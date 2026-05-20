Eine deutsche Bundesbehörde sagt erstmals geordnet Nein zu Palantir. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat nach übereinstimmenden Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung die Datenanalyse-Plattform ArgonOS des französischen Anbieters ChapsVision gekauft. Damit fällt auf Bundesebene zum ersten Mal die Entscheidung gegen den US-Konzern aus Palo Alto. Für deutsche IT-Strategen ein Signal, das über die Geheimdienstwelt hinausreicht.

Was kann ArgonOS, was Palantir kann?

ArgonOS analysiert große Datenmengen aus internen und externen Quellen sowie öffentlich zugängliche Informationen mittels künstlicher Intelligenz

ArgonOS ist eine KI-gestützte Analyseplattform mit zwei Hauptfunktionen. Erstens die strukturierte Auswertung großer Datenmengen aus heterogenen Quellen, also intern gepflegte Datenbanken zusammen mit externen Beständen. Zweitens die Recherche in offen zugänglichen Informationen, im Fachjargon Open Source Intelligence (OSINT). Damit deckt die Plattform genau den Funktionsumfang ab, für den deutsche Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren auf Palantir geschaut haben.

Die ChapsVision-Software stammt aus dem Umfeld des französischen Unternehmers Olivier Dellenbach und kommt bereits beim französischen Inlandsgeheimdienst DGSI sowie in mehreren weiteren Pariser Behörden zum Einsatz. Für den deutschen Markt arbeitet ChapsVision mit dem IT-Dienstleister rola Security Solutions zusammen, der bereits in das Polizei-Informations- und Analyseverbund-Netz (PIAV) eingebunden ist. Die Proof-of-Concept-Phase beim BfV gilt nach Behördenangaben als erfolgreich abgeschlossen.

Im funktionalen Vergleich mit Palantirs Gotham-Plattform liegen die Unterschiede weniger im Output als in der Architektur. ChapsVision baut die Software unter europäischem Datenschutzregime und ohne CLOUD-Act-Exposition. Das ist exakt der Punkt, an dem deutsche Datenschutzbehörden und das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die Palantir-Nutzung argumentiert haben.

Warum ist der Schritt politisch so brisant?

BfV-Präsident Sinan Selen kündigte Dezember 2025 Kurswechsel an: Deutsche Sicherheitsbehörden sollen europäischen Fokus schärfen und langfristige Abhängigkeiten reduzieren

Der BfV-Präsident Sinan Selen hatte den Kurswechsel bereits im Dezember 2025 angedeutet. Auf einer behördeninternen Tagung in Berlin formulierte er, deutsche Sicherheitsbehörden müssten ihren „europäischen Fokus schärfen“ und auf langfristige Abhängigkeiten verzichten. Sechs Monate später folgt der konkrete Beschaffungsbeschluss.

Politisch trifft die Entscheidung auf eine fragmentierte Lage. Während Bayern und Hessen weiter auf Palantir setzen und Baden-Württemberg den US-Anbieter offiziell als „Übergangslösung“ einstuft, vollziehen das BfV und die Bundeswehr getrennt voneinander ihre Abkehr. Das passende Ressort, das Bundesinnenministerium unter Alexander Dobrindt, hält gleichzeitig die Tür für Palantir offen.

Dieser Riss zieht sich quer durch die schwarz-rote Koalition. Der innenpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Sebastian Fiedler, hat die BfV-Entscheidung öffentlich begrüßt und gefordert, Palantir dürfe auf Bundesebene keine Rolle spielen.

Ein wichtiger Vorbehalt bleibt: Die volle Ausschöpfung der ArgonOS-Funktionen hängt an einer Reform des Nachrichtendienstrechts, die das BMI seit Monaten vorbereitet. Bis zum Inkrafttreten arbeitet das BfV in einem juristisch eng definierten Rahmen. Wir hatten bereits im Mai 2026 berichtet, dass fünf Bundesländer parallel weiter Palantir kaufen, während SAP eine Milliarde Euro in europäische Frontier-KI investiert. Die Bundesebene zieht jetzt nach.

Was bedeutet das für deutschen Mittelstand und IT-Strategie?

BfV-Entscheidung zeigt: Europäische IT-Alternativen erfüllen Anforderungen mit vergleichbarer technischer Tiefe und dienen als Vorbild gegen Vendor-Lock-in

Für IT-Entscheider außerhalb der Sicherheitsbehörden liefert die BfV-Entscheidung drei verwertbare Signale. Das erste ist ein Beschaffungs-Vorbild. Eine Bundesbehörde dokumentiert, dass eine europäische Alternative die geforderte Leistung bei vergleichbarer technischer Tiefe abdeckt. Wer ähnliche Argumente in der eigenen IT-Beschaffung gegen Vendor-Lock-in einbringen will, kann ab sofort auf einen Präzedenzfall verweisen.

Das zweite Signal ist regulatorisch. Das BSI hat im April mit dem Kriterienkatalog C3A einen Maßstab für Cloud-Autonomie veröffentlicht. Die BfV-Entscheidung wirkt wie die operative Anwendung dieses Maßstabs in einer hochsensiblen Beschaffung.

Compliance-Verantwortliche im Mittelstand, vor allem in regulierten Branchen wie Finanzen, Energie und Gesundheit, sollten C3A in ihre nächste Lieferantenbewertung aufnehmen.

Drittens ist die Wahl ein klares geopolitisches Statement. Palantir-Gründer Peter Thiel und CEO Alex Karp stehen sichtbar an der Seite der US-Regierung. Für Unternehmen, die ihre kritischen Datenbestände in der digitalen Souveränität Europas verankern wollen, ist die Botschaft eindeutig: Es gibt ernstzunehmende Alternativen, und nicht erst seit gestern. Wer den unternehmerischen Rahmen für KI-Beschaffung systematisch aufbauen will, findet im LLM-Ratgeber für DACH-Unternehmen die passenden Bewertungskriterien.

Die Bundesebene zieht nach, die Länder ziehen mit. Wer als Mittelständler heute noch ohne Wenn und Aber auf US-Lösungen setzt, sollte sich die Frage gefallen lassen, ob das in fünf Jahren noch trägt. ArgonOS ist nicht das Allheilmittel, aber der Wendepunkt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web