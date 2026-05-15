Die Eisheiligen gelten seit dem Mittelalter als kalendarisches Risiko für deutsche Landwirte. Vom 11. bis 15. Mai sollen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und die Kalte Sophie noch einmal eisige Nächte bringen, bevor der Sommer endgültig übernimmt. Der Deutsche Wetterdienst nennt das Phänomen mittlerweile einen Mythos. Die Schadensbilanzen der Obst- und Weinbauern aber sprechen eine andere Sprache.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt eine Wetterregel ernst genommen, die auf einem Kalender aus dem Jahr 532 beruht? Die Namenstage der fünf frühchristlichen Bischöfe und Märtyrer aus dem vierten und fünften Jahrhundert beziehen sich auf den Julianischen Kalender. Seit der Gregorianischen Kalenderreform 1582 fehlen zehn Tage. Streng genommen müssten die Eisheiligen heute Ende Mai stattfinden. Trotzdem hält sich die Regel hartnäckig in deutschen Kleingärten, Streuobstwiesen und Weinbergen.

Das Wichtigste in Kürze

Der DWD hat 50 Jahre Wetterdaten ausgewertet: Tiefsttemperaturen unter drei Grad traten zwischen dem 11. und 15. Mai nur in einem Drittel der Fälle auf.

Der Mai ist der Monat mit dem geringsten Temperaturanstieg im Zuge des Klimawandels.

Spätfröste verursachten 2024 in deutschem Obst- und Weinbau Schäden von rund 286 Millionen Euro, die EU stellte 46,5 Millionen Euro Krisenhilfe bereit.

Die Apfelblüte im Alten Land beginnt heute etwa drei Wochen früher als Mitte der 1970er-Jahre.

Was sagt der Deutsche Wetterdienst zum Mythos?

Kaltlufteinbrüche im Mai sind statistisch normal und treffen nur in einem Drittel der Fälle mit Temperaturen unter drei Grad auf die Eisheiligen zu

Statistisch unauffällig. Meteorologe Adrian Leyser Sturm vom DWD bringt die nüchterne Sicht auf den Punkt. Kaltlufteinbrüche im Mai sind normal, sie halten sich aber nicht an Kalenderdaten. Setzt man als Kriterium eine Tiefsttemperatur von höchstens drei Grad an, treffen die Eisheiligen im Schnitt der letzten 50 Jahre nur in einem Drittel der Fälle zu. Zum Vergleich: Das Weihnachtstauwetter trifft in mehr als zwei Dritteln der Fälle ein. Das ist eine echte meteorologische Singularität, die Eisheiligen sind es nicht.

Mai-Paradox. Ausgerechnet der Wonnemonat ist im Vergleich der zwölf Monate derjenige mit dem geringsten klimawandelbedingten Temperaturanstieg in Deutschland. Während Februar, März und der gesamte Sommer sich deutlich erwärmt haben, hinkt der Mai hinterher. Späte Polarluft-Vorstöße aus dem Norden bleiben damit Teil des deutschen Frühlings, auch wenn der globale Trend in eine andere Richtung weist.

Warum wird der Spätfrost trotzdem teurer?

Apfelbäume im Alten Land blühen heute rund drei Wochen früher als in den 1970er-Jahren, bedingt durch mildere Winter und wärmere Aprilmonate

Vegetationsbeginn vorverlegt. Die scheinbare Entwarnung trügt. Mildere Winter und wärmere Aprils sorgen dafür, dass Apfelblüte, Kirschblüte und Weinrebe Wochen früher austreiben als noch vor einer Generation. Im Alten Land, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Deutschlands, blühen die Apfelbäume heute laut Bundeszentrum für Landwirtschaft rund drei Wochen früher als in den 1970er-Jahren. Trifft dann eine zufällige Mai-Kaltfront auf bereits geöffnete Blüten, ist der Schaden ungleich höher als auf geschlossenen Knospen.

286 Millionen Euro Schaden. Im April 2024 kostete genau dieser Mechanismus die deutschen Obst- und Weinbaubetriebe rund 286 Millionen Euro. Das Bundeslandwirtschaftsministerium bestätigte Ertragsausfälle zwischen 20 und 100 Prozent bei Kernobst, Steinobst und Beerenobst, Weinbau-Schäden zwischen 30 und 100 Prozent. Die Europäische Union schüttete daraufhin 46,5 Millionen Euro Krisenhilfe aus der Agrarreserve aus. Beihilfeberechtigt waren nur Betriebe mit mehr als 30 Prozent Ertragseinbruch. Bei den Äpfeln rechnete der Deutsche Bauernverband im Jahr darauf mit 25 Prozent weniger Ernte als im Zehn-Jahres-Schnitt.

