshow startet 4. Juni

Elon Musk verkauft keine eigenen Aktien, Dual-Class-Struktur sichert Stimmrechtsmehrheit

Warum geht der Zeitplan plötzlich so schnell?

SEC genehmigt SpaceX-Prospekt schneller als geplant. IPO-Pricing am 11. Juni 2026, Trading-Start am 12. Juni statt Ende Juni

Die SEC-Prüfung des vertraulich am 1. April 2026 eingereichten Prospekts schritt schneller voran als erwartet. Ursprünglich war Ende Juni anvisiert, in zeitlicher Nähe zu Musks Geburtstag am 28. Juni. Nun zieht SpaceX das Datum um zwei Wochen vor. Pricing erfolgt am 11. Juni, der Trading-Start am 12. Juni. Ein 21-Bank-Syndikat unter Führung von Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup steuert die Platzierung. Das Konsortium peilt rund 65 Milliarden Euro frisches Kapital an, fast das Dreifache des bisherigen Rekord-IPO von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mit 22 Milliarden Euro.

Wie kommt SpaceX auf 2 Billionen Dollar Bewertung?

Starlink erreicht 9 Millionen Abonnenten und generiert Milliardenumsätze. SpaceX fusioniert mit xAI zu SpaceXAI und integriert Chatbot Grok. Anthropic sichert sich Rechenkapazität bei SpaceX

Drei Werttreiber stehen im Zentrum. Starlink wuchs 2025 auf rund 9 Millionen zahlende Abonnenten und liefert den Großteil der geschätzten 13 bis 14 Milliarden Euro Konzernumsatz. Im Februar 2026 fusionierte SpaceX mit Musks KI-Firma xAI, das vereinte Konstrukt SpaceXAI brachte den Chatbot Grok ins Portfolio. Im Mai 2026 sicherte sich Anthropic 300 Megawatt Rechenkapazität bei SpaceX, ein zentraler Validierungspunkt für die KI-Compute-Story. Wie sich dieses Mosaik zu einem Bewertungsmodell zusammensetzt, dröselt unsere SpaceX-Geschäftsmodell-Analyse im Detail auf.

Wenn die größte private Firma der Welt mit nur 5 Prozent Free Float an die Börse geht und Index-Anbieter dafür ihre Regeln biegen, sollten Anleger genauer hinschauen. Das ist kein klassischer Wachstums-IPO mehr, sondern ein Versorgungsengpass mit Liquiditätsdruck. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für deutsche Anleger?

SPCX handelbar über deutsche Broker und Space-ETFs. S-1-Prospekt vom 20. Mai prüfen: Aktionärsrechte und xAI-Fusionsverlust von 4,3 Mrd. Euro beachten

Der Ticker SPCX wird über deutsche Broker mit US-Marktzugang handelbar sein, alternativ liefern Space-ETFs wie Tema Space oder VanEck JEDI indirekten Vorab-Zugang. Wichtiger als der schnelle Einstieg ist der Blick ins S-1-Prospekt am 20. Mai, insbesondere auf die Aktionärsrechte und den xAI-Fusionsverlust von 4,3 Milliarden Euro. Musk plant keinen eigenen Aktienverkauf und hält über Dual-Class-Shares die Stimmrechtsmehrheit, eine Strategie, die seinem Privatvermögen nach erfolgreichem IPO erstmals die Marke des Billionärs der Geschichte beschert. Wie sich solche Tech-Vermögen aufbauen und wer aktuell vorne liegt, zeigt unser Überblick zu den 15 reichsten Tech-Milliardären.

Der 20. Mai ist der nächste Stichtag. Bis dahin sollten Sie entscheiden, ob Sie das S-1 abwarten oder über Sekundärwerte einsteigen. Sobald das Prospekt veröffentlicht ist, kennen Sie auch die genaue Aktienzahl und das Bezugsverhältnis.

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