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Trägt KI die Weltwirtschaft? Noch ja.

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Trägt KI die Weltwirtschaft? Noch ja.

Der neue OECD-Wirtschaftsausblick trägt den Titel „Under Pressure“ und benennt einen tragenden Stützpfeiler der Weltwirtschaft: die Investitionen rund um Künstliche Intelligenz. Die Pariser Organisation warnt zugleich, wie schnell dieser Pfeiler wegbrechen könnte. Für Entscheider verschiebt das die Risikorechnung im KI-Budget.

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Der OECD-Wirtschaftsausblick vom 3. Juni 2026 ordnet die KI-Ausgaben als tragende Säule des globalen Wachstums ein. Ohne den Investitionsschub in Rechenzentren und die zugehörige Hardware fiele die Konjunktur deutlich schwächer aus, als die Handelskonflikte und der Energieschock ohnehin erwarten lassen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Die OECD benennt die KI-Investitionen als den Treiber, der das globale Wachstum 2026 gegen Zölle und Energieschock stabilisiert.
  • Die Pariser Organisation warnt, dass enttäuschende KI-Renditen eine scharfe Neubewertung an den Finanzmärkten auslösen könnten.
  • Hohe Aktienbewertungen und das Gewicht weniger Tech-Konzerne in den Indizes erhöhen das Rückschlagrisiko.
  • Für Europa bleibt das Wachstum verhalten, gestützt vor allem durch die deutsche Fiskalpolitik.

Warum stützt KI überhaupt das Wachstum?

Dunkler Globus-Lutscher mit Holzstiel und kleinem Schild „KI“ vor weißem Hintergrund
KI-Investitionen in Rechenzentren und Hardware stützen US-Konjunktur und Technologieexporte weltweit, können aber Zollbelastungen und Energieschocks nicht dauerhaft ausgleichen

Die KI-Investitionen wirken derzeit wie ein Konjunkturprogramm aus der Privatwirtschaft. Die Ausgaben für Rechenzentren und die zugehörige Hardware treiben in den USA die Nachfrage und ziehen die Technologieexporte weltweit mit. Die OECD rechnet diesen Schub direkt gegen die Belastung durch höhere Zölle und den Energieschock aus dem Nahost-Konflikt.

Wovor warnt die OECD?

Die Stabilität gilt der OECD als brüchig. Bleiben die Renditen der KI-Investitionen hinter den Erwartungen zurück, droht laut Ausblick eine kräftige Neubewertung an den Finanzmärkten, die die private Nachfrage schwächt und die Finanzstabilität gefährdet. Die hohen Aktienbewertungen und das Gewicht weniger Technologiewerte in den Börsenindizes verschärfen diese Gefahr.

Die KI-Ausgaben halten gerade die Weltkonjunktur über Wasser. Genau deshalb hängt Ihr Geschäftsmodell an einer Wette, die ein paar Hyperscaler längst für Sie abgeschlossen haben.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was heißt das für deutsche Entscheider?

Roboterhand hält Erdkugel mit gelbem Bauhelm und kleiner Deutschlandflagge vor weißem Hintergrund
Europas Wachstum bleibt gedämpft, deutsche Fiskalpolitik stützt. KI-Tools zunehmend abhängig von börsennotierten Anbietern wie OpenAI und Anthropic

Für Europa fällt das Wachstum im Ausblick verhalten aus, gestützt vor allem durch die deutsche Fiskalpolitik. Zugleich hängen Ihre KI-Werkzeuge zunehmend an der Wertentwicklung börsennotierter Anbieter, wie der Blick auf die anstehenden Börsengänge von OpenAI und Anthropic zeigt. Prüfen Sie deshalb, wie stark Ihre Prozesse bereits von einzelnen KI-Diensten abhängen und welche Aufgaben sich notfalls auf günstigere oder europäische Modelle verlagern lassen. Welches Werkzeug sich wofür eignet, ordnet unser LLMs-Ratgeber ein.

Konkret heißt das: Stellen Sie neben die Produktivitätsfrage auch die Abhängigkeitsfrage. Eine zweite Bezugsquelle und ein nüchterner Notfallplan kosten heute wenig und federn ab, falls die von der OECD beschriebene Korrektur eintritt.

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Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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