Versicherungsfrage. Klassische Mehrgefahrenversicherungen für Frostschäden sind im deutschen Obst- und Weinbau noch immer wenig verbreitet, weil die Prämien hoch und die Zuschüsse uneinheitlich sind. Bayern bezuschusst seit 2024, andere Länder ziehen erst nach. Wer als Bauträger, Versicherer oder Agrarfinanzierer in der Branche unterwegs ist, sollte das Risikoprofil seiner Kunden mit Blick auf die nächsten zehn Jahre neu kalkulieren.

Die Eisheiligen verlieren statistisch ihre Bedeutung, ökonomisch gewinnen sie sie zurück. Wer einen Apfelhof oder ein Weingut führt, kann sich auf die Kalte Sophie nicht mehr verlassen, aber den Spätfrost auch nicht ignorieren. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Gegenmaßnahmen funktionieren?

Frostschutzberegnung bei Obstbäumen: Sprühwasser gefriert und gibt Wärmenergie ab, wodurch Blütentemperatur über null Grad bleibt

Frostschutzberegnung bleibt die wirksamste Methode im professionellen Obstbau. Dabei werden die Bäume bei drohendem Frost mit feinem Sprühwasser benetzt. Das Gefrieren der Wassertröpfchen setzt Erstarrungswärme frei und hält die Blütentemperatur knapp über null Grad. Voraussetzung sind allerdings ausreichend Wasserrechte und Pumpkapazität. In trockenen Frühjahren konkurriert die Beregnung mit der Bewässerung im Sommer.

Diversifizierte Sortenwahl wird zur strategischen Frage. Spätblühende Apfelsorten reduzieren das Frostrisiko, müssen aber auch wirtschaftlich zum Marktportfolio passen. Eine Apfelplantage steht 20 Jahre. Wer heute pflanzt, entscheidet über die Frostanfälligkeit bis 2046. Daneben experimentieren Forschungseinrichtungen wie das BigData@Geo-Projekt mit datengetriebenen Frühwarnsystemen, die Kaltlufteinbrüche kleinräumig vorhersagen sollen.

Die Verzahnung mit der Stadt kommt hinzu. Grüne Dächer, Fassadenbegrünung und Sponge-City-Konzepte mildern Hitzeinseln im Sommer, schaffen aber auch Mikroklima-Puffer für urbane Obstwiesen und Schrebergärten. Was deutsche Großstädte beim Schwammstadt-Konzept gerade lernen, lässt sich auf die Streuobst-Landschaften der DACH-Region übertragen.

Was bedeutet das für 2026?

Hundertjähriger Kalender sagt für Mai 2026 Wärme, dann Kälteeinbruch voraus. DWD erwartet regional Bodenfröste und bis zu 3 Grad unter Normalwert

Der Hundertjährige Kalender sagt für Mitte Mai 2026 zunächst warmes Wetter und erst um den 20. Mai herum einen Kälteeinbruch voraus. Der DWD hält dagegen, dass das ECMWF-Modell regionale Bodenfröste vor allem in Mittelgebirgslagen und höheren Höhenlagen weiterhin für möglich hält. Temperaturen könnten lokal um bis zu drei Grad unter dem Durchschnitt liegen. Vor allem in der Nacht zum 16. Mai bleibt die Lage für Hobbygärtner und Landwirte angespannt.

Für die Wirtschaftsgeschichte ist die Lehre der letzten 30 Jahre eindeutig. Die Eisheiligen als kalendarisches Ereignis sind ein kulturelles Erbe ohne statistische Substanz. Die wirtschaftliche Gefahr durch späten Mai-Frost ist gleichzeitig größer geworden, nicht kleiner, weil die Vegetation früher startet und Schäden schwerer wiegen. Wer den Mythos abräumt, sollte das Risiko nicht gleich mit entsorgen. Genau in diesem Widerspruch liegt der ökonomische Kern der Eisheiligen-Debatte 2026.

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